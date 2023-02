Lenka Axlerová z Microsoftu: Řízení lidí v turbulentní době je zásadní a nelehké téma

Na manažery i zaměstnance jsou v dnešní turbulentní době kladeny čím dál větší nároky. Kromě společenských změn si musejí poradit i s novým standardem, kterým se stala práce na dálku. Jak v takovém prostředí vybudovat odolný tým? A proč je diverzita jedním ze základních pilířů úspěchu? To jsou otázky do diskuse u jednoho z kulatých stolů, kterou povede Lenka Axlerová, ředitelka pro sektor veřejné správy v Microsoftu, na setkání Innovative Women Shaping the Future pořádaném na konci února velvyslanectvím Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen.

Na co se chcete během mentoringu zaměřit?

Pracovně jsem si kulatý stůl pojmenovala Řízení lidí v turbulentní době. V diskusi bych se ráda dotkla témat diverzity i práce v hybridním režimu. Chci probrat hlavní výzvy práce na dálku z pozice manažera i zaměstnance a poskytnout návod, jak se s nimi vypořádat. Třetím a neméně důležitým tématem je pro mě nastavení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Jsem si jistá, že se od sebe můžeme vzájemně učit.

Proč právě tato témata považujete za zásadní?

Na začátku covidové pandemie jsme vyhlíželi návrat do normálu. Pravda je taková, že svět se zásadním způsobem změnil a žádný návrat do normálu se nekoná. A ani konat nebude. Kromě toho čelíme dalším výzvám, jako je ruská agrese na Ukrajině, vysoká inflace či narušení subdodavatelských řetězců. Na trhu panuje vyšší úroveň nejistoty a rizik, než bylo v minulých letech obvyklé.

Na manažery i zaměstnance jsou kladeny větší nároky a kromě společenských změn si musí poradit i s novým standardem, kterým se stala práce na dálku. To vše se promítá do obsahu naší práce bez ohledu na to, v jaké firmě pracujeme. Je nutné být schopný reagovat rychleji a kreativněji.

Jaké jsou vaše individuální výzvy pro letošní rok?

Přispět se svým týmem ke skutečně transformačním projektům ve veřejné správě v České republice i na Slovensku. Ideálně, aby se alespoň v jednom případě jednalo o projekt, kterým se bude moci česká nebo slovenská veřejná správa chlubit v zahraničí.

Individuální výzvou je zvládnout několik technických certifikací, například na Azure či PowerPlatform.

A z čistě osobního hlediska – věnovat více kvalitního času svým dospívajícím dcerám. A najít si čas na každodenní sportovní aktivitu.

Lenka Axlerová povede diskusi u kulatého stolu na speciálním semináři „Innovative Women Shaping the Future”, který bude 28. února hostit velvyslankyně Irska v ČR Cliona Manahan v rezidenci irského velvyslanectví, společně s Newstream Business Club českých a slovenských žen a s Enterprise Ireland. Akce je pouze pro pozvané hosty. Více se o setkání dozvíte zde.

