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newstream.cz Enjoy Český astronaut Svoboda má příští rok letět na ISS se SpaceX

Český astronaut Svoboda má příští rok letět na ISS se SpaceX

Aleš Svoboda, astronaut
Profimedia
ČTK
ČTK

Aleš Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na Mezinárodní vesmírné stanici. Mise je plánována na druhou polovinu roku 2027 a do vesmíru ji má dopravit loď Dragon společnosti SpaceX.

Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl v roce 2027 letět na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Mise je podle něj plánovaná na druhou polovinu roku 2027.

Vyplývá to z dohody o realizaci české orbitální mise k ISS, kterou podepsala Evropská kosmická agentura ESA se společností Vast. Smlouva České republice zajišťuje roli pilota mise. Svobodovo zařazení do posádky ale ještě musí schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS.

Pokud se tak stane, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem, který se dostane na Mezinárodní vesmírnou stanici.

Aleš Svoboda, astronaut

Třináct českých experimentů pro vesmír. Mají stát deset milionů eur a přinést prospěch vědě i průmyslu

Enjoy

Výzkumné projekty, které by měl uskutečnit český astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), byly tento týden představeny v rámci tuzemského festivalu kosmických aktivit Czech Space Week. Je to inspirativní ukázka možností české vědy i technologických firem. A to i když připustíme, že se mise třeba nakonec neuskuteční.

Josef Tuček

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Do vesmíru s Pesquetem a SpaceX

Svoboda se má připojit k francouzskému astronautovi ESA Thomasi Pesquetovi, který byl pro misi jmenován velitelem. Dopravu na oběžnou dráhu má zajistit společnost SpaceX. Posádka by měla letět kosmickou lodí Dragon, kterou do vesmíru vynese raketa Falcon 9.

Dohoda navazuje na memorandum o spolupráci mezi Českou republikou a společností Vast z listopadu 2024. Právě Vast patří mezi firmy, které chtějí v příštích letech sehrát větší roli v komerčních aktivitách na nízké oběžné dráze.

Investice do budoucnosti země

Premiér Babiš označil dnešní oznámení za významný milník nejen pro české kosmické aktivity, ale pro celé Česko. Podle něj o prosperitě zemí stále více rozhodují znalosti, inovace, věda a technologie. „Schopnost vytvářet nové technologie a přicházet s odvážnými řešeními bude určovat naši prosperitu,“ řekl Babiš.

Česko podle něj má špičkové vědce, inovativní firmy i univerzity, které se dokážou prosadit mezi světovou elitou. Stát jim má podle premiéra vytvořit podmínky, aby se mohly dál rozvíjet.

„Investice do kosmických aktivit jsou investicí do budoucnosti celé země,“ dodal Babiš.

Aleš Svoboda, pilot stíhačky a astronaut náhradník

Žádný astronaut nemá jistotu, že poletí do vesmíru. Šancí ale bude víc, říká záložní kosmonaut Svoboda

Enjoy

Příležitostí letět do vesmíru bude v příštích deseti letech přibývat, otázkou je ale financování kosmických letů, říká záložní astronaut Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda. Jistotu, že poletí do vesmíru, nemají podle něj ani vybraní kariérní astronauti.

ČTK

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Pilot je jedna z klíčových rolí

Ministr obrany Jaromír Zůna uvedl, že smlouva dává Česku v plánované misi jednu z nejdůležitějších pozic. „Tato smlouva České republice zajišťuje roli pilota mise, tedy jednu z klíčových pozic celé posádky,“ řekl Zůna.

Pilot se podle něj podílí na řízení a operacích kosmické lodi, koordinuje činnost posádky a pomáhá zajišťovat bezpečnost letu. Svobodu proto v následujících měsících čekají stovky hodin specializovaného výcviku.

V letech 2024 až 2026 už absolvoval tři fáze výcviku astronautů v záloze v Evropském středisku astronautů v Kolíně nad Rýnem. Na základě nové dohody bude nyní pokračovat ve specifickém výcviku pro konkrétní misi.

Martin Kupka (ODS), ministr dopravy

Lukáš Kovanda: Další Čech ve vesmíru? Proč vláda zase hází peníze do kanálu

Názory

Vláda chce za 1,5 miliardy poslat do vesmíru českého astronauta. Je to poněkud drahé a hlavně zbytečné PR vlády, které pouze a zas zaplatí daňoví poplatníci.

