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newstream.cz Enjoy Biohacking: Kortizol se dá srazit i bez doplňků. Rozhoduje světlo ráno, dech a to, čím netrávíte večer

Biohacking: Kortizol se dá srazit i bez doplňků. Rozhoduje světlo ráno, dech a to, čím netrávíte večer

ilustrační foto
profimedia.cz
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Kortizol se běžně spojuje jen se stresem. Spouštěčů je ale mnohem víc a většinu z nich by za stres nikdo neoznačil — hluk v otevřené kanceláři, vynechané jídlo, večerní scrollování nebo příliš tvrdý trénink. Příznaky přitom vypadají všedně: únava odpoledne, chutě na sladké a neschopnost usnout.

Kortizol je dnes jeden z nejskloňovanějších pojmů zdravého životního stylu. Obecně je spojován se stresem a s tím, že jeho zvýšená hladina škodí. Méně se ale mluví o tom, že existují desítky spouštěčů kortizolové odpovědi, o kterých bychom jako o stresorech neuvažovali. Příznaky chronicky zvýšeného kortizolu vypadají překvapivě všedně, jako únava, chutě na sladké, mírná podrážděnost nebo neschopnost vypnout.

Kortizol je hormon produkovaný nadledvinkami, který řídí stresovou odpověď těla, reguluje hladinu cukru v krvi, ovlivňuje imunitní systém a podílí se na energetickém metabolismu. Ráno přirozeně dosahuje svého denního maxima v prvních 30 minutách po probuzení a v průběhu dne postupně klesá. Tento rytmus je za normálních okolností přesně seřízený a biologicky žádoucí. Problémem je ale stav, kdy hladina kortizolu zůstává trvale zvýšená nebo kdy jeho přirozený rytmus přestane fungovat.

Je to vidět i ve tváři

Chronicky zvýšený kortizol se v praxi projevuje ne příliš zřejmými způsoby. Vizuálně to může být přibývání tuku a zadržování vody v oblasti břicha a obličeje při jinak normální nebo nízké hmotnosti, chronická napjatost šíje a ramen nebo opakované záněty a pomalé hojení ran, protože kortizol při dlouhodobém zvýšení potlačuje imunitní funkce. Pocitově se to také projevuje jako výrazný pokles energie odpoledne, závislost na kofeinu ráno nebo neschopnost usnout i přes fyzickou únavu, protože kortizol stále udržuje nervový systém ve stavu pohotovosti.

Na úrovni nálady a emocí bývá přítomna zvýšená reaktivita na drobné podněty, neklid, pocit zahlcení bez zřejmého důvodu nebo emocionální otupělost a ztráta motivace, která je typická pro pozdější fáze, kdy celá HPA osa začíná vykazovat příznaky vyčerpání. HPA osa je systém propojující hypotalamus, hypofýzu a nadledvinky, který produkci kortizolu řídí.

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Alžběta Shejbalová

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Tělo vyhodnocuje jako stresor, a tedy spouštěč kortizolové odpovědi, podstatně širší spektrum podnětů než jen emocionální stres. Fyzickými stresory jsou i hlad a pokles krevního cukru, které tělo čte jako ohrožení, a intenzivní fyzická zátěž kortizol zvyšuje prokazatelně nad určitou hranicí intenzity. Zánět je dalším stresorem, kdy akutní infekce, chronický střevní zánět nebo potravinová intolerance spouštějí kortizolovou odpověď jako součást imunitní reakce. Chemickými stresory jsou pesticidy, těžké kovy nebo endokrinní disruptory jako BPA. Nedostatek spánku kortizol zvyšuje velmi rychle – i jedna noc s kratším spánkem měřitelně mění ranní kortizolovou křivku.

Mezi méně zřejmé spouštěče patří věci, které jsou součástí běžného dne. Hluk je jedním z nich. Chronická expozice hluku, typicky v městském prostředí nebo v otevřených kancelářích, aktivuje HPA osu a zvyšuje kortizol i bez toho, aby byl hluk vědomě vnímán jako stres. Jasné umělé světlo večer narušuje přirozený pokles kortizolu a oddaluje přechod do spánkového režimu. Scrollování na sociálních sítích aktivuje limbický systém a spouští mírnou, ale opakovanou stresovou odpověď.

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Peptidy se staly jedním z nejviditelnějších trendů biohackingu a longevity scény. Část z nich má pevné místo v medicíně, jiné ale stojí hlavně na zvířecích studiích, anekdotických zkušenostech a rychle rostoucí poptávce, která se často přesouvá do šedé zóny.

