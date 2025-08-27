Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Kellnerová prohrála souboj s klanem Berlusconiů. Vycouvala z německé mediální skupiny Pro 7

Kellnerová prohrála souboj s klanem Berlusconiů. Vycouvala z německé mediální skupiny Pro 7

Renáta Kellnerová
PPF
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Souboj o německou mediální společnost ProSiebenSat.1, největší soukromou německou mediální skupinu, končí. Nejbohatší Češka Renáta Kellnerová, která o německého mediálního giganta sváděla souboj s italským holdingem MFE rodiny Berlusconiů, souboj ukončila. Veškerého svého podílu v německé stanici se zbaví.

Obě skupiny, Kellnerová a Berlusconiové, rodina bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho, měly v německém mediálním domě podíly. Kellnerová asi patnáct procent, MFE 30,14 procenta. Obě společnosti chtěli svůj podíl zvýšit. A oslovovali ostatní akcionáře.

Svedly dramatický souboj o ovládnutí vlivu v Pro 7. PPF Renáty Kellnerové chtěla získat 29,99 procenta. Vrcholná nabídka byla sedm eur za akcii. MFE reagovala zvýšením své nabídky. Za akcii ProSiebenSat.1 nabídla 1,3 vlastní akcie místo dosavadních 0,4 akcie. K tomu hotovostní nabídku 4,48 eura za akcii. Za jednu akcii německé firmy tak Italové nabízeli v aktuálním kurzu 8,62 eura.

ProSiebenSat.1

Rodina Berlusconiů nemá v ProSiebenSat.1 většinu

Zprávy z firem

Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope si dosud zajistila 43,6 procenta akcií německé televizní společnosti ProSiebenSat.1. Nezískala tak většinu, o kterou usilovala. S odkazem na sdělení firmy, která patří rodině Berlusconiů, to uvedla agentura Reuters. MFE v posledních měsících svádí bitvu o ovládnutí německé firmy s českou skupinou PPF. Kolik akcií si k dnešnímu dni zajistila PPF, zatím není jasné. Akcionáři mají od úterý další dva týdny na prodej akcií.

ČTK

Přečíst článek

Nabídka PPF byla z hlediska cash flow výhodnější, byla v hotovosti. Zatímco italská nabídka, jejíž část byla v akcích, se mohla podle vývoje na trhu měnit. Přesto vedení Pro 7 upřednostnilo italský návrh. Předseda představenstva ProSiebenSat.1 Bert Habets v polovině srpna ocenil nabídku italského holdingu, kterou označil za významně vyšší. „Domníváme se, že tato rozšířená nabídka jasně zrcadlí, že se chce MFE v našem podniku jako dlouhodobý investor udržitelně angažovat,“ uvedl.

PPF trvala na své nabídce. To nyní skončilo. „PPF oznamuje, že se rozhodla akceptovat nabídku společnosti MFE - MediaForEurope a nabídnout jí svých 36 539 628 akcií, což je přibližně 15,68 procent základního kapitálu společnosti ProSiebenSat.1,“ oznámila skupina PPF Renáty Kellnerové.

Což znamená nejen, že končí souboj o nadvládu v německé mediální společnosti, ale hlavně fakt, že se PPF akcií Pro 7 úplně zbaví a ze společnosti vystoupí. „Ačkoli MFE zaznamenala pouze omezený zájem o svou nabídku, ani PPF se nepodařilo oslovit dostatek akcionářů, kteří by podpořili její cíle. S aktuálními více než 43 procenty hlasovacích práv ve společnosti ProSiebenSat.1 je tak podíl MFE velmi pravděpodobně dostatečný k zajištění prosté většiny na valných hromadách,“ konstatuje PPF.

Skupina Renáty Kellnerové uváděla, že nižší zájem o nabídku PPF znemožňoval její skupině pokračovat v zamýšlené roli strategického investora, který by v ProSiebenSat.1 působil jako rovnocenný partner vůči MFE a mohl sdílet své zkušenosti s tvorbou a rozvojem platforem v oblasti digitální televize a streamingu.

