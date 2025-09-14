PROFIL: Vít Rakušan, šéf Starostů, milenka pro všechny
Když v květnu roku 2021 představovalo uskupení PirSTAN svůj volební program a lídry krajů, stál u dvou mikrofonů Vít Rakušan a Ivan Bartoš. Postavili se na nábřeží naproti Strakovce, sídle vlády. Asi tím chtěli naznačit, kam míří. A to se jim nakonec i povedlo. Vypadali lidově. Bez kravaty. Většina měla na nohou hnědé polobotky, bílou košili, sako. Jako přes kopírák. Asi to byl tenkrát nějaký módní trend. Jediná žena, Olga Richterová za Piráty, mezi zástupem mužů.
V té době byl Bartoš protřelým politikem, šéfem Pirátů od roku 2009. Veřejně známý. Zdálo se, že v tandemu Starostů a Pirátů bude hrát prim. Rakušan se stal předsedou strany až v roce 2019, předtím byl lokálním politikem, starostou Kolína. Veřejně nebyl příliš známý. Ani jeho politické postoje ne.
Jenže Rakušan má řečnický talent. A nakonec tehdy dostal do Poslanecké sněmovny 33 zástupců Starostů, zatímco Bartoš jenom čtyři Piráty.
Rakušan do politiky vstoupil v roce 2010, když byl zvolen jako zastupitel za subjekt „Změna pro Kolín“. Stal se starostou města. V roce 2014 byl podruhé zvolen starostou. Pro celostátní politiku byl ovšem stále neznámým jménem.
Jeden z inovátorů Evropy
V roce 2016 byl mimochodem zařazen do žebříčku sta největších inovátorů střední a východní Evropy, který vyhlašuje Financial Times. Z jakého důvodu není úplně jasné, inovace, které přinesl této zemi za poslední čtyři roky můžeme ještě přepočítat.
Rakušan v roce 2019 nahradil v čele Starostů Petra Gazdíka, tehdy mnohem známějšího politika. Gazdík byl poslancem od roku 2010, byl předsedou poslaneckého klubu, a nakonec také krátce ministrem školství v současné Fialově vládě. Rakušan byl do předchozích voleb pan nikdo z Kolína. Nakonec se však karty obrátily. Nyní je žádanou „milenkou“. Jestliže ve volbách překoná deset procent, což průzkumy naznačují, budou o něj mít zájem všechny zvolené strany.
Je to z důvodu, že Rakušan není nijak pevně ideologicky ukotven. V komunálních volbách to byla Změna pro Kolín, potom spolupráce s TOP 09. Ta je teď mimo hru, topka asi končí, nemá lidi. A nakonec Starostové. Ale, jaký mají vlastně program Starostové? To nikdo neví. Deseti procentům voličů se líbí, že jsou „pravicově orientovaní“. Na Evropskou unii, NATO. Ale co dál? Tam už to nikdo nedočte.
Heslo, které by mohl mít každý
Starostové mají nyní před volbami pod Rakušanem heslo Posuneme Česko dopředu. No, to je heslo z pera píár odborníků, které by si mohl na web nalepit Tomio Okamura nebo Petr Fiala. Vlastně každý. A každý ho tam v nějaké podobě má. Všichni posouvají Česko dopředu. Co je konkrétním obsahem? Bohužel, dá se říci, že je to vlastně jedno. Obsahem je dostat se do Poslanecké sněmovny a k moci.
Vít Rakušan udělal rozkošné předvolební gesto. Pivo s Petrem Fialou v Malostranské besedě. Šéf Pirátů Hřib nepřijel, na truc. Protože tato partaj o čtyřech poslancích byla loni vyhozena z vlády z důvodu zpackané digitalizace stavebního řízení, kterou měl její tehdejší šéf Bartoš na starost. Rakušan u píva deklaroval, že po volbách nepůjde s Andrejem Babišem, současným lídrem předvolebním průzkumů a budoucím vítězem voleb, do příští vlády. Gesto je ale jenom gesto.
Rakušan tvrdí, že Česku hrozí návrat vlády populistů a korupčníků. A že to nedopustí. Lidé podle něj čekají odvážnější kroky, nové nápady. Nabízí vládu Starostů. Oznámil, že by tedy to místo premiéra vzal. To je poněkud odvážné tvrzení. Že by Andrej Babiš po vítězných volbách zasedl jako ministr financí pod premiérem Rakušanem? Co by dělala Alena Schillerová? Není ovšem vyloučeno, že by Starostové, kteří si s ideologií hlavu nelámou, zasedli v příští vládě s kýmkoliv.
Asi ne s komunisty. Tomio Okamura sice tvrdí, že Starostové jsou stranou korupčníků, a měli by z voleb odstoupit, naráží na kauzu Dozimetr, ale to je jen předvolební rétorika. Po volbách začne nová hra.
Rakušanovo velké téma je válka na Ukrajině, jednoznačně východního souseda Slovenska podporuje. Bohužel pro něj, toto téma je poněkud přebrané. Šéf ODS Petr Fiala jel jako první premiér země EU vlakem na Ukrajinu. To mu Rakušan nevezme.
Kauza Dozimetr
Jako šéf strany se nemohl vyhnout kauzám, které na něj nastražili jeho spolustraníci. Klíčovou byl Dozimetr, kdy hlavním účastníkem korupčního příběhu na pražském magistrátu byl Petr Hlubuček, pražský šéf Starostů. Ten tedy rozhodně Rakušanovi neudělal radost. Ale, kauza se táhne, lidé už na ni vlastně zapomněli. To by volební výsledek Starostů nemělo ovlivnit. A pravdou je, že Rakušan k tomuto stranickému průšvihu přišel jako slepý k houslím.
Mimochodem, kvůli kauze Dozimetr se Rakušanův předchůdce v čele strany Petr Gazdík vzdal funkce ministra školství.
Rakušan dělá jakousi neviditelnou politiku. Nicméně pochopil, že jako šéf ministerstva vnitra musí bojovat za peníze pro policajty a hasiče. Ti mohou být se svým šéfem spokojeni. Pravidelné valorizace platů fungují. I proto, že Starostové se stali pro vládu nepostradatelnými, a ministr financí Stanjura z ODS jim nedokáže nic odepřít. „Pokud by vláda měla zvyšovat na tarifech vojákům, mám přislíbeno, že bude zvyšovat i policistům a hasičům, aby se nůžky mezi nimi nerozevíraly,“ ohlásil v létě.
Na současnou koalici, z které vypadli Piráti, a dosud to těžce nesou, to po volbách moc nevypadá. Chybí hlasy. Babiš a SPD mají v průzkumech navrch. Okamura už řeší obsazení ministerstev. To Rakušan nedělá. Avšak, Starostové budou mít po volbách na výběr. Rakušan najde svůj nový směr.