Program, nebo ránu berlí
Jak se blíží volby, politické strany kromě kontaktní kampaně představují předvolební programy. Je to sice disciplína zcela zbytečná, protože každý ví, že program voliče nezajímá a strana se ho po volbách nedrží. Ale asi je to napsané v nějaké příručce, že strana má mít program.
Lidé nevolí podle programu, ale podle emocí. To ví nejlépe Babiš. Prostě jen pomlouvá vládu. Veze se na frustracích, usmívá se u toho jako roztomilý dědeček. Lidé mu to baští a on vyhraje volby.
Pes aby se v tom vyznal. Andrej Babiš je jasným lídrem současných voleb. Všichni ovšem čekali, že budoucím premiérem bude Karel Havlíček, Babišův dvorní lokaj.
Dalibor Martínek: Babiš do vězení nepůjde, raději bude premiérem
Také Okamura se vytasil s „programem“. Vystoupí z Evropské unie, zruší Green Deal, zlevní elektřinu, zakáže migraci lidí po světě. Může lidem říkat v podstatě cokoliv. Svých deset až dvanáct procent dezolátů uhraje vždy. Mohl by klidně slíbit, že Česko poletí jako první na Mars. Slíbil, že postaví tisíce levných bytů. On už si své obskurní bydlení postavil, ze státních příspěvků pro politické strany. Za jednoho poslance bere strana devět set tisíc korun každý rok. Okamura má devatenáct poslanců.
Skládání budoucí vlády bude zábava. Okamura chce pět ministerstev v Babišově vládě, jenže Babiš nechce vystoupit z Evropské unie. Ona ho totiž živí. Má chemičku v Německu, firmy v Rumunsku, Francii, vyváží do Rakouska. Má v unii ekonomické zájmy, kam se člověk podívá. Pro Babiše je Evropa byznys. A peníze, to je jediné, co ho zajímá. Kdo tedy dá Okamurovi jeho ministry?
Hlavním předpokladem ukončení války na Ukrajině je to, aby Kyjev nevstoupil do NATO. Řekl to slovenský premiér Robert Fico, který ambice Kyjeva na vstup do Severoatlantické aliance dlouhodobě odmítá. Slovensko podle něj nevyšle své vojáky na Ukrajinu v rámci poskytnutí bezpečnostních záruk po dojednání míru s Ruskem, které sousední zemi vojensky napadlo v únoru 2022.
Chcete konec války? Pak Ukrajina nesmí do NATO, uvedl Fico
Něco divného se děje na Moravě. Babiše tam pomatený člověk praštil berlí. Brňák a premiér Fiala si zvolil za volební okrsek jižní Moravu. A přestože je intelektuál, poradci mu doporučili, že kromě programu je nutné se před volbami jet podívat na své voliče. Jenže, oni se neusmívají. Fiala v Přerově sestoupil z pódia, šel mezi lid. Jenže lid na něj vulgárně pokřikoval. Berla ještě nebyla, ale každý asi chápe tu schizofrenii ve volebních štábech. Jezdit mezi lidi, nebo jim jen nabídnout program?
Polsko v noci sestřelilo několik ruských dronů, které narušily jeho vzdušný prostor. Český ministr zahraničí Jan Lipavský varuje, že agrese Moskvy se týká celé Evropy a NATO musí okamžitě posílit obranu.
Putin testuje, kam až může zajít. NATO musí jednat, zní od českých vládních špiček
