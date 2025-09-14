Vyberte si z našich newsletterů

Program, nebo ránu berlí

Volební urna
Dalibor Martínek
Jak se blíží volby, politické strany kromě kontaktní kampaně představují předvolební programy. Je to sice disciplína zcela zbytečná, protože každý ví, že program voliče nezajímá a strana se ho po volbách nedrží. Ale asi je to napsané v nějaké příručce, že strana má mít program.

Lidé nevolí podle programu, ale podle emocí. To ví nejlépe Babiš. Prostě jen pomlouvá vládu. Veze se na frustracích, usmívá se u toho jako roztomilý dědeček. Lidé mu to baští a on vyhraje volby.

Dalibor Martínek: Babiš do vězení nepůjde, raději bude premiérem

Pes aby se v tom vyznal. Andrej Babiš je jasným lídrem současných voleb. Všichni ovšem čekali, že budoucím premiérem bude Karel Havlíček, Babišův dvorní lokaj.

Také Okamura se vytasil s „programem“. Vystoupí z Evropské unie, zruší Green Deal, zlevní elektřinu, zakáže migraci lidí po světě. Může lidem říkat v podstatě cokoliv. Svých deset až dvanáct procent dezolátů uhraje vždy. Mohl by klidně slíbit, že Česko poletí jako první na Mars. Slíbil, že postaví tisíce levných bytů. On už si své obskurní bydlení postavil, ze státních příspěvků pro politické strany. Za jednoho poslance bere strana devět set tisíc korun každý rok. Okamura má devatenáct poslanců.

Skládání budoucí vlády bude zábava. Okamura chce pět ministerstev v Babišově vládě, jenže Babiš nechce vystoupit z Evropské unie. Ona ho totiž živí. Má chemičku v Německu, firmy v Rumunsku, Francii, vyváží do Rakouska. Má v unii ekonomické zájmy, kam se člověk podívá. Pro Babiše je Evropa byznys. A peníze, to je jediné, co ho zajímá. Kdo tedy dá Okamurovi jeho ministry?

Slovenský premiér Robert Fico a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Chcete konec války? Pak Ukrajina nesmí do NATO, uvedl Fico

Politika

Hlavním předpokladem ukončení války na Ukrajině je to, aby Kyjev nevstoupil do NATO. Řekl to slovenský premiér Robert Fico, který ambice Kyjeva na vstup do Severoatlantické aliance dlouhodobě odmítá. Slovensko podle něj nevyšle své vojáky na Ukrajinu v rámci poskytnutí bezpečnostních záruk po dojednání míru s Ruskem, které sousední zemi vojensky napadlo v únoru 2022.

Něco divného se děje na Moravě. Babiše tam pomatený člověk praštil berlí. Brňák a premiér Fiala si zvolil za volební okrsek jižní Moravu. A přestože je intelektuál, poradci mu doporučili, že kromě programu je nutné se před volbami jet podívat na své voliče. Jenže, oni se neusmívají. Fiala v Přerově sestoupil z pódia, šel mezi lid. Jenže lid na něj vulgárně pokřikoval. Berla ještě nebyla, ale každý asi chápe tu schizofrenii ve volebních štábech. Jezdit mezi lidi, nebo jim jen nabídnout program?

Putin testuje, kam až může zajít. NATO musí jednat, zní od českých vládních špiček

Polsko v noci sestřelilo několik ruských dronů, které narušily jeho vzdušný prostor. Český ministr zahraničí Jan Lipavský varuje, že agrese Moskvy se týká celé Evropy a NATO musí okamžitě posílit obranu.

Dalibor Martínek

Když v květnu roku 2021 představovalo uskupení PirSTAN svůj volební program a lídry krajů, stál u dvou mikrofonů Vít Rakušan a Ivan Bartoš. Postavili se na nábřeží naproti Strakovce, sídle vlády. Asi tím chtěli naznačit, kam míří. A to se jim nakonec i povedlo. Vypadali lidově. Bez kravaty. Většina měla na nohou hnědé polobotky, bílou košili, sako. Jako přes kopírák. Asi to byl tenkrát nějaký módní trend. Jediná žena, Olga Richterová za Piráty, mezi zástupem mužů.

V té době byl Bartoš protřelým politikem, šéfem Pirátů od roku 2009. Veřejně známý. Zdálo se, že v tandemu Starostů a Pirátů bude hrát prim. Rakušan se stal předsedou strany až v roce 2019, předtím byl lokálním politikem, starostou Kolína. Veřejně nebyl příliš známý. Ani jeho politické postoje ne.

Jenže Rakušan má řečnický talent. A nakonec tehdy dostal do Poslanecké sněmovny 33 zástupců Starostů, zatímco Bartoš jenom čtyři Piráty.

Rakušan do politiky vstoupil v roce 2010, když byl zvolen jako zastupitel za subjekt „Změna pro Kolín“. Stal se starostou města. V roce 2014 byl podruhé zvolen starostou. Pro celostátní politiku byl ovšem stále neznámým jménem.

