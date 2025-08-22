Dohoda za 40 miliard. Kellnerová s dcerami vyplatily juniora z PPF
Zástupci PPF ani rodinného holdingu Amalar, který skupinu ovládá, nechtěli informace komentovat. Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF, který tragicky zahynul v březnu 2021.
Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla dnes PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do konce letošního roku. Hodnotu obchodu žádná ze stran nezveřejnila. Petr Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF Petra Kellnera, který tragicky zahynul v březnu 2021. Akcionářem skupiny PPF byl od roku 2022, kdy bylo ukončeno dědické řízení.
Server MotejlekSkocdopole.com a webu Hospodářských novin již předtím odhadly hodnotu transakce na zhruba 40 miliard korun.
Dohody o vypořádání podílu dosáhly obě strany podle serverů tento týden ve čtvrtek. Podíl Kellnera mladšího odkoupí jeho nevlastní matka Renáta Kellnerová s dcerami Annou, Larou a Marií Isabellou. Podle webu MotejlekSkocdopole.com se tak stane způsobem, že skupina PPF Group odkoupí své vlastní akcie.
Podle nejmenovaných zdrojů Hospodářských novin se Kellner mladší rozchází s ostatními majiteli PPF v dobrém. Dnes měla být podepsána i druhá část dohody, která se týká majetku a vztahů mimo skupinu PPF, uvádí server.
Majoritním vlastníkem investiční skupiny je od loňského října holding Amalar, do kterého vložila akcie většinová majitelka PPF Kellnerová a její tři dcery. Amalar tak drží v PPF téměř čtyřpětinový podíl. Zbylé podíly vlastní přímo a nepřímo Kellnerová společně se všemi potomky zesnulého zakladatele skupiny.
Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. Skupina měla v loňském roce rekordní čistý zisk 3,2 miliardy eur, v přepočtu 78,7 miliardy Kč.
