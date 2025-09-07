Škoda představila městský elektromobil Epiq. Vyrábět se začne příští rok
Automobilka Škoda Auto představila nový koncept připravovaného plně elektrického modelu s názvem Epiq. Malý městský SUV crossover by se měl začít vyrábět v příštím roce. Vůz o délce 4,1 metru má mít dojezd až 425 kilometrů kilometrů. Prodávat by se měl za cenu kolem 25.000 eur, tedy v přepočtu zhruba 612 tisíc korun
Škoda představila takzvaný show car modelu Epiq, tedy koncept modelu, který by v budoucnu měl být nejmenším elektrickým autem vyráběný v rámci značky. "Show car Epiq nabízí konkrétní pohled na další přírůstek do úspěšné rodiny plně elektrických vozů Škoda," uvedl předseda představenstva společnosti Klaus Zellmer.
Nová Škoda Epiq
Vůz pro pět cestujících nabídne zavazadlový prostor o objemu 475 litrů a dojezd až 425 kilometrů. Model jako první využívá nový designový koncept, který chce automobilka v budoucnu využívat. Základní cena budoucího sériového modelu by měla podle automobilky být na mnoha trzích srovnatelná s cenou jeho aktuálního protějšku se spalovacím motorem, modelu Kamiq.
Německá automobilka Porsche zatím navzdory zvýšeným americkým clům neplánuje výrobu svých luxusních sportovních vozů ve Spojených státech. V rozhovoru s listem Handelsblatt to podle agentury DPA řekl šéf severoamerických aktivit podniku Timo Resch.
Porsche vzdoruje Trumpovým clům. Výrobu do USA přesunout nechce
Model Epiq se bude vyrábět v závodě Volkswagen Navarra ve Španělsku jakožto společný projekt vývoje a výroby značek Škoda, Cupra a Volkswagen. Sériová verze modelu Škoda Epiq má mít světovou premiéru v polovině roku 2026.
Škoda v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq a Kushaq. V roce 2024 dodala zákazníkům 926 tisíc vozů, meziročně o sedm procent více.
Česko zaznamenalo v prvním pololetí druhý nejvyšší růst počtu registrací nových elektromobilů v Evropské unii. S navýšením prodeje o 67 procent skončilo hned za Španělskem, kde registrace vzrostly o 84 procent. Celý evropský trh s elektromobily rostl o 22 procent. V podílu elektromobilů však ČR stále výrazně zaostává a s šesti procenty mu patří až 17. příčka. Vyplývá to z aktuálních údajů Centra dopravního výzkumu.
Češi jdou po elektromobilech. Víc jich letos v EU nakoupili jen Španělé
