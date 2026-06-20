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newstream.cz Enjoy Z ruiny vznikl vinařský resort. Toskánský model může inspirovat i Moravu

Z ruiny vznikl vinařský resort. Toskánský model může inspirovat i Moravu

Castelnuovo Berardenga
Castelnuovo Berardenga, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Vydělal na oceli, vsadil na víno. Z ruiny u Sieny vybudoval Bruno Bolfo luxusní resort s pětihvězdičkovým hotelem, moderním vinařstvím a michelinskou restaurací. Vallepicciola ukazuje, že prémiové víno už není jen o lahvi, ale o celém zážitku a může být inspirací i pro Moravu.

Na začátku byla zchátralá usedlost ze 13. století na kopci v Chianti Classico. Dnes je z ní pětihvězdičkový hotel, moderní vinařství, michelinská restaurace, vinné safari i pikniky při západu slunce. Vallepicciola u Castelnuova Berardengy nedaleko Sieny ukazuje, kam se posouvá prémiová vinařská turistika. Víno už se neprodává jen v lahvi. Prodává se jako celý životní styl.

9 fotografií v galerii

Když se víno mění v resortní byznys

Za projektem stojí rodina Bolfo, která do Toskánska nepřišla z vinařského světa, ale z průmyslu. Bruno Bolfo je zakladatelem ocelářské skupiny Duferco, kterou od konce sedmdesátých let vybudoval jako mezinárodní byznys. V Chianti Classico se ale rodinný kapitál přetavil do úplně jiného typu projektu.

Vallepicciola začala jako rodinná investice do místa. Bruno Bolfo se sestrou Giuseppinou koupili na konci devadesátých let zchátralý statek poblíž své toskánské rezidence. Spolu s architektkou Margheritou Gozzi ho postupně proměnili v dnešní pětihvězdičkový Hotel Le Fontanelle. První vinice kolem hotelu se pak staly základem většího vinařského příběhu.

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Postupně přibývaly další pozemky, vinohrady, olivovníky, hotely, restaurace i investice do samotné výroby vína. Vallepicciola tak není jen místo, kde se vyrábí víno. Je to celý ekosystém postavený na krajině, gastronomii, designu, službách a zážitku.

Důležitou součástí je fine dining. V rámci Fontanelle Estate funguje také restaurace Il Visibilio oceněná michelinskou hvězdou. Právě to posouvá celý projekt z běžné vinařské destinace do kategorie luxusního resortu. Host může dopoledne vyrazit mezi vinice, odpoledne ochutnávat víno, večer povečeřet v michelinské restauraci a noc strávit v pětihvězdičkovém hotelu.

Architektka, která schovala vinařství do kopce

Silnou součástí příběhu je architektura. Margherita Gozzi není v tomto projektu jen autorkou jedné budovy. Dlouhodobě formuje architektonickou tvář celého Fontanelle Estate rodiny Bolfo. Podílela se na proměně původní usedlosti v Hotel Le Fontanelle, navrhla moderní vinařství Vallepicciola zapuštěné do svahu a stála také za architekturou a designem luxusního The Club House.

Její rukopis je nenápadný. Velké stavby se nesnaží v krajině dominovat, spíš se do ní schovat. Moderní vinařství Vallepicciola má zhruba šest tisíc metrů čtverečních a je rozdělené do tří úrovní, z nichž dvě jsou částečně zapuštěné do svahu. Zvenčí proto nepůsobí jako průmyslový provoz, ale jako nenápadná součást kopců Chianti Classico.

Použitý kámen pochází z úprav pozemků pro výsadbu vinic, střechy podzemních částí pokrývají zelené plochy a interiéry kombinují dřevo, ocel, železo i tradiční materiály. Hlavní roli pořád hrají vinice a výhledy.

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Když bylo Josefu Valihrachovi čtrnáct let, vyrobil své první víno. Nešlo o dětský pokus ani krátkodobé nadšení – byl to začátek celoživotní cesty, která ho dovedla od malého vinohradu až na prestižní světové soutěže.

nst

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Degustace už nestačí

Vallepicciola dobře chápe, že moderní cestovatel nechce jen stát u baru a porovnávat ročníky. Proto nabízí zážitky, které víno zasazují do krajiny a prodlužují čas, který host na místě stráví. Tím zvyšuje útratu, posiluje vztah ke značce a mění návštěvu vinařství v důvod, proč se vrátit. 

I jižní Morava v posledních letech pochopila, že víno se neprodává jen ve sklence, ale také přes architekturu, výhledy a zážitek z místa. Sonberk, Lahofer, Obelisk nebo Thaya ukazují, že vinařství může být samo o sobě cílem cesty, ne jen zastávkou mezi sklípky.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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iPhony a další produkty Applu zdraží. „Je to nevyhnutelné,“ říká Tim Cook

iPhony a další produkty Applu zdraží. „Je to nevyhnutelné,“ říká Tim Cook
Profimedia
ČTK
ČTK

Apple se chystá zdražovat. Podle šéfa podniku Tima Cooka už firma nedokáže dál tlumit růst nákladů na paměťové čipy, jejichž ceny žene vzhůru boom umělé inteligence.

