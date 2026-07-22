Čínský AI dravec míří na burzu. Moonshot chce ocenění až 50 miliard dolarů
Čínský startup Moonshot AI chce využít euforii kolem svého nového modelu Kimi K3 a vyrazit pro další kapitál. Podle agentury Bloomberg chystá poslední kolo financování před plánovaným vstupem na burzu v Hongkongu, a to při ocenění až 50 miliard dolarů. Firma tím potvrzuje, že čínská AI už pro investory není levnou kopií amerických obrů, ale jedním z nejžhavějších příběhů trhu.
Čínský startup Moonshot AI se chystá na další velký krok. Podle agentury Bloomberg chce v srpnu zahájit jednání o posledním kole financování před plánovaným vstupem na burzu v Hongkongu. Firma se snaží využít silného zájmu investorů po uvedení svého nového modelu Kimi K3.
Moonshot by měl v nejbližších dnech uzavřít financování, které začalo letos v létě při ocenění 31,5 miliardy dolarů. Hned poté chce podle lidí obeznámených se situací otevřít další jednání s investory. Nové kolo by mohlo startup ocenit až na 50 miliard dolarů.
Mělo by jít o poslední kapitálovou injekci před primární veřejnou nabídkou akcií. IPO by podle Bloombergu mohlo přijít už letos.
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Úspěch modelu Kimi K3
Rychlost, s jakou Moonshot oslovuje investory a připravuje se na kapitálový trh, ukazuje, jak silný zájem nyní čínská AI vyvolává. Startup změnil pohled části trhu na to, jak daleko čínská umělá inteligence zaostává za americkými lídry.
Hlavním důvodem je model Kimi K3. Ten má 2,8 bilionu parametrů a firma ho označuje za největší open-weight AI model na světě. Výkonem se podle dostupných hodnocení přiblížil nejnovějším špičkovým modelům od OpenAI a Anthropicu. Podle Artificial Analysis překonal Kimi K3 v celkových schopnostech všechny konkurenty kromě Claude Fable 5 od Anthropicu a GPT-5.6 od OpenAI.
Moonshot chce nyní vlnu zájmu využít. Do konce měsíce plánuje dokončit rozpuštění své offshore red-chip struktury, čímž si otevře cestu k domácímu financování a širším přípravám na vstup na burzu.
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Růst tržeb
Byznysová čísla firmy zároveň rychle rostou. Moonshot v červnu dosáhl ročních opakovaných tržeb 300 milionů dolarů, zatímco v dubnu to bylo 200 milionů. Od uvedení modelu K3 denní tržby podle jednoho ze zdrojů vzrostly nejméně šestinásobně.
Úspěch modelu je výraznou vzpruhou i pro zakladatele firmy Janga Č’-lina. Třiatřicetiletý absolvent Carnegie Mellon University dříve působil v Metě a Googlu. Moonshot založil spolu s technologickými odborníky z prestižní Univerzity Čching-chua. Firma má zhruba 300 lidí.
Model Kimi K3 si získal pozornost i ve Spojených státech. Elon Musk ho označil za „působivý“. Šéf strategie OpenAI Dean Ball naopak varoval, že vydávání open-weight modelů posouvá technologický svět blíž k „plnému AI komunismu“.
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Mezi investory Moonshotu už nyní patří velká čínská technologická jména Meituan a Tencent Holdings, venturekapitálové firmy IDG Capital, HSG a ZhenFund i státem podporovaní hráči China Mobile a Beijing AI Industry Investment Fund.
Moonshot tak míří do rozhodující fáze. Pokud se mu podaří získat další kapitál při ocenění až 50 miliard dolarů a následně vstoupit na burzu, stane se jedním z nejsledovanějších čínských AI příběhů letošního roku.