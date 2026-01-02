Stranger Things ovládly kina. Finále seriálu vydělalo víc než nový Avatar
Závěrečný díl kultovního seriálu Stranger Things dokázal něco, co se streamovacím projektům daří jen výjimečně. I přes souběžné uvedení na platformě Netflix přilákal do kin statisíce diváků a během dvou svátečních dnů utržil přes 25 milionů dolarů.
Finále seriálu Stranger Things se na přelomu roku proměnilo v nečekaný kinotrhák. Podle serveru Deadline vydělal více než dvouhodinový závěrečný díl během Silvestra a Nového roku v kinech v USA a Kanadě přes 25 milionů dolarů, přičemž odhady hovoří dokonce až o 30 milionech.
Poslední epizodu ságy o záhadných událostech ve městečku Hawkins promítalo 620 kin. A to navzdory tomu, že diváci si ji mohli ve stejnou dobu pustit i z pohodlí domova na Netflixu.
Hollywoodský souboj o mediální aktiva má další dějství. Paramount neuspěl, Warner Bros. Discovery dává přednost fúzi s Netflixem.
Kdo ovládne Hollywood? Warner Bros. volí Netflix
Zprávy z firem
Hollywoodský souboj o mediální aktiva má další dějství. Paramount neuspěl, Warner Bros. Discovery dává přednost fúzi s Netflixem.
Úspěch Stranger Things byl o to výraznější, že ve stejném období kraloval kinům dosavadní hit zimní sezony – film Avatar: Oheň a popel režiséra James Camerona. Ten za dva sváteční dny utržil zhruba 23,7 milionu dolarů, tedy méně než seriálové finále.
Tvůrci Stranger Things, bratři Matt Duffer a Ross Duffer, už dva dny před premiérou uvedli, že zájem o promítání v kinech projevilo 1,1 milionu lidí. Přímý prodej vstupenek ale Netflix kvůli smluvním podmínkám využívat nemůže. Kina proto vybírala poplatky například za rezervaci sedadel nebo poukázky na občerstvení.
Hororově-fantastický seriál měl premiéru v roce 2016 a rychle se stal jednou z nejvýraznějších značek Netflixu. Pátá a poslední série vycházela po částech na konci loňského roku, přičemž finále bylo ve Spojených státech dostupné na Silvestra. V Česku si na něj diváci museli kvůli časovému posunu počkat do 1. ledna, dvě hodiny ráno.
Seriál, který vychází ze světa Addamsovy rodiny, přilákal k obrazovkám Netflixu tolik lidí, že během pouhého týdne prosledovali rekordní počet hodin. Kolik? Neuvěřitelných 341 milionů. To se nepovedlo ani očekávané čtvrté sérii Stranger Things.
Zapomeňte na Stranger Things, nejsledovanějším hitem Netflixu je temná Wednesday
Enjoy
Seriál, který vychází ze světa Addamsovy rodiny, přilákal k obrazovkám Netflixu tolik lidí, že během pouhého týdne prosledovali rekordní počet hodin. Kolik? Neuvěřitelných 341 milionů. To se nepovedlo ani očekávané čtvrté sérii Stranger Things.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.