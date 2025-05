PPF chce zvýšit svůj podíl v německé ProSieben

Investiční skupina PPF nabídla odkup akcií německé mediální společnosti ProSiebenSat.1 s cílem zdvojnásobit svůj podíl na 29,99 procenta. Reaguje tak na nabídku italské MFE-MediaForEurope rodiny Berlusconiů, která chce ProSiebenSat ovládnout. PPF nabídla za akcii sedm eur, což je o 21 procent více, než je předpokládaná nabídková cena MFE.

PPF již v ProSiebenSat.1 vlastní více než dva roky podíl téměř 15 procent prostřednictvím přímých akcií a finančních instrumentů. Italská MFE drží zhruba třetinový podíl a na konci března oznámila záměr firmu zcela ovládnout nabídkou odkupu akcií za cenu váženého průměru za poslední tři měsíce.

Cena nabídnutá PPF představuje prémii 17 procent proti závěrečné uzavírací ceně ze dne 9. května na burze XETRA a 22 procent vůči tříměsíčnímu váženému průměru ceny akcií předcházejícímu oznámené nabídce MFE. Nabídková cena také představuje prémii osm procent vůči průměrným odhadovým cílovým cenám akcií společnosti ProSiebenSat.1 burzovními analytiky v ročním výhledu.

PPF podle svého sdělení usiluje o proporcionální zastoupení v dozorčí radě, aby aktivněji podpořila management ProSiebenSat.1 v jeho pokračujícím úsilí o transformaci společnosti. „Nabídka poskytuje akcionářům ProSiebenSat.1 okamžitou možnost zpeněžit jejich investici, aniž by se vystavovali riziku spojenému s případným dlouhotrvajícím transformačním procesem,“ uvedla PPF.

Transakce umožní PPF podle zprávy zvýšit její podíl v ProSiebenSat.1 na podobnou úroveň jakou má MFE. „Předložili jsme atraktivní nabídku odkupu v hotovosti a hodláme se v budoucnu mnohem aktivněji podílet na činnosti dozorčí rady ProSiebenSat1. Doufáme, že tato nabídka osloví akcionáře i všechny zainteresované strany a připraví tak cestu k uvolnění potenciálu společnosti,“ uvedl generální ředitel PPF Jiří Šmejc.

PPF hodlá zveřejnit nabídkový dokument v průběhu období pro akceptaci nabídky MFE. Nabídka PPF by se tak mohla považovat za konkurenční ve smyslu německého zákona o nabývání a převzetí cenných papírů. Nabídka podle PPF necílí na získání kontroly nad společností ProSiebenSat.1 a nepředstavuje ani nabídku převzetí, ani povinnou nabídku. Nabídku musí schválit německý Spolkový úřad pro finanční dohled (BaFin) a následně bude zveřejněna zde.

Vedle podílu v ProSieben PPF vlastní skupinu CME, která v Česku provozuje televizi Nova a další televizní stanice v Chorvatsku, Bulharsku, Rumunsku, Moldavsku, na Slovensku a ve Slovinsku.

Nejbohatší Češkou zůstává Kellnerová. Do čela žebříčku Forbesu se dere zbrojař Strnad Leaders Nejbohatším člověkem v Česku zůstává podle žebříčku časopisu Forbes dědička impéria PPF Renáta Kellnerová s rodinou s majetkem 378 miliard korun. Na druhém místě je stejně jako loni většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem 284 miliard korun. Třetí znovu skončil majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek s odhadovaným majetkem 262,5 miliardy korun. Skokanem žebříčku je zbrojař Michal Strnad. ČTK Přečíst článek

Hilton, Mama Shelter, Four Seasons. Hotely táhnou, přilákaly miliardové investice Reality Objem investic do hotelových nemovitostí v Česku dosáhl v letošním prvním čtvrtletí 340 milionů eur, v přepočtu 8,49 miliardy korun. Je to téměř třikrát více než za celý loňský rok. Údaje zveřejnila poradenská společnosti Savills. ČTK Přečíst článek