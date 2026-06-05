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newstream.cz Enjoy Proč nebyli Trump, Melania a Barron na svatbě Donalda mladšího. A jak to souvisí s mocí a krásou

Proč nebyli Trump, Melania a Barron na svatbě Donalda mladšího. A jak to souvisí s mocí a krásou

Donald Trump Jr.
ČTK
Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Donald Trump se minulý týden na druhou svatbu svého juniora s ex-modelkou Bettinou neobtěžoval. Ani jeho poslední manželka a syn. A jak to v palácích bývá, kolem nepřítomnosti je spousta interpretací.

Donald Trump junior se podruhé ženil minulý týden na soukromém ostrově na Bahamách. Mezi svatebčany byli jeho sourozenci z otcových předchozích manželství, Ivanka, Eric (děti od Češky Ivany Trumpové) a Tiffany (dcera od prostřední ženy Marly Maples). Chyběl ale otec Donald Trump a jeho poslední rodina, Melania a Barron. Logicky to vzbudilo vlnu spekulací. Zvláště, když otec se ze svatby na sociálních sítích „omluvil“ kvůli státnickým povinnostem a řešení kolem Íránu, a pak byl vidět na UFC a na golfu. Takový výsměch, to je mrzuté. Na snímku níže jsou noví Trumpovi na Bahamách. 

Takže spekulace: Veřejnost se utvrdila v tom, že zkazky, že prezident nemá svého nejstaršího juniora příliš v lásce, jsou pravdivé. A je jich hodně: prý mu na střední jednu vlepil před spolužáky, nebo o něm prohlásil něco ve smyslu, že není nejostřejší tužka v penále apod. Údajně informované zdroje dlouho mluví o tom, že prezident Trump není rád, že jeho jméno nosí ještě někdo jiný - a ještě k tomu někdo, koho považuje za loosera. Plus, zopakovalo se, že Melania nemá děti z prvního manželství s Češkou Ivanou moc v lásce. Tolik vox populi. 

Donald Trump Jr a jeho žena Bettina Trump Instagram/užito se svolením

Může tam být i politický důvod. O tom si zaspekulovala i seriózní média jako Financial Times. Donald Trump mladší si domluvil další řady reality show The Apprentice, která jeho otci přinesla celonárodní známost, a chce tam účinkovat sám. To by mohlo potvrdit teorie, že dynastie Trumpů si chce ponechat lukrativní prezidentování Spojených států v rodině a junior chce v příští volbě kandidovat, když otec už znovu nemůže. A prezident prý tyto ambice těžce nese. Tak, jako mu vadilo, že se po křesle příliš otevřeně sápe viceprezident JD Vance - který nedávno dostal od Bílého domu stopku na předvádění se na sociálních sítích - tak konkurenci nesnese prezident ani od syna. Kdybychom měli sklony k laické psychodiagnostice, řekli bychom, narcis jak vyšitý. Ale to se do slušné společnosti nehodí. 

NYT: Bílý dům řekl Vanceovi, aby si dal pauzu od sociálních sítí

NYT: Bílý dům řekl Vanceovi, aby si dal pauzu od sociálních sítí

Politika

Představitelé Bílého domu včetně jeho personální šéfky Susie Wilesové doporučili americkému viceprezidentu J. D. Vanceovi, aby na čas přestal používat sociální sítě. Vance na nich během schůzek tráví hodně času a má sklon hádat se tam se svými kritiky, což je podle Wilesové a dalších vysokých činitelů pod úroveň jeho funkce viceprezidenta. Napsal o tom v sobotu deník The New York Times (NYT) s odvoláním na zasvěcené zdroje. Bílý dům zprávu popřel.

ČTK

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Čtenáři historických románů dobře vědí, jaká pravidla vládnou palácové politice. Když monarcha něco udělá, anebo neudělá, všichni pátrají po tom, co to znamená. Protože monarchové se rádi pohybují v mlze, aby svou neurčitostí manipulovali nebohými poddanými, nechávali je domýšlet se, intrikovat a drželi je v šachu.  A protože Bílý dům jsou takové Versailles nové doby, není se čemu divit, že se spekulace poddanných rozjely naplno. Protože prezidentova absence na veselce byla vzkaz. Všechno jsou signály, gesta a vzkazy, v jejichž mlze se vládne. Jak se říká v angličtině, kouř a zrcadla. A pokud by byla pravda, že Trump měl státnické povinnosti, tak Melania a Barron je rozhodně neměli. 

