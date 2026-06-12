Elon Musk je prvním dolarovým bilionářem. Pomohl mu rekordní vstup SpaceX na burzu
Elon Musk se podle magazínu Forbes stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici jednoho bilionu dolarů. Rozhodující byl rekordní vstup společnosti SpaceX na burzu Nasdaq, při kterém firma získala 75 miliard dolarů a překonala dosavadní maximum Saudi Aramco.
Podnikatel Elon Musk se díky mimořádnému zájmu investorů o akcie společnosti SpaceX stal podle magazínu Forbes prvním dolarovým bilionářem na světě. Rozhodující hranicí pro jeho majetek byla cena akcií SpaceX, která podle propočtů Forbesu musela vystoupat alespoň na 138,50 dolaru za kus.
Raketa Falcon 9
Akcie SpaceX dnes vstoupily na trh Nasdaq za cenu 135 dolarů za kus. Předběžné indikace podle agentury Reuters ukazovaly, že by v úvodu obchodování mohly posílit nejméně o 28 procent na zhruba 174 dolarů.
Největší IPO v historii
SpaceX v primární veřejné nabídce akcií získala 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,57 bilionu korun. Jde o největší IPO všech dob. Firma tím výrazně překonala dosavadní rekord ropné společnosti Saudi Aramco, která v roce 2019 při vstupu na burzu získala 29,4 miliardy dolarů.
Aleš Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na Mezinárodní vesmírné stanici. Mise je plánována na druhou polovinu roku 2027 a do vesmíru ji má dopravit loď Dragon společnosti SpaceX.
Český astronaut Svoboda má příští rok letět na ISS se SpaceX
Enjoy
Aleš Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na Mezinárodní vesmírné stanici. Mise je plánována na druhou polovinu roku 2027 a do vesmíru ji má dopravit loď Dragon společnosti SpaceX.
Tržní kapitalizace SpaceX těsně před vstupem na burzu dosahovala přibližně 1,77 bilionu dolarů, tedy téměř 37 bilionů korun. Společnost se tak zařadila mezi nejhodnotnější podniky světa.
Poptávka investorů výrazně převýšila nabídku
Zájem o akcie SpaceX byl při úpisu mimořádně silný. Agentura Bloomberg s odkazem na své zdroje uvedla, že poptávka institucionálních i drobných investorů přesáhla 350 miliard dolarů. SpaceX investorům nabídla 555,6 milionu akcií.
Silná poptávka odráží očekávání investorů spojená nejen s raketovým byznysem SpaceX, ale také se satelitní sítí Starlink a aktivitami v oblasti umělé inteligence.
SpaceX sází na rakety, Starlink i umělou inteligenci
Musk založil v roce 2002. Společnost se zaměřuje především na vývoj raketové techniky a vesmírnou dopravu, provozuje satelitní síť Starlink a rozvíjí také aktivity spojené s umělou inteligencí. Začátkem letošního roku se firma spojila s Muskovým start-upem xAI.
Plánovaný vstup SpaceX na burzu má být největším IPO v historii. Podle agentury Bloomberg ale banky zapojené do úpisu akcií dostaly pokyn nepřijímat objednávky od investorů z Číny a Hongkongu. Důvodem jsou americká pravidla pro ochranu citlivých technologií a obavy z regulatorních rizik.
SpaceX míří na burzu v rekordním IPO. Investoři z Číny a Hongkongu mají stopku
Trhy
Plánovaný vstup SpaceX na burzu má být největším IPO v historii. Podle agentury Bloomberg ale banky zapojené do úpisu akcií dostaly pokyn nepřijímat objednávky od investorů z Číny a Hongkongu. Důvodem jsou americká pravidla pro ochranu citlivých technologií a obavy z regulatorních rizik.
SpaceX loni vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve hospodařila se ziskem 791 milionů dolarů a tržby činily 14 miliard dolarů.
Rekordní vstup na burzu upevnil Muskovo postavení
Musk si ve SpaceX ponechává významný podíl i rozhodující vliv. Prudký růst hodnoty společnosti proto zásadně zvýšil hodnotu jeho majetku a upevnil jeho pozici nejbohatšího člověka světa.
Rekordní IPO zároveň potvrzuje, že investoři jsou ochotni oceňovat SpaceX podobně jako největší technologické firmy světa, přestože společnost v posledním roce skončila ve ztrátě.
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