Lukáš Kovanda

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Česká cesta do vesmíru

Podpis dohody je jedním z milníků projektu Česká cesta do vesmíru. Ten koordinuje ministerstvo průmyslu a obchodu společně s ministerstvem obrany.

Cílem projektu není jen samotný let českého astronauta. Má také popularizovat vědu, podpořit technické vzdělávání a posílit český kosmický průmysl. Právě ten se v posledních letech stále více zapojuje do evropských i komerčních vesmírných projektů.

Pokračování projektu ocenil také předseda opoziční ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. Podle něj může být mise prospěšná pro českou vědu i společnost.

„Každá koruna investovaná do vesmírných technologií, do průzkumu vesmíru, se vrací České republice sedmkrát až osmkrát,“ řekl Kupka novinářům.

Astronauti NASA oblékli při obletu Měsíce jemné vlněné prádlo ze Sokolova

Česká stopa u Měsíce: Astronauti mise Artemis letěli v prádle ze Sokolova

Enjoy

Čtveřice astronautů amerického úřadu NASA obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném rodinnou firmou Lasting ze Sokolova. Spolumajitel společnosti Martin Walter uvedl, že firma si dlouho nebyla jistá, zda se její výrobky skutečně do vesmíru dostanou, přestože to bylo uvedeno v objednávce.

nst

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Handicapovaný astronaut, tzv. „parastronaut“ John McFall

Všemocná technika. Astronauty už mohou být i handicapovaní

Enjoy

Evropská kosmická agentura tento týden představila své nové astronauty, je mezi nimi také český vojenský pilot. Velmi zajímavý je však i jiný vybraný kandidát – muž, který v mládí přišel o nohu. Jeho volba svědčí jednak o rovných příležitostech pro osoby s handicapem, ale hlavně o možnostech medicínské techniky, která vrací lidi do běžného života. Ale ne levně.

Josef Tuček

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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ČTK

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Filozof Harari se pustil do Mileie. Nelidské korporace mohou přinést zlo, varuje

Javier Milei, nový argentinský prezident
Profimedia
Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Javier Milei chce z Argentiny udělat ráj pro takzvané nelidské korporace, tedy firmy řízené roboty, a zrušit regulaci AI. Filozof Yuval Noah Harari před takovým scénářem varuje: novodobá Východoindická společnost či firemní stát ve státě by podle něj mohly nést řadu netušených rizik.

Argentinský prezident Javier Milei se proslavil předvolebními mítinky, kde si hrál s motorovou pilou, koženou bundou a imagí chátrajícího rockera. Na argentinskou chudobu a inflaci zkouší pravicové recepty. Má blízko k Donaldu Trumpovi i podnikatelům ze Silicon Valley; například Peter Thiel se do Argentiny dokonce stěhuje. Milei chce svým americkým přátelům – technologickým vizionářům – evidentně vyjít vstříc. Minulý týden se v článku pro Financial Times rozepsal o svých plánech v jeho zemi. 

Smrtící regulace a nelidská korporace

Chce neregulovaný pokrok v umělé inteligenci a předkládá legislativu, která by to měla odstartovat. „Máme závazek ponechat AI neregulovanou, aby se mohla svobodně rozvíjet bez smrtící ruky předčasné a špatně pochopené regulace,“ uvedl. To je ještě vcelku očekávatelný krok. Milei ale jde dál. Chce vytvořit v argentinském právu novou korporátní kategorii, a sice nelidské korporace (non-human corporation).

„Jedná se o subjekty provozované agenty AI nebo roboty. Tam, kde tyto systémy uplatňují nezávislý úsudek v nepředvídatelných prostředích – což musí, mají-li být skutečně užitečné –, přináší jejich jednání reálná rizika. Omezené ručení není pro takové subjekty luxusem; je to podmínka jejich existence. Lidští akcionáři se mohou účastnit, ale není to vyžadováno,“ popsal prezident, čím chce Argentina lákat nové typy firem. Tyto nelidské korporace pak mají těžit z nízké firemní daně z příjmů.

Mileiův plán nadzvihl známého filozofa a spisovatele Yuvala Noaha Harariho. Odpověděl mu na stránkách stejného deníku. „Když jsem letos v lednu mluvil na Světovém ekonomickém fóru, varoval jsem, že vlády by mohly jednoho dne přiznat modelům umělé inteligence právní subjektivitu. Nikdy by mě nenapadlo, že ono „jednoho dne“ nastane o pouhé čtyři měsíce později,“ píše Harari.