Mar-a-Lago tvář

Přitom, podle estetických kritérií, která prezident Trump aplikuje na své okolí, a to materiální i lidskou společnost, by problém být neměl. Bettina Trumpová je bývalá modelka - a prezident Trump si na tom, že má kolem sebe hezké lidi, zakládá. Všechny ženy v jeho okolí chtějí vypadat jako bezchybná Ivanka Trumpová či upravená Lara Trumpová. Ač to některým, jako nedávno odvolané ministryni spravedlnosti Pam Bondiové, v politické kariéře nepomůže nadlouho. Bezchybná tvář žen (i mnoha mužů, že) z Trumpova okolí má dokonce přezdívku: Mar-a-Lago face. A trend se z Trumpova kruhu lavinovitě šíří mezi běžné občany i za hranice Ameriky. Plastická a estetická chirurgie je jedním z nejrychleji rostoucích byznysů současnosti. Vyplněné lícní kosti, masité rty, falešné opálení, samozřejmě bezchybný chrup a štíhlá postava jsou jakýmsi nepsaným testem loajality a vstupenkou do nejvyšších pater moci.

Donald Trump

Trumpovy deportace dostanou další miliardy. Senát USA schválil posílení imigračních úřadů

Politika

Americký Senát schválil návrh zákona, který má ministerstvu vnitřní bezpečnosti přidat 70 miliard dolarů na prosazování imigrační politiky. Peníze mají směřovat hlavně k úřadům ICE a CBP, které se podílejí na deportacích migrantů. Návrh nyní čeká na hlasování ve Sněmovně reprezentantů.

nst

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Kovanda vysvětluje investice: Časový test, dividendy a daňové pasti investorů

Natálie Mužíková
Natálie Mužíková

Investoři často řeší, do jaké akcie investovat. Mnohem méně pozornosti ale věnují tomu, kolik jim z výnosu nakonec ukrojí stát. Šestý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, jak funguje časový test, proč mohou být dividendy překvapivě nevýhodné a jaké legální možnosti daňové optimalizace mají běžní investoři.

Zatímco v minulém díle s moderátorkou Izabelou Kalinovou rozebírali ukazatele jako P/E, EV/EBITDA nebo ROA, tentokrát se hlavní ekonom Trinity Bank zaměřil na daně a jejich dopad na dlouhodobé investiční výsledky.

Časový test: Největší daňová výhoda českých investorů

Jedním z největších benefitů, které čeští investoři mají, je takzvaný časový test. Ten umožňuje prodat investici se ziskem bez nutnosti platit daň z příjmu, pokud ji investor držel dostatečně dlouho. V současnosti činí časový test u akcií i kryptoměn tři roky.

Pokud tedy investor nakoupí akcii za 100 dolarů a po více než třech letech ji prodá za 200 dolarů, zisk ve výši 100 dolarů už dani nepodléhá. „Když akcii držíte déle než tři roky, zisk z jejího prodeje vůbec nedaníte,“ vysvětluje Lukáš Kovanda. Vedle časového testu existuje také takzvaný hodnotový test. Pokud celkový objem prodejů cenných papírů za rok nepřekročí 100 tisíc korun, mohou být od daně osvobozeni i investoři, kteří tříletou lhůtu nesplní.

Podle Kovandy ale časový test není jen daňová úleva. Funguje také jako psychologická kotva, která investory motivuje k dlouhodobému přemýšlení a brání unáhleným prodejům během krátkodobých výkyvů trhu.

Lukáš Kovanda: Proč Češi nejsou bohatší? Protože nestačí jen déle sedět v práci

Názory

Český zaměstnanec odpracuje proti německému zhruba o měsíc ročně více. Proč, když pracujeme déle, nejsme bohatší než Němci? Odpověď tkví v nízké produktivitě.

Lukáš Kovanda

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Pozor na dividendy: Brzda složeného úročení?

Zatímco u růstu ceny akcií se díky časovému testu můžete daním úplně vyhnout, u dividend je situace jiná. Dividendy se zdaňují průběžně už ve chvíli, kdy je investor obdrží.

