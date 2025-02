Kdo se nebojí alternativních investic, může investovat už i v penzijních fondech. Zatím to umí jen dva

U penzijních společností si nově můžete vybrat také investování do alternativních aktiv. Vznikají kvůli tomu nové alternativní fondy, které umožní investování do nemovitostí či do kryptoaktiv. Změnu zákona na přímé investice penzijních fondů do bydlení teprve vláda ale chystá, jak před pár dny oznámil ministr financí Zbyněk Staňura. Přečtěte si, kde už investování do alternativních fondů ale možné je a kde se teprve chystá.

Možnosti investování v penzijních fondech v Česku se konečně letos znovu významněji rozšiřují, a to o další investiční strategie, které zahrnují i možnost investování do nemovitostí, komodit či kryptoaktiv. Do těchto aktiv totiž penzijní společnosti dosud investovat nemohly, protože měly na výběr primárně akcie, dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu. Díky novele, která vešla v platnost vloni, ale už vznikají v penzijních společnostech právě i nové specializované alternativní penzijní fondy, které budou investice do alternativních aktiv umožňovat. Aktuálně už jsou už na českém trhu takové fondy dva, konkrétně od Generali a České spořitelny, a další dva se letos chystají na trh během několika málo měsíců.

Jak funguje první fond s alternativními investicemi

První, kdo v Česku získal pro svůj speciální fond licenci, byla Generali penzijní společnost. Ta licenci od ČNB k založení alternativního fondu obdržela ještě na konci loňského roku a nový fond Future nabídla do své distribuce pak hned zkraje roku, tedy od letošního ledna. Jedná se o Future alternativní účastnický fond, který bude ve své investiční strategii kombinovat tradiční a alternativní aktiva. „Fond půlku aktiv investuje do akcií velkých technologických firem a celosvětově známých a silných značek. Druhá polovina portfolia je alokována do alternativních aktiv jako jsou komodity, nemovitosti, private equity a kryptoměny,“ vysvětluje šéfka Generali penzijní společnosti Jana Zelinková.

Future fond je nicméně navržen tak, že nebude přímo investovat do nemovitostí, komodit, veřejně neobchodovatelných společností nebo krypto měn. Jednotlivé alternativní třídy aktiv budou podle Zelinkové pokryty prostřednictvím investičních cenných papírů jako jsou akcie, REITs, dluhové cenné papíry typu ETN či ETC nebo fondy kolektivního investování, tedy ETF a fondy kvalifikovaných investorů.

Z hlediska geografické diverzifikace investic hodlá fond Future investovat nejen v Česku, ale i v zahraničí a mimo Evropu. „V počáteční fázi fungování fondu budeme třídu nemovitostí pokrývat globálním Real Estate ETF s výraznou expozicí na americký trh,“ plánuje Zelinková. Pro nové i stávající klienty má fond Future podle ní znamenat zásadní rozšíření nabídky o takové investiční možnosti, které tu doposud v rámci penzijního spoření nebyly.

Alternativní aktiva jsou pro zkušené investory

Alternativní investice však nejsou podle Zelinkové úplně pro každého klienta. „Jsou určeny především klientům s delším investičním horizontem, tedy optimálně 15 a více let, a dále rovněž klientům s dostatečnými zkušenostmi a znalostmi kapitálových trhů. Tito klienti si zároveň musí být vědomi možnosti kolísání hodnoty svých vkladů v čase,“ zdůrazňuje Zelinková.

To, zda jsou alternativní investice vhodná volba i právě pro vás, se dozvíte na základě vyhodnocení odpovědí po vyplnění povinného investičního dotazníku. A i v případě, že investiční dotazník vám bude indikovat vhodnost alternativních aktiv, můžete se rozhodnout investovat do fondu Future i jen část prostředků. Pro investování do Future fondu se od začátku roku rozhodly už stovky klientů.