Jeden z inovátorů Evropy

V roce 2016 byl mimochodem zařazen do žebříčku sta největších inovátorů střední a východní Evropy, který vyhlašuje Financial Times. Z jakého důvodu není úplně jasné, inovace, které přinesl této zemi za poslední čtyři roky můžeme ještě přepočítat.

Rakušan v roce 2019 nahradil v čele Starostů Petra Gazdíka, tehdy mnohem známějšího politika. Gazdík byl poslancem od roku 2010, byl předsedou poslaneckého klubu, a nakonec také krátce ministrem školství v současné Fialově vládě. Rakušan byl do předchozích voleb pan nikdo z Kolína. Nakonec se však karty obrátily. Nyní je žádanou „milenkou“. Jestliže ve volbách překoná deset procent, což průzkumy naznačují, budou o něj mít zájem všechny zvolené strany.

Je to z důvodu, že Rakušan není nijak pevně ideologicky ukotven. V komunálních volbách to byla Změna pro Kolín, potom spolupráce s TOP 09. Ta je teď mimo hru, topka asi končí, nemá lidi. A nakonec Starostové. Ale, jaký mají vlastně program Starostové? To nikdo neví. Deseti procentům voličů se líbí, že jsou „pravicově orientovaní“. Na Evropskou unii, NATO. Ale co dál? Tam už to nikdo nedočte.

Stanislav Šulc: Pivní memorandum aneb A na to se napijem

Názory

Měla to být zásadní schůzka, na níž se lídři bývalé vládní pětikoalice měli shodnout na povolebním postupu. Minule jim to vyšlo, díky čemuž vznikla vláda Petra Fialy. Aktuální, nutno dodat předvolební, situace zatím žádným velkým gestům nenahrává. A navíc ani jeden z lídrů nepřišel. A tak si na schůzce Spolu a STAN jejich šéfové slíbili, že po volbách chtějí spolupracovat. A stvrdili to symbolickým přiťuknutím půllitry ležáku.

Heslo, které by mohl mít každý

Starostové mají nyní před volbami pod Rakušanem heslo Posuneme Česko dopředu. No, to je heslo z pera píár odborníků, které by si mohl na web nalepit Tomio Okamura nebo Petr Fiala. Vlastně každý. A každý ho tam v nějaké podobě má. Všichni posouvají Česko dopředu. Co je konkrétním obsahem? Bohužel, dá se říci, že je to vlastně jedno. Obsahem je dostat se do Poslanecké sněmovny a k moci.

Vít Rakušan udělal rozkošné předvolební gesto. Pivo s Petrem Fialou v Malostranské besedě. Šéf Pirátů Hřib nepřijel, na truc. Protože tato partaj o čtyřech poslancích byla loni vyhozena z vlády z důvodu zpackané digitalizace stavebního řízení, kterou měl její tehdejší šéf Bartoš na starost. Rakušan u píva deklaroval, že po volbách nepůjde s Andrejem Babišem, současným lídrem předvolebním průzkumů a budoucím vítězem voleb, do příští vlády. Gesto je ale jenom gesto.

Rakušan tvrdí, že Česku hrozí návrat vlády populistů a korupčníků. A že to nedopustí. Lidé podle něj čekají odvážnější kroky, nové nápady. Nabízí vládu Starostů. Oznámil, že by tedy to místo premiéra vzal. To je poněkud odvážné tvrzení. Že by Andrej Babiš po vítězných volbách zasedl jako ministr financí pod premiérem Rakušanem? Co by dělala Alena Schillerová? Není ovšem vyloučeno, že by Starostové, kteří si s ideologií hlavu nelámou, zasedli v příští vládě s kýmkoliv.

Asi ne s komunisty. Tomio Okamura sice tvrdí, že Starostové jsou stranou korupčníků, a měli by z voleb odstoupit, naráží na kauzu Dozimetr, ale to je jen předvolební rétorika. Po volbách začne nová hra.

Rakušanovo velké téma je válka na Ukrajině, jednoznačně východního souseda Slovenska podporuje. Bohužel pro něj, toto téma je poněkud přebrané. Šéf ODS Petr Fiala jel jako první premiér země EU vlakem na Ukrajinu. To mu Rakušan nevezme.

Názory

Tomio Okamura už si vybírá, která ministerstva po volbách obsadí svými lidmi. Možná je to jen jeho standardní velkohubost. Nebo že by měl nějaké informace, které se k nám ostatním nedostaly?

Kauza Dozimetr

Jako šéf strany se nemohl vyhnout kauzám, které na něj nastražili jeho spolustraníci. Klíčovou byl Dozimetr, kdy hlavním účastníkem korupčního příběhu na pražském magistrátu byl Petr Hlubuček, pražský šéf Starostů. Ten tedy rozhodně Rakušanovi neudělal radost. Ale, kauza se táhne, lidé už na ni vlastně zapomněli. To by volební výsledek Starostů nemělo ovlivnit. A pravdou je, že Rakušan k tomuto stranickému průšvihu přišel jako slepý k houslím.

Mimochodem, kvůli kauze Dozimetr se Rakušanův předchůdce v čele strany Petr Gazdík vzdal funkce ministra školství.

