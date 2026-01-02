Nový magazín právě vychází!

Stranger Things ovládly kina. Finále seriálu vydělalo víc než nový Avatar

Stranger Things ovládly kina. Finále seriálu vydělalo víc než nový Avatar

Netflix
ČTK
ČTK
ČTK

Závěrečný díl kultovního seriálu Stranger Things dokázal něco, co se streamovacím projektům daří jen výjimečně. I přes souběžné uvedení na platformě Netflix přilákal do kin statisíce diváků a během dvou svátečních dnů utržil přes 25 milionů dolarů.

Finále seriálu Stranger Things se na přelomu roku proměnilo v nečekaný kinotrhák. Podle serveru Deadline vydělal více než dvouhodinový závěrečný díl během Silvestra a Nového roku v kinech v USA a Kanadě přes 25 milionů dolarů, přičemž odhady hovoří dokonce až o 30 milionech.

Poslední epizodu ságy o záhadných událostech ve městečku Hawkins promítalo 620 kin. A to navzdory tomu, že diváci si ji mohli ve stejnou dobu pustit i z pohodlí domova na Netflixu.

Úspěch Stranger Things byl o to výraznější, že ve stejném období kraloval kinům dosavadní hit zimní sezony – film Avatar: Oheň a popel režiséra James Camerona. Ten za dva sváteční dny utržil zhruba 23,7 milionu dolarů, tedy méně než seriálové finále.

Tvůrci Stranger Things, bratři Matt Duffer a Ross Duffer, už dva dny před premiérou uvedli, že zájem o promítání v kinech projevilo 1,1 milionu lidí. Přímý prodej vstupenek ale Netflix kvůli smluvním podmínkám využívat nemůže. Kina proto vybírala poplatky například za rezervaci sedadel nebo poukázky na občerstvení.

Hororově-fantastický seriál měl premiéru v roce 2016 a rychle se stal jednou z nejvýraznějších značek Netflixu. Pátá a poslední série vycházela po částech na konci loňského roku, přičemž finále bylo ve Spojených státech dostupné na Silvestra. V Česku si na něj diváci museli kvůli časovému posunu počkat do 1. ledna, dvě hodiny ráno.

Dalibor Martínek: Vraťte nám Václavák. Rozvrtané místo, které jsme měli všichni rádi

Dalibor Martínek: Vraťte nám Václavák. Rozvrtané místo, které jsme měli všichni rádi
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Nikdo vlastně neví, proč nám bylo ukradeno Václavské náměstí. Místo, kde se v roce 1998 sešlo na sto tisíc Čechů kvůli vítezství českých hokejistů na Olympiádě v Japonsku.

Hokej je česká posvátní kráva. Všichni, no, spíš někteří, chceme být Jarda Jágr. Kluk z nemanic, který dobyl svět. Někdo jako tradiční pohádkový Honza za českou pecí, který k princezně přišel. Na rozdíl od pohádkového hloupého Honzy má Jágr neskutečný talent daný od Boha, a ještě k tomu píli. To říkáme dětem pořád, měj píli. Talent tam nedodáte.

Nevadí, nemusí být každý Jágr. Stačí jít krok za krokem. Každý pak dojde k tomu, co mu je dáno.

A to je vlastně Václavák. Je to místo, kde jsme slavili úspěch hokejových sportovců, Nagano. Ale o deset let dřív také změnu režimu. Z balkonu před nejdůležitějším českým náměstím, Brňáci si mohou myslet cokoliv, mluvil před půl milionem lidí Václav Havel, po boku s Jiřím Bartoškou. Měnily se dějiny.

V horní částí tohoto prostranství se upálil Jan Palach, za budoucnost nás všech. Dělníci to pietní místo dali při rekonstrukci jakž takž do hromady. Je to prostě místo, který mjdou dějiny národa

Tohle náměstí republice ukradl před pár lety pražský magistrát, když si pár zvolených týpků usmyslelo, že by se tam mohly vrátit tramvaje. Technologie minulého století, již překonaná. Pravda je asi taková, že bylo potřeba utratit z rozpočtu hlavního města pár miliard korun, aby se mohlo další rok říct, že nejsou peníze, a že je potřeba dodat nové. Takže se začalo kopat.

To je možná úhlavní myšlenka vedení hlavního města. Idea Petra Hlaváčka, Moraváka, který se jako architekt stal šedou eminencí rozvoje hlavního města. Na projektu návratu tramvají na Václavské náměstí si staví svůj životní pomník. Socha Petra Hlaváčka by se možná dobře vyjímala na spodku Václavského náměstí. Někde dole, naproti soše svatého Václava. Tam, kde turisté nyní na Silvestra odpalovali rachejtle.

Možná by měl Hlaváček skončit ve vězení. To je řečnický přemet (poznámka pro orgány činné v trestním řízení). Hlaváček nechal kvůli své blouznivosti rozvrtat celé hlavní pražské náměstí. Tramvaje, nové stromy. Stojí to stovky milionů korun daňových poplatníků. Peníze nejdou z Hlaváčkovy kapsy. To by asi jinak přemýšlel. Peníze jdou z rozpočtu hlavního města, které chudák nemá na výstavbu dostupného bydlení. Na tramvaje na Václavák je peněz dost.

