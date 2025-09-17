David Ondráčka: Klauni, turisté i recyklovaní politici. Příští sněmovna nabídne bizarní stand-up
Příští sněmovna bude patrně plná bizarních politických postaviček. Z Malostranských paláců se stane jeviště pro jejich stand-up výstupy. Od Bobošíkové, přes Ševčíka, Šichtařové až po Vidláka. Zprava doleva, od iracionálna k chaosu. Bude to panoptikum a zdroj nekonečně trpké zábavy. Když si zvolíme klauny, budeme mít prostě cirkus.
Pokud tito lidé získají i politický vliv a na jejich hlasu bude vláda viset, budeme k tomu sledovat ještě smutné vydírací divadlo. Svou podporu budou v jednotlivých hlasováních obchodovat za funkce, ústupky, možná i za peníze (to se uvidí). Naše transakční demokracie dostane novou dynamiku.
Bizarní figurky
Podle dnešních volebních preferencí je dost pravděpodobné, že se po volbách dostane do sněmovny klidně 7 volebních uskupení. Ale reálně to znamená mnohem více stran, které se mohou ještě hned po volbách začít štěpit, a jednotliví poslanci zůstat nezařazení. Fakticky většina kandidujících subjektů dnes jsou nepřiznané koalice, sněmovna bude rozdrobená jako už dlouho ne.
Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.
PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý
Názory
Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.
Bude po ní pobíhat hodně nezařazených poslanců a každý z nich se bude snažit zaujmout, mít svých pár sekund mediální slávy. A to udělá jen tím, že řekne na kamery ještě větší volovinu a ještě ostřeji, a tak se to bude stupňovat. Z Malostranských paláců se stane jedno velké mediální stand-up jeviště pro jejich divadlo a pološílené nápady. Novináře to bude bavit, protože budou mít spoustu materiálu a vtipných videí. Ale trochu mám obavu, jak dlouho to bude bavit veřejnost. Chvíli určitě, ale pak to jen zvýší znechucení, že v politice o nic vlastně nejde.
Figurky
Do sněmovny se patrně dostane spousta bizarních figurek, naprosto nečitelných osob a taky recyklovaných bývalých politiků a turistů, kteří kandidovali už mnohokrát za různé strany. Například Jana Bobošíková kandidovala snad v každých volbách v posledních 20 letech, teď může být poslankyní za Stačilo. Maláčová pohřbila sociální demokraty výměnou za svou šanci sedět v parlamentu, její poslední měsíce v politice a veřejném prostoru jsou hodně smutnou podívanou. Boris Šťastný bude za Motoristy, dříve poslanec za ODS, pak se přidal k Zemanovi, teď přeskočil do auta. A Sterzik jako Vidlák je komická postavička sama o sobě.
Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.
PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost
Názory
Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.
Okamura nabral do svého gangu všechny postavičky alternativní a zmatené scény, od Rajchla po Ševčíka, jejich klub bude zvláštně vypečená partička. Myslím, že část z nich po volbách Okamurovi z klubu uteče, a budou působit jako volní radikálové. Nebo manželské duo Šichtařová-Pikora, dnes v osobní válce, která může pokračovat ve sněmovně; kandidují ona za Okamuru, on za Turka.
Ale samozřejmě se i za větší strany se tam mohou dostat zvláštní lidé. Za Babiše se tam asi vyveze hodně úplně nových, neznámých tváří, které však patrně budou docela poslušné a vděčné za flek. Za Piráty se vrátí část bývalých poslanců (třeba Ferjenčík). Ve Spolu rozhodne, jak budou jejich příznivci kroužkovat, jestli víc lidovci nebo ODS. Může to dopadnout na obě strany. Pokud jedna strana z nich zítra skoro všechny pozice a druhá málo, tak se Spolu rozpadne. Na TOP už zbydou jen drobky, ta strana už nemá výtlak a reálně končí, je tam do počtu.