Cituje Mileiův slib, že podobně jako tradiční korporace budou i tyto nelidské korporace využívat výhod právní subjektivity. „Pravděpodobně budou moci vlastnit majetek, najímat zaměstnance, podílet se na mezinárodním obchodu, žalovat vás u soudu, a dokonce přispívat na politické kampaně. Na rozdíl od tradičních korporací však budou schopny toto všechno dělat bez jakéhokoli lidského vstupu či odpovědnosti. Všechna rozhodnutí o nákupu, prodeji, najímání, investování, vedení soudních sporů a sponzorování mohou provádět agenti AI,“ líčí Harari. 

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti.

Umělá inteligence jako zbraň. USA kvůli národní bezpečnosti zvažují nákup podílů v AI firmách

Politika

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.

ČTK, duk

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Ředitel se bojí vězení, agent ne

Filozof uznává fakt, že uvolněná legislativa by agentům AI umožnila aktivitu, která by potenciálně mohla generovat nové obrovské bohatství. Právní subjektivita je ale podle něj univerzální klíč, který by AI umožnil přístup do našich finančních, ekonomických a politických systémů. Což není bez rizika. „Lidští generální ředitelé (CEO) jsou korporátní entity, kterým záleží na úspěchu společnosti a bojí se věcí jako bankrot. Jsou to však také biologické entity, kterým záleží ještě více na vlastní svobodě a štěstí a bojí se věcí, jako je strávení deseti let ve vězení. Generální ředitel v podobě AI by byl čistě korporátní entitou a není jasné, jaký druh sankcí by ho dokázal udržet na uzdě. Pokud by čelil bankrotu – což se rovná jeho smrti –, pravděpodobně by byl ochoten udělat cokoli, aby se takovému osudu vyhnul,“ varuje Harari. 

Mileiova vize je celkově dost odvážná. Sní, že nehumánní korporace mohou být pro ekonomický pokrok to, co byla pro rozjezd kapitalismu Nizozemská východoindická společnost, založená v roce 1602. Ta mohla poprvé vydávat veřejné akcie, což umoznilo vznik burzy cenných papírů. „Jsme otevřeni byznysu. V duchu nizozemských obchodníků, kteří v 17. století udělali z Amsterdamu hlavní finanční město, hodláme nabídnout nejatraktivnější právní a fiskální prostředí pro společnosti v oblasti AI, které budou definovat 21. století. Nechť se Buenos Aires stane pro AI tím, čím byl Amsterdam pro věk plachetnic – místem, kde právní představivost dohnala technologický moment a svět se změnil,“ píše Milei.

Izraelský historik a filozof Yuval Noah Harari

Filozof Harari: Trumpův svět je jednoduchý, slabší mají poslouchat silnějšího

Enjoy

Vlivný filozof a autor řady bestsellerů Yuval Noah Harari sepsal pro list The Financial Times esej o problémech, které současný americký prezident může přinést světu. „Jediné překvapivé na Trumpově politice je, že ještě stále někoho dokáže překvapovat,“ začíná svou esej Harari. Podle něj je přitom svět, který si vysnil nejmocnější muž světa docela prostý a fungoval tu tisíce let – silnější má prostě pravdu a právo činit cokoli.

Stanislav Šulc

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Krvavá Batavia a otroci

Jenže, nizozemská konglomerace sice přinesla pokrok a kapitalismus, ovšem nejen to. Byla prvním nadnárodním korporátním gigantem na světě, který disponoval vlastní armádou, válečnými loděmi a právem vyhlašovat války. De facto korporátním státem, za kterým zůstaly potoky krve v Asii a Africe, jejichž obyvatele Nizozemci tehdy považovali za lidi druhé kategorie. Kupovala si a obchodovala s otroky. Hlavní město firmy, Batavia, vzniklo na území dnešní Jakarty vypálením a masakrem původního obyvatelstva. 

Harari vykresluje Nizozemskou východoindickou společnost jako „firemní stát“ – politický subjekt řízený soukromou společností, nikoli ve prospěch podmaněného lidu, ale ve prospěch akcionářů společnosti.