U českých akcií, například u ČEZ nebo Komerční banky, je proces poměrně jednoduchý. Firma vyplatí dividendu už po odečtení patnáctiprocentní srážkové daně a investor ji zpravidla nemusí uvádět do daňového přiznání. Složitější situace nastává u zahraničních titulů. „Pokud držíte americké akcie, tamní základní daň z dividend je 30 procent. Ve Švýcarsku dokonce 35 procent,“ upozorňuje Lukáš Kovanda.

Právě zde vstupuje do hry problematika dvojího zdanění. Aby investor neplatil daň ze stejného příjmu dvakrát, existují mezi státy smlouvy o zamezení dvojího zdanění. U amerických akcií proto většina investorů využívá formulář W-8BEN, díky kterému se srážková daň snižuje na 15 procent.

ACC nebo DIS? Nenápadné rozhodnutí, které může stát tisíce

Daně podle Kovandy ovlivňují i výběr samotného investičního produktu. Zatímco distribuční ETF (DIS) dividendy pravidelně vyplácejí investorům na účet, akumulační ETF (ACC) je automaticky reinvestují zpět do fondu.

Právě průběžné zdanění dividend může v dlouhém horizontu brzdit sílu složeného úročení. Peníze, které stát každý rok ukrojí na dani, už totiž dál nepracují a nevytvářejí další výnos. „Pokud investor nepotřebuje pravidelný příjem, bývají akumulační fondy často efektivnější variantou,“ vysvětluje ekonom.

Distribuční fondy mají své místo především u investorů, kteří chtějí z portfolia čerpat průběžný příjem. Pro dlouhodobé budování majetku ale mohou být z daňového pohledu méně výhodné.

Lukáš Kovanda
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Kovanda vysvětluje investice: P/E, EBITDA nebo ROA? Jak spočítat skutečnou hodnotu akcie

Newstream TV

Jedna akcie může stát pár dolarů nebo tisíce. Sama o sobě ale investorovi téměř nic neřekne o hodnotě firmy. Pátý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, proč je důležitější sledovat tržní kapitalizaci, ukazatel P/E nebo zadlužení firmy než samotnou cenu akcie.

Natálie Mužíková

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Daňová optimalizace: Kdy se vyplatí prodat ztrátu

Daně lze v některých případech legálně optimalizovat. Pokud během roku realizujete zisk z prodeje akcií, které nesplňují časový test, můžete si daňový základ snížit prodejem ztrátových pozic. Tento postup se označuje jako tax loss harvesting.

Podle Lukáše Kovandy je ale potřeba dávat pozor na několik pravidel. „Nemá smysl započítávat ztrátu z investice, která už je mimo daňový systém,“ upozorňuje ekonom. Stejně tak nelze automaticky kombinovat různé druhy aktiv. Zisk z kryptoměn nelze započítat proti ztrátě z akcií.

Co bude dál

Celý šestý díl si můžete pustit přímo v přehrávači v článku. Seriál najdete také na platformách Spotify, Apple Podcasts nebo YouTube.

Seriál Kovanda vysvětluje investice si nyní dává krátkou letní pauzu. Během ní si ale můžete připomenout všech pět předchozích epizod, které se věnovaly základům investování, shortování, dividendám, finančním výkazům i investičním ukazatelům. Po prázdninách se seriál vrátí s dalšími tématy ze světa investic, financí a ekonomiky.

Lukáš Kovanda
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Kovanda vysvětluje investice: Čísla nestačí. Jak opravdu poznat dobrou akcii

Newstream TV

P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.

Natálie Mužíková

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Lukáš Kovanda
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Kovanda vysvětluje investice: Pasivní příjem z akcií? Dividendy lákají, ale mají svá pravidla

Newstream TV

Natálie Mužíková

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SpaceX míří na burzu v rekordním IPO. Investoři z Číny a Hongkongu mají stopku

Elon Musk
ČTK
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Plánovaný vstup SpaceX na burzu má být největším IPO v historii. Podle agentury Bloomberg ale banky zapojené do úpisu akcií dostaly pokyn nepřijímat objednávky od investorů z Číny a Hongkongu. Důvodem jsou americká pravidla pro ochranu citlivých technologií a obavy z regulatorních rizik.

Americká vesmírná společnost SpaceX se chystá na mimořádně sledovaný vstup na burzu. Investoři z Číny a Hongkongu se však podle informací agentury Bloomberg úpisu akcií zúčastnit nemohou.

Banky, které primární veřejnou nabídku akcií zajišťují, měly dostat pokyn, aby od těchto investorů nepřijímaly objednávky. Omezení se má týkat nejen institucionálních investorů, ale také klientů privátního bankovnictví.

