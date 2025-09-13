Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory PROFIL: Okamura nasál kompletní scénu dezolátů a míří k nejlepšímu výsledku kariéry

PROFIL: Okamura nasál kompletní scénu dezolátů a míří k nejlepšímu výsledku kariéry

Tomio Okamura zahajuje kampaň
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Tři z celkem čtyř let aktuálního funkčního období hrál Tomio Okamura nikoli druhé, ale spíše čtvrté housle v opozičním orchestru, který dirigoval Andrej Babiš. Pak ale dokázal koncentrovat antisystémové strany, čímž prokázal jednak nevídaný politický cit, zároveň ambici přestat být jen Miroslavem Sládkem 21. století. Bude to tentokrát stačit na to, aby to dotáhl až do vysněné vlády? Portál newstream.cz pokračuje v Předvolebním auditu profilem lídra třetí nejsilnější strany.

Volby před čtyřmi lety byly pro Tomia Okamuru zklamáním. Přestože mu průzkumy slibovaly relativně solidní výsledek, nakonec z toho bylo méně než deset procent, což bylo méně než při předchozích volbách. SPD tehdy uškodila roztříštěnost na scéně antisystémových hnutí a stran, které vcelku sice mohlo dát až nějakých 20 procent, ale jediná, komu se povedlo proniknout do sněmovny, byla jen oslabená Okamurova partaj.

A tak se tokijský rodák musel smířit s rolí, kterou si jistě nepřál: jakéhosi přizvukovače Andreje Babiše. Byl to totiž právě šéf hnutí ANO, kdo udával přinejmenším tři roky tón opozičním poslancům. A Okamura byl vždycky jen ten druhý. Sice možná hlasitější a někdy i zavilejší (zejména v ochotě obstruovat jednání v poslanecké sněmovně), ale pořád jen ten druhý.

A kdyby Okamura nepodnikl něco zásadního, nejspíš by byl odkázaný na to, že jen bude tiše sledovat, jak mu Babiš krade témata (podpora xenofobního myšlení, sympatie k lídrům supervelmocí Ruska a USA a odpor vůči Bruselu a Fialovi) a také voliče, protože stejná témata umí podávat méně extrémně.

Jenomže pak přišel zvrat.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Chirurgové z dovozu

Z Okamury si řada lidí dělá legraci, že jde o generátor náhodných frází, případně že kdybychom chtěli od umělé inteligence vygenerovat politické hnutí cílící na 15 procent populace, vygeneruje Okamuru.

Ale nelze mu upřít znalost jistých (a nepříliš lichotivých) zákoutí duše českého národa. To prokázal již mnohokrát. A povedlo se mu to také extrémní kampaní, která vykazuje celou řadu extrémistických myšlenek. Proslulým se stal billboard s „chirurgem z dovozu“, která se dokonce dostane před soud. A to je první Okamurovo vítězství, kterým se postupně začal vymezovat i vůči Babišovi. Pochopil, že když to nejde silou, musí to jít větší silou. A tak se začal vymezovat i vůči xenofobním postojům, které začalo zastávat hnutí ANO.

Navíc s gloriolou mučedníka, kterého chtějí jakési elity umlčet, se začal postupně psát Okamurův obrat k lepší politické budoucnosti.

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) zahajuje kampaň

PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost

Názory

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Koncentrace dezolátů

Skutečným majstrštykem ale bylo něco jiného, ačkoli sílící extremismus mu v tom jistě pomohl. S tím, jak se začaly přibližovat volby, začala se v myslích mnoha lídrů malých stran vyjevovat poměrně jednoduchá vize: utratíme hodně peněz za kampaň, ale pět procent určitě nedosáhneme a nejspíš to nebudou ani tři procenta, která se už v česku finančně vyplácejí.

A tak Okamura podepsal smlouvu s několika antisystémovými stranami (PRO, Svobodní a Trikolora), čímž do velké míry zkoncentroval to, pro což se vžil termín „dezolátní scéna“. Volně přeloženo: na jednu kandidátku se dostali lidé, kteří se už předtím potkávali na Václaváku na protivládních demonstracích.

Tím se definitivně stvrdil Okamurův návrat k růstu preferencí, které od té doby zaznamenávají všechny průzkumy.

