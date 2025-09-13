PROFIL: Okamura nasál kompletní scénu dezolátů a míří k nejlepšímu výsledku kariéry
Tři z celkem čtyř let aktuálního funkčního období hrál Tomio Okamura nikoli druhé, ale spíše čtvrté housle v opozičním orchestru, který dirigoval Andrej Babiš. Pak ale dokázal koncentrovat antisystémové strany, čímž prokázal jednak nevídaný politický cit, zároveň ambici přestat být jen Miroslavem Sládkem 21. století. Bude to tentokrát stačit na to, aby to dotáhl až do vysněné vlády? Portál newstream.cz pokračuje v Předvolebním auditu profilem lídra třetí nejsilnější strany.
Volby před čtyřmi lety byly pro Tomia Okamuru zklamáním. Přestože mu průzkumy slibovaly relativně solidní výsledek, nakonec z toho bylo méně než deset procent, což bylo méně než při předchozích volbách. SPD tehdy uškodila roztříštěnost na scéně antisystémových hnutí a stran, které vcelku sice mohlo dát až nějakých 20 procent, ale jediná, komu se povedlo proniknout do sněmovny, byla jen oslabená Okamurova partaj.
A tak se tokijský rodák musel smířit s rolí, kterou si jistě nepřál: jakéhosi přizvukovače Andreje Babiše. Byl to totiž právě šéf hnutí ANO, kdo udával přinejmenším tři roky tón opozičním poslancům. A Okamura byl vždycky jen ten druhý. Sice možná hlasitější a někdy i zavilejší (zejména v ochotě obstruovat jednání v poslanecké sněmovně), ale pořád jen ten druhý.
A kdyby Okamura nepodnikl něco zásadního, nejspíš by byl odkázaný na to, že jen bude tiše sledovat, jak mu Babiš krade témata (podpora xenofobního myšlení, sympatie k lídrům supervelmocí Ruska a USA a odpor vůči Bruselu a Fialovi) a také voliče, protože stejná témata umí podávat méně extrémně.
Jenomže pak přišel zvrat.
Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.
PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý
Názory
Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.
Chirurgové z dovozu
Z Okamury si řada lidí dělá legraci, že jde o generátor náhodných frází, případně že kdybychom chtěli od umělé inteligence vygenerovat politické hnutí cílící na 15 procent populace, vygeneruje Okamuru.
Ale nelze mu upřít znalost jistých (a nepříliš lichotivých) zákoutí duše českého národa. To prokázal již mnohokrát. A povedlo se mu to také extrémní kampaní, která vykazuje celou řadu extrémistických myšlenek. Proslulým se stal billboard s „chirurgem z dovozu“, která se dokonce dostane před soud. A to je první Okamurovo vítězství, kterým se postupně začal vymezovat i vůči Babišovi. Pochopil, že když to nejde silou, musí to jít větší silou. A tak se začal vymezovat i vůči xenofobním postojům, které začalo zastávat hnutí ANO.
Navíc s gloriolou mučedníka, kterého chtějí jakési elity umlčet, se začal postupně psát Okamurův obrat k lepší politické budoucnosti.
Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.
PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost
Názory
Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.
Koncentrace dezolátů
Skutečným majstrštykem ale bylo něco jiného, ačkoli sílící extremismus mu v tom jistě pomohl. S tím, jak se začaly přibližovat volby, začala se v myslích mnoha lídrů malých stran vyjevovat poměrně jednoduchá vize: utratíme hodně peněz za kampaň, ale pět procent určitě nedosáhneme a nejspíš to nebudou ani tři procenta, která se už v česku finančně vyplácejí.
A tak Okamura podepsal smlouvu s několika antisystémovými stranami (PRO, Svobodní a Trikolora), čímž do velké míry zkoncentroval to, pro což se vžil termín „dezolátní scéna“. Volně přeloženo: na jednu kandidátku se dostali lidé, kteří se už předtím potkávali na Václaváku na protivládních demonstracích.
Tím se definitivně stvrdil Okamurův návrat k růstu preferencí, které od té doby zaznamenávají všechny průzkumy.
Do voleb zbývá přesně měsíc. Již za čtyři týdny vyrazí zhruba 73 procent oprávněných voličů předat svůj hlas. A na základě toho pravděpodobně v dalších týdnech vznikne vláda. Portál newstream.cz nachystal na zářijové víkendy Předvolební audit. Budeme se věnovat jednotlivým lídrům a rekapitulaci toho, co se jim podařilo, v čem naopak selhali a také tomu, co od nich můžeme v dalším období očekávat. Startujeme v sobotu 6. září Andrejem Babišem, lídrem hnutí ANO s nejvyššími preferencemi.
Newstream spouští Předvolební audit. Nabídne profily lídrů
Politika
Do voleb zbývá přesně měsíc. Již za čtyři týdny vyrazí zhruba 73 procent oprávněných voličů předat svůj hlas. A na základě toho pravděpodobně v dalších týdnech vznikne vláda. Portál newstream.cz nachystal na zářijové víkendy Předvolební audit. Budeme se věnovat jednotlivým lídrům a rekapitulaci toho, co se jim podařilo, v čem naopak selhali a také tomu, co od nich můžeme v dalším období očekávat. Startujeme v sobotu 6. září Andrejem Babišem, lídrem hnutí ANO s nejvyššími preferencemi.
