PPF miliardářky Kellnerové posílila v ProSieben. Je akcionářskou dvojkou po Berlusconim

Skupina PPF zvýšila svůj podíl ve společnosti ProSiebenSat.1 Media SE (ProSieben) na 15,04 procenta. Podíl PPF reprezentuje 11,6 procenta hlasovacích práv na kapitálu společnosti, uvedla firma. Skupina PPF, vlastněná rodinou zemřelého miliardáře Petra Kellnera, je druhým největším akcionářem ProSiebenSat.1.

"Zvýšení našeho podílu v ProSieben potvrzuje, že PPF je dlouhodobý investor, který díky svým bohatým zkušenostem v oblasti televizního vysílání dokáže přispět k růstu hodnoty přední německé mediální společnosti," uvedl investiční ředitel PPF Didier Stoessel.

PPF naposledy zvýšila podíl v ProSiebenSat.1 Media ze 12 procent na 13,1 procenta před měsícem. Největším akcionářem německé mediální firmy je společnost MFE italského mediálního magnáta a politika Silvia Berlusconiho.

Německá televizní komerční jednička

ProSiebenSat.1 Media SE je největší soukromá televizní skupina v Německu. Provozuje volně přístupné komerční televizní kanály, placené televizní kanály, rozhlasové stanice a tiskové podniky. Hlavním televizním kanálem skupiny je ProSieben nebo také zkráceně Pro 7, se sídlem v Mnichově.

Skupina PPF už v médiích vlastní společnost CME, pod kterou patří v Česku televizní skupina Nova. CME patří mezi největší mediální společnosti ve střední a východní Evropě. Spadá pod ni 33 televizních stanic, včetně zpoplatněných, které jsou dostupné až 45 milionům diváků.

Skupina PPF působí ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe v řadě odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie či nemovitosti až po strojírenství.

Skupina vlastní aktiva 40 miliard eur (960 miliard korun) a k loňskému prosinci zaměstnávala celosvětově 61 tisíc lidí.

Majoritním vlastníkem PPF Group byl až do své smrti v březnu 2021 Petr Kellner. Po schválení dohody o rozdělení pozůstalosti po Kellnerovi drží majoritní podíl 98,93 procenta v PPF Group Kellnerovi dědicové, manželka Renáta a jeho čtyři děti. Renáta Kellnerová je tak nyní nejbohatším obyvatelem ČR.