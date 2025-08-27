Blume končí v čele Porsche. Investoři ztratili trpělivost
Šéf Volkswagenu Oliver Blume skončí v čele Porsche. Z funkce stahuje pod tlakem akcionářů i kvůli slabým výsledkům. Automobilka se chystá do roku 2029 zrušit téměř dva tisíce pracovních míst.
Šéf německého automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume se vzdá vedení značky luxusních vozů Porsche. Ta už začala hledat jeho nástupce. Informoval o tom dnes německý podnikatelský časopis WirtschaftsWoche, který se odvolává na zdroje obeznámené se situací.
Výrobce luxusních sportovních vozů Porsche v roce 2022 vstoupil na frankfurtskou akciovou burzu. Jeho většinovým vlastníkem ale zůstal koncern Volkswagen, jehož součástí je také Škoda Auto.
Skutečnost, že Blume řídí celý koncern Volkswagen a zároveň i samotnou značku Porsche, je podle listu WirtschaftsWoche často terčem kritiky, zejména ze strany akcionářů. Tlak na změnu navíc zvyšují zhoršující se hospodářské výsledky automobilky Porsche.
Akcie společnosti Porsche od vstupu na burzu, tedy zhruba za uplynulé tři roky, ztratily více než 40 procent hodnoty. Provozní zisk podniku se v letošním prvním pololetí meziročně propadl zhruba o dvě třetiny na miliardu eur (24,5 miliardy Kč). Tržby se snížily téměř o sedm procent na 18,2 miliardy eur.
Automobilka Porsche už na začátku roku oznámila, že hodlá do roku 2029 zrušit asi 1900 pracovních míst. Opatření by se mělo týkat aktivit podniku v oblasti německého města Stuttgart, kde má Porsche sídlo.
