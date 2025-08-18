Rodina Berlusconiů nemá v ProSiebenSat.1 většinu
Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope si dosud zajistila 43,6 procenta akcií německé televizní společnosti ProSiebenSat.1. Nezískala tak většinu, o kterou usilovala. S odkazem na sdělení firmy, která patří rodině Berlusconiů, to uvedla agentura Reuters. MFE v posledních měsících svádí bitvu o ovládnutí německé firmy s českou skupinou PPF. Kolik akcií si k dnešnímu dni zajistila PPF, zatím není jasné. Akcionáři mají od úterý další dva týdny na prodej akcií.
Minulý týden o půlnoci ze středy na čtvrtek uplynul termín, do kterého měli akcionáři ProSiebenSat.1 možnost přijmout nabídku buď od MFE, nebo od PPF. V pátek odpoledne pak MFE uvedla, že dosáhla podílu téměř 40,4 procenta, před podáním nabídky vlastnila 30,14 procenta akcií. K dnešku si MFE zajistila 43,6 procenta akcií.
PPF usilovala o zvýšení svého podílu na 29,99 procenta. Investiční společnost General Atlantic minulý týden v úterý oznámila, že svůj podíl 2,4 procenta prodá české skupině, a to navzdory doporučení vedení ProSiebenSat.1 přijmout nabídku od MFE. Před podáním nabídky česká skupina vlastnila 14,94 procenta akcií německé společnosti. Do středečního termínu si PPF podle Reuters zajistila 18,4 procenta akcií.
Společnost MFE koncem července vylepšila svou původní nabídku - za každou akcii ProSiebenSat.1 nabídla 4,48 eura v hotovosti a 1,3 vlastní akcie. Celková hodnota nabídky tak činila zhruba osm eur za akcii. PPF na tento krok reagovala oznámením, že nabídku, která činila sedm eur v hotovosti za akcii, zvyšovat nebude.
ProSiebenSat.1 je vedle skupiny RTL druhým největším soukromým televizním koncernem v Německu. Kromě stanic jako ProSieben, Sat.1 nebo Kabel Eins patří do této skupiny také streamovací služba Joyn.
Společnost MFE patří potomkům bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho, který zemřel v roce 2023. Firma plánuje vybudovat panevropskou skupinu televizních stanic.
Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Investuje do telekomunikací, finančních služeb, médií, internetových služeb, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. PPF vlastní aktiva za 41,7 miliardy eur (více než bilion korun) a celosvětově na konci loňského roku zaměstnávala kolem 45 tisíc lidí. Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie loni vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery.
