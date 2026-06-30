Mag 7 přišla za měsíc o 2,3 bilionu dolarů. Investoři znejistěli kvůli nákladům na AI závod
Technologická elita Wall Street ztrácí část lesku. Skupina Magnificent 7 podle CNBC v červnu přišla o zhruba 2,3 bilionu dolarů tržní hodnoty, protože investoři začínají víc řešit náklady obřích sázek na umělou inteligenci. Čipové firmy naopak z AI boomu dál těží.
Akcie největších amerických technologických firem jsou v červnu pod tlakem. Z tržní hodnoty skupiny Magnificent 7, kam patří Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple, Meta, Tesla a Amazon, se podle webu CNBC tento měsíc vypařilo zhruba 2,3 bilionu dolarů. Investoři stále pozorněji sledují, kolik technologické giganty stojí výstavba infrastruktury pro umělou inteligenci, a část kapitálu se přesouvá do jiných oblastí trhu.
Index CNBC Magnificent 7 od začátku června klesl o deset procent. Největší tlak je vidět u Microsoftu, který v červnu odepisuje 20 procent, Nvidia ztrácí zhruba 13 procent a Apple s Amazonem klesají přibližně o osm procent.
Microsoft
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Vrátí se investice?
Za výprodejem stojí hlavně otázka, zda se obrovské investice do AI začnou rychle vracet. Amazon, Microsoft, Alphabet a Meta dohromady utrácejí stovky miliard dolarů za čipy a datová centra, která mají pohánět jejich služby v oblasti umělé inteligence. Část těchto výdajů je přitom financována dluhem.
Trh proto čeká na výsledkovou sezonu za druhé čtvrtletí, která začne v červenci. Právě ta má podle investorů ukázat, zda se masivní sázka na AI začíná promítat do čísel.
„Technologický obchod čeká v příštích týdnech další zkouška nervů, protože technologičtí investoři vyhlížejí velmi důležitou výsledkovou sezonu za druhé čtvrtletí v červenci, která má dále potvrdit budování AI revoluce,“ uvedl Dan Ives ze společnosti Wedbush Securities.
Podle něj nervozita na trhu jen tak nezmizí. Investoři se totiž stále více ptají, jak vysoké budou náklady technologické výstavby, která má podle býků na trhu změnit celé odvětví.
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Změna příběhu
Problémem není jen samotná výše investic, ale i změna příběhu kolem velkých technologických firem. Podle Toma Leeho z Fundstrat Global Advisors se trh snaží pochopit, jak se Mag 7 proměnila. Dříve šlo o firmy s lehkým byznysovým modelem a silným volným cash flow. Nyní se z nich stávají společnosti výrazně náročnější na kapitál a rozvahu.
Lee ale upozorňuje, že investoři mohou tuto změnu časem začít vnímat pozitivně. Výdaje na AI podle něj nejsou jen nákladem, ale i budováním nové konkurenční výhody. Firmy podle něj v podstatě nahrazují část lidské práce umělou inteligencí a jejich investice by se měly v budoucnu proměnit ve výnosy.
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Čipovým firmám se daří
Zatímco část velkých technologických titulů padá, čipovým firmám se daří lépe. Philadelphia Semiconductor Index, který zahrnuje společnosti jako TSMC, Micron nebo ASML, je v červnu výše zhruba o šest procent. Od začátku roku vzrostl o více než 90 procent, zatímco skupina Mag 7 za stejné období odepisuje 3,4 procenta.
Výrobci čipů těží právě z masivních výdajů velkých technologických firem. Ty nakupují polovodiče pro AI infrastrukturu, čímž zvyšují poptávku a přispívají k nedostatku některých součástek. Pozitivní dopad tak pociťuje celý dodavatelský řetězec od dodavatelů komponentů po výrobce.
Jedním z největších úzkých míst jsou paměťové čipy. Jejich nedostatek prudce zvedl ceny a pomohl i akciím výrobců. Fond Roundhill Memory ETF, který sleduje firmy jako SK Hynix a Samsung, je od začátku roku výše o 166 procent.
Šéf společnosti Everpure Charles Giancarlo patří k veteránům technologického světa. V minulosti působil v Cisku, byl u rozvoje internetové infrastruktury a dnes vede firmu Everpure, která se snaží proměnit způsob, jakým podniky pracují s daty. A jedno ze tří vývojových center má v Praze. Proč? „Praha má řadu výhod. Vedle bezpečnosti a vstřícného pracovního práva to je především schopnost přitahovat talenty z celé Evropy,“ říká Charlie Giancarlo v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.
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Šéf společnosti Everpure Charles Giancarlo patří k veteránům technologického světa. V minulosti působil v Cisku, byl u rozvoje internetové infrastruktury a dnes vede firmu Everpure, která se snaží proměnit způsob, jakým podniky pracují s daty. A jedno ze tří vývojových center má v Praze. Proč? „Praha má řadu výhod. Vedle bezpečnosti a vstřícného pracovního práva to je především schopnost přitahovat talenty z celé Evropy,“ říká Charlie Giancarlo v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.
Skepsi vůči AI podle HSBC zmírnily také silné výsledky společnosti Micron. Multi-asset stratég Duncan Toms uvedl, že čísla Micronu ukázala tvrdé důkazy, že příběh kolem umělé inteligence zůstává živý a zdravý.
Podobně situaci hodnotí analytici UBS. Podle nich úzká hrdla v dodavatelském řetězci AI nevykazují známky polevování a příjmy z cloudu u hlavních platforem by měly po zbytek roku zrychlovat. AI tak podle banky zůstává jedním z hlavních motorů širšího trhu.
UBS zároveň upozorňuje, že pro investory bude expozice vůči akciím spojeným s umělou inteligencí dlouhodobě důležitá, ale sama o sobě nestačí. Klíčová bude i diverzifikace, a to jak v rámci AI, tak mimo ni.