Dalibor Martínek: Šaráda kolem Čapího hnízda se přesouvá do sněmovny

Fakta jsou zřejmá. Babiš někdy před dvaceti lety vymyslel, že si vezme dotaci padesát milionů na Čapí hnízdo, přestože na ni neměl nárok. Dělalo to tak mnoho bohatých podnikatelů, když si stavěli hotely a rekreační střediska. Byly to však dotace určené pro malé a střední firmy, ne pro boháče.
Babiš udělal tu chybu, že se vrhl do politiky. Krátký čas poté kauza „vyplavala“ na povrch. Prostě tu informaci někdo protlačil do médií. Babiš tvrdí, že je nevinný, že jde o politický proces.
Jan Šott, předseda senátu pražského městského soudu, už Babiše dvakrát osvobodil. Vrchní soud však v červnu rozhodl, že Babiš a Jana Nagyová spáchali dotační podvod a poškodili finanční zájmy EU, a případ vrátil městskému soudu. Svým právním názorem pražský soud zavázal, pokud se nenajdou nové důkazy. Babišovi právníci mají co dělat.
Za kulisami komické kampaně, kdy Babiš jezdí po Ostravsku, předstírá, že je fanoušek Baníku a šaškuje na tanečním festivalu Beats for Love, se odehrává důležitější rozhodování. Chce být a bude Babiš premiér, pokud ANO volby vyhraje? Nebo bude řídit vládu přes mobil ze sokolovny a úkolovat Havlíčka? Do hlavy mu nevidíme, do voleb i po nich se může stát dost věcí, ale dost to ovlivní Česko v dalším období.
Šott nyní oznámil, že do voleb se Čapí hnízdo nestihne projednat. Informaci přinesl iRozhlas.cz. „Vzhledem k potřebě poskytnout dostatečný časový prostor k vyjádření a případným důkazním návrhům stranám řízení, tak pro zachování a respektování práva obžalovaných na obhajobu, i s ohledem na časové možnosti senátu lze již nyní potvrdit, že hlavní líčení v této věci nebude nařizováno před termínem 3. října 2025,“ sdělil Šott.
Tak je to jasné. Šaráda s Čapím hnízdem se opět přesune do Poslanecké sněmovny. Babiš téměř jistě ve sněmovně zasedne a soud bude muset žádat dolní komoru už počtvrté o jeho vydání k trestnímu stíhání.
Tentokrát to však bude těžší. Současná vládní koalice na většinu ve sněmovně tentokrát těžko dosáhne, jak ukazují předvolební průzkumy. Hrozba soudního řízení se tak stane další pákou případných Babišových koaličních partnerů nebo podporovatelů jeho vlády. Další munice na tajné kšefty, obsazování důležitých pozic. A to nejen ve sněmovně.
Jestli Babiš volby vyhraje, a to se zdá být pravděpodobné, protože jeho voliče Čapí hnízdo nezajímá, patrně se stane premiérem. Ale ústupky za získání této funkce budou brutální. Patrně se s námi Čapí hnízdo potáhne další čtyři roky. Možná až do Babišových sta let.
Hnutí ANO Andreje Babiše dlouhodobě vede v předvolebních průzkumech a uvnitř hnutí už se uvažuje o skládání budoucí vlády. Karel Havlíček je jedním z největších pracantů. Připravil novou ekonomickou strategii státu. „Mám detailní scénáře na dopravu, na výzkum, na energetiku. Myslím, že to nikdo nemá v takovémto detailu. V této republice na tom pracuju jenom já,“ říká workoholik Havlíček. Premiérem se po volbách patrně stane Andrej Babiš. Havlíček ovšem připouští, že by se za „určité konstelace“ mohl stát premiérem i on.
Premiér Fiala má kauzu Blažek, Andrej Babiš má kauzu Čapí hnízdo. Jak si mezi tím má volič vybrat?
