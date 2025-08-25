Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Korespondenční hlasování, bouře ve sklenici vody
Dalibor Martínek
K hlasování ve sněmovních volbách se v zahraničí zapsalo 24 206 lidí. V cizině přitom podle odhadů ministerstva zahraničí žije 400 až 600 tisíc českých občanů. Kvůli tomuto odhadu se o volby ze zahraničí vedl tuhý boj. Zvlášť opozice se jí urputně bránila. Evidentně tušila, že v cizině nemá populisticky naladěné publikum.

Největší zájem o zápis do zvláštního seznamu voličů zaznamenaly Spojené státy s celkovým aktuálním počtem 2374 zapsaných voličů, následuje Velká Británie, kde se přihlásilo 1976 zájemců o korespondenční volbu, a velký zájem byl také v Sydney, které zatím hlásí 1233 zapsaných, a v Bruselu s 1216 zapsanými.

Ne všichni přihlášení se k volbám dostaví či pošlou svůj hlas. Kdo ho chce poslat, musí splnit ještě jednu podmínku. Vyplnit žádost o vydání písemností ke korespondenční volbě. Na tento krok mají čas do tohoto pátku. Voliči v cizině to skutečně nemají jednoduché.

Nízký potenciál

Jejich hlasy pravděpodobně padnou stranám vládní koalice. V minulých volbách získalo přes polovinu hlasů duo Piráti STAN, Spolu dostalo 34 procent hlasů, ANO jen pět procent. A to jsou procenta z 13 200 voličů. Takže třeba ANO si z ciziny odneslo 650 hlasů z celkových jednoho a půl milionu.

Nebavíme se tedy ani o desetinkách procent, které mohou stranám přinést voliči v cizině. V minulých volbách přitom „propadl“ hlas milionu voličů, kteří si vybrali strany, jež se nedostaly do Poslanecké sněmovny. Potenciál zahraničních voličů je skutečně nízký.

Přesto jde podle ministra zahraničí Lipavského o „velký projekt, na který se diplomaté dlouhé měsíce připravovali.“ Pro voliče v cizině jde jistě o důležité právo. Pro výsledky voleb je to však bezvýznamné.

Glosa Dalibora Martínka: Obří noční razie policie na řidiče v Praze. V USA by to neprošlo

Bodový systém pro řidiče se má od příštího roku výrazně změnit
Dalibor Martínek
V Praze se v noci na sobotu konala obří policejní razie. Celkem 1400 vozidel bylo bezdůvodně zastaveno, řidiči lustrováni. To už se nám zase vrací socialismus? Ve Spojených státech by se nic takového nestalo. Policista tam nemá právo zjišťovat totožnost osoby, řidiče, pokud mu neprokáže závažný důvod pro tento úkon. V Česku, ve východní Evropě, si může policie dělat co chce.

Máme slabou vymahatelnost práva. Známá věc. Právník si při případném sporu se státem počítá tisíce korun za hodinu. Kdo na to má. Výsledkem je, že si tady výkonná moc může dělat, co chce. Třeba masivní noční razii v centru hlavního města vůči nevinným řidičům. A ještě to potom médiím prezentovat jako bohulibý počin.

Máme tady tři pilíře moci, po vzoru západních demokracií. Výkonnou, tedy policii a státní zástupce. Legislativu čili politiky, a soudce. Měly by to být tři nezávislé nohy.

Je trochu záhadou, proč státní zastupitelství obvykle sedí v sídlech soudů. To je nějaký pohrobek socialismu? Nebo úspora peněz za kanceláře? Na chodbě starých budov se tedy běžně potkávají státní zástupci se soudci. To nevypadá na oddělení výkonné a soudní moci. Ať státní zástupci sedí někde jinde, a k soudu chodí s podklady. To by trochu víc připomínalo demokracii, právo a pořádek. A ne že bude soudce se státním zástupcem chodit na kafe.

Akce Argument

Ale to jen na okraj, zpět k věci. Takže moc výkonná. Hlavně policie. Udělá masivní noční zásah proti řidičů v Praze. Ještě té akci dá název, aby se to v médiích lépe prodalo. Teď jsme měli akci Argument. Policisté bezdůvodně šikanovali 1,6 tisíce svobodných občanů, zkoumali kde co. Udělili 135 pokut. Chabý výsledek takto masivní státní šikany.

Ale největší otázkou je, jak to, že se takové akce vůči občanům vůbec mohou dít? Mělo to být nějaké gesto před volbami, jako že jsme státem klidu a pořádku? Nebo to byla demonstrace nepostradatelnosti policistů, aby dostali přidáno? Ne. Ani jedno. Je to demonstrace síly státu. My jsme úřad, někdo z nás má i bambitku, takže občané, srovnejte se do řad a buďte v klidu.

To je smutný výsledek demokratizace Česka po 35ti letech od snahy občanů zbavit se té policejní rychny. Nepovedlo se. Policajti, jak nějaké houby, mají pořád silné politické podhoubí. Pořád rostou a jednou za čas ukážou své plodnice. Čili pistole a pokuty. Jediným účelem je, aby nám občan nepřerostl přes hlavu a pořád byl v pozoru. Taková východní demokracie.

