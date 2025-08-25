Dalibor Martínek: Korespondenční hlasování, bouře ve sklenici vody
K hlasování ve sněmovních volbách se v zahraničí zapsalo 24 206 lidí. V cizině přitom podle odhadů ministerstva zahraničí žije 400 až 600 tisíc českých občanů. Kvůli tomuto odhadu se o volby ze zahraničí vedl tuhý boj. Zvlášť opozice se jí urputně bránila. Evidentně tušila, že v cizině nemá populisticky naladěné publikum.
Největší zájem o zápis do zvláštního seznamu voličů zaznamenaly Spojené státy s celkovým aktuálním počtem 2374 zapsaných voličů, následuje Velká Británie, kde se přihlásilo 1976 zájemců o korespondenční volbu, a velký zájem byl také v Sydney, které zatím hlásí 1233 zapsaných, a v Bruselu s 1216 zapsanými.
Ne všichni přihlášení se k volbám dostaví či pošlou svůj hlas. Kdo ho chce poslat, musí splnit ještě jednu podmínku. Vyplnit žádost o vydání písemností ke korespondenční volbě. Na tento krok mají čas do tohoto pátku. Voliči v cizině to skutečně nemají jednoduché.
Vít Rakušan, šéf starostů, svolává na pivo lídry Spolu, Fialu, Výborného a Adamovou Pekarovou. Chce, aby v Malostranské besedě nad sklenkou přísahali, že po volbách nepůjdou do koalice s očekávaným vítězem voleb, Andrejem Babišem. Je to trochu defétistické. Jako by si kluci a dáma nevěřili. Musejí proto svolat schůzku, aby veřejně svou důvěru obnovili. Možná ji stvrdí krví.
Nízký potenciál
Jejich hlasy pravděpodobně padnou stranám vládní koalice. V minulých volbách získalo přes polovinu hlasů duo Piráti STAN, Spolu dostalo 34 procent hlasů, ANO jen pět procent. A to jsou procenta z 13 200 voličů. Takže třeba ANO si z ciziny odneslo 650 hlasů z celkových jednoho a půl milionu.
Nebavíme se tedy ani o desetinkách procent, které mohou stranám přinést voliči v cizině. V minulých volbách přitom „propadl“ hlas milionu voličů, kteří si vybrali strany, jež se nedostaly do Poslanecké sněmovny. Potenciál zahraničních voličů je skutečně nízký.
Přesto jde podle ministra zahraničí Lipavského o „velký projekt, na který se diplomaté dlouhé měsíce připravovali.“ Pro voliče v cizině jde jistě o důležité právo. Pro výsledky voleb je to však bezvýznamné.