To jsou nesrovnatelné kauzy. Čapí hnízdo byl podnikatelský záměr. Nyní osmnáct let starý. Nikdo nic netajil, byl to naprosto otevřený záměr. Regulérně se zažádalo jako tisíce jiných firem. Spíš bych řekl, že je to obrázek českého soudnictví, kdy po osmnácti letech to není vyřešeno.
Něco evidentně neproběhlo správně. Vy se vymlouváte na nefunkční českou justici, ale pan Babiš podváděl. Vy říkáte, že obě kauzy, Blažek a Čapí hnízdo, jdou nesrovnatelné. V čem?
Jsou absolutně nesrovnatelné. Vyšel trestanec z vězení a potřeboval zlegalizovat miliardy korun. Využil k tomu stát, naše ministerstva, jako užitečné idioty. Nemluvě o tom, že ministři mají obrovské aparáty, systém, lidi, kteří toto mají kontrolovat. A tito lidé ministra financí Stanjuru varovali.
Připadá někomu normální, že ministr financí, který zodpovídá za český rozpočet, nejdříve dostane dopis od resortního kolegy Blažka, kde se Blažek odvolává na to, že se setkali, a že mu to řekl ústně. Čtrnáct dní poté mu jeho úředníci z právního oddělení dají negativní stanovisko. Poté úřad, který je pod ním, Úřad pro zastupování ve věcech majetkových, otevře kasičku, a ministr tvrdí, že o ničem nevěděl? Ptám se. Buď o všem věděl, potom v tom jede. Nebo o tom nevěděl, ale potom tam nemá co dělat.
Vy jste vyvolali hlasování o důvěře vládě, neuspěli jste. Do voleb evidentně neuspějete se snahou svrhnout vládu. Budete se dál pokoušet odvolat ministra financí Stanjuru?
Samozřejmě. Co jiného se čeká od opozice. Jestliže dojde k selhání systému, a to je ten zásadní rozpor, co říká premiér Fiala. On říká, došlo k selhání jedince. Nedošlo k selhání jedince. Oni obětovali jedince. Blažek za to nesl největší vinu. Ale Stanjura nese stejnou vinu. Byl o tom od počátku informován. Jeho povinností bylo činit. Dávat podněty, dát to ne bezpečnostní radu státu, na vládu, na ODS. Je jedno kam. Udělat vše pro to, že když se jedná o takovýto balík peněz, aby tyto peníze zůstaly v České republice.
Hnutí ANO by vyhrálo volby do Sněmovny, v červnu jeho podpora oslabila o jeden procentní bod na 33,5 procenta, koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci si i po bitcoinové kauze drží 21 procenta. Do dolní komory by se dostalo ještě hnutí STAN, SPD a Piráti. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ, jehož výsledky dnes zveřejnila Česká televize (ČT).
Takže boj proti ministrovi Stanjurovi bude teď, tři měsíce před volbami, vaše předvolební téma?
Ne, nebude. Naše téma bude, co dělám dnes a denně. Každý den mám pět až deset předvolebních setkání s podnikateli, s lidmi. Setkávám se s obrovským množstvím lidí. Vysvětluji náš program. Ale samozřejmě se nemůžu vyhnout ani tomuto tématu. Budeme na to poukazovat, je to systémové selhání. Ve kterém je i premiér Fiala. Nevěřím, že premiér Fiala nevěděl, co se odehrává. Jestli to podcenil, nebo tomu nechal záměrně volný průběh, je druhotná otázka. Podstatné je, že měl činit. Je vyloučené, že nevěděl, co se chystalo.
Co bude ANO ještě dělat v Blažkově bitcoinové kauze?
V rámci sněmovny už nic. Sněmovna před létem končí, možná budou v září nějaké vratky ze Senátu. Odehráli jsme vše, co jsme mohli demokraticky odehrát. Pokusili jsme se odvolat vládu. Víc už ve sněmovně udělat nelze. Navíc nevíme, co dalšího bude vyplouvat na povrch. Za posledních čtrnáct dní vyplynulo všechno, co jsme věděli. Z úřadů jsme věděli, že pan ministr byl oficiálně varován. Smyčka kolem ministra Stanjury se utahuje velmi pevně. On už svoji bitvu prohrál. Fakt, že zůstal ve své pozici, a že ho premiér pokryl jenom proto, k němu má jistý vztah. Ale u voličů už prohrál.