Americká společnost Apple se chystá zvýšit ceny svých produktů. Reaguje tak na růst nákladů na paměťové čipy. V rozhovoru pro list The Wall Street Journal (WSJ) to řekl šéf podniku Tim Cook. Apple vyrábí například chytré telefony iPhone, počítačové tablety iPad, chytré hodinky Apple Watch či počítače Mac.

Čipy zdražuje umělá inteligence

Ceny paměťových čipů v poslední době výrazně rostou kvůli jejich nedostatku, který je důsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI).

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Cook uvedl, že zdražování produktů Applu je nevyhnutelné, protože situace na trhu s paměťovými čipy je neudržitelná. Neupřesnil však, kdy a u kterých produktů by se ceny měly zvýšit.

„Snažíme se své zákazníky před zvyšováním cen ochránit, ale situace už je neudržitelná,“ uvedl Cook, kterého v září v čele Applu vystřídá John Ternus. „Rozhodně potřebujeme, aby se ceny a dodávky paměťových čipů pro spotřebitelské produkty vrátily na rozumnou úroveň,“ dodal.

Do hry vstupuje i helium

Ceny čipů v poslední době tlačí vzhůru nejen poptávka související s rozvojem AI, ale také konflikt na Blízkém východě, který narušil dodávky hélia. Tento plyn je klíčovou surovinou pro výrobu čipů, upozorňuje WSJ.

Stanislav Šulc: AI se dostala na úroveň atomovek. Co bude dál?

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Americký prezident Donald Trump a jeho vláda učinili další kontroverzní krok a zakázali vývojářům umělé inteligence vývoz nejpokročilejších modelů do ciziny. Tím se AI dostala na úroveň jaderných zbraní či odpadu, s nimiž se také smí nakládat jen s posvěcením vlády. Z kroku, který podle kritiků minimálně naráží na americkou ústavnost, nejspíš bude moci těžit Čína a její technologický sektor.

Stanislav Šulc

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Stanislav Šulc

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Okolí nádraží Holešovice se může proměnit.
Nové Holešovice Development, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Okolí Nádraží Holešovice patří k nejrušnějším, ale také nejzanedbanějším místům širšího centra Prahy. Teď se jeho proměna posouvá dál. Do finále mezinárodního workshopu postoupilo pět architektonických studií, mezi nimi CHYBIK + KRISTOF, OVA i silná zahraniční jména.

Místo, kterým denně projdou desetitisíce lidí, dnes většina z nich bere hlavně jako přestupní bod. Metro, vlak, tramvaje, autobusy a rychlý přesun dál. Okolí Nádraží Holešovice má ale v budoucnu fungovat jinak. Z dopravního uzlu se má stát živá část města s náměstími, byty, službami, lepší prostupností a kvalitním veřejným prostorem.

Porota nyní vybrala pět finalistů mezinárodního urbanisticko-architektonického workshopu pro projekt Nové Holešovice. Z osmi pozvaných týmů postoupily dánské studio Adept, rakouský ateliér Baumschlager Eberle Architekten, německé studio Behnisch Architekten a česká studia Chybik + Kristof a OVA.

10 fotografií v galerii

Z přestupního uzlu má být čtvrť

Dnes území kolem stanice plní hlavně tranzitní funkci. Cílem projektu je vytvořit městské prostředí, kde lidé nebudou jen přestupovat, ale také se zastavovat, bydlet, pracovat a využívat služby. Zadání počítá mimo jiné se dvěma novými městskými náměstími oddělenými ulicí Vrbenského, která mají fungovat jako jeden propojený celek. Důležitým požadavkem je také pohodlný a chráněný přestup mezi vlakem a metrem takzvaně „suchou nohou“. V území se počítá i s mateřskou školou.

„Nové Holešovice jsou jednou z bran do Prahy a zároveň vstupem do rozsáhlého rozvojového území Bubny-Zátory. Jsou také významným dopravním uzlem, kde se potkávají tramvaje, vlaky, metro i autobusy. Neměly by ale být vnímány jen touto optikou,“ říká místostarostka Prahy 7 pro územní rozvoj a členka poroty Lenka Burgerová.

Právě vazba na Bubny-Zátory je důležitá. Projekt Nové Holešovice se netýká celého brownfieldu, kde má v budoucnu vzniknout velká nová čtvrť, ale hlavně okolí metra a vlakového nádraží. Má tak fungovat jako jeden z jejích vstupních bodů.

Územní studie čtvrti Bubny-Zátory

Praha za desítky miliard. Bubny přitahují nejsilnější investory v zemi

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Nová železnice, filharmonie a tisíce bytů mění zanedbané kolejiště v největší investiční příležitost v metropoli. Do proměny Bubnů-Zátor vstupují nejsilnější finanční a developerské skupiny v zemi a severní část Prahy se během příštích dekád může proměnit v nové centrum města.