„Země, které udělí umělé inteligenci právní subjektivitu, riskují, že se stanou něčím, co pro historické záznamy nenabízí žádnou analogii: nikoli firemním státem, ale ‚státem AI‘ – zemí, jejíž lidé by mohli být fakticky ovládáni nelidskými korporacemi, proti nimž by mohlo být ještě těžší se vzbouřit. Milei doufá, že promění Buenos Aires v nový Amsterdam. Riskujeme však, že z něj místo toho udělá novou Batavii," uzavírá Harari.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Argentinský prezident Javier Milei

Řízl motorovou pilou a zatím se mu daří. Argentinský prezident Milei srazil inflaci a drží si podporu obyvatel

Leaders

ČTK

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Dalibor Martínek: Dva scénáře pro Ankaru

Dalibor Martínek: Dva scénáře pro Ankaru
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Prezident Petr Pavel se přišel letmo podívat na zasedání vlády. Chtěl sdělit, že by rád letěl na summit NATO v červenci v Ankaře. Vláda ho oslyšela, a on odešel. Co bude dál s touto českou misí, která skoro půl roku zaměstnává vrcholné české politiky i média? Nabízí se dva scénáře.

Andrej Babiš řeší nepříjemnou situaci. A neví, jak ji vyřešit. Na jedné straně má vládu, která se opírá i o Motoristy. A potřebuje jim občas vyhovět, aby mohl vládnout. Na druhé straně stojí prezident, kterého Babiš k vládnutí občas také potřebuje. Vůbec s ním nechce mít špatné vztahy. Nesoulad, který čeká na rozštípnutí.

Možnost první: poletí

Vláda schválila, že prezident Pavel povede českou delegaci na Valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. Toto rozhodnutí jasně ukazuje, že Babiš nechce být s prezidentem na kordy. Jenže co s Macinkou? Babiš krabatí čelo, je tlačen k rozhodnutí. Buď klid s Hradem, nebo klid s Motoristy.

Jak jsou karty rozdány? Macinku premiér potřebuje k vládnutí. Jeho excesy mu však pijí krev. Macinkův vleklý spor s prezidentem se Babišovi nehodí ke klidné kohabitaci s Hradem. Má dvě možnosti. Buď Macinku zkrotí, postaví ho do latě. Sílu na to má. A za čtrnáct dní vláda rozhodne, že Pavel přeci jen poletí, zúčastní se neformální části summitu. Teď musí jen vymyslet, jak to pěkně marketingově prodat. Něco ve smyslu, jsme moudří, ustoupili jsme neodbytnému prezidentovi ve prospěch země.

Co hraje pro tento scénář? Motoristé v aktuálních předvolebních průzkumech oscilují kolem volitelnosti do Sněmovny. Velmi rychle by se v případě, že by se postavili proti Babišovi, mohli ocitnout úplně mimo. Jejich věčné provokace je mají udržet nad hladinou ponoru. Babiš by volby vyhrál, nyní, stejně jako za tři roky. A koalici by jistě vytvořil i bez Motoristů. Tichou podporu už mu nabízejí Lidovci nebo TOP 09.

Babiš nechce skládat novou koalici, v této je mu dobře. Jen potřebuje Macinku dostat do patřičných mezí. Má velký manévrovací prostor. Dobře to ví, umí počítat. Také Macinka si umí spočítat jedna a jedna. Takže Pavel poletí.

Prezident Petr Pavel a předseda vlády Andrej Babiš (ANO)

Babiš natahuje trapný spor o Ankaru

Názory

Vypadá to jako jakási nikdy nekončící šachová partie mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem. Tah střídá tah, jednou to vypadá, že má navrch Pavel, třeba když zablokoval Turka. Teď zase vede Babiš, když si z Pavlovy snahy letět do Ankary dělá okatě legraci.

Dalibor Martínek

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Možnost druhá: nepoletí

Celé natahování prezidenta je promyšlený, provokační plán vlády. Za čtrnáct dní Babiš oznámí, že se nic nemění, že prezident nikam nepoletí. Zahraniční politika je věcí vlády, a ta své argumenty na summitu vysvětlí sama.

Co by tím Babiš získal? Loajalitu koaličních partnerů. A klid na vládnutí.

Jenže, prezident kontrasignuje spoustu vládních rozhodnutí, každý zákon. Volbu klíčových lidí, nyní šéfa generálního štábu armády. Chce si Babiš dlouhodobě zcela rozvrátit vztahy s člověkem, který se jeví jako nejsilnější kandidát budoucích prezidentských voleb? To by jistě nechtěl. Na druhé straně, může si to dovolit, před svými voliči si takové rozhodnutí jistě obhájí.

Pavel teď může být v klidu. Udělal vše, co mohl, teď bude čekat. Babiše čeká několik dnů těžkých úvah.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

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