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newstream.cz Enjoy Vojtěch Frič: Český film připomíná startup. Vynáší 30 až 100 procent

Vojtěch Frič: Český film připomíná startup. Vynáší 30 až 100 procent

Režisér a producent Vojtěch Frič
Matěj Třasák / Bontonfilm
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Vojtěch Frič je člověk, který se pro film narodil. Patří do významné umělecké rodiny, mezi jeho předky najdeme i slavného Martina Friče, ve střižně začal již v 15 letech, postupně se stal výrazným producentem a v posledních letech také scenáristou a režisérem. To letos potvrdí i v létě, kdy do kin vstoupí jeho ambiciózní projekt Bojovník. „Český film přestal být pohádkou pro dospělé. Diváci chtějí všechno podle skutečných událostí,“ říká úspěšný filmař.

Začínal jste jako střihač, později jste se stal producentem a dnes už také režisérem a scenáristou. Jak se to dá kombinovat?

To je otázka, kterou si teď kladu docela často. Nejdelší zkušenost mám jako střihač a producent, což je mimochodem velmi netradiční kombinace. O střihačích se s nadsázkou říká, že jsou nejméně ekologickou profesí u filmu. Vyhodíte totiž obrovské množství materiálu, který měl uhlíkovou stopu, stál peníze a někdo ho musel natočit. Jenže když ve střižně zjistíte, že scéna nefunguje, musíte ji bez milosti zahodit. To mě naučilo jednu důležitou věc – přepínat mezi jednotlivými rolemi. Když stříhám, nesmím přemýšlet jako producent. Musím se soustředit pouze na výsledný film.

A když režírujete?

Tam je to ještě složitější. Dlouhé roky jsem byl producent, který škrtal drahé nápady, když mi nepřipadaly dostatečně nosné a příběh posouvající. Když nosné byly, snažil jsem se vymýšlet jiné, levnější cesty. Ale najednou jsem se ocitl v situaci, kdy jsem ty samé drahé nápady začal sám vymýšlet. Zadávat. Typickým příkladem je pohybová kamerová technika nebo hudba. Jako producent jsem vždycky věděl, že světová licencovaná hudba stojí obrovské peníze. Když si ji někdo napsal do scénáře, okamžitě jsem hledal alternativu. A pak jsem si sedl ke svému vlastnímu scénáři a začal si tam psát přesně ty skladby, které jsem dřív škrtal. Kolegové se mi smáli. A oprávněně.

Takže režisér ve vás porazil producenta?

Řekl bych spíš, že ho začal převychovávat. Hledat balanc. Najednou mnohem lépe chápu, proč režiséři některé věci chtějí. Proč požadují hledat již jednou schválenou lokaci, když je na to ještě čas. Proč jim záleží na detailu, který může producentům připadat zbytečný. Myslím, že jsem jako producent velmi chápavý k tvorbě. Po dvaceti filmech jsem měl pocit, že už mě v audiovizi nic nepřekvapí. Režie mě přesvědčila o opaku.

V čem konkrétně?

V tom, jak intenzivně člověk prožívá každou minutu natáčení. Producent v mém pojetí vnímá vše komplexně – obsah, dramaturgii, rozpočet, logistiku a harmonogram, je hromosvodem mezi režií a zbytkem štábu. Režisér vnímá čas na place úplně jinak. Najednou vás štve každých deset minut „pochopitelného“ zdržení, protože víte, že je ztrácíte na práci s hercem. Přitom objektivně to jsou vždycky ony pochopitelné „chvilky“. Herec přijde o deset minut později z maskérny. Někdo se zdrží na cigaretě. Pak se čeká na rekvizitu. Samostatně to nic není, ale večer zjistíte, že jste přišli o hodinu natáčení s hercem. A hodina a půl s dobrým hercem je strašně cenná věc. Například teď po režijní zkušenosti jsem více nakloněn tomu nedělat pauzy na oběd. Ten řetěz tím spadne opravdu hodně, energie se vytrácí a prostoje jsou delší.

Střihačská zkušenost vám ale asi pomáhá už při psaní scénáře.

Ano i ne. Některé scény poznáte jako zbytečné už na papíře. Ale zároveň jsou situace, kdy víte, že je možná nepoužijete, a přesto je chcete natočit, nebo jako střihač mít ve střižně. Mít volbu, variantu, možnost kombinací. Po zkušenosti s Bojovníkem (snímek, u kterého se Vojtěch Frič vedle produkce věnoval také scénáři a režii a jenž bude mít premiéru 13. srpna – pozn. red.) jsem začal být ještě větším zastáncem malých druhých štábů, které mohou čekat na světlo při natáčení průjezdu auta, hrát si s detaily, vymazlit atmosférické záběry. Ve střižně pak máte mnohem víc možností. Stejně tak jsem začal věřit v plánované dotáčky po hrubém střihu. V Americe je to běžné, ale u nás jsem doteď narážel na to, že i záběry bez herců si chtějí tvůrci dělat sami. Ale druhý štáb má často to, co ten první nemá – čas si víc hrát. Někdy právě několik dotáčených detailů rozhodne o tom, jestli film působí televizně, nebo filmově.