Kdo s koho. Volby se blíží

Newstream spouští Předvolební audit. Nabídne profily lídrů

Politika

Do voleb zbývá přesně měsíc. Již za čtyři týdny vyrazí zhruba 73 procent oprávněných voličů předat svůj hlas. A na základě toho pravděpodobně v dalších týdnech vznikne vláda. Portál newstream.cz nachystal na zářijové víkendy Předvolební audit. Budeme se věnovat jednotlivým lídrům a rekapitulaci toho, co se jim podařilo, v čem naopak selhali a také tomu, co od nich můžeme v dalším období očekávat. Startujeme v sobotu 6. září Andrejem Babišem, lídrem hnutí ANO s nejvyššími preferencemi.

nst

Přečíst článek

Míří Okamura do vlády?

Okamurově SPD se tak otevírá několik šancí. Předně může dosáhnout největšího volebního úspěchu. K tomu jí stačí 11 procent, což se aktuálně zdá být snadným cílem. Dále má šanci stát se zásadním hráčem v povolebních jednáních.

Je stále velmi pravděpodobné, že ANO s SPD v budoucí sněmovně sestaví snadnou většinu a možná k tomu ani nebudou potřebovat třetího (za kterého všichni mají nové hnutí Stačilo!).

A tu šanci Okamura cítí velmi dobře, když si již nadiktoval podmínky, za kterých do vlády půjde, a to, o jaká ministerstva má SPD zájem.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)

Politický diář Dalibora Martínka: Bratrstvo kočičí pracky

Názory

Vít Rakušan, šéf starostů, svolává na pivo lídry Spolu, Fialu, Výborného a Adamovou Pekarovou. Chce, aby v Malostranské besedě nad sklenkou přísahali, že po volbách nepůjdou do koalice s očekávaným vítězem voleb, Andrejem Babišem. Je to trochu defétistické. Jako by si kluci a dáma nevěřili. Musejí proto svolat schůzku, aby veřejně svou důvěru obnovili. Možná ji stvrdí krví.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Co přijde po volbách

Jenomže ono to celé může být trochu jinak. SPD může zase dopadnout spíš průměrně (tedy max 10 procent) a pak to bude opět zklamání. Navíc tu je jedna věc, které Okamura možná nerozumí, ale která je zcela zjevná: Andrej Babiš o vládu s SPD rozhodně nestojí. Nestojí o ni před volbami, a ještě méně tomu tak bude po volbách, kdy už budou veškeré neznámé pryč. A vymyslet nějaké řešení, v němž Okamura figurovat prostě nebude, pro Babiše bude jednoduché.

A tak je docela možné, že ačkoli si to lídr SPD stále ještě nechce přiznat, je odsouzen k věčné opoziční roli, která bude sice hlasitá, ale čím dál méně atraktivní, protože slibovat něco, co nikdy nebude, snesou i Okamurovi voliči jen pár let.

Okamurovy úspěchy a prohry

Úspěchy

Koncentrace antisystémových stran podepsáním nepřiznané koaliční smlouvy mezi SPD, PRO, Svobodnými a Trikolorou, která vedla k růstu preferencí.

11hodinový projev v poslanecké sněmovně, který se stal rekordem tuzemského jednacího řádu. I ty předchozí držel on.

Prohry

Zejména v konfrontaci s Andrejem Babišem se ukazuje jako nepříliš úspěšný opoziční politik.

Ve volbách do Evropského parlamentu získala SPD jen 5,7 procenta hlasů (v přechozích volbách to bylo více než 9 procent) a přišli o jednoho europoslance.

Petr Fiala a Andrej Babiš

Program ANO je rozpočtový armagedon, uvedl Fiala. Strašíte občany, kontroval Babiš

Politika

Program ANO pro říjnové sněmovní volby je podle premiéra a šéfa koalice Spolu Petra Fialy (ODS) nezodpovědným populistickým koktejlem, jímž si nejsilnější opoziční hnutí chce koupit voliče za peníze, které nemá. Na síti X Fiala znovu kritizoval sliby ANO v otázce důchodové reformy, boje proti šedé ekonomice, energií či postoje vůči Ukrajině. Lídři ANO, kteří program nazvaný „Pro váš lepší život“ představili tento čtvrtek, kritiku odmítli, podle šéfa hnutí Andreje Babiše premiér jen v panice opakovaně lže a straší občany.