Rakušan dělá jakousi neviditelnou politiku. Nicméně pochopil, že jako šéf ministerstva vnitra musí bojovat za peníze pro policajty a hasiče. Ti mohou být se svým šéfem spokojeni. Pravidelné valorizace platů fungují. I proto, že Starostové se stali pro vládu nepostradatelnými, a ministr financí Stanjura z ODS jim nedokáže nic odepřít. „Pokud by vláda měla zvyšovat na tarifech vojákům, mám přislíbeno, že bude zvyšovat i policistům a hasičům, aby se nůžky mezi nimi nerozevíraly,“ ohlásil v létě.

Na současnou koalici, z které vypadli Piráti, a dosud to těžce nesou, to po volbách moc nevypadá. Chybí hlasy. Babiš a SPD mají v průzkumech navrch. Okamura už řeší obsazení ministerstev. To Rakušan nedělá. Avšak, Starostové budou mít po volbách na výběr. Rakušan najde svůj nový směr.

Havlíček: Hnutí ANO chce Evropskou unii zreformovat, nikoli zničit

Hnutí ANO nepřijme při případném sestavování vlády požadavky, které by ohrozily bezpečnostní nebo geopolitické ukotvení České republiky v Severoatlantické alianci (NATO) či Evropské unii. V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to řekl první místopředseda opozičního hnutí Karel Havlíček, lídr kandidátky ANO v Praze.

„Pokud tam budou požadavky, které by ohrozily bezpečnostní nebo geopolitické ukotvení České republiky, NATO nebo EU, na jakékoli bázi, tak s nimi nepůjdeme,“ řekl k případnému sestavování kabinetu. Referendum o vystoupení z těchto bloků podle něj nepřipadá v úvahu.

„Hazardovat s tím, že bychom diskutovali o vystoupení z NATO nebo EU, to by nás stálo nejen prestiž, peníze, pozici v Evropě, ale bylo by to i do značné míry velmi nebezpečné,“ podotkl Havlíček. Přestože ANO Evropskou unii často kritizuje, chce ji zreformovat, nikoli zničit, doplnil.

Názory

Tři z celkem čtyř let aktuálního funkčního období hrál Tomio Okamura nikoli druhé, ale spíše čtvrté housle v opozičním orchestru, který dirigoval Andrej Babiš. Pak ale dokázal koncentrovat antisystémové strany, čímž prokázal jednak nevídaný politický cit, zároveň ambici přestat být jen Miroslavem Sládkem 21. století. Bude to tentokrát stačit na to, aby to dotáhl až do vysněné vlády? Portál newstream.cz pokračuje v Předvolebním auditu profilem lídra třetí nejsilnější strany.

Hnutí ANO je podle průzkumů favoritem říjnových sněmovních voleb. Vylučuje případnou vládu se stranami nynější koalice, tedy se Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STAN, i s Piráty. Nabízí se tak spolupráce s SPD či se Stačilo!, které jsou ale k EU a NATO kritičtější a hovoří o vystoupení z těchto uskupení. Volby se uskuteční 3. a 4. října.

ANO v minulých dnech představilo jak svůj volební program, tak hospodářskou strategii. Podle kritiků není jasné, jak chce hnutí své priority financovat. Havlíček dnes uvedl, že zdroji mají být hospodářský růst, úspory na resortech a důsledný výběr daní.

Příjmy ze šedé ekonomiky by mohly podle něj ročně činit desítky miliard korun, v prvních dvou letech zhruba 30 až 40 miliard. V šedé ekonomice je podle Havlíčka až jeden bilion korun.

Názory

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.

Jedním z cílů ANO je znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET). Podle Havlíčka bude jednodušší a digitální. „Každý, kdo buď má elektronickou kasu, tablet nebo chytrý telefon, tak bez větších problémů bude připojen na centrální systém,“ přiblížil. K otázce na možné zvyšování daní poznamenal, že takové opatření nepřinese dlouhodobě efekt.

O tom, zda by případným premiérem byl šéf ANO Andrej Babiš, nebo právě Havlíček, podle prvního místopředsedy ANO rozhodnou voliči. Za jasného lídra a kandidáta na předsedu vlády ale označil Babiše. Pokud by v čele kabinetu stál on, je podle něj nemyslitelné, aby Babiš byl například ministrem.

V pokračování diskuse se lídři pražských kandidátek Motoristů Boris Šťastný a STAN Karel Dvořák vyjádřili k případné povolební spolupráci. Oba vyloučili spolupráci s komunisty. Šťastný dále uvedl, že Motoristé by nespolupracovali s Piráty, se STAN, zkritizoval také vládu Petra Fialy (ODS), v jejíž součástí je kromě Starostů koalice Spolu. „V tomto ohledu poslední možná koalice by byla s ANO, ale museli bychom je ohlídat,“ dodal.

STAN chce podle Dvořáka pokračovat v současné koalici společně s původně vládními Piráty. „Nedovedu si představit spolupráci s populisty, extremisty, komunisty ani Motoristy,“ dodal.

