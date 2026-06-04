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newstream.cz Trhy Musk posílá SpaceX na burzu. Z investorů chce dostat rekordních 75 miliard dolarů

Musk posílá SpaceX na burzu. Z investorů chce dostat rekordních 75 miliard dolarů

Elon Musk
Profimedia
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SpaceX Elona Muska chystá největší vstup na burzu v historii. Firma chce prodat zhruba 555,6 milionu akcií po 135 dolarech za kus a získat tak kolem 75 miliard dolarů. Pokud se plán podaří, hodnota vesmírné a technologické skupiny se přiblíží 1,77 bilionu dolarů.

Americká společnost SpaceX se chystá na burzovní debut, jaký Wall Street ještě neviděla. Firma Elona Muska stanovila cenu akcií pro plánovanou primární veřejnou nabídku na 135 dolarů za kus a chce investorům nabídnout téměř 555,6 milionu akcií. Celkem by tak mohla získat přibližně 75 miliard dolarů, tedy asi 1,56 bilionu korun.

Pokud se nabídka uskuteční podle plánu, půjde o největší IPO všech dob. Dosavadní rekord držela saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco, která při vstupu na burzu v roce 2019 získala 25,6 miliardy dolarů.

SpaceX míří mezi nejcennější firmy světa

Tržní hodnota SpaceX by se po nabídce měla pohybovat kolem 1,75 až 1,77 bilionu dolarů. To by z firmy udělalo jednu z nejhodnotnějších veřejně obchodovaných společností světa a zařadilo ji po bok technologických gigantů. Obchodování s akciemi má podle Reuters začít na trhu Nasdaq 12. června, den po plánovaném ocenění nabídky.

SpaceX

Musk chystá burzovní megahit. SpaceX chce z trhu získat 75 miliard dolarů

Trhy

SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.

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Na rozdíl od běžného postupu SpaceX zveřejnila pevnou cenu akcií už před investorskou roadshow. Reuters upozorňuje, že takový krok je u velkých IPO neobvyklý, protože firmy obvykle nejprve testují poptávku investorů a teprve poté stanovují cenové rozpětí.

Nejde už jen o rakety

SpaceX vznikla v roce 2002 jako firma, která chtěla zlevnit lety do vesmíru a otevřít cestu k misím na Mars. Dnes ale nestojí jen na nosných raketách Falcon a programu Starship. Klíčovou částí byznysu je satelitní internet Starlink, který se stal hlavním zdrojem růstu i profitability části podniku.

Podle Morningstar měla SpaceX v roce 2025 tržby zhruba 18 miliard dolarů a čistou ztrátu 4,9 miliardy dolarů. Tržby rostly, ale firma zároveň dál výrazně investovala, mimo jiné do umělé inteligence.

AI jako velká sázka i riziko

Nová kapitola SpaceX je spojená také s umělou inteligencí. Reuters uvádí, že po nákupu xAI v únoru 2026 se z firmy stal vedle vesmírného a satelitního hráče také podnik s velkými ambicemi v AI. Jenže právě tato oblast zatím znamená vysoké náklady a ztráty. V prvním čtvrtletí byla podle Reuters zisková pouze konektivita kolem Starlinku, zatímco AI divize vykázala výraznou provozní ztrátu.

Pro investory tak bude SpaceX kombinací několika příběhů najednou. Raketové dominance, satelitního internetu, Muskovy vize Marsu a stále riskantnější sázky na AI infrastrukturu.

Musk si ponechá kontrolu

Ani po vstupu na burzu by SpaceX neměla být běžnou veřejnou firmou. Musk si má díky akciím s posílenými hlasovacími právy udržet rozhodující vliv. Podle Reuters měl na základě květnového podání u regulátorů držet 42,5 procenta ekonomického podílu a 83,8 procenta hlasovacích práv.

To může investorům vadit, protože běžní akcionáři budou mít na směřování firmy jen omezený vliv. Zároveň je ale právě Muskova kontrola jedním z důvodů, proč je o nabídku takový zájem. SpaceX se investorům prodává jako další velký Muskovův příběh — tentokrát ne na silnicích, ale na oběžné dráze, v datových centrech a možná jednou i na Marsu.

