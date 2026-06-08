Český astronaut Svoboda má příští rok letět na ISS se SpaceX
Aleš Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na Mezinárodní vesmírné stanici. Mise je plánována na druhou polovinu roku 2027 a do vesmíru ji má dopravit loď Dragon společnosti SpaceX.
Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl v roce 2027 letět na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Mise je podle něj plánovaná na druhou polovinu roku 2027.
Vyplývá to z dohody o realizaci české orbitální mise k ISS, kterou podepsala Evropská kosmická agentura ESA se společností Vast. Smlouva České republice zajišťuje roli pilota mise. Svobodovo zařazení do posádky ale ještě musí schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS.
Pokud se tak stane, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem, který se dostane na Mezinárodní vesmírnou stanici.
Výzkumné projekty, které by měl uskutečnit český astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), byly tento týden představeny v rámci tuzemského festivalu kosmických aktivit Czech Space Week. Je to inspirativní ukázka možností české vědy i technologických firem. A to i když připustíme, že se mise třeba nakonec neuskuteční.
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Výzkumné projekty, které by měl uskutečnit český astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), byly tento týden představeny v rámci tuzemského festivalu kosmických aktivit Czech Space Week. Je to inspirativní ukázka možností české vědy i technologických firem. A to i když připustíme, že se mise třeba nakonec neuskuteční.
Do vesmíru s Pesquetem a SpaceX
Svoboda se má připojit k francouzskému astronautovi ESA Thomasi Pesquetovi, který byl pro misi jmenován velitelem. Dopravu na oběžnou dráhu má zajistit společnost SpaceX. Posádka by měla letět kosmickou lodí Dragon, kterou do vesmíru vynese raketa Falcon 9.
Dohoda navazuje na memorandum o spolupráci mezi Českou republikou a společností Vast z listopadu 2024. Právě Vast patří mezi firmy, které chtějí v příštích letech sehrát větší roli v komerčních aktivitách na nízké oběžné dráze.
Investice do budoucnosti země
Premiér Babiš označil dnešní oznámení za významný milník nejen pro české kosmické aktivity, ale pro celé Česko. Podle něj o prosperitě zemí stále více rozhodují znalosti, inovace, věda a technologie. „Schopnost vytvářet nové technologie a přicházet s odvážnými řešeními bude určovat naši prosperitu,“ řekl Babiš.
Česko podle něj má špičkové vědce, inovativní firmy i univerzity, které se dokážou prosadit mezi světovou elitou. Stát jim má podle premiéra vytvořit podmínky, aby se mohly dál rozvíjet.
„Investice do kosmických aktivit jsou investicí do budoucnosti celé země,“ dodal Babiš.
Příležitostí letět do vesmíru bude v příštích deseti letech přibývat, otázkou je ale financování kosmických letů, říká záložní astronaut Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda. Jistotu, že poletí do vesmíru, nemají podle něj ani vybraní kariérní astronauti.
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Příležitostí letět do vesmíru bude v příštích deseti letech přibývat, otázkou je ale financování kosmických letů, říká záložní astronaut Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda. Jistotu, že poletí do vesmíru, nemají podle něj ani vybraní kariérní astronauti.
Pilot je jedna z klíčových rolí
Ministr obrany Jaromír Zůna uvedl, že smlouva dává Česku v plánované misi jednu z nejdůležitějších pozic. „Tato smlouva České republice zajišťuje roli pilota mise, tedy jednu z klíčových pozic celé posádky,“ řekl Zůna.
Pilot se podle něj podílí na řízení a operacích kosmické lodi, koordinuje činnost posádky a pomáhá zajišťovat bezpečnost letu. Svobodu proto v následujících měsících čekají stovky hodin specializovaného výcviku.
V letech 2024 až 2026 už absolvoval tři fáze výcviku astronautů v záloze v Evropském středisku astronautů v Kolíně nad Rýnem. Na základě nové dohody bude nyní pokračovat ve specifickém výcviku pro konkrétní misi.
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Česká cesta do vesmíru
Podpis dohody je jedním z milníků projektu Česká cesta do vesmíru. Ten koordinuje ministerstvo průmyslu a obchodu společně s ministerstvem obrany.
Cílem projektu není jen samotný let českého astronauta. Má také popularizovat vědu, podpořit technické vzdělávání a posílit český kosmický průmysl. Právě ten se v posledních letech stále více zapojuje do evropských i komerčních vesmírných projektů.
Pokračování projektu ocenil také předseda opoziční ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. Podle něj může být mise prospěšná pro českou vědu i společnost.
„Každá koruna investovaná do vesmírných technologií, do průzkumu vesmíru, se vrací České republice sedmkrát až osmkrát,“ řekl Kupka novinářům.
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