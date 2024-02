Škoda vylepšila svůj bestseller. Podívejte se na novou Octavii

Decentní úpravy v designu, vylepšená techniku i udržitelnější interiér. To jsou v kostce hlavní vylepšení nové Octavie, která zůstává nejprodávanějším modelem automobilky Škoda.

Modernizovaná Škoda Octavia bude umět sama zaparkovat, je vybavena umělou inteligencí a dostala novou generaci Matrix-LED světel. Omlazená čtvrtá generace nejprodávanějšího modelu značky bude k dispozici se čtyřmi benzinovými a dvěma dieselovými motory a také hybridní variantou. Do prodeje by měla jít v první polovině roku. Při dnešní premiéře vozu to uvedli zástupci automobilky.

„Octavia je pilířem značky Škoda. Celkem bylo prodáno více než 7,15 milionu vozů ve čtyřech novodobých generacích a modernizovaná Octavia bude v této úspěšné historii pokračovat. Díky vylepšené přední části vozu, novým asistenčním systémům a modernímu infotainmentu, poprvé včetně třináctipalcového centrálního displeje, si náš modernizovaný nejprodávanější vůz udrží pozici jednoho z nejúspěšnějších modelů v Evropě,“ uvedl člen představenstva Škody pro prodej a marketing Martin Jahn.

Decentní omlazení masky

Inovace ve vzhledu jsou viditelné na první pohled. Z venčí nová Octavia zaujme novými světlomety, novou maskou chladiče a také přepracovanými nárazníky. Nový design má spodní otvor pro přívod chladicího vzduchu na předním nárazníku a přibyly vzduchové kanály na bocích. Délka obou karosářských verzí se prodloužila o devět milimetrů na 4698 mm.

Řidiči budou mít k dispozici motory s výkony od 85 kW (115 k) až po 195 kW (265 k) u modelu Octavia RS. Motor 2,0 TSI o výkonu 150 kW (204 k) bude uveden na trh později a bude standardně dodáván s pohonem všech kol. Dvě verze benzinového motoru 1,5 TSI budou dodávány s volitelnou mild hybridní technologií a automatickou převodovkou DSG. Z nabídky naopak vypadne litrový benzinový tříválec, stejně jako dieselová verze RS.

Do služby povolaná umělá inteligence

Nová verze automatického parkování, která je k dispozici pouze s automatickou převodovkou, umí vůz Octavia samostatně pomocí mobilní aplikace zaparkovat do příčných i podélných parkovacích míst, přičemž z podélných dokáže také vyjet. Vůz a chytrý telefon spolu komunikují prostřednictvím bluetooth, pokud se řidič nachází ve vzdálenosti do čtyř metrů od vozu Octavia. Stačí, když v aplikaci zvolí typ parkovacího manévru a směr, kterým chce z parkovacího místa vyjet.

Do hlasové asistentky Laury bude standardně integrován chatbot ChatGPT založený na umělé inteligenci. Octavia dostala také nový systém rozpoznání únavy a pozornosti řidiče a až deset airbagů.

Příběh novodobého vozu Octavia začal před 27 lety. Od roku 1996 vyrobila Škoda Auto ve čtyřech generacích více než sedm milionů vozů, které prodala na více než 60 trzích. Octavia patří mezi deset nejprodávanějších modelů v Evropě.

Něco pro fandy 3D tisku

Nová Octavia má už i svůj 3D model. Data ke stažení pro tisk na 3D tiskárně najdete na stránkách printables.com. Spolu s odhalením nové Octavie vyhlásila Škoda ve spolupráci se firmou Prusa soutěž o hodnotné ceny.

