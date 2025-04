Češi se už rok učí investovat na stáří. DIP už má na 150 tisíc lidí

Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, dosud vložilo peníze víc než 150 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT). V DIP může klient od loňského ledna investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů.

Stát rozšířil možnosti, kterými si Češi mohou spořit na stáří, o tzv. DIP od začátku loňského roku. Lidé mohou odkládat peníze na důchod také prostřednictvím účastnických a transformovaných fondů penzijního připojištění, které má v ČR téměř polovina občanů.

Peníze v DIP sloužící jako zajištění na stáří dosáhly koncem března 3,5 miliardy korun. Z tohoto objemu tvoří přibližně sedm procent depozita, 87 procent investiční fondy a ostatní investice šest procent. Pro srovnání v účastnických a transformovaných fondech penzijní společnosti na konci loňska spravovaly 618 miliard korun, z toho bylo 229 miliard korun v účastnických fondech.

„Poptávka po dlouhodobém investičním produktu v letošním roce zrychluje, když za první tři měsíce narostl celkový počet uzavřených DIP o třetinu, a to ze 116 tisíc ke konci roku 2024. I začátek roku 2025 tak potvrdil popularitu DIP jako produktu zajištění na stáří,“ komentovala čísla výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani. „Popularitu DIP potvrzuje jak počet uzavřených smluv, tak i nárůst hodnoty zainvestovaného majetku o třetinu. Mezi nejpopulárnější produkty v rámci DIP patří investiční fondy. Toto potvrzuje dlouhodobý trend vývoje investic v ČR,“ doplnil předseda asociace Jaromír Sladkovský.

DIP během prvního roku fungování překonal svou popularitou i doplňkové penzijní spoření při jeho startu, řekl investiční specialista FinGO Jiří Fajt. Zásadní výhodou DIP je podle něj to, že investice splňující základní podmínky včetně trvání alespoň deset let a výběru nejdříve v 60 letech jsou při výběru osvobozeny od daně z výnosů v případě splnění daňového testu. Klient navíc může naplnit podmínku 120 měsíců trvání smlouvy i v případě, že přestane posílat příspěvky, což přináší výrazně větší flexibilitu v různých životních situacích, dodal.

Propagace DIP nebyla ideální, protože ji stát sám aktivně nedělal, míní Fajt. Místo toho stát přenesl odpovědnost za komunikaci a distribuci na producenty finančních produktů a externí distribuci. To znamená, že klíčovou roli v šíření povědomí o DIP sehrály banky, investiční společnosti a finanční poradci. Právě díky nim se tento produkt dostal k tolika klientům, podotkl.