Opuštění ProSiebenSat.1 a prodej jeho akcií pro PPF znamená příjem ve výši zhruba čtyř miliard korun a také získání podílu v italské MFE ve výši přibližně osmi procent.

Renáta Kellnerová a Jiří Šmejc
Aktualizováno

Dohoda za 40 miliard. Kellnerová s dcerami vyplatily juniora z PPF

Leaders

Zástupci PPF ani rodinného holdingu Amalar, který skupinu ovládá, nechtěli informace komentovat. Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF, který tragicky zahynul v březnu 2021.

ČTK

Přečíst článek

Související

PPF miliardářky Kellnerové posílila v ProSieben. Je akcionářskou dvojkou po Berlusconim

PPF miliardářky Kellnerové posílila v ProSieben. Je akcionářskou dvojkou po Berlusconim

Trhy

ČTK, duk

Přečíst článek

Strany, které nejdou do voleb samy nebo v koalici, nedostanou od státu ani korunu

Jana Maláčová
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Politické strany, které vyšlou své kandidáty do sněmovních voleb pod hlavičkou jiné strany, což je letošní novinka při parlamentních volbách, nemají v případě úspěchu těchto subjektů nárok na žádnou státní finanční podporu. A to ani v případě, že ve sněmovně zasednou jejich lidé.

„Podle zákona stranám, které samy do Poslanecké sněmovny nekandidují, za účast jejich členů na kandidátkách jiných stran žádný nárok na státní příspěvek nevzniká,“ uvedl pro Newstream Marek Antoš, proděkan a vedoucí katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Podle něj nejsou vyloučené nějaké interní dohody mezi politickými stranami o tom, že si část peněz poté, co je stát kandidující straně vyplatí, mezi sebou přepošlou. I na tyto případné dohody ale dopadá limit vyplývající ze zákona. „Strany a hnutí nesmějí přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění, pokud by součet všech peněžitých darů přijatých od jedné a téže osoby přesáhl v jednom kalendářním roce částku tři miliony korun.“

Týká se to mnoha stran, které se tím, že se schovaly pod jiný subjekt, připravily své stranické kasy o tučné peníze. Zelených, kteří vyslali třicet svých lidí do osmi krajů pod Piráty. Týká se to všech stran, které se schovaly pod deštník SPD, tedy Trikolory, Svobodných a PRO. A týká se to i sociální demokracie, komunistů a dalších dvou stran, ČSNS a SD-SN, které jdou do voleb pod hnutím Stačilo!. V žádném z těchto případů nevznikla koalice. Ta by v případě dvou členů musela získat osm procent hlasů, v případě tří a více členů jedenáct procent.

Jedinou koalicí je Spolu. SPD vystupuje jako jeden subjekt, stejně jako Stačilo! a Piráti. Takže jim ke vstupu do sněmovny stačí pět procent hlasů.

Hlavní tváří Stačilo! je sice komunistka Kateřina Konečná, ale šéfem hnutí je Daniel Sterzik. Za tím by tedy v případě volebního úspěchu peníze šly. Sterzik již na úterní konferenci oznámil, že hnutí bude mít jeden poslanecký klub a nebude mít žádné finanční závazky k participujícím stranám do budoucnosti. Na kandidátkách Stačilo! převažují komunisté, dále jsou tam socialisté a členové zbylých dvou stran. Sterzik uvedl, že vlastních kandidátů má hnutí čtyři desítky.

