Partners rozšiřuje nabídku investic na stáří. Nově půjde sázet i na Private Equity

Skupina Partners nabízí nový typ investice na stáří. Díky Alternativnímu účastnickému fondu Rentea mohou investoři vkládat prostředky do rizikovějších investičních nástrojů, jako jsou soukromé firmy. Tyto investice nabízejí potenciálně vyšší výnosy, ale jsou také rizikovější oproti konzervativnějším investicím.

Penzijní společnost Rentea, která je součástí finanční skupiny Partners, spouští nový Alternativní účastnický fond. Ten se bude zaměřovat primárně na investice s vysokým potenciálem zhodnocení, jako jsou fondy Private Equity nebo Venture Capital, které jsou v současnosti velmi vyhledávaným typem rizikových aktiv mezi zkušenými investory.

„Do alternativních typů aktiv, ke kterým patří i developerské nemovitostní fondy, Private Debt či infrastrukturální financování, jako jsou například PPP projekty, bude alokováno 90 procent prostředků fondu. Bude se tak opravdu jednat o alternativní fond s velice zajímavým složením aktiv,“ říká ředitel penzijní společnosti Rentea Martin Švec.

Vzhledem k typům aktiv, která přináší nerovnoměrné zhodnocení v čase, se investice do tohoto fondu doporučuje držet minimálně po deset let. Podle Švece proto fond cílí na zkušenější dlouhodobé dynamické investory, kteří v rámci penzijního spoření hledají nadprůměrný výnos a jsou ochotni si na vyšší výnos počkat. Zároveň však jde o produkt srozumitelný pro velkou část investorů.

„Těší mě, že v segmentu penzijního spoření přinášíme tento inovativní koncept, který našim klientům umožní investovat novým zajímavým způsobem, jenž byl dříve jen pro omezenou skupinu bohatých investorů. Plníme tak jednu z vizí Partners a to je zpřístupňovat finanční produkty všem klientům bez rozdílu a zjednodušovat je,“ uvádí ředitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec.

Investice do realit i velkých fondů

Vizí správců fondu je nabídnou běžným investorům možnost podílet se na růstu nejrůznějších tříd aktiv, a to včetně těch, do nichž v současnosti neměli možnost investovat, tedy zejména do Private Equity a Venture Capitalu.

Klíčem k úspěchu fondu pak má být jeho vysoká úroveň diverzifikace – jak napříč různými třídami aktiv, tak i uvnitř nich. Jedním z důležitých partnerů bude například platforma venture kapitálových fondů Orbit Capital.

„Soustředíme se na podniky, které kombinují vysoký růstový potenciál s inovativním využitím technologií, a tím naplňujeme svoji strategii podporovat udržitelné a perspektivní firmy,“ konstatuje Radovan Nesrsta, který stál za zrodem platformy.

K dalším pilířům investiční strategie tak budou například realitní fondy, ale také velké struktury tuzemských a evropských finančních skupin, jako jsou J&T Arch, fondy Penty nebo Rockaway.

„Většina z aktiv odpovídajícím Private markets bude oceňována kvartálně se zpožděním. Toto zpoždění je dáno nutností nejdříve ocenit podkladová aktiva, potom lze ocenit celý fond. Zpoždění se obvykle pohybuje mezi 45 až 60, někdy až 90 dny,“ vysvětluje investiční ředitel skupiny Partners Roman Pospíšil. Fond podle něj bude na začátku částečně kopírovat výnosově tato podkladová aktiva, ale vzhledem ke značným přítokům bude docházet k poměrně velké diverzifikaci a produkty budou mít různou splatnost. Během let dojde k tomu že fond by vlastně chováním výkonnosti neměl kopírovat chování jednotlivých podkladových aktiv ale jeho výnos by měl být relativně stabilní, podle odhadů by mělo jít o 12 a více procent ročně.

Vyšší výnosy, ale i riziko

Nový typ účastnických fondů mohou penzijní společnosti nabízet díky loňské změně legislativy. Jelikož je příprava nového fondu náročná a podléhá schválení České národní banky, první Alternativní účastnické fondy vznikly až od letošního roku a v současnosti je nabízejí zatím jen tři penzijní společnosti, vedle Rentea penzijní společnosti to jsou ještě Generali penzijní společnost a Penzijní společnost České spořitelny.

Oproti jiným typům investic nabízejí tyto fondy možnost investovat do aktiv s vyšším výnosovým potenciálem. Tento fond je ale určen pro klienty s vyšší tolerancí k riziku a delším investičním horizontem. A nutné je také zohlednit ideální délku investice, která je u tohoto typu fondu dlouhodobá.

„Private markets produkty, tedy podkladová aktiva fondu jsou díky svému dlouhému horizontu kromě rizikovosti i nevhodné až nemožné pro investování na dobu kratší než je deset let, spíše více. Proto bych je napřímo starším investorům s očekávanou větší nutností likvidity nedoporučoval. Na druhou stranu vzhledem k již zmíněné diverzifikaci do něj poučení a znalí investoři mohou investovat již nyní,“ uzavírá Roman Pospíšil ze skupiny Partners.