Je to takový hezký termín k zamyšlení, sto dní do voleb. Což je právě teď. Tak si to v rychlosti prosvištěme, protože za pár dní jsou prázdniny, kdy na politiku nikdo nemá náladu, ani politici. Ti obvykle odjíždějí na měsíční dovolenou.
Máte rozjetou předvolební kampaň. Jaké je vaše hlavní téma? Jsou to důchody, přidávání peněz důchodcům?
Pro mě důchody nejsou hlavní téma. Mám témata rozdílná, podle toho, kde jsem. Když jsem se skupinou podnikatelů, řešíme hospodářskou strategii, kterou už máme napsanou. Seznamuji je s tím, co budeme dělat v energetice, v dopravě, ve výzkumu. Co budeme dělat s trhem práce, to je velmi důležité téma. Máme připravenou hospodářskou strategii na dvacet let dopředu.
Takže nepřijdete do vlády, a řeknete, že máte sto dní hájení?
V žádném případě. Ani sto hodin. Chceme od prvního dne, a není jisté, že se to stane, jsem pokorný, tak beru, že nám nikdo nedá ani minutu. Lidé už jsou tak netrpěliví, tak vytočení, tak naštvaní, že se někdo jenom vymlouvá na minulost, že příští vláda nemůže postavit své vládnutí na principu, koho nechce. Hrát to na antiFialu by bylo sice vděčné, ale dnes už to nikdo nebude brát. Stejně jako selhal antiBabiš. Musíme se dívat dopředu a rozhodovat. To je, co lidé očekávají.
Pojďme k programu. Co chystáte pro důchodce, zase jim budete na dluh přidávat peníze?
Nemůžu teď představovat program, který představíme na přelomu srpna a září. Ale splníme naše sliby. Jeden z nich je, že se sníží věk pro odchod do důchodu. Z 67 na 65 let.
Protože to není žádná důchodová reforma. Kritizovali jsme to celou dobu. Ptám se, kde má někdo jistotu, že lidé budou chodit do práce v 67 letech, když nevědí, jestli budou za dvacet let uplatnitelní na trhu práce. S ohledem na nové technologie, umělou inteligenci. Přečtěte si poslední studie z amerických univerzit a zjistíte, že AI zásadním způsobem zasáhne právě starší generaci, a to v horizontu jedné generace. Takže se ptám. Když ti lidé nenajdou práci, z čeho je budeme platit. Logicky z nějakého fondu podpory. To není řešení situace, že se demografická křivka nevyvíjí dobře. To je myšlenka, že to vyřeší stav budoucí. A všichni vědí, že to nemusí nastat.
Z čeho budeme platit důchodce, kteří půjdou v pětašedesáti do důchodu? A je jich hodně.
Máme jediné dvě možnosti. Doporučuji všem, ať si přečtou závěry Max Planck institutu. Jeden z nejlepších výzkumáků v celé Evropě. Ten konstatuje, že pokud se nenastartuje hospodářský růst, a jednotlivé země si nevytvoří různé pilíře, tak to v zásadě nemůžeme udělat. První je, že česká ekonomika nemůže růst o jedno procento ročně. Po jeden nebo dva roky se to může stát. Ale trajektorie musí jít nahoru, růst mezi dvěma a třemi procenty. To musíme zabezpečit na dalších dvacet, třicet let. To je první předpoklad. Bude to přinášet peníze do rozpočtu, stabilizovat podnikatelské prostředí, což znamená přirozený růst mezd, odvody na důchody. To je základní pilíř.
