Rekordní deal na spadnutí. Akcionáři Warner Bros. souhlasí s prodejem studia za 111 miliard dolarů
Hotovo. Akcionáři Warner Bros. odsouhlasili nabídku Davida Ellisona na odkup studia za rekordní sumu 111 miliard dolarů. A to navzdory silnému odporu ze strany filmových profesionálů i nejistotě, zda spojení posvětí americké anti-trustové úřady.
V Hollywoodu se schyluje k největšímu dealu historie. Akcionáři Warner Bros. schválili prodej studia konkurenčnímu studiu Paramount Skyscraper, za kterým stojí miliardář David Ellison. Tím vznikne jeden z největších zábavních společností světa. Ale Hollywood se tím opět zmenší o jedno velké studio, stejně jako se stak stalo v roce 2019, kdy Walt Disney pohltil konkurenční 20th Century Fox. I proto bude případná akvizice předmětem řízení antimonopolních úřadů a řada vlivných politiků a také profesionálů působících v americkém filmovém průmyslu proti spojení dvou studií bojuje.
Paramount akcionáře Warner Bros. přesvědčili jednak nejvyšší nabídkou na trhu, každý investor tak dostane 31 dolarů za akcii. Celkově tak transakce vyjde na 111 miliard dolarů, historicky nejvyšší částku zaplacenou v zábavním průmyslu. Navíc akcionáře čeká prémie 25 centů na akcii za každé čtvrtletí prodlení, pokud deal nebude uzavřen do 30. září letošního roku.
Politický střet
A to se klidně může stát. Proti spojení dvou velkých studií totiž brojí vlivní politici, povětšinou z demokratické strany včetně vlivné senátorky Elizabeth Warrenové. Naopak David Ellison, jako syn zakladatele a CEO Oraclu Larryho Ellisona, má podporu republikánů. I díky ní se tak právě jeho nabídka stala vítěznou, ačkoli původně se vedení Warner Bros. domluvilo na prodeji s Netflixem.
Kritici spojení dvou velkých studií upozorňují na to, že spojení povede k nižší konkurenci na trhu a v důsledku toho k vyšším cenám, zejména na poli streamingu. Kontroverzní je také způsob financování, protože Ellison získal peníze mimo jiné od správců velkých fondů Saúdské Arábie, Kataru či Abú Dhabí.
Žádný zlatý padák
Hlasování akcionářů pak dopadlo špatně pro stávajícího CEO Warner Bros. Davida Zaslava. Ten se do vedení společnosti dostal před čtyřmi lety, kdy se WB spojilo s Discovery. Ačkoli se mu nepodařilo dosáhnout řady cílů ani finanční stability, což vedlo k loňskému rozhodnutí o prodeji studia, měl by si odnést poměrně výraznou finanční prémii. Podle Bloombergu i magazínu Variety se jeho bonus za prodej měl vyšplhat k částce přesahující 500 milionů dolarů, což by představovalo jeden z nejhodnotnějších finančních padáků všech dob.
Akcionáři ale s výplatou takového bonusu nesouhlasili.
Hollywood prochází stresovým obdobím. Velká studia ztratila recept na úspěch, roste jim konkurence zejména u nejmladšího publika a umělé inteligence může způsobit další propad. Přesto akcionářům mohou nabídnout i zajímavé příležitosti.
