Nvidia rozhodne o náladě na trzích. Investoři čekají důkaz, že AI boom nekončí
Výsledky Nvidie mohou být jedním z klíčových testů letošní akciové rally. Podle Bloombergu investoři nebudou sledovat jen samotná čísla, ale hlavně to, zda poptávka po čipech pro umělou inteligenci vydrží i v dalších letech.
Nvidia zveřejní hospodářské výsledky po středečním uzavření trhu. Wall Street očekává další silné čtvrtletí, protože největší technologické firmy dál masivně investují do infrastruktury pro umělou inteligenci.
Dle agentury Bloomberg ale půjde především o výhled. Investoři chtějí slyšet, že růst poptávky po AI čipech nebude jen krátkodobý, ale potrvá i v letech 2027 a 2028.
Očekávání jsou vysoko
Akcie čipových firem letos výrazně posílily a Nvidia zůstává jedním z hlavních tahounů trhu. Zároveň se ale zvyšuje riziko zklamání. Firma si v posledních letech nastavila laťku velmi vysoko a trh už automaticky čeká, že výsledky překonají odhady.
Bloomberg připomíná, že po posledních třech výsledkových zprávách akcie Nvidie následující den klesly, přestože čísla byla solidní.
Optimismus podporují obří investice technologických gigantů. Amazon, Alphabet, Microsoft a Meta mají letos plánovat kapitálové výdaje až 725 miliard dolarů. Velká část těchto peněz míří do datových center, čipů a další AI infrastruktury.
Nvidia si v oblasti AI akcelerátorů dál drží dominantní pozici. Investoři proto budou pozorně sledovat především informace o poptávce po čipech Blackwell a budoucí řadě Rubin.
Trump před cestou do Číny nakupoval akcie Applu. Do firmy investoval až 7,2 milionu dolarů
Silná zpráva nemusí stačit
Ani dobré výsledky ale nemusí automaticky znamenat růst akcií. Nvidia čelí silnější konkurenci ze strany AMD a velcí zákazníci jako Amazon či Alphabet zároveň rozvíjejí vlastní čipy.
Klíčové tak bude, zda firma dokáže přesvědčit trh, že její růstový příběh nekončí. Výsledky Nvidie proto mohou naznačit nejen další směr jejích akcií, ale i náladu kolem celého AI sektoru.