Druhým je prostředí pro spoření. Bavme se, jak má být koncipován. Náš názor je, že Nečasův se neosvědčil. Byl příliš komerčně orientován. Češi jsou konzervativní. Pokud nebude se státní zárukou, nebo nebude spravován státem, nebudou mít lidé chuť dávat tam zdroje. To je další krok, který bude muset příští vláda zrealizovat.
To jsou strany příjmové. Tato vláda se zaměřila na stránku výdajovou. Čili, dám důchodcům méně, nebo je pošlu pracovat. Jsem pro, aby pracoval, kdo chce. A zaplať pán Bůh, když budou mít lidé v sedmdesáti letech chuť pracovat. Ale nebudu je k tomu nutit. Vytvořme motivační prostředí. Není to o tom, že nechci, aby lidé v tomto věku pracovali. Ale nechci to automaticky nařídit.
Premiér Fiala vyrazil do Nupak u Prahy, aby tam v reflexní vestě, ovšem bez helmy, to by se na stavbě dít nemělo, „zkontroloval“ výstavbu pražského okruhu. Prostě se tam jen tak prošel a sdělil novinářům klíčové věty, že se „Česká republika stala velkým staveništěm. To myslím opravdu pozitivně, protože nedostatečnost naší dopravní infrastruktury bylo něco, co nám bránilo v tom, abychom se posunuli mezi ty nejúspěšnější země.“
Dalším významným tématem, které lidi trápí, je cena energií. Strana ANO se silně vyjadřovala, aby při zakázce na dostavbu Dukovan byla větší přítomnost českých firem. To se nestalo. Co s tím budete dál dělat?
Situace je hotová. Nezpochybňujeme KHNP, které dalo dobrou nabídku. Zpochybňujeme, že se s nimi nedohodlo před podpisem smlouvy, jaké produkty tam budou dodávat české firmy. Není to o procentech, jde o přidanou hodnotu. Jsme jediná země v Evropě, která uzavřela smlouvu, a nemá garantováno ani 40 procent tuzemských dodávek. V současnosti je to 20 procent.
Příští vláda musí s respektem ke KHNP být velmi tvrdá a hlídat každý tendr, který tam půjde. Je tam šance českých firem, splňují to kvalitativně i cenově. Nenechat se vmanipulovat do situace, že to české firmy nezvládnou. Neberu to ani na minutu. V současném stavu, který dojednala tato vláda, a který jsme předpokládali, když nebude naplněno 65 procent prací pro české firmy, tak je to pro Česko ztráta čtyři sta miliard korun. Máme unikátní šanci vybudovat energetickou základnu na jádře. Velké jádro, malé modulární reaktory, které možná budeme v Česku i vyrábět. Byl jsem na jednání s šéfem Rolls Royce. A potřebujeme jaderné úložiště.
Potřebuji, aby tady byly velké firmy jako dodavatelé, střední firmy jako subdodavatelé, start-upy, aby tady byly studijní obory v angličtině, které budou lákat zahraniční studenty. Chceme z Česka vytvořit excelentní jaderný hub v celé Evropě. Pokud o to přijdeme, jsme oslové na kvadrát. Česko platí za dostavbu Dukovan 400 miliard korun, možná to bude dražší. Takže kdo platí, rozhoduje, ne ten, kdo dodává. Takže není možné, aby tam české firmy nebyly. Není možné couvat.
Kdo couvá?
Vláda. Byl jsem na setkání s korejským prezidentem a KHNP, kde jsem vznesl požadavek na šedesátiprocentní účast českých firem. Začali mi vysvětlovat, že je to o kvalitě, o ceně. Ale my jsme zákazník. Nebudu přistupovat na argument, že tu nemáme kvalifikované firmy. Průmysl je základ české prosperity, musíme hledat nové cesty, jak ho podpořit. A tady máme excelentní šanci.
Klíčovým předvolebním tématem možná bude dostupné bydlení. Co byste udělali s bydlením, pokud byste vyhráli volby?
