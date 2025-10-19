Fialova vláda je ochotna předložit rozpočet té vznikající, ale má podmínku
Současná vláda Petra Fialy (ODS) by mohla být ochotná se bavit o tom, v jaké formě předloží rozpočet na příští rok, pokud nový kabinet nevznikne ani v prosinci či lednu. V pořadu Partie na CNN Prima News to řekl vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Předložení návrhu nevyloučil v Otázkách Václava Moravce v České televizi ani ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Podmínil to tím, že by se v listopadu po ustavení Sněmovny nerýsoval vznik nové vlády. Místopředseda ANO Karel Havlíček míní, že vláda svým odmítáním opakovaného předložení rozpočtu nové Sněmovně porušuje zákon a chová se arogantně. ANO jedná o vzniku nové vlády s SPD a Motoristy.
Vláda rozpočet se schodkem 286 miliard korun schválila ještě před volbami, nová Sněmovna se jím ale nemůže začít zabývat. Fiala řekl, že nevidí důvod k opakovanému poslání rozpočtu do Sněmovny. Zdůvodnil to tím, že strany vznikající koalice dávaly předem najevo, že s návrhem nesouhlasí a budou ho chtít přepracovat. Šéf ANO Andrej Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží, jako vstřícné gesto by to vnímal i prezident Petr Pavel.
Rakušan dnes řekl, že vznikající koalice chtěla mít do měsíce hotová vyjednávání, zatím se ale jen pere o funkce, posty a personálie a je v krizi, ještě než vznikla. „Evidentně se situace změnila, budeme se bavit o tom, aby tato vláda dostála veškeré své odpovědnosti,“ uvedl. Vznikající kabinet evidentně nemá rozpočet připravený, míní Rakušan. „Pokud to bude vypadat, že vláda nevznikne ani v prosinci, v lednu, potom jsme ochotní se bavit i o tom, v jaké formě předložíme rozpočet,“ dodal.
Výborný v ČT řekl, že nyní nemá debata smysl, protože se ještě neustavila nová Sněmovna a nemá předsedu. Až se to kolem 5. listopadu pravděpodobně stane a bude současně zřejmé, že brzy nevznikne nová vláda, pak by současný kabinet rozpočet mohl poslancům poslat, míní. „Nevylučuji to, protože nevím, v jaké fázi bude sestavování vlády,“ dodal.
„Musíte sloužit do posledního dne“
Havlíček řekl, že vznikající koalice po současné vládě chce jen to, aby dodržovala zákon. „Je to arogance, kterou jsem snad ještě nezažil,“ uvedl. Vznik nové vlády podle něj není jen v rukou ANO, SPD a Motoristů, vliv mají třeba i prezident a zákonné lhůty. „Vy musíte sloužit do posledního dne,“ vzkázal dosluhující vládě. ANO podle něj na své podobě rozpočtu pracuje, ale bez ministerských aparátů to musí dělat „na koleni“.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) očekává, že v případě předložení rozpočtu by se v nové Sněmovně začal odehrávat cirkus a trapné cvičení, kdy budoucí vláda bude říkat, že všechno v návrhu je špatně. „Neměla by spíš říct, co v tom rozpočtu chtějí? Mnohem víc než to, co máme dělat, bych chtěla slyšet, co chtějí dělat oni,“ uvedla.
Předseda Motoristů Petr Macinka řekl, že vláda dělá naschvály a je nutné rozpočet projednávat, i když je „vylhaný a podvodný“. „Budeme na něm muset hodně odpracovat,“ podotkl. Věří, že nebude nutné měnit zákon o rozpočtové odpovědnosti a měnit schodek rozpočtu. Babiš tento týden uvedl, že ANO nechce zvyšovat schodek navržený současnou vládou. „Svou vlastní neschopnost schováváte za to, že říkáte, že chcete náš vylhaný rozpočet,“ kontrovala Decroix.
Šéf opozičních Pirátů Zdeněk Hřib v ČT řekl, že debata o rozpočtu mezi nynější a vznikající vládou začíná nabývat nedůstojných rozměrů. „Za mě by toho 5. listopadu skutečně nejpozději měl být ten zákon znovu schválen a odeslán,“ řekl. Podle předsedy PRO Jindřicha Rajchla, který byl zvolený za SPD, je postoj současné vlády kopancem vůči občanům. „Pokud nám ho nedají, zásadním způsobem to poškodí finanční stabilitu ČR. Dělají to naschvál, jen aby nám ztížili práci,“ uvedl.
Ceny posledního rozloučení se v Česku zvedají rychleji než důchody i inflace. Pohřeb, který ještě před dvěma lety vyšel v průměru na necelých 30 tisíc, dnes běžně stojí o 5 až 10 tisíc víc. Základní kremace bez obřadu se pohybuje mezi 18 a 23 tisíci korunami, přičemž v Praze vychází průměrná částka na 25 tisíc korun. V Brně je cena o něco nižší, kolem 17 a půl tisíce. Tradiční obřad s hudbou, květinovou výzdobou a pronájmem síně pak v metropoli stojí zhruba 37 tisíc, v Brně dokonce lehce přes 39 tisíc.
Na Česko dolehla pohřební chudoba. Ceny posledního rozloučení rostou rychleji než důchody
Názory
Ceny posledního rozloučení se v Česku zvedají rychleji než důchody i inflace. Pohřeb, který ještě před dvěma lety vyšel v průměru na necelých 30 tisíc, dnes běžně stojí o 5 až 10 tisíc víc. Základní kremace bez obřadu se pohybuje mezi 18 a 23 tisíci korunami, přičemž v Praze vychází průměrná částka na 25 tisíc korun. V Brně je cena o něco nižší, kolem 17 a půl tisíce. Tradiční obřad s hudbou, květinovou výzdobou a pronájmem síně pak v metropoli stojí zhruba 37 tisíc, v Brně dokonce lehce přes 39 tisíc.