ČTK

Přečíst článek

V dotacích je chaos

David Ondráčka: Dotační džungle. Peníze máme, ale smysl se někam ztratil

Názory

Každý rok je to stejný rituál, Nejvyšší kontrolní úřad vydá zprávu a znovu varuje, že český dotační systém se chová jako stroj na utrácení peněz bez ohledu na cíl a výsledky.

David Ondráčka

Přečíst článek

Související

Rozsudek. Bývalý brazilský prezident Bolsonaro má jít na 27 let do vězení. Odvolá se

Bývalý brazilský prezident Bolsonaro
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Brazilský nejvyšší soud vyměřil bývalému brazilskému prezidentovi Jairu Bolsonarovi trest 27 let a tři měsíce odnětí svobody za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022. Informovaly o tom světové tiskové agentury.

Sedmdesátiletý Bolsonaro, který je v současné době v domácím vězení, vinu odmítá a tvrdí, že je obětí politické perzekuce. Bolsonaro se stal prvním bývalým prezidentem v historii Brazílie, který byl odsouzen za útok na demokracii, píše agentura Reuters. Verdikt také vyvolal ostrý nesouhlas administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bolsonarovi právníci uvedli, že se proti rozsudku odvolají.

Krajně pravicového politika shledali vinným čtyři z pěti soudců, kteří se případem zabývali, v pěti bodech obžaloby. Kromě organizování převratu a pokusu o násilné rozvrácení demokracie soudci rozhodli odsoudit Bolsonara také za účast v ozbrojené zločinecké organizaci, poškození vládního majetku a poškození chráněných kulturních statků.

žena Afrika

Rusové si vozí chudé dívky z Afriky na práci. Jenže, sliby chyby

Money

Měla to být win-win situace. Rusko potřebuje lidi a Jihoafričané práci. Jenže, lákání mladých žen na práci v Rusku má pochybné pozadí, ženy prý končí v továrnách na drony. Bude to řešit vláda JAR.

nst

Přečíst článek

"Tento trestní případ je takřka setkáním Brazílie s její minulostí, přítomností a budoucností," prohlásila soudkyně Cármen Lúcia Antunesová ještě před hlasováním o Bolsonarově vině. Podle Reuters tak odkazovala na historii země poznamenanou vojenskými převraty a pokusy o odstranění demokratického zřízení. Podle soudkyně existuje dostatek důkazů, že Bolsonaro jednal "s cílem podkopat demokracii a její instituce".

Rozsudek ovšem nebyl jednomyslný. Soudce Luiz Fux už ve středu vyzval ke zrušení procesu a zdůvodnil to tím, že nejvyšší soud v této kauze podle něj není kompetentní a Bolsonaro měl stanout před soudy nižší instance. Tento jediný hlas může podle Reuters otevřít cestu k napadení rozsudku a oddálit uzavření procesu až k příštím prezidentským volbám, které se budou konat příští rok v říjnu. Bolsonaro opakovaně prohlásil, že v nich bude kandidovat, přestože mu bylo zakázáno ucházet se o úřad.

Elon Musk

Elon Musk bojuje v Brazílii. Odmítl zablokovat síť X v Brazílii, jak to nařídil soud

Leaders

Společnost Starlink amerického podnikatele Elona Muska oznámila, že nesplní nařízení brazilského soudce pozastavit v této jihoamerické zemi fungování sociální sítě X. Požaduje odblokování svých účtů. Informoval o tom v neděli místní zpravodajský portál G1 s odvoláním na brazilského telekomunikačního regulátora (Anatel).

ČTK

Přečíst článek

Bolsonarovi advokáti v prohlášení po vynesení výše trestu uvedli, že rozsudek je "absurdně přehnaný" a neúměrný a že podají příslušná odvolání, včetně na mezinárodní úrovni. Dnešní rozsudek nejvyššího soudu neznamená, že by exprezident šel okamžitě do vězení, upozornila agentura AP. Soudní senát má nyní až 60 dní na zveřejnění rozsudku; jakmile tak učiní, Bolsonarovi právníci pak mají pět dní na podání podnětů na jeho objasnění.

Trump, jenž Bolsonara dlouhodobě podporuje, ještě před oznámením výše trestu uvedl, že jej uznání Bolsonarovy viny překvapilo a že verdikt je "strašná věc" a je "velmi špatný pro Brazílii". Trump už dříve nazval proces honem na čarodějnice, uvalil kvůli němu sankce na předsedající soudce a zrušil většině členů nejvyššího brazilského soudu víza.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek večer na síti X napsal, že brazilský soud "rozhodl nespravedlivě" a že Spojené státy budou "na tento hon na čarodějnice odpovídajícím způsobem reagovat".

