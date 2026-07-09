Praha ztratila prvenství. Bytový boom teď táhne jižní Morava
Nejnovější čísla ČSÚ ukazují nečekaný posun: bytovou výstavbu už netáhne Praha, ale jižní Morava. Za prvních pět měsíců se v Česku začalo stavět téměř 19 tisíc bytů, přesto ani současný boom nestačí na to, aby zkrotil ceny bydlení.
České stavebnictví pokračuje v růstu navzdory mírnému zdražování hypoték, vysokým nákladům a problémům se zásobováním některými materiály. Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu se stavební produkce v květnu meziročně zvýšila o 4,4 procenta a rostla už devatenáctý měsíc v řadě.
„Květnová čísla ze stavebnictví jsou příznivá, jak je poslední dobou zvykem. Stavební produkce byla vyšší už devatenáctý měsíc v řadě. To ukazuje, že stavebnictví se i přes opětovně, byť mírně, zdražující hypotéky, problémy se zásobováním některými materiály nebo nejistotu developerů drží v solidní kondici,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle něj nejde o jednorázový výkyv, ale o potvrzení delší růstové série.
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Růst táhnou budovy i infrastruktura
Pozitivní podle Kovandy je, že růst nestojí pouze na jednom segmentu. Pozemní stavitelství, kam patří především výstavba budov, meziročně přidalo 3,3 procenta. Inženýrské stavitelství zahrnující dopravní infrastrukturu, sítě a další veřejné stavby vzrostlo o 6,6 procenta.
„Růst bytové a nebytové výstavby ukazuje na solidní soukromou investiční aktivitu, zatímco růst inženýrského stavitelství souvisí s veřejnými investicemi a infrastrukturní modernizací,“ uvedl Kovanda.
Stavebnictví má podle něj význam i pro širší ekonomiku. Zakázky nezískávají jen stavební firmy, ale také výrobci stavebních materiálů, dopravci, projektanti, architekti, developeři, realitní kanceláře a finanční sektor. „Stavebnictví je odvětví s výrazným multiplikačním efektem. Když se staví, nevydělávají jen stavební firmy,“ dodal Kovanda.
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V době, kdy část průmyslu zůstává závislá na vývoji zahraniční poptávky, tak stavebnictví představuje důležitý zdroj domácího ekonomického růstu.
Bytová výstavba přidala téměř polovinu
Nejvýraznější čísla přinesla bytová výstavba. V květnu se v Česku začalo stavět 3968 bytů, což bylo meziročně o 48,3 procenta více. Dokončeno bylo 2811 jednotek, tedy o 13,5 procenta více než před rokem. Za prvních pět měsíců letošního roku byla zahájena výstavba téměř 19 tisíc bytů. Ve stejném období minulého roku jich nebylo ani 14 tisíc.
„Letos se mimořádně daří zejména bytové výstavbě, která zažívá velmi silné období,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
Silnější výstavba je dobrou zprávou pro trh, který se dlouhodobě potýká s nedostatkem nabídky. Její dopad na ceny ale nebude okamžitý. „Vyšší počet zahájených bytů může v delším horizontu mírnit tlak na ceny nemovitostí i nájmů, nelze však čekat okamžitý a zaručený efekt. Byt, jehož výstavba je dnes zahájena, se na trh dostane až s odstupem,“ upozornil Kovanda.
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Dosavadní deficit bytů je podle něj zejména v Praze a dalších velkých městech natolik vysoký, že jej několik silnějších měsíců neodstraní.
Jižní Morava předběhla Prahu
Překvapivým lídrem letošní bytové výstavby není Praha, ale Jihomoravský kraj. Právě tam se letos začalo stavět více bytů než v hlavním městě. V souhrnu za posledních dvanáct měsíců dosáhla bytová výstavba na jižní Moravě historického maxima. Tak intenzivně se v regionu nestavělo od roku 2006, odkdy jsou k dispozici srovnatelná podrobná data.
Praha sice zaznamenala velmi silný duben, šlo však především o souběžné zahájení několika velkých projektů. Květnová čísla byla znovu slabší a od začátku roku je počet zahájených bytů v hlavním městě přibližně o pětinu nižší než před rokem.
„Lídrem bytové výstavby není Praha, jak by napovídala síla tamní poptávky či množství rozestavěných projektů, ale Jihomoravský kraj,“ uvedl Dufek.
Za posledních dvanáct měsíců byla v celém Česku zahájena výstavba více než 40 tisíc bytů. To odpovídá téměř čtyřem novým bytům na tisíc obyvatel. Ani toto tempo ale podle Dufka nestačí k tomu, aby se na trhu vytvořil dostatečný převis nabídky. „S ohledem na poptávku po vlastním bydlení i investičních bytech to zatím nestačí k tomu, aby se růst cen bytů zastavil nebo alespoň výrazně zpomalil,“ uvedl.
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Vracejí se větší projekty
Pozitivně vypadají také údaje o stavebních povoleních. V květnu jich úřady vydaly 5784, meziročně o 11,6 procenta více. Podlahová plocha povolených nových budov vzrostla dokonce o 74,2 procenta, což naznačuje, že se po předchozím útlumu začínají znovu rozbíhat větší projekty.
Jednoměsíční růst ale podle Kovandy neznamená, že se podařilo vyřešit dlouhodobé problémy českého stavebního řízení. „Problémem zůstává, že české stavební řízení je dlouhodobě pomalé a administrativně zatížené. Jednoměsíční růst povolení proto rozhodně neznamená, že se systémově zlepší problém nedostatečné nabídky nového bydlení,“ uvedl.
Vedle pomalého povolování zůstávají bariérou také vysoké ceny pozemků, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, drahá práce a nejistota spojená s cenami materiálů a energií.
Kovanda očekává, že stavebnictví letos vzroste přibližně o 1,5 procenta. V příštím roce by jeho tempo mohlo být zhruba trojnásobné.
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