Tři z celkem čtyř let aktuálního funkčního období hrál Tomio Okamura nikoli druhé, ale spíše čtvrté housle v opozičním orchestru, který dirigoval Andrej Babiš. Pak ale dokázal koncentrovat antisystémové strany, čímž prokázal jednak nevídaný politický cit, zároveň ambici přestat být jen Miroslavem Sládkem 21. století. Bude to tentokrát stačit na to, aby to dotáhl až do vysněné vlády? Portál newstream.cz pokračuje v Předvolebním auditu profilem lídra třetí nejsilnější strany.
PROFIL: Okamura nasál kompletní scénu dezolátů a míří k nejlepšímu výsledku kariéry
Názory
Tři z celkem čtyř let aktuálního funkčního období hrál Tomio Okamura nikoli druhé, ale spíše čtvrté housle v opozičním orchestru, který dirigoval Andrej Babiš. Pak ale dokázal koncentrovat antisystémové strany, čímž prokázal jednak nevídaný politický cit, zároveň ambici přestat být jen Miroslavem Sládkem 21. století. Bude to tentokrát stačit na to, aby to dotáhl až do vysněné vlády? Portál newstream.cz pokračuje v Předvolebním auditu profilem lídra třetí nejsilnější strany.
Nepřiznané koalice a soudy
Do složení sněmovny (a tím i do tohoto hemžení bizárů) může ještě zasáhnout Ústavní soud. Prakticky většina stran zkouší obejít volební pravidla přes nepřiznané koalice, a to se nyní u soudů posuzuje. Skoro všichni si staví jednu společnou volební kandidátku. Jediným důvodem je, aby jim na vstup do parlamentu stačilo přelézt pět procent, jinak se ta procenta zvyšují, koalice dvou stran osm procent, koalice tří stran 11 procent. Platí to o Stačilo (Komunisti), SPD (nabrali dalších asi 5 stran), vlastně i o koalici Piráti se Zelenými a nakonec i o Spolu (kde je zřejmé, že lidovci a TOP by se sami do sněmovny nedostali).
Teď to zatím šalamounsky vyřešily soudy rozsudky, které reálně řekly, že to sice je jasné obcházení volebních pravidel a jejich ducha, ale není to důvod k vyřazení dané kandidátky z voleb. A budeme čekat na rozhodnutí Ústavního soudu, které to má definitivně rozseknout. Není to snadné rozhodování, nejen čistě právně, ale hlavně společensky. Vyřadit někoho z demokratických voleb je drsný zásah, ovlivní to volby, vyvolává to velké napětí, nedůvěru, spoustu konfliktů. To musí ústavní soudci taky vzít v úvahu.
Když v květnu roku 2021 představovalo uskupení PirSTAN svůj volební program a lídry krajů, stál u dvou mikrofonů Vít Rakušan a Ivan Bartoš. Postavili se na nábřeží naproti Strakovce, sídle vlády. Asi tím chtěli naznačit, kam míří. A to se jim nakonec i povedlo. Vypadali lidově. Bez kravaty. Většina měla na nohou hnědé polobotky, bílou košili, sako. Jako přes kopírák. Asi to byl tenkrát nějaký módní trend. Jediná žena, Olga Richterová za Piráty, mezi zástupem mužů.
PROFIL: Vít Rakušan, šéf Starostů, milenka pro všechny
Názory
Když v květnu roku 2021 představovalo uskupení PirSTAN svůj volební program a lídry krajů, stál u dvou mikrofonů Vít Rakušan a Ivan Bartoš. Postavili se na nábřeží naproti Strakovce, sídle vlády. Asi tím chtěli naznačit, kam míří. A to se jim nakonec i povedlo. Vypadali lidově. Bez kravaty. Většina měla na nohou hnědé polobotky, bílou košili, sako. Jako přes kopírák. Asi to byl tenkrát nějaký módní trend. Jediná žena, Olga Richterová za Piráty, mezi zástupem mužů.