Blume končí v čele Porsche. Investoři ztratili trpělivost

Blume končí v čele Porsche. Investoři ztratili trpělivost
Šéf Volkswagenu Oliver Blume skončí v čele Porsche. Z funkce stahuje pod tlakem akcionářů i kvůli slabým výsledkům. Automobilka se chystá do roku 2029 zrušit téměř dva tisíce pracovních míst.

Šéf německého automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume se vzdá vedení značky luxusních vozů Porsche. Ta už začala hledat jeho nástupce. Informoval o tom dnes německý podnikatelský časopis WirtschaftsWoche, který se odvolává na zdroje obeznámené se situací.

Výrobce luxusních sportovních vozů Porsche v roce 2022 vstoupil na frankfurtskou akciovou burzu. Jeho většinovým vlastníkem ale zůstal koncern Volkswagen, jehož součástí je také Škoda Auto.

Skutečnost, že Blume řídí celý koncern Volkswagen a zároveň i samotnou značku Porsche, je podle listu WirtschaftsWoche často terčem kritiky, zejména ze strany akcionářů. Tlak na změnu navíc zvyšují zhoršující se hospodářské výsledky automobilky Porsche.

Akcie společnosti Porsche od vstupu na burzu, tedy zhruba za uplynulé tři roky, ztratily více než 40 procent hodnoty. Provozní zisk podniku se v letošním prvním pololetí meziročně propadl zhruba o dvě třetiny na miliardu eur (24,5 miliardy Kč). Tržby se snížily téměř o sedm procent na 18,2 miliardy eur.

Automobilka Porsche už na začátku roku oznámila, že hodlá do roku 2029 zrušit asi 1900 pracovních míst. Opatření by se mělo týkat aktivit podniku v oblasti německého města Stuttgart, kde má Porsche sídlo.

Konec učitelů? První čistě AI škola nabírá žáky. Zatím ty bohaté

Tereza Zavadilová
Člověk by čekal, že profese jako učitel nesmete umělá inteligence ze světa. Evidentně všeho do času. Jako zdravotní sestry mohou být v budoucnu nahrazeny humanoidními roboty, učitelé se mohou poroučet do propadliště dějin kvůli AI tutorům. První taková škola je na světě. A s podporou miliardářů a lidí kolem Donalda Trumpa. 

Alpha School, první čistě AI škola, není pro každého. Vybírá od potenciálních žáků školné ve výši 65 tisíc dolarů za rok. Slibuje ale skoro zázraky. Žáci se učí jen dvě hodiny denně, mají plán ušitý přesně na míru dle svých schopností, aby jejich potenciál byl maximálně využit a neztráceli čas. Odpoledne pak věnují čas výuce věcí hodících se „do života“: jízdě na kole, vaření, plachtění, programování, a hodně se toho točí i kolem financí. Program školy slibuje, že už čtyřleté děti se budou učit základy finanční gramotnosti, sedmileté děti se budou cvičit v prodejních dovednostech, ty o rok starší to, jak provozovat AirBnB nebo prodávat jídlo v karavanu a jedenáctileté, jak si sehnat deset tisíc dolarů na rozjezd svého start-upu. 

„Uvědomili jsme si, že děti nemusí sedět ve třídě celý den a věnovat se jen akademickým předmětům,“ řekla  Washington Post MacKenzie Priceová, spoluzakladatelka Alpha School, která se třemi kampusy po celé zemi hraje roli influencerky v prosazování většího zapojení umělé inteligence do školní výuky. Na instagramu má skoro milion followerů, postuje příspěvky o tom, jak je tradiční vzdělávání v kolapsu a její AI škola je jediné zářné řešení.

