České investičky spravují 3,4 bilionu korun. Nejvíc mají Češi zainvestováno přes ČSOB a Spořitelnu
Hranici 3,4 bilionu korun pod správou letos překonaly české investiční společnosti. Nejvíc, téměř bilion korun, spravuje ČSOB, následuje Česká spořitelna s více než 535 miliardami, vyplývá z dat Asociace pro kapitálový trh. Ve fondech pak tuzemští investoři mají více než dva biliony korun.
Češi se naučili investovat. Nárůst aktiv pod správou tuzemských investičních společností totiž kontinuálně roste a aktuálně překonal hranici 3,4 bilionu korun, uvádí data Asociace pro kapitálový trh.
„Druhé čtvrtletí letošního roku ukázalo silnou odolnost kapitálových trhů. Po šoku z tarifní politiky prezidenta USA a propadu trhů na začátku dubna, se trhy rychle vzpamatovaly a na další zprávy ohledně cel během čtvrtletí již skoro nereagovaly. I přes překotný geopolitický a ekonomický vývoj zatím rok 2025 vypadá pro investory velmi dobře. Věříme, že si trhy udrží pozitivní sentiment i v druhé polovině roku,“ prohlásil předseda AKAT Jaromír Sladkovský.
Největším správcem investic u nás přitom zůstává ČSOB, jejíž investiční společnost spravuje 951 miliard korun, následuje Česká spořitelna z více než 535 miliardami.
Obliba fondů roste
Nejpopulárnější formou zůstávají investice prostřednictvím fondů. Celkový objem prostředků investovaných do fondů prostřednictvím členů AKAT tak vůbec poprvé překonal hranici dvou bilionů korun.
„Majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 58 miliard korun, ve fondech kvalifikovaných investorů dokonce o 88 miliard. I druhý kvartál letošního roku tak potvrdil velkou popularitu investování prostřednictvím investičních fondů,” uvedla výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani.
Nejpopulárnější zůstávají fondy dluhopisové, v nichž mají Češi uloženo 472 miliard, následují fondy smíšené a akciové. Právě hodnota investic do akciových fondů přitom v rámci druhého čtvrtletí posílila nejvíc ze sledovaných kategorií, za čímž stojí jednak růst globálních akciových trhů, ale i rostoucí obliba akcií mezi investory. Největším správcem majetku ve fondech kvalifikovaných investorů pak je skupina J&T.
