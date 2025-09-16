Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Spolupráce se SOCDEM zafungovala. Hnutí Stačilo! v preferencích silně posílilo

Spolupráce se SOCDEM zafungovala. Hnutí Stačilo! v preferencích silně posílilo

Jana Maláčová, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná
ČTK
ČTK
ČTK

Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta hlasů. Od července si ale o 2,5 procentního bodu pohoršilo, uvádí volební model agentury Median. Druhá koalice Spolu zůstala na 19,5 procenta, hnutí SPD s podporou dalších stran na 14 procentech a hnutí STAN 11 procentech. Hnutí Stačilo! si polepšilo na devět procent, Piráti klesli o procentní bod na 6,5 procenta a Motoristé byli na pěti procentech, což je hranice nutná pro vstup do Sněmovny.

Preference Stačilo! v srpnovém průzkumu vzrostly o čtyři procentní body. Průzkum poprvé zahrnul spolupráci Stačilo! se SOCDEM, která byla oznámena v červenci. Druhou stranou, která si v srpnovém průzkumu polepšila, byli Motoristé. V jejich případě to ale bylo pouze o půl procentního bodu.

Kdo bojuje o Poslaneckou sněmovnu? Přečtěte si jednotlivé profily:

Andrej Babiš >>>

Petr Fiala >>>

Tomio Okamura >>>

Vít Rakušan >>>

Další profily šéfů politckých stran zveřejníme opět o víkendu. 

„Hnutí ANO je nejčastější volbou lidí ve věku 45 a více let. ANO je na prvním místě mezi zaměstnanci i důchodci a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou,“ uvedla agentura. Lidé ve věku 25 až 34 let, podnikatelé a vysokoškolsky vzdělaní nejčastěji volí koalici Spolu. Třetině voličů SPD je 65 a více let.

ANO si dokáže udržet voliče

Agentura upozornila na to, že ANO si dovede nejlépe udržet své voliče. Hnutí by znovu volilo 69 procent lidí, kteří byli jeho voliči už před čtyřmi lety. Více než polovina lidí, kteří u minulých voleb nebyli, by nyní k volbám opět nešli. „Třetina současných voličů STAN volila v minulých volbách koalici Spolu. Dalších 21 procent z bývalých voličů Spolu se k volbám nechystá nebo neví, koho volit,“ sdělil Median.

Ve dvousetčlenné Sněmovně by podle propočtu Medianu získalo ANO 64 poslaneckých mandátů, Spolu 41 křesel, SPD s podporou dalších stran 29, Starostové 23, Stačilo! 19, Piráti s podporou Zelených 13 a Motoristé 11 poslanců.

Strany slibují levnější potraviny, ale chybí plány k naplnění slibů

Neparlamentní strany slibují levnější potraviny, ale má to háček. Vychází z populistických a neověřených dat, uvádí odborníci

Volby 2025

Strany kandidující do říjnových sněmovních voleb podle odborníků často slibují nereálné zlevnění potravin. Zavazují se také ke snížení byrokracie, což podle odborníků reálné je. Chybí jim ale plány k naplnění slibů, řekli agrární analytik Petr Havel a agrární ekonom z České zemědělské univerzity v Praze Tomáš Maier. Podle Havla vychází řada názorů neparlamentních kandidujících stran z populistických a neověřených dat.

ČTK

Přečíst článek

Median zároveň zdůraznil, že s ohledem na nezakotvenost 52,5 procenta voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní do Sněmovny dostala. Například pouze 39 procent voličů Motoristů si je jistých jak svou účastí u voleb, tak volenou stranou. Naopak nejjistější voličskou základnu má nově koalice Spolu. Svou účastí i volbou si je jistých 70 procent jejích voličů. „Pevně rozhodnuté voliče má tradičně také ANO a Stačilo! Ze sněmovních stran mají aktuálně nejméně zakotvené voliče Piráti s podporou Zelených, účastí u voleb i stranou si je jistých 48 procent voličů těchto stran,“ dodala agentura.

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v srpnu zúčastnilo 57,5 procenta dotázaných, z toho 45,5 procenta určitě a dalších 12 procent účast zvažovalo. Proti červencovému průzkumu ochota zúčastnit se voleb klesla o 1,5 procentního bodu. V posledních sněmovních volbách v říjnu 2021 přesáhla účast 65 procent. Letošní volby se uskuteční 3. a 4. října.

Průzkum se konal od 1. do 31. srpna a zúčastnilo se ho 1020 lidí.

Související

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová

Je to racionální volba, hájí Maláčová spojenectví sociálních demokratů s hnutím Stačilo!

Politika

ČTK

Přečíst článek

Trump zatřese burzou. Chce zrušit čtvrtletní výsledky

Americký prezident Donald Trump
ČTK
Tereza Zavadilová
tzv

Americké firmy asi brzy nebudou muset reportovat čtvrtletní výsledky. Donald Trump je chce této letité povinnosti překvapivě zbavit.

Prezident Donald Trump pokračuje v disrupci amerického finančního systému. Na své sociální síti Truth Social napsal, že americké firmy nebudou muset zveřejňovat čtvrtletní výsledky hospodaření. Většina firem obchodovaných na burze tuto povinnost má, výsledky reportuje komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Kvartální výsledková sezóna bývá také důležitým vodítkem pro investory, když firmy zveřejňují, v jaké kondici jsou a jaké trendy se dějí. 

„Kvůli schválení SEC by společnosti a korporace už neměly být nuceny ‚hlásit‘ na čtvrtletní bázi… ale místo toho by měly podávat zprávy každých šest (6) měsíců. To ušetří peníze a umožní manažerům soustředit se na správné řízení jejich společností. Slyšeli jste někdy výrok, že Čína má padesáti- až stodvacetiletý horizont při řízení firmy, zatímco my řídíme naše společnosti na čtvrtletní bázi??? To není dobré!!!‘“ uvedl prezident na své sociální síti Truth. 