První, co se musí změnit, je poměr nabídky a poptávky. Vysoké ceny bydlení nejsou dány tím, že by nebyly výrobní kapacity, že by nebyla chuť stavět. Ale tím, že stavební řízení trvá třeba osm let. My jsme připravili nový stavební zákon, ale všichni víme, jak to dopadlo. Naprosté fiasko, ztráty v desítkách miliard. Oproti roku 2021 je pokles jak ve smyslu výstavby bytů, tak ve stavebních povoleních. Takže bude změna zákona, vrácení se k původnímu zákonu.
Za druhé, poté, kdy se začne více stavět, tak můžeme finančně pobízet rodiny, firmy. Může to být motivováno různými pobídkami úrokového charakteru, záručního charakteru. Trh se rozdělí na čtyři díly. Družstevní byty, státní byty, městské byty a firemní byty. U firemních bytů je třeba motivovat firmy přes odpisovou politiku. To je náš první program. Druhý míří na státní byty. Stát využije, že má pozemky. Začne stavět pro státní zaměstnance, vojáky, policisty, hasiče, zdravotníky. U družstevních bytů je to přes finanční nástroje záručního charakteru, aby se prodloužila záruka pro ty, kteří začínají stavět. Potom je celá řada nástrojů pro obecní bydlení. Zákon bude v září hotový, teď je z devadesáti procent napsán. Vyšíváme na něm. Bude připraven do paragrafového znění. Věřím, že na první vládě bude připraven a dáme ho do sněmovny.
Než vstoupí v platnost, může to trvat rok. V té době to budeme řešit mezistupněm, kdy se budeme snažit větší projekty, nad sto bytů, přehodit na centrální úřad, DESÚ, který by to byl schopný odsuplovat na potřebnou dobu.
Vedení ANO a zejména stranický šéf Andrej Babiš zatím tvrdošíjně naplňuje slíbenou strategii a z toho, jaké kroky po vyhraných volbách uskuteční, zatím nic neprozradil. Prý aby ho nikdo nemohl okopírovat. Nyní ale dvojka ANO Karel Havlíček přeci jen něco poodkryl. A přiznejme, že ačkoli nejde o příliš jasné vzkazy, určité náznaky povolebního směřování země tu vystopovat lze.
ANO bylo velmi proti nákupu stíhaček F-35. Zároveň NATO odsouhlasilo zvýšení výdajů na obranu až na hranici pěti procent. Co vaše strana udělá s nákupen stíhaček, a s penězi na obranu?
Musíme si říct, co vlastně chceme. Mám pocit, že chceme Rolls Royce, ale máme na škodovku. Zvýšení výdajů ze dvou na tři procenta HDP znamená 85 miliard korun ročně. Chceme čtyři jaderné bloky, to je osm set miliard korun. Chceme vysokorychlostní tratě, to je bilion korun. Na to nemáme peníze, musíme si je půjčit. A s úroky to je dvojnásobek. To jsou čtyři biliony na mimořádných investicích v horizontu dvaceti let. Máme na to, nebo na to nemáme?
Jak to vidí ANO?
Racionálně. Musíme si říct, že pokud toto všichni chtějí, pak není možné, abychom chtěli vyrovnané rozpočty. A mít zadluženost státu čtyřicet procent. Stát není schopný si na to vydělat. Vydělá na to pouze pokud se nastartuje hospodářský růst. Je to politika založená na myšlence, že se musí udělat excelentní podmínky pro zaměstnavatele.
Takže budete snižovat daně?