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Kosmický jackpot pro Trumpovy úředníky. Na vstupu SpaceX na burzu může vydělat i velvyslanec v Česku

Kosmický jackpot pro Trumpovy úředníky. Na vstupu SpaceX na burzu může vydělat i velvyslanec v Česku
Profimedia
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Chystaný vstup SpaceX na burzu může výrazně zvýšit majetek nejen Elona Muska, ale také některých lidí z americké administrativy. Podle Bloombergu mají podíly ve firmách spojených s Muskovým impériem i současní američtí diplomaté, včetně velvyslance v Česku Nicholase Merricka.

Vstup SpaceX na burzu se může stát jedním z největších finančních příběhů roku. Nejde přitom jen o Elona Muska, jeho zaměstnance a rané investory. Podle agentury Bloomberg by na očekávaném IPO mohli vydělat také někteří vysoce postavení členové americké administrativy, kteří mají ve firmách spojených s Muskovým byznysem podíly. Mezi nimi je podle zveřejněných finančních přiznání také americký velvyslanec v České republice Nicholas Merrick.

SpaceX

Musk chystá burzovní megahit. SpaceX chce z trhu získat 75 miliard dolarů

Trhy

SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.

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Podíly ve SpaceX i firmách kolem Muska

Z loni zveřejněných finančních výkazů podle Bloombergu vyplývá, že finanční zájmy v raketové společnosti Elona Muska nebo v dalších firmách napojených na jeho technologické impérium mělo deset vysoce postavených amerických úředníků.

Mezi nimi má být zvláštní vyslanec Steve Witkoff a několik současných amerických velvyslanců v evropských zemích, včetně právě Nicholase Merricka, který od října působí jako velvyslanec Spojených států v České republice. Bloomberg k tomu podotýká, že není jisté, zda tito úředníci podíly stále drží. Od zveřejnění finančních výkazů mohli část investic nebo celý podíl prodat.

SpaceX

SpaceX Elona Muska míří k rekordnímu IPO. Ocenění má být nejméně 1,8 bilionu dolarů

Trhy

Společnost SpaceX Elona Muska plánuje vstup na burzu s cílovým oceněním nejméně 1,8 bilionu dolarů. Podle agentury Bloomberg chce firma získat až 75 miliard dolarů, což by z nabídky udělalo největší IPO v historii.

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Burzovní debut za desítky miliard dolarů

SpaceX plánuje z primární veřejné nabídky akcií získat až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by se plán naplnil, šlo by o jeden z největších burzovních debutů v historii. Obchodování s akciemi by mohlo začít už 12. června.

Očekávání kolem IPO jsou mimořádná i kvůli možnému ocenění firmy. Pokud by hodnota SpaceX dosáhla alespoň 1,8 bilionu dolarů, výrazně by to posunulo i majetek jejího zakladatele Elona Muska. Podle některých odhadů by se mohl stát prvním dolarovým bilionářem na světě.

Z Muska bilionář, ze zaměstnanců milionáři

V případě SpaceX by podle Bloombergu mohl burzovní debut udělat z několika dřívějších investorů miliardáře a z části zaměstnanců milionáře. Vedle nich se pozornost obrací také k lidem ve veřejných funkcích, kteří podle majetkových přiznání v minulosti drželi podíly ve firmách z Muskovy sféry.

Samotné držení podílu ve firmě ještě neznamená porušení pravidel. U členů administrativy a diplomatů je ale podobná situace citlivá. SpaceX má rozsáhlé kontrakty s americkou vládou, působí v oblasti kosmických technologií, obrany i satelitního internetu a patří k firmám, jejichž byznys se silně dotýká státu.

Právě proto se u podobných majetkových vazeb obvykle sleduje, zda úředníci podíly prodali, vložili je do správy nebo se vylučují z rozhodování, které by mohlo s jejich investicemi souviset.

Anthropic má valuaci 900 miliard dolarů

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AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

Stanislav Šulc

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SpaceX už dávno není jen raketová firma

SpaceX se proslavila hlavně raketami Falcon, loděmi Dragon a satelitní sítí Starlink. V posledních letech se ale kolem firmy stále víc mluví také o širším technologickém ekosystému Elona Muska, včetně umělé inteligence.

Právě kombinace kosmického byznysu, satelitního internetu, vládních zakázek a technologických ambicí je jedním z důvodů, proč investoři očekávanému IPO přikládají takovou váhu. A také proč se vedle samotné ceny akcií řeší, kdo všechno už ve SpaceX nebo firmách kolem Muska podíl má.

Pokud burzovní debut dopadne podle očekávání, může SpaceX přepsat nejen historii IPO. Může také ukázat, jak hluboko jsou investice do Muskových firem zakořeněné mezi americkými elitami.

