Škoda uniká konkurenci. Každé čtvrté auto už má elektrický pohon
Zatímco většina evropských značek zpomaluje, Škoda roste. Za letošní tři čtvrtletí prodala už přes 765 tisíc aut, v Evropě to bylo přes 600 tisíc a udržela si tak třetí pozici mezi nejprodávanějšími značkami. Elektrifikace tvoří už čtvrtinu všech prodejů. Automobilka navíc chystá model Epiq – dostupné městské SUV s čistě elektrickým pohonem.
Největší česká automobilka Škoda Auto zvýšila za první tři čtvrtletí letošního roku celosvětový prodej o 14,1 procenta na 765 700 vozů. Z toho 616 300 aut prodala v Evropě, což ji řadí na třetí místo mezi automobilovými značkami na kontinentu. Firma to oznámila v tiskové zprávě.
Celkový odbyt koncernových vozů vyrobených v závodech Škody – včetně dalších značek koncernu Volkswagen – vzrostl o 7,5 procenta na 869 700 vozů.
Tržby přes půl bilionu korun
Tržby Škody Auto se meziročně zvýšily o 9,5 procenta na 22,34 miliardy eur (zhruba 544 miliard korun). Provozní zisk dosáhl 1,79 miliardy eur (asi 43,6 miliardy korun) a vzrostl o 5,4 procenta. Rentabilita tržeb se udržela na osmi procentech, jen nepatrně pod loňskou úrovní 8,3 procenta.
Investice automobilky se zvýšily o 10 procent na 1,3 miliardy eur (31,7 miliardy korun). „Výborné výsledky dokazují, že naše strategie funguje. Rosteme se ziskem, rychleji elektrifikujeme a expandujeme po celém světě,“ uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer. Podle něj si Škoda drží pozici třetí nejprodávanější značky v Evropě a zároveň zdvojnásobila dodávky v Indii.
Silný růst v Německu, Česku i Británii
Na svém největším trhu v Německu zvýšila Škoda prodej o 9,9 procenta na 153 800 vozů. V Česku stoupl odbyt o 9,8 procenta na 67 700 vozů, ve Spojeném království o 13,4 procenta na 66 100 vozů.
V Indii, která vedle Evropy tvoří druhý pilíř značky, automobilka prodala 49 400 vozů, což znamená růst o 106 procent. Tahounem zde byl model Kylaq s 30 100 dodanými vozy.
Každé čtvrté prodané auto je elektrifikované
Celosvětově dodala Škoda Auto 150 700 elektrifikovaných vozů, což v Evropě představuje 24,1 procenta všech prodejů. Nový elektromobil Elroq dosáhl 60 400 prodaných kusů, modelová řada Enyaq pak 58 200 vozů, což je nárůst o 15 procent.
Octavia stále vládne
Nejoblíbenějším modelem zůstává Octavia se 142 200 dodanými vozy. Následují Kodiaq (96 200), Kamiq (95 400), Fabia (90 000) a Karoq (78 300).
V září automobilka představila studii Škoda Epiq – plně elektrické městské SUV, které se má na trhu objevit v roce 2026. Cena by se měla pohybovat na úrovni současného modelu Kamiq se spalovacím motorem.
Další novinkou bude sériová verze konceptu Vision 7S, tedy velké rodinné SUV s elektrickým pohonem, a také Vision O, koncept elektrického kombi, který naznačuje budoucí směr značky.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.