To není o snižování daní. Dnes si to nemůžeme dovolit. Mělo by to být přes odpisovou politiku. Což není snižování daní, ale motivování pro investice. Což se v čase v daňovém režimu projeví celkem výhodně. Myslím, že je to nejzdravější model. Ale hlavně jde o to motivovat firmy předvídatelným prostředím. Firmy nepotřebují dotace, potřebují vědět, kolik bude cena energií, že jim nikdo nebude zasahovat do investičního cyklu. Že jim nebudeme měnit daně za pochodu jako ponožky. Aby byl stabilní trh práce, aby absolventi byli uplatnitelní. Na to se stát musí soustředit. Změňme filosofii. Restart neudělá ani Fiala, ani Babiš, ani Havlíček, nikdo. Restart udělají firmy. A těm musíme udělat podmínky. Takové prostředí, kdy budou platit daně. Takhle to udělal americký prezident Ronald Reagan v osmdesátých letech, a vrátilo se to všem. Firmy vydělávaly, zaměstnávaly, platily daně. Potom se teprve bavme, do jaké míry budeme utrácet peníze v armádě, v jádru, energetice nebo do silnic. S jednoprocentním hanebným růstem, který má tato vláda, neodfinancujeme nic, aniž bychom se museli zadlužovat.
Česko už asi navždy zůstane zemí důchodců. Řeči o inovacích, nových nápadech, podpoře investic do nových technologií, už zůstanou jenom řečmi. Andrej Babiš, respektive jeho levá ruka Alena Schillerová, protože pravá ruka je Karel Havlíček, na tiskové konferenci prohlásila, že se zasadí o to, aby důchodcům byla vyplacena státní dotace ke spoření.
Budete po volbách ministrem národního hospodářství, nebo premiérem?
Nevím, záleží, jak dopadnou volby. Jsem člověk z hospodářského prostředí, jsem v něm pětatřicet let. Myslím, že moje hospodářská strategie má hlavu a patu, komunikuji to s nejvýznamnějšími lidmi v oboru. Myslím, že to bude zodpovědná hospodářská strategie, která se hned začne realizovat. Ať budu na jakékoliv pozici, udělám všechno pro to, aby se tato politika začala prosazovat. Ať bude moje pozice ve vládě jakákoliv, musím si pod sebe vzít hospodářský růst. Lídrem hnutí ANO je pan Babiš, je kandidátem na premiéra. Já jsem předsedou stínové vlády. Za určité konstelace může nastat situace, že bych byl premiérem já.
Po volbách patrně budete pro vytvoření vlády potřebovat koaličního partnera. Bude jím SPD, nebo přemýšlíte o někom jiném?
Chceme vládnout sami.
To se vám nemůže podařit.
Jak to víte?
Nemáte na to potenciál.
Potenciál na to máme. Ale nemáme na to současné preference, to musím souhlasit. Jsem přesvědčený, že za tři měsíce dokážeme náš podíl dostat ještě výš. Nikdo tady nepracuje jako my. Jsem přesvědčený, že se nám to v klíčových regionech, jako je Praha, střední Čechy, Moravskoslezský kraj a Brno, které budou do značné míry rozhodovat, podaří do značné míry posunout. A hodně se přiblížíme tomu, co potřebujeme. Ideál je, abychom to dělali sami. Horší varianta, kdybychom nebyli sami, je, že bychom museli hledat koaličního partnera. Nevíme, kdo tam bude.
Jsem natolik zkušený, abych věděl, že se to během dvou měsíců může změnit. Věřím, že my se posuneme zásadním způsobem výš. Kdo má nyní čtyři procenta, může mít šest. Záleží, s jakým náskokem se nám to podaří uhrát. A jestli bychom potřebovali jednoho partnera, dva partnery. Ale může být i vláda menšinová. My to postavíme, a oni nám dají jednoho, dva odborníky. Důležité je, že to bude s programem, který jsme připravili.
Tady na stole mám hospodářskou strategii. Když si sednu s koaličním partnerem, zeptám se. My jsme na tom dva a půl roku pracovali, na čem jste pracovali vy? Mám detailní scénáře na dopravu, na výzkum, na energetiku. Mám to prokonzultované. Myslím, že to nikdo nemá v takovémto detailu. V této republice na tom pracuju jenom já. Potom se případný koaliční partner musí přizpůsobit našemu programu. Voličům je jedno, jestli tam bude Karel nebo Franta. Chtějí, aby to fungovalo.