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Glosa Michala Noska: AI může myslet za nás. Odpovědnost nám ale nevezme

AI
iStock
Michal Nosek
Michal Nosek

Umělá inteligence nám má šetřit čas. A často to skutečně dělá. Jenže čím víc ji pouštíme do práce, rozhodování a každodenního přemýšlení, tím zřetelněji se ukazuje ještě něco jiného. Možná nám začíná šetřit i vlastní úsudek. A to už je úspora, která se může prodražit a zabolet.

Na první pohled to vypadá nevinně. Člověk se zeptá chatbota, během pár vteřin dostane rychlou, uhlazenou a sebevědomě znějící odpověď. Text má strukturu, logiku, správnou gramatiku a tón někoho, kdo ví, o čem mluví. Proč by ho tedy zpochybňoval?

Jenže právě v tom je háček. Umělá inteligence málokdy působí nejistě. Nezarazí se, nezčervená, neuhne pohledem. Neřekne lidsky: „Tady si nejsem úplně jistá.“ A když se mýlí, tak elegantně. 

Kde je pravda?

Skutečný problém proto není v tom, že AI občas nemá pravdu. To se stává i lidem. Problém je v tom, že lidé jí začínají věřit právě proto, že zní jako někdo, kdo pravdu má. Sebevědomý tón se snadno zamění za odbornost. Plynulá formulace za důkaz. Rychlá odpověď za správnou odpověď. V tu chvíli se z nástroje začíná stávat past.

Umělá inteligence může být výborný pomocník. Může třídit informace, navrhovat řešení, upozorňovat na souvislosti, zrychlit rutinní práci a otevřít témata, ke kterým bychom se jinak složitě prokousávali. Jenže pomocník není autorita. A už vůbec ne náhrada za myšlení.

Je pohodlné přijmout hotovou odpověď. Ověřování zdržuje, pochybování unavuje a vlastní názor vyžaduje námahu. Hotový text je lákavý podobně jako hotové jídlo. Rychlý, dostupný a často uspokojivý. Jenže kdo se dlouhodobě živí jen polotovary, nemůže se divit, že ztrácí kondici. S mozkem je to podobné.

DeepSeek

Čína má nového AI šampiona. DeepSeek míří k investici za 7,4 miliardy dolarů

Zprávy z firem

Čínský startup DeepSeek se může zařadit mezi nejlépe financované hráče v globálním závodě v umělé inteligenci. Firma podle informací agentury Bloomberg připravuje investiční kolo v objemu zhruba 7,4 miliardy dolarů, tedy více než 154 miliard korun. Mezi investory mají být technologický gigant Tencent, výrobce baterií CATL i státem podporovaný fond. DeepSeek přitom investorům naznačuje, že jeho hlavní prioritou zatím není rychlý zisk, ale technologický průlom.

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Lidé se stanou roboty

Největší riziko umělé inteligence proto nemusí spočívat v tom, že nás jednou přechytračí. Mnohem dřív se může stát, že se sami odnaučíme být dost chytří. Ne proto, že by technologie byla zlá, ale proto, že ji budeme používat špatně. Tedy jako berličku proti přemýšlení, jako alibi pro rozhodnutí, jako pohodlnou výmluvu, že to přece řekl systém.

Odpovědnost však nezmizí tím, že se mezi člověka a rozhodnutí vloží algoritmus. Pouze se rozostří. A právě to je nebezpečné. Ve chvíli, kdy výsledek dopadne špatně, nebude stačit říct, že to navrhla umělá inteligence. Rozhodnutí pořád zůstává lidské, protože člověk je ten, kdo se rozhodl stroji uvěřit.

SpaceX

Musk chystá burzovní megahit. SpaceX chce z trhu získat 75 miliard dolarů

Trhy

SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.

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AI gramotnost proto nebude znamenat jen umět napsat dobrý dotaz. To je jen začátek. Skutečná AI gramotnost bude znamenat umět se ptát. Odkud to víš? Na čem to stojí? Co když je to jinak? Jaký zdroj to potvrzuje? Komu tahle odpověď prospívá? Dává to vůbec smysl? A kdo konkrétně AI financuje?

Budoucnost nebude patřit těm, kdo budou umělou inteligenci slepě poslouchat. Bude patřit těm, kdo ji dokážou používat, aniž by se kvůli ní vzdali vlastního úsudku. Protože stroj za nás může psát, počítat, navrhovat i radit. Ale odpovědnost za to, co prezentujeme a podle čeho se rozhodujeme, zůstává na nás.

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