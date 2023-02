Eva Prokešová z JTI: Zvyšování kvality života seniorů je zásadní téma

Pomoc starším a zvyšování kvality života seniorů je podle Evy Prokešové jednou z největších výzev současnosti. I proto se v rámci ESG a CSR aktivit JTI věnuje právě těmto tématům. „Dlouhodobě mě zajímá, jak mohou firmy smysluplně pomáhat sociálně znevýhodněným osobám. Musíme toto téma otevírat,” vysvětluje Eva Prokešová z JTI, která na konci února v Praze povede diskusi u kulatého stolu na setkání Innovative Women Shaping the Future pořádaném velvyslanectvím Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen.

Reklama

Na co se chcete během mentoringu zaměřit?

Diskuzi chci věnovat korporátní odpovědnosti zaměřené na sociální témata. Tedy konkrétně na to, jak firmy mohou smysluplně pomáhat sociálně znevýhodněným osobám. Chci nabídnout svoje zkušenosti a zkušenosti mojí společnosti a poslechnout si, jak to dělají ostatní. Cílem je vzájemně se inspirovat. Toto téma sociálních problémů osob v různých věkových kategoriích se nevyřeší za jedno sezení, ale právě ona debata může přispět ke zlepšení života těch, kteří to opravdu potřebují.

Proč toto téma považujete za zásadní?

Rozvíjet svoje okolí a pomáhat společnosti, ve které působíme, je pro mě normální už od malička. Vedla mě k tomu hlavně maminka, která momentálně působí jako ředitelka v domově pro seniory. V JTI pro mě bylo jasné rozhodnutí věnovat se CSR nebo ESG, a zaměřit se právě na písmeno S - sociální. Dává mi smysl zaměřovat se na to, jak můžeme zlepšit kvalitu života v naší společnosti a rozvíjet soběstačnost osob znevýhodněných ať už zdravotně, sociálně, věkem, finanční situací, dalšími vlivy. Tohle považuji za nesmírně důležité a za zásadní pro budoucí kvalitu života lidí kolem nás.

Co dál budete v letošním roce řešit?

Reklama

Já mám ráda výzvy. Většinou si dám nějakou novou hned potom, co nějaký projekt dokončím. Vzhledem k současné situaci je bohužel na výběr hned několik směrů, kde je potřeba akutní pomoci. Pro nás, jako pro českou JTI, to budou výzvy týkající se pomoci u starších osob, svobodných rodičů a osob, kteří potřebují pomoc s bydlením.

Eva Prokešová povede diskusi u kulatého stolu na speciálním semináři „Innovative Women Shaping the Future”, který bude 28. února hostit velvyslankyně Irska v ČR Cliona Manahan v rezidenci irského velvyslanectví, společně s Newstream Business Club českých a slovenských žen a s Enterprise Ireland. Akce je pouze pro pozvané hosty. Více se o setkání dozvíte zde.

Přítel v osamění i zbraň proti virům. Mladá vědkyně vyvíjí roboty, které mění budoucnost zdravotní péče Leaders Robot dnes už není jen postava z románů Karla Čapka či ze sci-fi filmů. S roboty se dá běžně setkat i tam, kde byste je nečekali. Pomáhají zdravotníkům v první linii. Přesouvají se do restaurací nebo skladů velkých e-shopů. A na jejich vývoji se úspěšně podílí i mladé ženy, které by před pár desítkami let k takovým projektům nikdo nepustil. Seznamte se s inspirativní irskou vědkyní a specialistkou na sociální robotiku Niamh Donnelly, která bude v Praze na konci února přednášet na setkání Innovative Women Shaping the Future pořádaném velvyslanectvím Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen. Věra Tůmová Přečíst článek