Penzijní účet je aktuálně možné spravovat i přímo z chytrého mobilu, a to přes online sjednavač nových smluv či přes klientský portál. Měnit se takto dá také investiční strategie a je možné online převádět i smlouvy od jiné penzijní společnosti. Poplatky v prvním roce fungování budou u fondu Future podle Zelinkové nulové.

Druhou licenci má Česká spořitelna

Alternativní fond otevřela od konce ledna pro své klienty také penzijní společnost České spořitelny. A za prvních pár týdnů už stihla na nové budoucí investiční možnosti nalákat také již stovky klientů. Fond pro budoucnost je nicméně cílený primárně na mladé lidi s dlouhým investičním horizontem a hodlá se proto v budoucnu zaměřit na tři oblasti, které mladé klienty zajímají nejvíce. Podle mluvčího skupiny Filipa Hrubého mezi tyto oblasti patří například investice do rozvoje dostupného bydlení, developerských projektů i výstavby rezidenčního bydlení či investice do rozvoje zdrojů obnovitelné energie, udržitelného růstu a snižování znečištění životního prostředí nebo i do rozvoje nových léčiv a biotechnologií.

S ohledem na svůj alternativní charakter se fond vedle standardních investičních aktiv jako jsou akcie nebo dluhopisy zaměří tedy i na alternativní aktiva typu nemovitostí, komoditních derivátů nebo otevřených měnových expozic. Nebude ale investovat do všech těchto aktiv hned zpočátku. Fond bude totiž po většinu roku 2025 postupně shromažďovat finanční prostředky od střadatelů, které nejprve investuje na peněžním trhu. Za rok 2025 se tak ani nebudou klientům účtovat ani poplatky za obhospodařování fondu ani za zhodnocení. A teprve v následujících letech pak začne fond podle Hrubého postupně investovat do dalších tříd aktiv v souladu s dlouhodobou investiční strategií. Investovat i měnit investiční strategie půjde i u tohoto alternativního fondu přímo z mobilu, a to přes mobilní či internetovou aplikaci George.

Další alternativní fondy na obzoru

Ještě v tomto pololetí pak plánuje určitě spustit svůj první alternativní fond také penzijní společnost Conseq a Rentea, které momentálně čekají na licenci od ČNB. Zatímco Conseq zamýšlí svůj alternativní fond směrovat vysloveně do realitního trhu, Rentea z finanční skupiny Partners plánuje nabídnout klientům investice do trochu jiných aktiv. „Od rozšíření nabídky u doplňkového penzijního spoření o alternativní fond máme velká očekávání, protože toto řešení dokáže klientům nabídnout možnosti, které jsou dnes běžné u opravdu velkých penzijních fondů v USA či Japonsku. Nabídneme jim tak investice do aktiv jako jsou private equity či venture capital, které dokáží přinést zajímavý výnos u dlouhodobého horizontu, jakým doplňkové penzijní spoření (DPS) je. K těmto možnostem by se jen tak běžný retailový klient nedostal,“ uzavírá Tereza Píchalová z Partners.

Alternativní fond pak má na to-do seznamu i KB Penzijní společnost, která chce ještě v průběhu roku 2025 hledat vhodnou konstrukci nového fondu. Další na řadě je pak také ČSOB Penzijní společnost, která zase uvádí, že jej bude chtít spustit až bude legislativně vyřešena synchronizace likvidity klienta a alternativního fondu. Ten plánuje i Penzijní společnost Allianz bez uvedení ale bližšího časového rámce, kdy by s novým fondem chtěla na trh vstoupit. Mezi společnostmi, které v nejbližší době spuštění fondu neplánují, ale nevylučují jeho založení v budoucnosti, je pak například NN Česká republika a UNIQA.

Další novinky plánuje vláda ještě letos

Ještě letos by se pak měla objevit možnost, že by penzijní společnosti mohly investovat přímo do bydlení. Vláda chce totiž kvůli tomu navrhnout změnu zákona o podpoře bydlení. Ve Sněmovně by se to mělo diskutovat nejspíš už během pár týdnů, nejdříve v březnu.