Ovšem daří se jí to, má kontakty na technologické miliardáře, kteří její školu podporují, i lidi ve vysoké politice. Sama ředitelka je sponzorkou Republikánů. Její školu promoval známý miliardář a podporovatel Donalda Trumpa Bill Ackman. Priceová školu prezentovala také Michaelu Kratsiosovi, řediteli Úřadu pro vědu a technologickou politiku Bílého domu. Kratsios je mimochodem bývalý sekretář vlivného vizionáře Petera Thiela, je nejvyšším emisarem Donalda Trumpa pro vzdělávací sektor. 

Trumpova administrativa totiž podporuje využívání umělé inteligence jak ve federální vládě, tak i mimo ni. V dubnu prezident Donald Trump podepsal exekutivní nařízení, kterým vytvořil strategii pro začlenění umělé inteligence do vzdělávání K-12 (tedy od mateřských škol až po střední školy).

Ani jeden učitel

Alpha School, sídlící v Chantilly v Severní Virginii, se rozbíhá letos na podzim. Její název se odvíjí od jejích ambicí - je to prý nejpokrokovější soukromá škola a výsledky žáků by se měly dostat do nejvyššího procenta v USA. Nabírá prvních 25 studentů zatím do jednoho ročníku. 

Škola si zakládá na tom, že mezi personálem není ani jeden vystudovaný učitel. Učí je „AI průvodci“. Děti v testovací třídě sedí u tabletů či počítačů a na hlavě mají sluchátka. Umělý AI hlas učitele jim každých patnáct minut dává přestávky na rozhýbání. Software pracuje na bázi strojového učení, aby co nejlépe diagnostikoval osobnost dítěte a vybrala mu způsob učení na míru. Když student nedává pozor, systém si toho všimne a upozorní jej. Systém neužívá chatboty, ale adaptivní učicí platformu IXL. 

Vilka u Prahy má pět místností a v obýváku jezírko. Postavili ji z recyklovaných materiálů

Petra Nehasilová
Co všechno se dá postavit z dřevěných panelů? Například moderní rodinný dům se zelenou střechou a jezírkem skoro „v obýváku“.

Prioritou investorů byl dům, v němž bude hodně světla a kde se okolní příroda stane součástí interiéru. Se svým přáním oslovili společnost 3AE a architekta Lukáše Pejsara, jejího zakladatele. Ten pro ně vytvořil dům s pěti obytnými místnostmi, dvěma koupelnami, šatnou a zároveň prostorným obývákem s kuchyní a jídelnou. 

Dominantním prvkem zahrady je koupací jezírko. To ale zároveň tvoří i centrum domu, navazuje totiž na dřevěnou terasu u hlavní obytné místnosti s velkoformátovými posuvnými portály. Domu říkají „vila nad vodou“.

35 fotografií v galerii

Dřevo, kam se podíváš

Hlavní roli hraje bezpochyby dřevo. Při stavbě bylo využito speciální velkofomrátových dřevěných panelů, fasáda je ze speciálně upraveného dřeva. To dominuje i interiéru.

„Panely v interiéru zůstávají přiznané nejen zevnitř, ale i na dotek. Jejich struktura, barva i vůně přispívají k přirozeně zdravému prostředí, ve kterém se dobře žije i dýchá. Povrchy dřeva jsou ošetřeny tak, aby si zachovaly svůj přirozený vzhled a zároveň odolaly času. Dům dýchá, ale stárne s grácií. Stejně jako jeho okolí,“ dodávají architekti.

Petra Nehasilová

Ekologie až na prvním místě

Ekologická bilance domu je příkladná. Konstrukce obsahuje desítky kubíků dřeva, které vážou tuny CO2. Díky fotovoltaice, dešťové akumulaci a promyšlené technice je provoz minimálně zatěžující. O vytápění se stará elektrické podlahové topení doplněné krbovou vložkou, ohřev vody zajišťuje tepelné čerpadlo. Většina materiálů pochází z českých zdrojů. A protože je dům z více než 80 procent recyklovatelný, má nejen lehkou siluetu, ale i lehkou stopu.

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