Česká legislativa je postavená tak, že při policejní kontrole, i bezdůvodné, musí občan dokládat ID, případně pojištění vozu, splácení dluhů za předchozí pokuty. Vestu v autě, ojeté gumy, technickou, čert ví, co ještě. Klacků má v ruce policie dost. Policie toho využívá a vyskakuje si čím dál víc. Místo, aby legislativní moc přesně stanovila, a možná co nejvíc omezila, přesné možnosti postupu výkonné moci, děje se přesný opak. Policie má moci čím dál více.

Výkonná moc si dělá, co chce, beztrestně. Stalo se ixkrát, že policisté při svém zásahu zabavili nějaký majetek, a bez trestně ho po deseti letech musel stát vrátit, protože nebyly právní argumenty.

Legislativní nohy demokracie jako by se běžné dění v zemi netýkalo. Řeší tisíce marginálií, a ještě svými politickými spory zapleveluje média, která jim na jejich pinožení skáčou.

A třetí noha demokracie, ta „nezávislá“, soudní? Všechno jí trvá traktor let. Jen to přiblblé Čapí hnízdo už se u soudů řeší sedmnáct let, a ještě není dořešeno. To je flagrantní ostuda české třetí nohy moci, té soudní.

Takže výsledkem je, že policie si šikanuje svobodné občany, jak se jí zamane, legislativní noha se zmítá ve víru volebních cyklů, a soudci hlavně chtějí víc peněz. A jsou schopni se kvůli penězům soudit. OK, tak to je v pohodě, to chvilku potrvá. Takže kontrolní otázka. Je Česko střední, nebo východní Evropa?

Hnutí ANO poodkrylo volební program. Babiš učitelům slibuje plat 75 tisíc

Dalibor Martínek

Zamezit zavedení emisních povolenek pro domácnosti a osobní dopravu, snížit daně nebo zaručit průměrný plat učitelů 75 tisíc korun měsíčně v roce 2029 patří mezi programové priority opozičního hnutí ANO před říjnovými sněmovními volbami. ANO, které je podle průzkumů favoritem hlasování, plány vyjmenovalo ve svých novinách.

Rozsáhlý volební program chce hnutí zveřejnit 4. září, kdy také v ostravských Vítkovicích oficiálně zahájí kampaň.

ANO dlouhodobě kritizuje plánované zavedení emisních povolenek pro vytápění domácností a dopravu. Současná vláda Petra Fialy (ODS) se na evropské půdě snaží o úpravu parametrů, jejich odklad či zrušení, ale podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) nemá Česko sílu to v EU prosadit. „Absolutně nepřipustíme nové zelené daně pro domácnosti a osobní dopravu,“ uvádí ANO na první pozici svých priorit v novinách.

V energetice chce hnutí také v EU bojovat za zrušení Zelené dohody pro Evropu, takzvaného Green Dealu, dále snížit platby za distribuci, přenos a obnovitelné zdroje či získat stoprocentní státní kontrolu ve skupině ČEZ.

Ve zdravotnictví má ANO za cíl zkrátit čekací lhůty na zdravotní výkony, zajistit dostupnost léků, praktických lékařů i specialistů. Hnutí, jehož jihočeskou kandidátku vede bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, se hodlá zaměřit také na včasnou diagnostiku a prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění či na podporu zdravého životního stylu.

Co se týče bydlení, chce ho ANO prohlásit za veřejný zájem, zrychlit stavební řízení, zjednodušit schvalování staveb či zajistit státní podporu na hypotéky a bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny a klíčové profese. „Podpoříme také družstevní bydlení a výstavbu nájemních bytů,“ poznamenalo hnutí.

Subjekt vedený expremiérem Andrejem Babišem plánuje také snížit daně, zrušit poplatky za rozhlas a televizi, zastropovat důchodový věk na 65 letech, rozšířit předčasné důchody na další náročné profese, obnovit školkovné, slevu na studenta a slevy na dani nebo zvýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun.

ANO dále zamýšlí prosadit přísný azylový zákon „s nulovou tolerancí nelegální migrace“, zvýšit počet vojáků či zvýšit obranyschopnost země. „Významně navýšíme platy pro vojáky, policisty, hasiče, celníky a zaměstnance vězeňské služby a budeme je pravidelně navyšovat,“ slibuje hnutí.

V mateřských, základních a středních školách chce zvýšit kapacity, zvýšit chce platy pedagogických i nepedagogických pracovníků. Učitelům slibuje průměrný plat 75 tisíc korun na konci volebního období, tedy v roce 2029.

Hnutí dále hovoří o efektivním výběru daní, zachování české koruny, zprovoznění přes 300 kilometrů nových dálnic a 60 obchvatů měst či rozestavení více než 100 kilometrů vysokorychlostní železnice.

Své priority tento týden zveřejnila i vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), jež se v průzkumech umisťuje s odstupem na druhém místě. Slibuje například zrušení ministerstva pro místní rozvoj, zavedení nulového tarifu při přebytku elektřiny a přijetí společné evropské měny euro jen za výhodných podmínek. Už dříve se svými prioritami občany podrobněji seznámili koaliční Starostové a nezávislí nebo opoziční Piráti.

