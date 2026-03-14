PŘEHLEDNĚ: Sbormistr vs. Franz. Kde najdete filmy nominované na Českého lva
Již za pár hodin se diváci dozví, který snímek získá Českého lva pro nejlepší film roku 2025. Nejvíce nominací posbíral životopisný snímek o Franzu Kafkovi Franz, k favoritům patří také Sbormistr inspirovaný kauzou zneužívání dívek v dětském sboru. Všechny snímky nominované v hlavních kategoriích jsou již dostupné ke streamování. Kde najdete jednotlivé filmy bojující o titul film roku?
Franz (15 nominací)
Působivý příběh inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky, který dokázal fascinujícím způsobem předběhnout svou dobu. Vegetarián, workoholik, introvert, outsider, milenec v dopisech a úředník v noční můře. Franz je plný fantazie, humoru, bolesti, a vnitřního světa muže, který ve svých knihách definoval moderní existenciální úzkosti, a i sto let po své smrti zůstává zrcadlem našich nejhlubších strachů a tužeb. Režisérka Agnieszka Holland skládá kaleidoskop událostí z fragmentů, snů, dopisů a dochovaných příběhů. Vzniká tak smyslově intenzivní portrét muže, který nikdy nepřestal hledat sám sebe - a právě tím se dotkl něčeho podstatného v nás všech.
Sbormistr (13 nominací)
Svět dospívajících zpěvaček, prestižní koncerty a turné po vysněné Americe, to je proslulý dívčí sbor, do nějž se na začátku 90. let touží dostat i třináctiletá Valerie (Kateřina Falbrová). Během přelomové sezóny se musí vyrovnat s nadanými konkurentkami včetně své starší sestry Lucie (Maya Kintera) a získat si respekt obdivovaného sbormistra (Juraj Loj). Křehké našlapování okolo tvůrčího vztahu s autoritou, jejíž metody není Valerie schopna dohlédnout, se může ale snadno vymknout.
Karavan (11 nominací)
Slunce, moře, nemuset nic. Pětačtyřicetileté Ester to po letech péče o syna Davida s mentálním postižením připadá jako sen. Přijímá proto pozvání přátel přijet za nimi do Itálie. V cizím prostředí je ale David nepředvídatelný, plný emocí, působí problémy. Ester nechce být nikomu na obtíž, nastartuje proto starý, odstavený karavan a vyrazí sama se synem na cestu napříč Itálií. Žádný plán, povinnosti, jen oni dva. Do jejich života vpadne bezprostřední Zuza, před kterou mohou být sami sebou. Ester si také díky ní uvědomí, že její syn už není dítětem, a konečně najde odvahu chtít od života i něco pro sebe. Film Karavan je poetická road movie o svobodě, různých podobách lásky, o agresivní touze začít konečně žít, nejen přežívat.
Letní škola, 2001 (9 nominací)
Léto 2001. Sedmnáctiletý Kien se zářivě červeným účesem se po deseti letech ve Vietnamu vrací k rodině do tržnice v Chebu. Místo vřelého přivítání ho čeká odcizený otec, ustaraná matka a mladší bratr, který mu nic nedaruje. Mezi nažehlováním pokémonů na trička, drilováním češtiny a randěním u jezera vyplouvá na povrch tajemství, jehož odhalení převrátí život tržnice vzhůru nohama... S lehkostí a vtipem vyprávěný snímek režiséra Dužana Duonga přináší autentický pohled do komunity očima první vietnamské generace, která v Čechách vyrostla.
Nahoře nebe, v dolině já (7 nominací)
Nahoře nebe, v dolině já vypráví příběh patnáctiletého Enriqueho, který vyrůstá se svou babičkou v zapomenuté slovenské vesnici, zatímco jeho matka Martina pracuje ve vzdáleném městě a jen zřídkakdy si najde čas zajet za svým synem. Léto ubíhá pomalu a vytáhlý Enrique si zkracuje čekání na mámu ježděním na babetách a drobnými lumpárnami s kamarády. Zároveň svědomitě plní matčiny úkoly – zpočátku bez otázek, ale brzy začne tušit, že nejsou tak nevinné, jak se zdálo. Ve vesnici se o Martině šíří pomluvy a Enrique postupně začíná pochybovat o obrazu, který si o své matce vytvořil.
