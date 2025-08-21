David Ondráčka: Vekslácká doba Pelty je pryč. Kouzlo českého fotbalu objevili oligarchové
Česká oligarchie postupně kupuje většinu strategických firem a konsoliduje svou kontrolu nad ekonomikou. A kromě chleba lid potřebuje i hry, tedy hlavně sledovaný fotbal. Kellnerová vlastní vysílací práva na ligu, Komárek ligu sponzoruje, a souboj o titul bude brzy probíhat jako souboj Tykač, Křetínský a Strnad (který má zájem o Plzeň). A to je pak radost si vybrat, komu vlastně fandit.. Ještě že máme ten Baník, jeho majitel Brabec je přece jen jiná byznysová váha.
Vekslácká doba Pelty, Chvalovského a Horníka v českém fotbale je pryč, Berbrova klika je už také několik let odstavena od moci v asociaci. To úplně neznamená, že se FAČR nějak zásadně změnil, ale to je jiný příběh. Nicméně chodit na Slavii, Spartu, plzeňskou Viktorii nebo Baník je dnes více „in“ pro české byznysmeny i celebrity.
Fotbalová liga dlouho trpěla špatnou pověstí, doba se ale mění a fotbal také. První liga je postupně vnímána jako o něco čistší prostředí, než bývala dříve. Kluby dělají hodně pro to, aby přitáhly diváky na stadiony, bezpečnost, atraktivnost. Kluby živí lokální patriotismus, pracují na svém stylu, třeba spousty kvalitních videí. Fanoušci klubem žijí a města jsou hrdá na jejich úspěchy doma i v Evropě, a to je dobře. Návštěvnost, sledovanost i pozornost stoupají, a s tím i vliv fotbalu jako fenoménu ve společnosti. Ale budou větší peníze znamenat nutně jiný, serióznější přístup. Jsou noví majitelé tak jiní? To je zatím dost otevřené, myslím.
David Ondráčka: Lesy ČR jsou nejhodnotnější aktivum českého státu, a nejhůře vedené
Další kolo transformace: privatizace fotbalu 2.0
V posledních letech se vlastnictví nějakého viditelného fotbalového klubu stalo symbolem luxusu a potvrzením společenského i majetkového postavení, až módní záležitostí. Není náhodou, že obě pražská „S“ patří nejbohatším Čechům, je to vstupenka mezi domácí elitu. Velcí hráči českého byznysu objevili kouzlo fotbalu a začali skupovat ligové kluby. Důvod je prostý, snadno se tím vylepšuje image. Stačí pár PR rozhovorů o „lásce ke klubu od dětství“, jak vás ten klub baví a žijete tím, fotky v klubové šále, a sympatie veřejnosti jsou na světě.
Majetkové změny sportovních klubů probíhají v poslední době intenzivně, dochází ke změnám majitelů i v dalších fotbalových klubech, proběhlo to v Olomouci, Liberci i Teplicích. A nyní se hraje o vstup do Plzně.
Oligarchie - místo médií stadiony
Oligarchie (a ta česká zvlášť) je postavená na úzkých vztazích s politikou, vlivu na regulaci a pravidla hry, na méně viditelné dotace, na obchodech se státem. Tak vznikla, tak funguje, to je její podstata. A každý politik logicky potřebuje být dobře vnímán voliči, kdo mu to nabídne, ten bude mít výhody. Popularita fotbalu znovu roste. Na téhle vlně se teď snaží svézt i politici – v kampaních pózují v dresech a šálách. Někdy je to komické, třeba když v kampani Babiš fandí Baníku, čemuž nemůže věřit nikdo. Ale volby jsou blízko, každý teď rád vyndá dres a nesundá ho ani na spaní.
Politikům dlouho k popularitě sloužila média. Proto jsme nejprve viděli vlnu kupování soukromých médií oligarchií. Tato konsolidace ještě asi neskončila, ale probíhá minimálně posledních 15 let. A je jasné, že svět informací a komunikace se dynamicky mění. Velká média již nehrají tak výsostnou roli, už tolik nenastavují agendu, byť jsou pořád důležitá. Další logické kolo naší transformace je privatizace fotbalu, tam jsou lidí, to je baví.
David Ondráčka: Populisté si připravují půdu a vypouští spekulace, že volby budou ukradené
Fanoušci se těší
V Česku jsou bohatí majitelé vítáni až nekriticky bez větší kritiky, obvykle jako zachránci. Fanoušci v nich vidí naději na rychlé úspěchy, hráči na vyšší platy. Noví vlastníci si na oplátku kupují přízeň tisíců lidí a vylepšují image svého byznysu.
Pozemky a stadióny
Fotbal je samozřejmě byznys. Hlavně postupy do evropských pohárů přináší peníze, a můžete pak prodat některé hráče výrazně lépe. Bez peněz nelze v pohárech v Evropě konkurovat, ale účast se pak zase vrací. Třeba účast Slavie ve štědře honorované Lize mistrů je fiančně hodně zajímavá. A je pravda, že přes tyto kluby se část peněz zvenku dostává v nějaké míře dál do dalších klubů a nižších pater, kdy pak kupují další hráče.
A poměrně zajímavý majetek leží v pozemcích. Křetínský chce stavět na Strahově nový národní stadion pro Spartu a po zbourání Letné mu zůstane lukrativní stavební parcela v jedné z nejzajímavějších částí Prahy. Podobně Tykač uvažuje o přestavbě, nebo i zbourání stadionu v Edenu.