Stát stranám, které se dostanou do sněmovny, vyplácí každoročně nemalé částky. Vloni dostaly ANO a Spolu deset milionů „stálého příspěvku“. Piráti necelých šest milionů. Potom jsou tam příspěvky na počet mandátů, 900 tisíc ročně za jeden. ANO za mandáty loni, stejně jako za každý rok volebního období, inkasovalo 65 milionů, Starostové a ODS třicet milionů. Lidovci dvacet, SPD 18 milionů korun. TOP 09 necelých třináct. Potom ještě existuje příspěvek na podporu činnosti politického institutu. Za to dostalo ANO 14 milionů korun, ale třeba i SPD pěkných 3,7 milionu korun.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Šaráda kolem Čapího hnízda se přesouvá do sněmovny

Názory

Fakta jsou zřejmá. Babiš někdy před dvaceti lety vymyslel, že si vezme dotaci padesát milionů na Čapí hnízdo, přestože na ni neměl nárok. Dělalo to tak mnoho bohatých podnikatelů, když si stavěli hotely a rekreační střediska. Byly to však dotace určené pro malé a střední firmy, ne pro boháče.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Volby do sněmovny 2025: termín, kandidující strany a průzkumy

Politika

Po čtyřech letech čekají Českou republiku další parlamentní volby. Ve dnech 3. a 4. října 2025 si občané zvolí do sněmovny 200 poslanců. Půjde o první volby, kdy Češi v zahraničí mohou hlasovat také korespondenčně. Následující přehled shrnuje vše důležité – termín voleb, možnosti hlasování, přehled kandidujících stran a hnutí, i to, koho favorizují volební průzkumy.

nst

Přečíst článek

Volební urna

Dalibor Martínek: Korespondenční hlasování, bouře ve sklenici vody

Názory

K hlasování ve sněmovních volbách se v zahraničí zapsalo 24 206 lidí. V cizině přitom podle odhadů ministerstva zahraničí žije 400 až 600 tisíc českých občanů. Kvůli tomuto odhadu se o volby ze zahraničí vedl tuhý boj. Zvlášť opozice se jí urputně bránila. Evidentně tušila, že v cizině nemá populisticky naladěné publikum.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Stanislav Šulc: Pivní memorandum aneb A na to se napijem

Předsedové vládních stran Vít Rakušan a Petr Fiala na pivu
ČTK
Stanislav Šulc
Dalibor Martínek

Měla to být zásadní schůzka, na níž se lídři bývalé vládní pětikoalice měli shodnout na povolebním postupu. Minule jim to vyšlo, díky čemuž vznikla vláda Petra Fialy. Aktuální, nutno dodat předvolební, situace zatím žádným velkým gestům nenahrává. A navíc ani jeden z lídrů nepřišel. A tak si na schůzce Spolu a STAN jejich šéfové slíbili, že po volbách chtějí spolupracovat. A stvrdili to symbolickým přiťuknutím půllitry ležáku.

Žijeme v době, kdy lidovosti a bodrosti není nikdy dost. A tak se významné schůzky o povolební spolupráci stávajících vládních stran koná v hospodě u půllitru pivka a přijít se podívat může každý kolemjdoucí. Inu, vše se mění a politika také. A politici s ní.

Snaha být lidově autentický jako nejprůměrnější influencer se vyplácí, šéf hnutí ANO o tom ví hodně. Snaží se jej napodobit i ostatní, jenomže někdy to zkrátka nejde. A tak se v hospodě u stolu setkávají neformální Vít Rakušan a zcela formální Petr Fiala. Ale autentičtí jsou vlastně ve svých rolích oba.

Když si poté přiťuknou, aby potvrdili jakousi budoucí povolební spolupráci, je v tom už více divadla než reality.

Volby do sněmovny 2025: termín, kandidující strany a průzkumy

Politika

Po čtyřech letech čekají Českou republiku další parlamentní volby. Ve dnech 3. a 4. října 2025 si občané zvolí do sněmovny 200 poslanců. Půjde o první volby, kdy Češi v zahraničí mohou hlasovat také korespondenčně. Následující přehled shrnuje vše důležité – termín voleb, možnosti hlasování, přehled kandidujících stran a hnutí, i to, koho favorizují volební průzkumy.

nst

Přečíst článek

Hřib neuvízl v zácpě, prostě nepřišel

Jakou váhu asi má takové veřejné přiťuknutí si na spolupráci? Je to závazné? Dokdy a jak moc pevně? Měla toto být ta schůzka, na které se domluvili vlivní lídři zastupující v současnosti stejné množství voličů jako ANO, že budoucí vládu upletou jen spolu, nebo půjdou do opozice? Nebo to naopak již byla ta neformální část následující tu formální, kde si strany vše ujasnily a podepsaly nějaké skutečné dokumenty a teď to lídři už jen veřejně oslavili?