Elon Musk

Musk posílá SpaceX na burzu. Z investorů chce dostat rekordních 75 miliard dolarů

Trhy

SpaceX Elona Muska chystá největší vstup na burzu v historii. Firma chce prodat zhruba 555,6 milionu akcií po 135 dolarech za kus a získat tak kolem 75 miliard dolarů. Pokud se plán podaří, hodnota vesmírné a technologické skupiny se přiblíží 1,77 bilionu dolarů.

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Důvodem jsou podle zdrojů regulatorní rizika spojená s americkými předpisy na ochranu citlivých technologií.

Rekordní IPO SpaceX má vynést 75 miliard dolarů

SpaceX plánuje v rámci IPO získat až 75 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 1,56 bilionu korun. Pokud se transakce uskuteční v oznámeném rozsahu, půjde o největší primární nabídku akcií všech dob.

Firma vedená Elonem Muskem má investorům nabídnout téměř 555,6 milionu akcií za cenu 135 dolarů za kus. Podle současného harmonogramu by se s akciemi SpaceX mělo začít obchodovat na trhu Nasdaq v pátek 12. června.

Ve hře jsou americká pravidla ITAR

Některým bankám zapojeným do transakce bylo podle Bloombergu sděleno, že omezení souvisí s americkými předpisy International Traffic in Arms Regulations, známými jako ITAR.

Tato pravidla upravují vývoz vojenských technologií, obranného materiálu i souvisejících technických informací do zahraničí. V případě SpaceX je jejich význam zásadní, protože firma působí v oblasti kosmických technologií, satelitů a zakázek, které mohou souviset s národní bezpečností Spojených států.

Banky i SpaceX mlčí

Hlavními manažery emise jsou podle Bloombergu banky Goldman Sachs a Morgan Stanley. Ty se k informacím bezprostředně nevyjádřily. Komentář neposkytli ani zástupci SpaceX.

Bloomberg zároveň uvedl, že webové stránky SpaceX byly v pátek z Hongkongu a Šanghaje nedostupné. Uživatelům se při pokusu o přístup zobrazovala chybová zpráva, podle níž společnost zablokovala přístup z internetových adres v těchto lokalitách.

Americké technologické firmy jsou vůči čínskému kapitálu opatrnější

Případ SpaceX zapadá do širšího trendu. Americké technologické firmy, zejména ty působící v umělé inteligenci, vesmírných technologiích nebo dalších citlivých odvětvích, jsou v posledních letech stále opatrnější při přijímání kapitálu od čínských investorů.

Kosmický jackpot pro Trumpovy úředníky. Na vstupu SpaceX na burzu může vydělat i velvyslanec v Česku

Leaders

Chystaný vstup SpaceX na burzu může výrazně zvýšit majetek nejen Elona Muska, ale také některých lidí z americké administrativy. Podle Bloombergu mají podíly ve firmách spojených s Muskovým impériem i současní američtí diplomaté, včetně velvyslance v Česku Nicholase Merricka.

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Důvodem je rostoucí geopolitické napětí mezi Washingtonem a Pekingem i větší pozornost amerických regulačních úřadů. Firmy, které chtějí získávat vládní zakázky nebo pracují s citlivými daty a technologiemi, se snaží vyhnout investorům, kteří by mohli vyvolat přezkum ze strany úřadů nebo obavy u zákazníků.

Silicon Valley se od čínských peněz vzdaluje

Ještě v minulém desetiletí byli čínští investoři v Silicon Valley výrazně aktivní. Rizikové fondy, rodinné investiční kanceláře i movití jednotlivci z Číny běžně vstupovali do rychle rostoucích technologických start-upů. Často investovali přes offshorové struktury nebo speciální fondy, které ztěžovaly dohledání původu kapitálu.

Dnes je situace jiná. Zakladatelé firem i banky připravující vstupy na burzu mnohem pečlivěji sledují, kdo se do akcionářské struktury dostane. V citlivých sektorech se některé společnosti snaží čínský kapitál omezit, případně se mu úplně vyhnout.

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Elon Musk

Musk posílá SpaceX na burzu. Z investorů chce dostat rekordních 75 miliard dolarů

Trhy

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ilustrační foto

Týden tradera: Akcie rostou, ale nejistota kvůli Blízkému východu trvá

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Kryštof Míšek

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