Petra Nehasilová

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Složité území, velká očekávání

Porota bude hodnotit nejen podobu nové zástavby, ale i to, jak si návrhy poradí s dopravou, pěšími vazbami a veřejným prostorem. Okolí nádraží musí dál zvládat roli významného přestupního uzlu, zároveň se ale nemá stát jen technickým zázemím dopravy.

„Hlavní výzvou je vytvořit kvalitní návrh, který se dokáže vyrovnat s množstvím omezení kolem železniční stanice a zároveň nabídne přívětivý vstup do rozsáhlé městské čtvrti, jež tu v budoucnu vznikne,“ říká předseda poroty Jörn Walter, urbanista a bývalý vrchní stavební ředitel Hamburku.

Maria Gaľ Tkáčová

Urbanistka ze slavného studia Gehl: Praha má obrovskou kvalitu života. Teď ji musí promítnout i do nových čtvrtí

Reality

Praha má řeku, kopce, výbornou veřejnou dopravu i živou kulturu ulic. Přesto se v ní podle Marii Gaľ Tkáčové z dánského studia Gehl Architects pořád vede zásadní otázka: plánujeme město podle mapy, nebo podle toho, jak v něm lidé skutečně žijí? „Nejdřív pozorujeme a sbíráme data. Až potom začínáme skicovat,“ říká.

Petra Nehasilová

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Podle krajinářského architekta Marka Johnsona ze studia Civitas bude důležité, aby nová čtvrť nepůsobila jako anonymní developerský celek. „Po celé Evropě dnes vzniká mnoho podobných brownfieldových přestaveb a ty mají často tendenci vypadat stejně. Snadno vytvoříte něco efektního, co se ale brzy stane fádním,“ uvedl.

Projekt s majetkovým pozadím

Nové Holešovice jsou zároveň složitým majetkovým a developerským projektem. V území se potkávají pozemky města, dopravního podniku i soukromých investorů. Projekt se v minulosti zdržel kvůli politickým a právním sporům, nyní se ale posouvá do fáze konkrétního urbanistického řešení.

V projektu původně figurovala Karlín Group, která svůj podíl ve společném podniku prodala společnosti EP Real Estate Daniela Křetínského. Dalšími aktéry jsou Dopravní podnik hlavního města Prahy a CPI Property Group. Scelení vlastnických vztahů má být pro budoucí podobu území důležité.

ZigZag Haus

Karlín Group se vrací do Holešovic, staví unikátní ZigZag Haus

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Developerská společnost Karlín Group na přelomu roku zahájila výstavbu rezidenčního projektu ZigZag Haus, který nedaleko Výstaviště Praha nabídne celkem 75 bytů a stane se součástí zcela nové klidné ulice s cyklostezkou a malým parkem.

Komerční spolupráce

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Kdo je ve finále

Dánské studio Adept přináší zkušenost s veřejnými budovami a městskými prostory, které propojují architekturu, krajinu a každodenní život. Rakouský ateliér Baumschlager Eberle Architekten je známý důrazem na dlouhou životnost staveb a v Praze uspěl v soutěži na nový kampus České spořitelny na Smíchově.

Německé studio Behnisch Architekten má mezinárodní reputaci v oblasti veřejného prostoru, vzdělávacích kampusů a udržitelné architektury. Jeho zakladatel Stefan Behnisch navíc předsedal porotě soutěže Florenc21, která řešila jednu z dalších velkých transformací centra Prahy.

Vítězné náměstí se promění.

Víme, jak se promění Kulaťák. Auta nahradí chodci a tramvaje

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Svojí rozlohou je sice Kulaťák čtyřnásobně větší, než Staromák, ale k podobě náměstí má hodně daleko. To se má brzy změnit. Individuální automobilovou dopravu „nahradí“ tramvaje.

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České studio Chybik + Kristof má zkušenost s proměnami veřejných prostranství, brownfieldů i větších městských projektů. Stojí například za revitalizací Mendelova náměstí v Brně, Manifesto Marketem na Smíchově nebo multifunkční arénou v Jihlavě. Druhým českým finalistou je OVA, Opočenský Valouch architekti. Pražské studio zvítězilo v soutěži na 4. kvadrant Vítězného náměstí v Dejvicích, tedy další významnou pražskou lokalitu, o jejíž podobě se dlouho diskutuje.

Workshop je dvoukolový a neanonymní, porota tedy ví, který návrh patří kterému studiu. V prvním kole představila pozvaná studia základní urbanistické koncepty. Pět finalistů je nyní dopracuje z hlediska architektury, dopravy i ekonomické proveditelnosti. Závěrečné prezentace jsou naplánované na podzim 2026. 

Projekt PDS v Počernicích

Nová čtvrť, 800 bytů a město jako investor. Dolní Počernice mají první velké povolení

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Praha posouvá jeden z největších projektů městského nájemního bydlení. V Dolních Počernicích získala první etapa nové čtvrti územní rozhodnutí, vzniknout má 269 bytů. Celkem město v lokalitě plánuje nejméně 800 bytů, školu, školku i novou infrastrukturu.

pej

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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