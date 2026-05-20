Nvidia rozhodne o náladě na trzích. Investoři čekají důkaz, že AI boom nekončí

Výsledky Nvidie mohou být jedním z klíčových testů letošní akciové rally. Podle Bloombergu investoři nebudou sledovat jen samotná čísla, ale hlavně to, zda poptávka po čipech pro umělou inteligenci vydrží i v dalších letech.

Nvidia zveřejní hospodářské výsledky po středečním uzavření trhu. Wall Street očekává další silné čtvrtletí, protože největší technologické firmy dál masivně investují do infrastruktury pro umělou inteligenci.

Dle agentury Bloomberg ale půjde především o výhled. Investoři chtějí slyšet, že růst poptávky po AI čipech nebude jen krátkodobý, ale potrvá i v letech 2027 a 2028.

Očekávání jsou vysoko

Akcie čipových firem letos výrazně posílily a Nvidia zůstává jedním z hlavních tahounů trhu. Zároveň se ale zvyšuje riziko zklamání. Firma si v posledních letech nastavila laťku velmi vysoko a trh už automaticky čeká, že výsledky překonají odhady.

Bloomberg připomíná, že po posledních třech výsledkových zprávách akcie Nvidie následující den klesly, přestože čísla byla solidní.

Optimismus podporují obří investice technologických gigantů. Amazon, Alphabet, Microsoft a Meta mají letos plánovat kapitálové výdaje až 725 miliard dolarů. Velká část těchto peněz míří do datových center, čipů a další AI infrastruktury.

Nvidia si v oblasti AI akcelerátorů dál drží dominantní pozici. Investoři proto budou pozorně sledovat především informace o poptávce po čipech Blackwell a budoucí řadě Rubin.

Americký prezident Donald Trump v měsících před státní návštěvou Číny obchodoval s akciemi firem, jejichž šéfové ho do Pekingu doprovázejí. Podle údajů amerického Úřadu pro vládní etiku investoval mimo jiné až 7,2 milionu dolarů do Applu. Velké transakce se týkaly také technologických titulů Microsoftu, Amazonu a Mety.

Silná zpráva nemusí stačit

Ani dobré výsledky ale nemusí automaticky znamenat růst akcií. Nvidia čelí silnější konkurenci ze strany AMD a velcí zákazníci jako Amazon či Alphabet zároveň rozvíjejí vlastní čipy.

Klíčové tak bude, zda firma dokáže přesvědčit trh, že její růstový příběh nekončí. Výsledky Nvidie proto mohou naznačit nejen další směr jejích akcií, ale i náladu kolem celého AI sektoru.

Investiční aplikace XTB rozšiřuje nabídku nástrojů pro investory. Klienti mohou nově nakupovat opce na vybrané americké akcie a ETF. Platforma zároveň přidává pokročilé grafy založené na TradingView, které mají usnadnit technickou analýzu i zadávání obchodů přímo z grafu.

Evropský investiční trh se rychle proměňuje. Vedle pasivního investování roste také skupina aktivnějších investorů, kteří chtějí své portfolio řídit pomocí propracovanějších strategií. Právě na ně nyní míří novinka investiční aplikace XTB.

Platforma rozšířila svou nabídku o obchodování s opcemi. Klienti mohou nově nakupovat opce amerického typu na 110 amerických akcií a ETF. XTB tím reaguje na rostoucí zájem o tento typ instrumentu, který je dlouhodobě populární zejména na americkém trhu.

V nabídce jsou i 0DTE opce

Součástí nového modulu jsou také takzvané 0DTE opce, tedy opce s expirací v tentýž den. Ty umožňují investorům rychle reagovat na aktuální dění na trzích, například na makroekonomická data, výsledky firem nebo prudší změny trendu během jediného obchodního dne.

XTB zároveň umožňuje obchodovat opce i ve zlomkových objemech. To může být výhodné zejména pro investory s menším kapitálem nebo pro ty, kteří chtějí lépe rozložit riziko u dražších akciových titulů.

„Podíváme-li se na americké trhy, můžeme říci, že opce jsou mocným investičním nástrojem, který byl však historicky obtížně dostupný. Naším cílem bylo odstranit tyto bariéry a nabídnout evropským investorům chytrější způsob, jak prozkoumávat pokročilejší strategie,“ uvedl Omar Arnaout, generální ředitel XTB.

Kupovat ano, vypisovat ne

Opce dávají investorovi právo, nikoli povinnost, koupit nebo prodat vybrané aktivum za předem stanovenou cenu v určitém období. Call opce vydělává v případě, že cena podkladového aktiva vzroste nad realizační cenu. Put opce naopak profituje z poklesu ceny.