Bolsonaro byl brazilským prezidentem v letech 2019 až 2023. Během prvního Trumpova mandátu byl blízkým spojencem šéfa Bílého domu a vysloužil si přezdívku "brazilský Trump". Obžalován byl také z pokusu o převrat, který podle prokuratury plánoval poté, co v říjnu 2022 těsně prohrál volby s levicovým politikem a nynějším prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silvou. Bolsonaro dlouho odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty svých příznivců v ulicích, kteří požadovali i před kasárnami, aby armáda zabránila Lulovi v nástupu do úřadu prezidenta, jejž zastával už v letech 2003 až 2010.

Amazonský prales

Bolsonaro se činí. Brazilská část Amazonského pralesa mizí nejrychleji v historii

Politika

Co slíbil, to splnil. Od nástupu Jaira Bolsonara do úřadu brazilského prezidenta nabrala deforestace Amazonie na intenzitě. Dubnová data o snižování počtu stromů byla nejvyšší v historii a dosavadní rekord z loňského roku překonala o 75 procent.

ČTK

Přečíst článek

Související

Miliardář Marek Čmejla

Kauza Mostecké uhelné: Soud potvrdil verdikt švýcarské prokuratury, který připravil Čmejlu o miliardy

Money

ČTK

Přečíst článek
Koláček se v kauze MUS odvolal a slibuje nová odhalení

Antonio Koláček exkluzivně pro Newstream: Odvolal jsem se. Příběh MUS musí ještě pokračovat

Leaders

nst

Přečíst článek

Máme ho, řekl guvernér Utahu. Podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty Kirka byl dopaden

Charlie Kirk
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že muž podezřelý ze středeční vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka na univerzitě v Utahu byl velmi pravděpodobně dopaden a je ve vazbě.

Šéf Bílého domu v rozhovoru se stanicí Fox News uvedl:  "Myslím, že jsme ho s velkou mírou jistoty dostali," řekl Trump s tím, že dotyčného udal někdo z jeho blízkého okolí. Zmínil přitom duchovního, který je zapojený do práce orgánů činných v trestním řízení. Podezřelému je podle prezidenta 28 až 29 let. Úřady dříve uváděly, že podezřelým je muž studentského věku. Na dopadení podezřelého se také podílel jeho otec, prohlásil Trump.

Guvernér amerického státu Utah Spencer Cox poté na tiskové konferenci oficiálně potvrdil zadržení Tylera Robinsona, kterého vyšetřovatelé podezřívají z vraždy konzervativního politického aktivisty Charlieho Kirka.

"Dostali jsme ho," řekl Cox. Poznamenal, že člen Robinsonovy rodiny kontaktoval rodinného přítele, který se následně obrátil na úřad šerifa.

Americký konzervativní politický aktivista a influencer Charlie Kirk

Charlie Kirk zemřel. Konzervativního influencera a spojence Trumpa zastřelil pachatel během projevu

Politika

Americký konzervativní politický aktivista a influencer Charlie Kirk, který byl postřelen při svém projevu v kampusu na Utah Valley University ve městě Orem, zemřel. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti.

ČTK

Přečíst článek

Trump v rozhovoru s Fox News poznamenal, že Kirk byl skvělý muž a byl pro něj jako syn. Prezident doufá, že útočník dostane trest smrti. Už ve čtvrtek Trump potvrdil, že se zúčastní Kirkova pohřbu.

Jedenatřicetiletého konzervativního politického aktivistu a Trumpova stoupence Kirka útočník zastřelil jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem. Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu a nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Posmrtně Kirkovi, který byl otcem dvou malých dětí a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi, udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání.

Bývalý brazilský prezident Bolsonaro

Rozsudek. Bývalý brazilský prezident Bolsonaro má jít na 27 let do vězení. Odvolá se

Politika

Brazilský nejvyšší soud vyměřil bývalému brazilskému prezidentovi Jairu Bolsonarovi trest 27 let a tři měsíce odnětí svobody za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022. Informovaly o tom světové tiskové agentury.

ČTK

Přečíst článek

Související

Americký konzervativní politický aktivista a influencer Charlie Kirk

Charlie Kirk zemřel. Konzervativního influencera a spojence Trumpa zastřelil pachatel během projevu

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme