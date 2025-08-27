Kellnerová prohrála souboj s klanem Berlusconiů. Vycouvala z německé mediální skupiny Pro 7
Souboj o německou mediální společnost ProSiebenSat.1, největší soukromou německou mediální skupinu, končí. Nejbohatší Češka Renáta Kellnerová, která o německého mediálního giganta sváděla souboj s italským holdingem MFE rodiny Berlusconiů, souboj ukončila. Veškerého svého podílu v německé stanici se zbaví.
Obě skupiny, Kellnerová a Berlusconiové, rodina bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho, měly v německém mediálním domě podíly. Kellnerová asi patnáct procent, MFE 30,14 procenta. Obě společnosti chtěli svůj podíl zvýšit. A oslovovali ostatní akcionáře.
Svedly dramatický souboj o ovládnutí vlivu v Pro 7. PPF Renáty Kellnerové chtěla získat 29,99 procenta. Vrcholná nabídka byla sedm eur za akcii. MFE reagovala zvýšením své nabídky. Za akcii ProSiebenSat.1 nabídla 1,3 vlastní akcie místo dosavadních 0,4 akcie. K tomu hotovostní nabídku 4,48 eura za akcii. Za jednu akcii německé firmy tak Italové nabízeli v aktuálním kurzu 8,62 eura.
Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope si dosud zajistila 43,6 procenta akcií německé televizní společnosti ProSiebenSat.1. Nezískala tak většinu, o kterou usilovala. S odkazem na sdělení firmy, která patří rodině Berlusconiů, to uvedla agentura Reuters. MFE v posledních měsících svádí bitvu o ovládnutí německé firmy s českou skupinou PPF. Kolik akcií si k dnešnímu dni zajistila PPF, zatím není jasné. Akcionáři mají od úterý další dva týdny na prodej akcií.
Rodina Berlusconiů nemá v ProSiebenSat.1 většinu
Nabídka PPF byla z hlediska cash flow výhodnější, byla v hotovosti. Zatímco italská nabídka, jejíž část byla v akcích, se mohla podle vývoje na trhu měnit. Přesto vedení Pro 7 upřednostnilo italský návrh. Předseda představenstva ProSiebenSat.1 Bert Habets v polovině srpna ocenil nabídku italského holdingu, kterou označil za významně vyšší. „Domníváme se, že tato rozšířená nabídka jasně zrcadlí, že se chce MFE v našem podniku jako dlouhodobý investor udržitelně angažovat,“ uvedl.
PPF trvala na své nabídce. To nyní skončilo. „PPF oznamuje, že se rozhodla akceptovat nabídku společnosti MFE - MediaForEurope a nabídnout jí svých 36 539 628 akcií, což je přibližně 15,68 procent základního kapitálu společnosti ProSiebenSat.1,“ oznámila skupina PPF Renáty Kellnerové.
Což znamená nejen, že končí souboj o nadvládu v německé mediální společnosti, ale hlavně fakt, že se PPF akcií Pro 7 úplně zbaví a ze společnosti vystoupí. „Ačkoli MFE zaznamenala pouze omezený zájem o svou nabídku, ani PPF se nepodařilo oslovit dostatek akcionářů, kteří by podpořili její cíle. S aktuálními více než 43 procenty hlasovacích práv ve společnosti ProSiebenSat.1 je tak podíl MFE velmi pravděpodobně dostatečný k zajištění prosté většiny na valných hromadách,“ konstatuje PPF.
Skupina Renáty Kellnerové uváděla, že nižší zájem o nabídku PPF znemožňoval její skupině pokračovat v zamýšlené roli strategického investora, který by v ProSiebenSat.1 působil jako rovnocenný partner vůči MFE a mohl sdílet své zkušenosti s tvorbou a rozvojem platforem v oblasti digitální televize a streamingu.
Opuštění ProSiebenSat.1 a prodej jeho akcií pro PPF znamená příjem ve výši zhruba čtyř miliard korun a také získání podílu v italské MFE ve výši přibližně osmi procent.
Zástupci PPF ani rodinného holdingu Amalar, který skupinu ovládá, nechtěli informace komentovat. Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF, který tragicky zahynul v březnu 2021.