Už dva roky trýzní vedení hlavního města obyvatele města i tiristy rekonstrukcí Václavského náměstí. Jejíž smysl nebyl nikomu vysvětlen. Pražané na Václavské náměstí nepáchnou, je rozvrtané. Turisté se jen diví. Novoroční prskavky vypouštěli na spodní části. Hlaváček, magistrát, ať už je to kdokoliv, Václavské náměstí národu ukradli. Cosi tam kutí, stojí to miliardy. Bude nějaký veřejně dostupný audit? Dozví se veřejnost, kdo si kolik uloupnul za napňování těchto nežádaných vizí? No, ikdyby se to dozvěděla, bude jí to k ničemu. Přes náměstí se prostě nedá projít.

A mimochodem, až v únoru Češi vyhrají Olympiádu v hokeji, kde budou fanoušci slavit?

Tesla ztrácí v Evropě, v Norsku láme rekordy. Registrace ve Francii a Švédsku spadly o dvě třetiny

Automobilka Tesla
ČTK/AP
ČTK
ČTK

Zatímco ve Francii a Švédsku se prosincové registrace vozů Tesla meziročně propadly zhruba o sedmdesát procent, v Norsku americká automobilka naopak výrazně posílila. Tamní trh, kde téměř všechna nová auta tvoří elektromobily, dál potvrzuje výjimečné postavení Tesly i celé severské země v přechodu na bezemisní dopravu.

Počet registrací elektromobilů americké automobilky Tesla se v prosinci ve Francii a ve Švédsku meziročně propadl přibližně o dvě třetiny. V Norsku se naopak registrace vozů této značky téměř zdvojnásobily. Vyplývá to z údajů národních statistik, na které upozornila agentura Reuters.

Ve Francii, třetím největším automobilovém trhu v Evropě, klesl počet prosincových registrací vozů Tesla o 66 procent na 1942 automobilů. Za celý loňský rok se registrace snížily o 37 procent, ukazují data automobilové asociace PFA. Podobný vývoj hlásí i Švédsko, kde se prosincové registrace meziročně propadly o 71 procent na 821 vozů a celoroční pokles dosáhl 70 procent, uvedla organizace Mobility Sweden.

Tesla v Evropě od konce roku 2024 čelí zpomalování prodejů, které souvisí s rostoucí konkurencí, stárnoucí modelovou řadou i protesty proti veřejným politickým postojům zakladatele společnosti Elon Musk. Zatím nepomohlo ani uvedení levnějších verzí modelů Model Y a Model 3 na evropské trhy. Do listopadu se tržní podíl Tesly v Evropě včetně Británie a zemí ESVO snížil na 1,7 procenta z 2,4 procenta o rok dříve.

Výraznou výjimkou zůstává Norsko. Tam se počet prosincových registrací vozů Tesla meziročně zvýšil o 89 procent na 5679 automobilů. Značka zde loni dosáhla tržního podílu přes 19 procent, což představuje nový roční rekord. Tesla těží z mimořádně silné podpory elektromobility, kterou norský stát dlouhodobě prosazuje daňovými úlevami a dalšími pobídkami.

Elon Musk a Donald Trump

Miliardáři si za čtvrtstoletí vytvořili vlastní svět. Jako vždy, vládne pár rodin

Leaders

Počet miliardářů celosvětově roste. Vede to k tomu, že stále více ovládají i politiku. To platí i v Česku.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Díky těmto opatřením tvořily elektromobily loni 95,9 procenta všech nově registrovaných aut v Norsku, v prosinci dokonce 97,6 procenta. Celkový počet nově registrovaných vozů v zemi vzrostl meziročně o 40 procent na rekordních 179 549 aut, vyplývá z údajů norské silniční federace OFV.

Rychlý přechod Norska na bateriová vozidla je v ostrém kontrastu se zbytkem Evropy, kde slabá poptávka po elektromobilech přiměla Evropská komise zmírnit plánovaný postupný zákaz prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035.

Celkový propad

Odbyt Tesly se snížil už druhý rok za sebou. Přispěl k tomu mimo jiné pokles poptávky od zákazníků, kteří mají výhrady k politickým aktivitám jejího šéfa, miliardáře Elona Muska.

Tesla se potýká rovněž s rostoucí konkurencí. Společnost BYD už ve čtvrtek oznámila, že vloni zvýšila prodej elektromobilů na rekordních 2,26 milionu vozů z 1,76 milionu v předchozím roce.

V samotném čtvrtém čtvrtletí se odbyt Tesly snížil na 418 227 vozů ze 495 570 vozů před rokem. Zaostal tak za očekáváním analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti Visible Alpha odhadovali na 434.487 vozů, napsala agentura Reuters.

Na odbyt automobilky Tesla ve čtvrtém čtvrtletí mělo negativní vliv rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušit od konce září daňovou úlevu 7500 dolarů při nákupu elektromobilu ve Spojených státech.

Musk podporoval Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