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Letos máte rozpracovaných nebo uváděných hned několik projektů. Jak se něco takového dá organizačně zvládnout?

To je trochu klam, protože film vzniká v několika časových rovinách zároveň. Je to víc než maratónský běh, kdy na konci běžíte sprint v podobě marketingu filmu. Jeden projekt připravujete, druhý natáčíte, třetí stříháte a čtvrtý uvádíte do kin. Letos je to jen více vidět. Souběžně jsme dokončovali Když se zhasne a Hurvínka, připravovali Bojovníka, točili Farmu Vojty Kotka a současně rozvíjeli další projekty. Teď například připravujeme bestseller Hanu s Milanem Cieslarem a zároveň film Les Tomáše Weinreba a Petra Kazdy. Hana je jeden z nejambicióznějších projektů, které se v české kinematografii připravují. Rozpočet přesahuje sto milionů korun, významně se na něm podílejí Poláci a část natáčení proběhne v polských ateliérech. Bude to středoevropský film.

Vy se vedle filmů věnujete také televizi a reklamám. Jak se jednotlivé disciplíny liší?

Film je zdaleka nejsvobodnější disciplína. Televizní projekt má většinou jednoho dominantního zadavatele. Televize ho financuje a logicky chce rozhodovat. U filmu je financování rozprostřené mezi víc partnerů. Producent i režisér mají mnohem větší prostor prosadit vlastní představu. A reklama je pak úplně jiný svět. Tam všichni vědí, že pracují pro klienta. Money talks.

Říkáte to skoro pobaveně.

Protože reklama je svým způsobem i společenská disciplína. Produkce se stará o klienty a jejich komfort, prezentace, servis. Často jsem měl pocit, že se utrácí spousta energie a peněz kolem samotného natáčení. Já jsem vždycky raději utrácel peníze před kamerou než vedle ní. Ale chápu to, pro zadavatele je natáčení událost, musí to být trochu divadlo.

Většina lidí dodnes úplně netuší, jak složitá ekonomika za filmem stojí. Dá se v Česku filmem vydělávat?

Dá. Jen je potřeba mít realistická očekávání. Nejsme Spojené státy. Nemáme třísetmilionový trh. Ale dobrý herec, dobrý člen štábu nebo úspěšný producent se tím uživit může, a to velmi dobře.

A jako firma?

My dlouhodobě kombinujeme dva světy. Artové filmy nám přinášejí renomé, festivaly a prestiž. Komerční projekty zase vydělávají peníze. Jedno bez druhého podle mě dlouhodobě nefunguje. Každý film je ale projekt sám o sobě, vlastně takový startup.

Startup?

No, ano, startup. Je to malá firma s vizí, do níž musí někdo investovat, tedy jít do rizika, protože nikdy nevíte, jak přesně to dopadne. Rozdíl je v tom, že startup může přinést stonásobek investice při dobrém globálním exitu. Český film obvykle „jen“ slušných 30 až 100 procent. Na druhou stranu bývá výrazně méně rizikový. My se navíc snažíme s investory budovat dlouhodobé vztahy. Když některý titul nevyjde podle očekávání, hledáme cestu, jak jejich investici dorovnat na dalších projektech. Důvěra je v tomhle byznysu zásadní.

Pocházíte z rodiny, která je s českou kulturou a filmem spojená opravdu výrazně. Jak moc vás to předurčilo k tomu, že skončíte u audiovize?

Film byl u nás přirozenou součástí života. Já vlastně ani nemám pocit, že bych se k němu nějak dramaticky dostal. Spíš jsem v něm postupně vyrůstal. Audiovizi jsem si osahával odspodu a velmi prakticky. Moje první práce byla někdy v jedenácti letech. Chodil jsem po place jako boom operátor a tahal zvukařské tágo, když tehdy točil táta. Takže jsem nezačal tím, že bych měl velkou uměleckou ambici nebo si řekl, že budu režisér. Začal jsem tím, že jsem byl dítě na place a poznával úplně základní profese. Zvuk, kameru, make-up, organizaci natáčení. Snažil jsem se pomáhat, aspoň něco nosit. Postupně jsem si prošel prakticky vším.

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To mě přivádí k filmu Krásno z roku 2014…

To byla moje první velká producentská lekce. Myslel jsem si, že máme všechno. Ondřeje Sokola na vrcholu popularity. Martina Fingera. Silný scénář. Originální marketing. Čekal jsem přes sto tisíc diváků. Přišla polovina. A bolelo to. Ale stálo to za to.

A já si nemůžu odpustit osobní poznámku: Já ten film miluju a dodnes mě štve, že je takto nepochopený. Co se podle vás stalo?

To mě těší, že jste fanoušek. Krásno je velmi specifická černá komedie. Ondřej Sokol v něm byl mnohem blíž svému divadelnímu uvažování než televiznímu obrazu, který si s ním veřejnost spojovala. Mám pocit, že kdyby ten samý film vznikl v Dánsku nebo ve Skandinávii, reakce by byly úplně jiné. My se pokoušíme s Ondřejem Sokolem a Martinem Fingerem připravit další film. A opět půjde o hodně černý humor. Hlavním tématem je demence. Příběh sleduje šéfa gangsterské skupiny vymahačů výpalného, kterého během obchodních jednání začne dohánět postupující demence. Z velmi vážného tématu vzniká absurdní černá komedie.

Může to tentokrát fungovat?

To je přesně problém, který dnes podle mě česká audiovize má. Ztrácíme schopnost přijímat fikci. Když se střílí v polském filmu, všichni tomu věří. Když se jen míří pistolí v českém filmu, ozývají se hlasy, že je to nereálné. Když Netflix natočí The Gray Mana, kde lidé běhají po střeše tramvaje na náměstí Republiky, nikdo neřeší, jestli je ta scéna realistická. Všichni přijímají pravidla žánru. Jenže česká audiovize se dostala do období fascinace pojmy jako true crime a true story. Jako by všechno muselo být skutečné, vše se srovnává s realitou. Přitom velká část kinematografie dvacátého století byla postavená na čisté fikci. Film je přece „pohádka“ pro dospělé, určitá imaginace, svět sám pro sebe. A mám pocit, že jsme na to trochu zapomněli.

Vojtěch Frič

Český filmový producent, střihač, scenárista a režisér. Pochází z umělecké rodiny a u filmu začínal již v dětství. Od poloviny desátých let patří k výrazným osobnostem zejména kvůli produkci řady úspěšných snímků, zároveň jeho společnost produkuje také reklamy a televizní série.

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Stanislav Šulc

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Dům sevřený zatáčkou starého Masarykova okruhu. V Brně vznikla nominovaná rekonstrukce

Renovace domku v Kohoutovicích uvnitř jedné ze zatáček staré trasy Masarykova okruhu.
Česká cena za architekturu/David Korsa, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dům v brněnských Kohoutovicích stál na složité parcele sevřené silnicí, parkovištěm a stopou starého Masarykova okruhu. Vedlejší objekt zmizel při rozšiřování komunikace a ulice přišla o své nároží. Ateliér Kopecký z těžkého zadání vytěžil nominovanou rekonstrukci.

Na první pohled to nebyla vysněná adresa pro bydlení. Dům v brněnských Kohoutovicích stojí uvnitř jedné ze zatáček staré trasy Masarykova okruhu, v místě sevřeném silnicí a komplikovanou historií. Původně šlo o řadový dům. Vedle něj stával ještě jeden. Ten ale musel při rozšiřování komunikace ustoupit. Zůstala po něm proluka, dnes využívaná jako parkoviště, a ulice přišla o přirozené nároží.

17 fotografií v galerii

Právě s tímto nelehkým zadáním se musel vypořádat Ateliér Kopecký. Rekonstrukce rodinného domu nazvaná Desátková patří mezi nominované projekty České ceny za architekturu a ukazuje, že i velmi omezený prostor může nabídnout překvapivě velkorysé bydlení.

Architekti neřešili jen dispozici domu nebo jeho vzhled. Museli také najít způsob, jak malý objekt znovu zapojit do okolí a zacelit místo narušené dopravní stavbou.

Dům, který vrací ulici nároží

Stavební program proto poskládali tak, aby dům ulici vrátil chybějící nároží. Vstup přesunuli k plnému štítu sousedního domu, čímž v přízemí uvolnili hlavní obytný prostor. Díky tomu je obývací část prosvětlená ze tří stran a velkou prosklenou stěnou se otevírá do malého dvora. Z místa, které mohlo působit stísněně, vznikl nakonec světlý a vzdušný interiér.

Jednou z 20 nominovaných realizací je rozšíření hřbitova v Hostivaři.

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Česká cena za architekturu má letošní nominace. Z 301 přihlášených staveb vybrala mezinárodní porota 25 projektů, které ukazují, co dnes hýbe českou architekturou: veřejný prostor, rekonstrukce, dřevostavby, dostupné bydlení i velké městské proměny.

