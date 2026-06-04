Musk posílá SpaceX na burzu. Z investorů chce dostat rekordních 75 miliard dolarů
SpaceX Elona Muska chystá největší vstup na burzu v historii. Firma chce prodat zhruba 555,6 milionu akcií po 135 dolarech za kus a získat tak kolem 75 miliard dolarů. Pokud se plán podaří, hodnota vesmírné a technologické skupiny se přiblíží 1,77 bilionu dolarů.
Americká společnost SpaceX se chystá na burzovní debut, jaký Wall Street ještě neviděla. Firma Elona Muska stanovila cenu akcií pro plánovanou primární veřejnou nabídku na 135 dolarů za kus a chce investorům nabídnout téměř 555,6 milionu akcií. Celkem by tak mohla získat přibližně 75 miliard dolarů, tedy asi 1,56 bilionu korun.
Pokud se nabídka uskuteční podle plánu, půjde o největší IPO všech dob. Dosavadní rekord držela saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco, která při vstupu na burzu v roce 2019 získala 25,6 miliardy dolarů.
SpaceX míří mezi nejcennější firmy světa
Tržní hodnota SpaceX by se po nabídce měla pohybovat kolem 1,75 až 1,77 bilionu dolarů. To by z firmy udělalo jednu z nejhodnotnějších veřejně obchodovaných společností světa a zařadilo ji po bok technologických gigantů. Obchodování s akciemi má podle Reuters začít na trhu Nasdaq 12. června, den po plánovaném ocenění nabídky.
SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.
Musk chystá burzovní megahit. SpaceX chce z trhu získat 75 miliard dolarů
Trhy
SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.
Na rozdíl od běžného postupu SpaceX zveřejnila pevnou cenu akcií už před investorskou roadshow. Reuters upozorňuje, že takový krok je u velkých IPO neobvyklý, protože firmy obvykle nejprve testují poptávku investorů a teprve poté stanovují cenové rozpětí.
Nejde už jen o rakety
SpaceX vznikla v roce 2002 jako firma, která chtěla zlevnit lety do vesmíru a otevřít cestu k misím na Mars. Dnes ale nestojí jen na nosných raketách Falcon a programu Starship. Klíčovou částí byznysu je satelitní internet Starlink, který se stal hlavním zdrojem růstu i profitability části podniku.
Podle Morningstar měla SpaceX v roce 2025 tržby zhruba 18 miliard dolarů a čistou ztrátu 4,9 miliardy dolarů. Tržby rostly, ale firma zároveň dál výrazně investovala, mimo jiné do umělé inteligence.
AI jako velká sázka i riziko
Nová kapitola SpaceX je spojená také s umělou inteligencí. Reuters uvádí, že po nákupu xAI v únoru 2026 se z firmy stal vedle vesmírného a satelitního hráče také podnik s velkými ambicemi v AI. Jenže právě tato oblast zatím znamená vysoké náklady a ztráty. V prvním čtvrtletí byla podle Reuters zisková pouze konektivita kolem Starlinku, zatímco AI divize vykázala výraznou provozní ztrátu.
Pro investory tak bude SpaceX kombinací několika příběhů najednou. Raketové dominance, satelitního internetu, Muskovy vize Marsu a stále riskantnější sázky na AI infrastrukturu.
Musk si ponechá kontrolu
Ani po vstupu na burzu by SpaceX neměla být běžnou veřejnou firmou. Musk si má díky akciím s posílenými hlasovacími právy udržet rozhodující vliv. Podle Reuters měl na základě květnového podání u regulátorů držet 42,5 procenta ekonomického podílu a 83,8 procenta hlasovacích práv.
To může investorům vadit, protože běžní akcionáři budou mít na směřování firmy jen omezený vliv. Zároveň je ale právě Muskova kontrola jedním z důvodů, proč je o nabídku takový zájem. SpaceX se investorům prodává jako další velký Muskovův příběh — tentokrát ne na silnicích, ale na oběžné dráze, v datových centrech a možná jednou i na Marsu.