I kdybychom mohli ono přiťuknutí vnímat reálně, na kráse okamžiku ubírá fakt, že třetí do páru, tedy pirát Zdeněk Hřib se nedostavil, což výjimečně nebylo kvůli zdržení v dopravním kolapsu, ale protože prostě přijít nechtěl.

A co vlastně Hřibova absence znamená v oné symbolické rovině, kterou mimochodem při setkání často zmiňovali oba předsedové vládních subjektů? Je to snaha odpoutat se od nánosu vládního angažmá, které Piráty téměř zničilo? Je to racionální přiznání skutečnosti, že v tuto chvíli podobná gesta prostě nemají smysl, protože se bude vše řešit až po volbách?

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)

Politický diář Dalibora Martínka: Bratrstvo kočičí pracky

Názory

Vít Rakušan, šéf starostů, svolává na pivo lídry Spolu, Fialu, Výborného a Adamovou Pekarovou. Chce, aby v Malostranské besedě nad sklenkou přísahali, že po volbách nepůjdou do koalice s očekávaným vítězem voleb, Andrejem Babišem. Je to trochu defétistické. Jako by si kluci a dáma nevěřili. Musejí proto svolat schůzku, aby veřejně svou důvěru obnovili. Možná ji stvrdí krví.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Spolu a v opozici?

Ať tak, či tak, vládní pivo možná bylo hodně symbolické, ale s realitou prostě zatím příliš nesouvisí. Navíc jestli mělo mít nějaký předvolební potenciál, má jednu ohromnou chybu – jako ostatně velká část kampaně vládních subjektů. A to, že přesvědčuje přesvědčené.

Z průzkumů aktuálně vyplývá, že Spolu a STAN mají zhruba stejný volební výsledek jako ANO. Piráti mají méně než SPD. Takže pokud by se do sněmovny dostaly stejné partaje jako před čtyřmi lety, pětikoalice by neměla dostatek poslanců na sestavení většinové vlády. Odborníci zároveň upozorňují, že pro vládní strany již neexistuje příliš velký potenciál získávat nové hlasy, ale je důležité hlavně neztrácet ty stávající.

Možná tak symbolické pivo bylo předznamenáním budoucí spolupráce – opoziční.

Daniel Křetínský

David Ondráčka: Vekslácká doba Pelty je pryč. Kouzlo českého fotbalu objevili oligarchové

Názory

Česká oligarchie postupně kupuje většinu strategických firem a konsoliduje svou kontrolu nad ekonomikou. A kromě chleba lid potřebuje i hry, tedy hlavně sledovaný fotbal. Kellnerová vlastní vysílací práva na ligu, Komárek ligu sponzoruje, a souboj o titul bude brzy probíhat jako souboj Tykač, Křetínský a Strnad (který má zájem o Plzeň). A to je pak radost si vybrat, komu vlastně fandit.. Ještě že máme ten Baník, jeho majitel Brabec je přece jen jiná byznysová váha.

David Ondráčka

Přečíst článek

Prezident Petr Pavel

Pavel: Je předčasné si myslet, že mír na Ukrajině je na dosah

Leaders

Iniciativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v jednání o Ukrajině znamená podle prezidenta Petra Pavla důležitý posun. Za předčasné ale považuje si myslet, že je mír na dosah. Rusko podle něj bude hrát nadále falešnou hru. Pavel to řekl v projevu k českým velvyslancům a velvyslankyním na Pražském hradě.

ČTK

Přečíst článek

Související

Premiér ČR Petr Fiala s dalšími členy vlády

Stanislav Šulc: Čas výzev, usnesení a memorand je tady. Po volbách bude ale všechno jinak

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme