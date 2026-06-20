Z ruiny vznikl vinařský resort. Toskánský model může inspirovat i Moravu
Vydělal na oceli, vsadil na víno. Z ruiny u Sieny vybudoval Bruno Bolfo luxusní resort s pětihvězdičkovým hotelem, moderním vinařstvím a michelinskou restaurací. Vallepicciola ukazuje, že prémiové víno už není jen o lahvi, ale o celém zážitku a může být inspirací i pro Moravu.
Na začátku byla zchátralá usedlost ze 13. století na kopci v Chianti Classico. Dnes je z ní pětihvězdičkový hotel, moderní vinařství, michelinská restaurace, vinné safari i pikniky při západu slunce. Vallepicciola u Castelnuova Berardengy nedaleko Sieny ukazuje, kam se posouvá prémiová vinařská turistika. Víno už se neprodává jen v lahvi. Prodává se jako celý životní styl.
Když se víno mění v resortní byznys
Za projektem stojí rodina Bolfo, která do Toskánska nepřišla z vinařského světa, ale z průmyslu. Bruno Bolfo je zakladatelem ocelářské skupiny Duferco, kterou od konce sedmdesátých let vybudoval jako mezinárodní byznys. V Chianti Classico se ale rodinný kapitál přetavil do úplně jiného typu projektu.
Vallepicciola začala jako rodinná investice do místa. Bruno Bolfo se sestrou Giuseppinou koupili na konci devadesátých let zchátralý statek poblíž své toskánské rezidence. Spolu s architektkou Margheritou Gozzi ho postupně proměnili v dnešní pětihvězdičkový Hotel Le Fontanelle. První vinice kolem hotelu se pak staly základem většího vinařského příběhu.
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Postupně přibývaly další pozemky, vinohrady, olivovníky, hotely, restaurace i investice do samotné výroby vína. Vallepicciola tak není jen místo, kde se vyrábí víno. Je to celý ekosystém postavený na krajině, gastronomii, designu, službách a zážitku.
Důležitou součástí je fine dining. V rámci Fontanelle Estate funguje také restaurace Il Visibilio oceněná michelinskou hvězdou. Právě to posouvá celý projekt z běžné vinařské destinace do kategorie luxusního resortu. Host může dopoledne vyrazit mezi vinice, odpoledne ochutnávat víno, večer povečeřet v michelinské restauraci a noc strávit v pětihvězdičkovém hotelu.
Architektka, která schovala vinařství do kopce
Silnou součástí příběhu je architektura. Margherita Gozzi není v tomto projektu jen autorkou jedné budovy. Dlouhodobě formuje architektonickou tvář celého Fontanelle Estate rodiny Bolfo. Podílela se na proměně původní usedlosti v Hotel Le Fontanelle, navrhla moderní vinařství Vallepicciola zapuštěné do svahu a stála také za architekturou a designem luxusního The Club House.
Její rukopis je nenápadný. Velké stavby se nesnaží v krajině dominovat, spíš se do ní schovat. Moderní vinařství Vallepicciola má zhruba šest tisíc metrů čtverečních a je rozdělené do tří úrovní, z nichž dvě jsou částečně zapuštěné do svahu. Zvenčí proto nepůsobí jako průmyslový provoz, ale jako nenápadná součást kopců Chianti Classico.
Použitý kámen pochází z úprav pozemků pro výsadbu vinic, střechy podzemních částí pokrývají zelené plochy a interiéry kombinují dřevo, ocel, železo i tradiční materiály. Hlavní roli pořád hrají vinice a výhledy.
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Degustace už nestačí
Vallepicciola dobře chápe, že moderní cestovatel nechce jen stát u baru a porovnávat ročníky. Proto nabízí zážitky, které víno zasazují do krajiny a prodlužují čas, který host na místě stráví. Tím zvyšuje útratu, posiluje vztah ke značce a mění návštěvu vinařství v důvod, proč se vrátit.
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