Míří Okamura do vlády?
Okamurově SPD se tak otevírá několik šancí. Předně může dosáhnout největšího volebního úspěchu. K tomu jí stačí 11 procent, což se aktuálně zdá být snadným cílem. Dále má šanci stát se zásadním hráčem v povolebních jednáních.
Je stále velmi pravděpodobné, že ANO s SPD v budoucí sněmovně sestaví snadnou většinu a možná k tomu ani nebudou potřebovat třetího (za kterého všichni mají nové hnutí Stačilo!).
A tu šanci Okamura cítí velmi dobře, když si již nadiktoval podmínky, za kterých do vlády půjde, a to, o jaká ministerstva má SPD zájem.
Vít Rakušan, šéf starostů, svolává na pivo lídry Spolu, Fialu, Výborného a Adamovou Pekarovou. Chce, aby v Malostranské besedě nad sklenkou přísahali, že po volbách nepůjdou do koalice s očekávaným vítězem voleb, Andrejem Babišem. Je to trochu defétistické. Jako by si kluci a dáma nevěřili. Musejí proto svolat schůzku, aby veřejně svou důvěru obnovili. Možná ji stvrdí krví.
Politický diář Dalibora Martínka: Bratrstvo kočičí pracky
Názory
Vít Rakušan, šéf starostů, svolává na pivo lídry Spolu, Fialu, Výborného a Adamovou Pekarovou. Chce, aby v Malostranské besedě nad sklenkou přísahali, že po volbách nepůjdou do koalice s očekávaným vítězem voleb, Andrejem Babišem. Je to trochu defétistické. Jako by si kluci a dáma nevěřili. Musejí proto svolat schůzku, aby veřejně svou důvěru obnovili. Možná ji stvrdí krví.
Co přijde po volbách
Jenomže ono to celé může být trochu jinak. SPD může zase dopadnout spíš průměrně (tedy max 10 procent) a pak to bude opět zklamání. Navíc tu je jedna věc, které Okamura možná nerozumí, ale která je zcela zjevná: Andrej Babiš o vládu s SPD rozhodně nestojí. Nestojí o ni před volbami, a ještě méně tomu tak bude po volbách, kdy už budou veškeré neznámé pryč. A vymyslet nějaké řešení, v němž Okamura figurovat prostě nebude, pro Babiše bude jednoduché.
A tak je docela možné, že ačkoli si to lídr SPD stále ještě nechce přiznat, je odsouzen k věčné opoziční roli, která bude sice hlasitá, ale čím dál méně atraktivní, protože slibovat něco, co nikdy nebude, snesou i Okamurovi voliči jen pár let.
Okamurovy úspěchy a prohry
Úspěchy
Koncentrace antisystémových stran podepsáním nepřiznané koaliční smlouvy mezi SPD, PRO, Svobodnými a Trikolorou, která vedla k růstu preferencí.
11hodinový projev v poslanecké sněmovně, který se stal rekordem tuzemského jednacího řádu. I ty předchozí držel on.
Prohry
Zejména v konfrontaci s Andrejem Babišem se ukazuje jako nepříliš úspěšný opoziční politik.
Ve volbách do Evropského parlamentu získala SPD jen 5,7 procenta hlasů (v přechozích volbách to bylo více než 9 procent) a přišli o jednoho europoslance.
Program ANO pro říjnové sněmovní volby je podle premiéra a šéfa koalice Spolu Petra Fialy (ODS) nezodpovědným populistickým koktejlem, jímž si nejsilnější opoziční hnutí chce koupit voliče za peníze, které nemá. Na síti X Fiala znovu kritizoval sliby ANO v otázce důchodové reformy, boje proti šedé ekonomice, energií či postoje vůči Ukrajině. Lídři ANO, kteří program nazvaný „Pro váš lepší život“ představili tento čtvrtek, kritiku odmítli, podle šéfa hnutí Andreje Babiše premiér jen v panice opakovaně lže a straší občany.
Program ANO je rozpočtový armagedon, uvedl Fiala. Strašíte občany, kontroval Babiš
Politika
Program ANO pro říjnové sněmovní volby je podle premiéra a šéfa koalice Spolu Petra Fialy (ODS) nezodpovědným populistickým koktejlem, jímž si nejsilnější opoziční hnutí chce koupit voliče za peníze, které nemá. Na síti X Fiala znovu kritizoval sliby ANO v otázce důchodové reformy, boje proti šedé ekonomice, energií či postoje vůči Ukrajině. Lídři ANO, kteří program nazvaný „Pro váš lepší život“ představili tento čtvrtek, kritiku odmítli, podle šéfa hnutí Andreje Babiše premiér jen v panice opakovaně lže a straší občany.
Každý rok je to stejný rituál, Nejvyšší kontrolní úřad vydá zprávu a znovu varuje, že český dotační systém se chová jako stroj na utrácení peněz bez ohledu na cíl a výsledky.
David Ondráčka: Dotační džungle. Peníze máme, ale smysl se někam ztratil
Názory
Každý rok je to stejný rituál, Nejvyšší kontrolní úřad vydá zprávu a znovu varuje, že český dotační systém se chová jako stroj na utrácení peněz bez ohledu na cíl a výsledky.