Změna povinného reportingu na pololetní není jediným vstřícným krokem vůči firmám na burze. Trump do čela komise SEC v červnu jmenoval Paula Atkinse, který se netají tím, že nechce firmám kazit život papírováním ani pokutami a na rozdíl od svých předchůdců je i vstřícný vůči kryptoměnám.

Čína? Proč?

Odborníci jsou z návrhu zatím rozpačití.  „Ty dvě věci – čtvrtletní vykazování a dlouhodobé řízení – se nevylučují, a Čína je obzvlášť špatným příkladem, protože čínské firmy jsou mistry v krátkodobé mediální hře,“ uvedl pro Financial Times Aswath Damodaran, profesor financí na NYU Stern a odborník na oceňování akcií.

Ann Liptonová, profesorka práva na University of Colorado, řekla, že méně časté vykazování dává větší moc firemním insiderům a zároveň připravuje investory, analytiky a regulátory o informace, které by mohly poskytnout makro pohled na vývoj ekonomiky. 

Rebelové z Wall Street míří mezi elitu. Robinhood bude součástí indexu S&P 500

Trhy

Z aplikace proslavené meme akciemi je hráč první ligy. Online broker Robinhood bude od 22. září součástí indexu S&P 500. Akcie v reakci na oznámení přidaly přes patnáct procent. A nově spouští sociální síť Robinhood Social.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Související

Fiala: Většina opozice obranu podceňuje nebo zneužívá k politickému boji

Šéf ODS Petr Fiala
ČTK
ČTK
ČTK

Většina opozičních stran podle premiéra Petra Fialy (ODS) podceňuje téma obrany nebo ho zneužívá ve vnitropolitickém boji. Rusko ani nikdo další si na nás netroufne a válka nebude hrozit jen v případě, že se budeme o naši obranu odpovědně starat, uvedl na síti X. Ocenil reakci Severoatlantické aliance na vniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru v minulém týdnu, která podle něj ukázala, že NATO funguje.

Polsko v polovině minulého týdne zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Česko na pomoc s ochranou východní hranice vyslalo vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) se počítá s vysláním až 150 českých vojáků maximálně na tři měsíce.

NATO funguje

Fiala uvedl, že ruské chování nebylo náhodné. „Nejspíše to byl test, nakolik zafunguje NATO. A to nejen kvůli zbraňovým systémům, ale především kvůli soudržnosti a solidaritě, která je základem tohoto západního obranného spolku,“ uvedl premiér. Ukázalo se podle něj, že NATO funguje, takže lidé mohou být klidní.

Bankovky (ilustrační foto)

Politici a soudci budou brát více peněz. Premiér se dostane nad 300 tisíc měsíčně

Money

Platy soudců a státních zástupců mají od příštího roku vzrůst o víc než 13 procent, platy vrcholných politiků o zhruba pět procent. Počítá s tím návrh státního rozpočtu, uvedla večer Česká televize. Nový výpočet výdělků ústavních činitelů vyplývá ze zákona, který v březnu prosadila vládní koalice po přehlasování veta prezidenta Petra Pavla. Opoziční ANO a SPD navrhují platy politiků zmrazit.

ČTK

Přečíst článek

Klidní ale podle Fialy nemohou být z vnitropolitické situace. „Dlouhodobě tvrdím, že obrana státu by měla být společnou hodnotou napříč politickou reprezentací,“ uvedl. Připomněl svou březnovou snahu svolat schůzku všech sněmovních stran k obranyschopnosti a bezpečnosti. Na jednání tehdy nedorazili zástupci opozičních ANO a SPD, šéf ANO Andrej Babiš schůzku označoval za start Fialovy kampaně.

Přečtěte si profil Petra Fialy >>>

Většina opozičních stran obranu podceňuje nebo vnitropoliticky zneužívá, míní Fiala. „Někteří jejich lídři dokonce otevřeně prohlašují, že zbrojit není třeba a že by bylo nejlepší z NATO rovnou vystoupit. Není překvapením, že stejní lidé dávají zároveň najevo i otevřené sympatie vůči Rusku,“ konstatoval.

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Češi milují Babiše. A hned po něm Okamuru

Názory

Češi si přejí jednobarevný kabinet hnutí ANO. Podle průzkumu agentury Median je pro takové řešení 41 procent lidí. Vládu ANO s SPD chce 37 procent, Spolu, STAN a Piráty jen 31 procent.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Ocenil, že ANO tentokrát Polsko podpořilo. Připomněl ale některé Babišovy výroky a kroky z minulosti včetně úmyslu ukončit českou iniciativu zajišťující munici na pomoc Ukrajině. „Rozumně uvažující člověk tak dostane hned celou řadu důvodů, aby měl o záměrech a slibech současné největší opoziční strany vážné pochybnosti,“ uvedl. V důsledku přitom může jít o naši svobodu a budoucnost ČR. Pro ukončení iniciativy podle Fialy není žádný rozumný důvod, zůstává jen další otazník, nakolik to hnutí ANO myslí s obranou ČR vážně.

Rusko je podle Fialy připravené na další agresivní kroky vůči Evropě. „Pokud nebudeme zavírat oči před nebezpečím, ale budeme naopak dostatečně vyzbrojeni, odhodlaní a jednotní, Rusko ani nikdo další si na nás netroufne. Jen pokud se budeme odpovědně starat o naši obranu, pak nám žádná válka nehrozí,“ míní. Občané by na to podle něj měli myslet při říjnových sněmovních volbách.

Související

Doporučujeme