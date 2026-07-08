SpaceX může být dvakrát větší než Nvidia. Analytik věří v růst akcií o 430 procent
Akcie SpaceX mají podle největšího optimisty na Wall Street potenciál vzrůst o více než 400 procent. Analytik Brian Gesuale ze společnosti Raymond James stanovil cílovou cenu na 800 dolarů, tedy zhruba 17 tisíc korun. Tržní hodnota firmy by se tím vyšplhala na 10,5 bilionu dolarů, v přepočtu více než 223 bilionů korun. Hlavním motorem růstu přitom nemají být rakety ani Starlink, ale umělá inteligence.
SpaceX má na Wall Street řadu příznivců, analytik Brian Gesuale ze společnosti Raymond James však svým optimismem výrazně překonal všechny ostatní. Akciím společnosti udělil doporučení „strong buy“ a stanovil cílovou cenu na 800 dolarů, tedy přibližně 17 tisíc korun.
To je asi o 430 procent více než kurz akcií během úterního výprodeje a zároveň nejvyšší cíl mezi analytiky sledovanými agenturou Bloomberg.
Pokud by akcie na tuto úroveň skutečně vystoupaly, tržní hodnota SpaceX by vzrostla přibližně na 10,5 bilionu dolarů, v přepočtu 223 bilionů korun. Firma by tak byla více než dvakrát hodnotnější než Nvidia, jejíž kapitalizace dosahuje zhruba 4,7 bilionu dolarů, tedy téměř 100 bilionů korun.
SpaceX má nyní hodnotu nižší než dva biliony dolarů, což odpovídá necelým 42,5 bilionu korun.
„Společnost vnímáme jako jednu z určujících firem průmyslové infrastruktury 21. století,“ napsal Gesuale klientům. SpaceX podle něj buduje platformu, která může budoucí ekonomiku ovlivnit podobně jako železnice, elektrické sítě nebo internet.
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Američané slaví 250 let od Dne nezávislosti. A děje se tak v době, kdy USA stále platí za globální supervelmoc číslo 1, ať už v tradičním, tedy vojenském slova smyslu, tak také v ekonomické dominanci ve světě. I díky tomu stávající prezident Donald Trump může využívat různých forem nátlaku na celý svět, aby dosáhl naplnění svého programu America First. Jedním z důkazů americké nadvlády, ale také jeden z klíčových faktorů umožňující tuto dominanci je tamní kapitálový trh, který je nejsilnější na světě.
Bilionové tržby má přinést AI
Za mimořádně optimistickou cílovou cenou stojí velmi odvážné předpoklady. SpaceX loni vykázala tržby 19 miliard dolarů, tedy přibližně 404 miliard korun. Gesuale očekává, že do roku 2035 vystřelí na 5,2 bilionu dolarů, v přepočtu více než 110 bilionů korun.
Hlavním zdrojem růstu přitom nemají být raketové starty ani satelitní internet Starlink, ale zatím mladý byznys s umělou inteligencí.
AI nyní podle analýzy vytváří SpaceX tržby kolem 16 miliard dolarů, tedy 340 miliard korun. V roce 2024 to byly pouze tři miliardy dolarů, přibližně 64 miliard korun. Tehdy pocházela většina příjmů z reklamy, předplatného a licencování dat sociální sítě X.
Raymond James očekává, že příjmy z umělé inteligence vzrostou do roku 2031 na přibližně 650 miliard dolarů, tedy 13,8 bilionu korun. Už v roce 2027 se má AI stát největším byznysem celé skupiny.
V roce 2035 by měla tvořit téměř 94 procent celkových tržeb SpaceX. Šlo by o 4,9 bilionu dolarů, v přepočtu více než 104 bilionů korun.
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Výpočetní výkon se přesune na oběžnou dráhu
SpaceX se podle Gesualeho postupně promění z firmy zaměřené především na vesmírnou dopravu v poskytovatele obrovské výpočetní kapacity.
Růst má nejprve stát na pozemní infrastruktuře pro umělou inteligenci. Později by se část výpočetního výkonu přesunula na oběžnou dráhu, kde by společnost využila vlastní rakety, satelity a další vesmírnou infrastrukturu.
Právě spojení umělé inteligence, energetiky, satelitních sítí a vesmírné dopravy má podle analytika vytvořit konkurenční výhodu, kterou ostatní technologické společnosti nemají.
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Rizikem jsou neúspěšné starty
Optimistický scénář ale není bez rizika. Pokud by SpaceX zasáhly neočekávané neúspěchy raketových startů, mohly by akcie podle Gesualeho spadnout až na 125 dolarů, tedy přibližně 2 656 korun.
To by bylo pod cenou 135 dolarů, v přepočtu asi 2 868 korun, za kterou firma vstoupila na burzu. Neúspěchy by podle analytika vyvolaly pochybnosti o rozvoji orbitální umělé inteligence, služby Starlink Mobile i infrastruktury založené na systému Starship.
Gesualeho cíl 800 dolarů je téměř dvojnásobný proti druhému nejvyššímu odhadu na Wall Street. Optimistický pohled na SpaceX ale sdílí většina analytiků.
Z 35 expertů sledovaných agenturou Bloomberg jich 29 doporučuje akcie koupit. Analytické pokrytí zahájily také banky Morgan Stanley, JPMorgan Chase a Goldman Sachs.
Průměrná cílová cena dosahuje 236,45 dolaru, tedy přibližně 5 023 korun. Proti aktuálnímu kurzu to představuje potenciál růstu o 56 procent. Gesuale však věří v mnohem radikálnější scénář: SpaceX se podle něj nemá stát pouze dominantní vesmírnou společností, ale jedním ze základních pilířů světové infrastruktury pro umělou inteligenci.