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Nejvýraznějším prvkem domu je nárožní vikýř s velkým oknem. Za ním se nachází převýšená ložnice rodičů s mezipatrem. Podle autorů projektu si ji ale krátce po nastěhování přivlastnily děti. Není divu. Právě odtud se otevírá výhled nad střechami okolních domů do údolí. V domě, který musel bojovat o každý metr, tak vzniklo jedno z nejpůsobivějších míst celé rekonstrukce.

Střídmé materiály, silný detail

Materiálově je dům jednoduchý a střídmý. Architekti pracovali s leštěným betonem, světle mořeným dřevem, bílou omítkou a původní recyklovanou střešní krytinou. Dům si zároveň ponechal drobnou stopu minulosti. Při bouracích pracích se pod dřevěnou podlahou našel starý korálkový náramek. Jeho barva se stala inspirací pro odstín vstupních dveří.

Rekonstrukce rodinného domu nazvaná Desátková patří mezi 25 nominovaných projektů letošního ročníku České ceny za architekturu. Soutěž pořádaná Českou komorou architektů letos vybírala z více než tří stovek přihlášených realizací a ukazuje, jak široce dnes lze kvalitní architekturu chápat: od velkých veřejných staveb přes úpravy městského prostoru až po komorní rekonstrukce rodinných domů.

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Týden tradera: Trhy slaví, Fed varuje. Sázka na levné peníze dostává trhliny

Kevin Warsh
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Investoři se rizika zatím nevzdávají, centrální banky jim ale kazí náladu. Fed naznačil možnost vyšších sazeb, Japonsko už politiku zpřísnilo a na pražské burze se pod tlak dostal ČEZ, který ztrácel až sedm procent.

Uplynulý týden na trzích patřil hlavně centrálním bankám. Investoři dál zůstávají ochotní podstupovat riziko a euforie z trhů ještě úplně nezmizela. Americký index S&P 500 se proto stále drží na dohled rekordních úrovní kolem 7500 bodů. Zároveň ale přibývá signálů, že éra levnějších peněz nemusí přijít tak rychle, jak trhy doufaly.

Největší pozornost poutalo zasedání amerického Fedu pod vedením nového šéfa Kevina Warshe. Samotné rozhodnutí ponechat sazby beze změny trhy výrazně nepřekvapilo, výbor ho schválil jednomyslně. Důležitější byla nová prognóza, podle které se devět z 18 představitelů Fedu vyslovilo pro možnost zvýšení sazeb ještě letos.

Zhoršený inflační výhled

Důvodem je zhoršený inflační výhled. Očekávaná jádrová inflace pro konec roku 2026 vzrostla z 2,7 na 3,3 procenta, zatímco výhled růstu ekonomiky zůstal stabilní a odhad nezaměstnanosti se mírně snížil. Warsh zároveň zdůraznil, že Fed trvá na návratu inflace ke dvouprocentnímu cíli, i když chce k jeho dosažení přistupovat jinak než jeho předchůdci.

Nový šéf Fedu zároveň představil plán změn fungování centrální banky. Vzniknout má pět specializovaných pracovních skupin zaměřených na měnovou politiku a komunikaci Fedu. Jasný návod k dalším krokům ale trh nedostal. Warsh pouze uvedl, že výbor situaci znovu vyhodnotí za šest týdnů. Možnost překvapivého zvýšení sazeb ve druhé polovině roku tak zůstává otevřená.

Pro riziková aktiva to není ideální zpráva. Další varování přišlo z Japonska, kde centrální banka zpřísnila měnovou politiku o 25 bazických bodů. Klíčová sazba se dostala na jedno procento, tedy nejvýše od roku 1995. Takzvané carry trades na japonském jenu tak dostaly další zásah a trh znovu slyší, že peníze nemusejí být levnější, ale naopak dražší.

ČNB zvýšila sazby

Ke zpřísnění měnové politiky přistoupila také ČNB, která zvýšila sazby poprvé od nástupu guvernéra Aleše Michla. Základní úrokovou sazbu poslala na 3,75 procenta, a to krátce poté, co premiér Andrej Babiš varoval, že dražší peníze poškodí domácnosti, podnikatele i ekonomiku.

ČNB podle Michla vedla k rozhodnutí především obava z vyšší inflace. „V české ekonomice převažují rizika ve směru vyšší inflace,“ řekl po jednání bankovní rady. Nová prognóza podle něj ukazuje, že inflace by se na přelomu roku mohla znovu zvýšit. Pro růst sazeb hlasovalo šest ze sedmi členů bankovní rady, jeden byl pro jejich ponechání beze změny.

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Titul může být v dalších dnech dál volatilní. ČEZ už nemá podporu dividendy a za sebou má také očekávání spojená s valnou hromadou i schválením kroků k rozdělení společnosti. Akcie tak může hledat novou rovnovážnou cenu a další poklesy nelze vyloučit.

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