Pavel: Je předčasné si myslet, že mír na Ukrajině je na dosah
Iniciativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v jednání o Ukrajině znamená podle prezidenta Petra Pavla důležitý posun. Za předčasné ale považuje si myslet, že je mír na dosah. Rusko podle něj bude hrát nadále falešnou hru. Pavel to řekl v projevu k českým velvyslancům a velvyslankyním na Pražském hradě.
V dnešním světě se podle prezidenta postupně konsoliduje proměnlivá koalice autoritářských zemí. Vypovídá o tom podle něj cynická a stále bezohlednější válka Ruska proti Ukrajině, nepokrytý zájem Číny na podpoře Ruska v pokračování konfliktu, ochota Íránu a Severní Koreje ruskou agresi cíleně přiživovat i zjevný ohlas ruské propagandy v mnoha oblastech světa.
„Přestože se vnitřně často liší, spojuje je zájem na oslabování mezinárodního řádu, programová averze vůči demokratickým zemím a přesvědčení, že nadešel čas, aby hájily své domnělé, často zcela zástupné, nároky a zájmy bezohledně a často i silou,“ řekl Pavel. Za zásadní považuje, aby si společenství demokratických zemí uchovalo důvěru ve společný postup a respekt k mezinárodním normám.
Nejpalčivější otázkou evropské bezpečnosti podle prezidenta dlouhodobě zůstávají různé formy hrozeb pocházejících z Ruska. „Jeho neochota k ukončení agrese proti Ukrajině stále více potvrzuje, že nešlo jen o chybnou kalkulaci, ale součást hlubší logiky a dlouhodobé strategie,“ poznamenal.
Pokud budou na Ukrajině rozmístěny mírové jednotky, Česko by mohlo a mělo být jejich součástí, protože je aktivním hráčem v mírovém procesu a podporuje napadenou zemi od samého začátku ruské invaze, řekl prezident Petr Pavel. Konkrétní zapojení bude podle něho záležet na podobě dohody.
Pavel: Pokud budou na Ukrajině mírové jednotky, měli by tam být i čeští vojáci
Je třeba kolektivní tlak
Klíčové je podle hlavy státu to, aby se podařilo kolektivním tlakem přispět k zastavení zabíjení, Ukrajině poskytnout věrohodné záruky, že se ruský útok nebude opakovat, a podpořit takový mír, který nebude jen odrazem hrubé síly a nebo odměnou agresorovi.
Česko je podle Pavla průkopníkem v přenosu obranných technologií na Ukrajinu. „Úspěšně se podílí na bezprostřední obnově ukrajinského zdravotnictví, energetiky a infrastruktury,“ řekl. Ocenil nasazení humanitárních pracovníků a dárců a uvítal, že Česko obnovilo diplomatickou přítomnost na východě Ukrajiny nedávným otevřením kanceláře velvyslanectví v Dnipru.
Budoucnost Ukrajiny je v EU, Česko je připraveno zemi na této cestě všestranně podporovat, uvedl Pavel. „Hlavní odpovědnost leží v tomto ohledu ale na Ukrajině samotné. Je důležité, aby neopakovala chyby, které by mohly ohrozit její evropskou perspektivu,“ dodal.