Za toto právo investor platí prémii při uzavření obchodu. XTB však v aplikaci neumožňuje vypisování opcí. Klienti mohou opce pouze nakupovat, což znamená, že jejich maximální možná ztráta je předem známá a omezená výší zaplacené prémie.

Dle společnosti je opční modul navržen tak, aby byl srozumitelný i pro investory, kteří se s opcemi setkávají poprvé.

Pokročilejší grafy díky TradingView

Vedle opcí XTB přidává také vylepšené grafy postavené na řešení TradingView. Investoři tak získají širší možnosti technické analýzy, včetně přizpůsobitelných grafů, indikátorů a upozornění.

Nově mohou také zadávat příkazy přímo z grafu. Kreslení, přidávání indikátorů i ukládání grafů je dostupné jak v mobilní aplikaci, tak na webové platformě.

XTB sází na aktivnější investory

Rozšíření nabídky ukazuje, že XTB chce vedle dlouhodobých investorů oslovit také klienty, kteří na trzích obchodují aktivněji a hledají sofistikovanější nástroje.

Společnost uvádí, že její investiční aplikaci využívá více než 2,5 milionu lidí po celém světě. Klienti mohou přes XTB investovat do akcií a ETF, vytvářet investiční plány a obchodovat CFD na indexy, měny, komodity nebo kryptoměny. Platforma zároveň nabízí vzdělávací obsah, webináře a zákaznickou podporu ve 20 jazycích.

Tykač posiluje v energetice. Sev.en získala americké ropné a plynové vrty

Česká investiční skupina Sev.en Global Investment, která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, vstupuje do těžby ropy a plynu ve Spojených státech. V Texasu koupila ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Cenu transakce nezveřejnila.

Vrty denně vytěží přibližně 5000 barelů ropy, tedy téměř 800 tisíc litrů. To odpovídá více než třem procentům průměrné denní spotřeby pohonných hmot v Česku. Zároveň produkují i velké objemy zemního plynu.

Sev.en GI kvůli akvizici založila v USA nový holding Sev.en US Resources. Převzatá společnost bude pod jeho střechou fungovat pod názvem Perun. Působí hlavně v pánvích Permian a Delaware, které podle skupiny patří k nejdůležitějším oblastem amerického ropného průmyslu.

Těžební práva

Součástí obchodu jsou nejen samotné vrty, ale také těžební práva k rozsáhlým pozemkům. Na nich je více než stovka ověřených lokalit pro další rozvoj těžby.

„Ropu a plyn, které jsou stále páteří světové ekonomiky, máme v hledáčku už delší dobu. Tahle transakce je důležitým milníkem dlouhodobé strategie skupiny. S ohledem na současnou geopolitickou situaci jsem rád, že se nám transakci povedlo dokončit v tak klíčovém okamžiku,“ uvedl výkonný ředitel Sev.en GI Alan Svoboda.

Nový holding Sev.en US Resources má sloužit jako základna pro další rozvoj skupiny ve Spojených státech. Sev.en GI pod touto značkou plánuje rozvíjet převzaté vrty i těžební práva a hledat další příležitosti v těžbě ropy a zemního plynu.

„Dnešním dnem se stáváme novým ambiciózním hráčem v odvětví, které podle nás zůstane nezbytnou součástí globálního energetického mixu ještě po několik desetiletí,“ dodal Svoboda.

Sev.en Global Investments řídí zahraniční investice skupiny Sev.en. Vedle tradiční energetiky a těžby se zaměřuje také na další odvětví, například ocelářství, těžbu nerostných surovin nebo výrobu organických hnojiv.

Předloni skupina vykázala čistou ztrátu 52 milionů eur, tedy zhruba 1,27 miliardy korun. Hrubý provozní zisk EBITDA klesl na 238 milionů eur z 434 milionů eur v roce 2023. Účetní ztráta souvisela především s přeceněním hodnoty majetku směrem dolů. Tržby v roce 2024 poprvé překonaly dvě miliardy eur, tedy asi 48,8 miliardy korun.

Pavel Tykač podniká především v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům. Ovládá mimo jiné druhého největšího výrobce elektřiny v Česku Sev.en Energy, do které patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a Kladně.

Prostřednictvím dalších firem Tykač skupuje také akcie, například Monety nebo ČEZ. Vlastní fotbalový klub Slavia Praha a angažuje se i v zahraničí.