Alžběta Shejbalová

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Cvičení je v kontextu kortizolu dvousečné. Studie ukazují, že cvičení pod 60 procent maximální spotřeby kyslíku kortizol nezvyšuje nebo ho mírně snižuje, zatímco při 80 procentech intenzity vzroste hladina kortizolu o více než 80 procent oproti klidové hodnotě. Pohyb v aerobní zóně, tedy přibližně do 70 procent maximální srdeční frekvence, kde je možné pohodlně mluvit, kortizol nezvyšuje a nervový systém ho čte spíše jako regenerační aktivitu. Náročnější běh, intervalový trénink nebo jiný intenzivní sport nad tuto hranici kortizol zvyšuje tím více, čím vyšší je intenzita a délka tréninku. To samo o sobě nemusí být problém, ale pouze pokud dostatečně regenerujeme a naše celková životní stresová zátěž je nízká.

Jedna z nejpraktičtějších věcí pro vyrovnaný kortizol je způsob, jakým začínáme den. Ranní vystavení jasnému přirozenému dennímu světlu a posunutí interakce s obrazovkami pomáhají synchronizovat cirkadiánní rytmus a nastavit prospěšnou kortizolovou křivku. Dechové techniky s prodlouženým výdechem, i jen pět minut denně, prokazatelně snižují aktivitu sympatického nervového systému i kortizolovou reaktivitu. Kortizol je citlivý na kontext a pravidelnost a právě proto mají malé, konzistentní změny v denní rutině nejcitelnější vliv.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Reportáž: Když auto po dědovi stojí statisíce. Veteránské závody spojují nostalgii, rodiny i investory

Reportáž z veteránského závodu
Petra Nehasilová/Newstream
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Když se na silnici objeví embéčko, lidé mávají. Když vedle něj zaparkuje americký koráb z osmdesátých let, vypadá česká klasika skoro jako Krtečkovo autíčko. Závody veteránů nejsou jen nostalgická projížďka, ale svět rodinných příběhů, dobrovolnické práce, dobových kostýmů a aut, jejichž ceny mohou překvapit.

Do kopce se šplhá pomalu, o to důstojněji. Téměř 60 let stará škodovka zabírá, motor burácí, řízení jde ztuha a řidič cítí každou nerovnost na silnici. Žádný posilovač, žádná elektronika, žádné parkovací senzory. Jen volant, pedály, zvuk motoru a auto, které člověk opravdu řídí.

Právě v tom je kouzlo veteránských závodů. Nejsou to klasické motoristické akce, kde rozhodují jen výkon a čas. Jsou to spíš pojízdné výstavy, výlety do minulosti a společenské události v jednom. Na startu stojí auta, která by člověk čekal spíš v muzeu než na silnici. Výjimkou nejsou vozy ze 30. let, staré motocykly, české škodovky, trabanty ani „ameriky“. A právě vedle nich vypadá české embéčko skoro jako „Krtečkovo autíčko“.

29 fotografií v galerii

Americká auta, i ta z dob dávno minulých, totiž působí obrovsky, široce a sebevědomě. Dlouhé kapoty, chrom, masivní karoserie, prostor a výraz, jako by byla stvořená pro nekonečné silnice. Škoda 1000 MB, která v 60. letech byla chloubou tuzemského automobilového průmyslu, vedle nich působí drobně, kulatě a skromně. Jenže když se objeví na silnici, lidé se usmívají. Řidiči mávají, troubí nebo blikají.

Závod, který je víc výlet než adrenalin

Na akcích, jako je třeba Ondřejovský krpál, pořádaný Posázavským klubem historických vozidel, nejde jen o to dojet do cíle. I když právě to je někdy to nejdůležitější. Posádky na závodě jedou podle itineráře, plní úkoly, zkoušejí pravidelnost jízdy, třeba do vrchu, a cestou často absolvují i zajímavé zastávky nebo exkurze.

Za celou akcí je hodně dobrovolnické práce. Organizátoři připravují trasu, kontroly, zázemí, občerstvení i program. Startovné se pohybuje v řádu stovek korun za osobu. V ceně bývá svačina nebo snídaně, oběd, zákusek a také vstup na doprovodnou exkurzi, upomínkové předměty nebo ceny pro vítěze.

Na první pohled detail. Ve skutečnosti připomínka toho, že veteránské závody nejsou komerční show, ale komunita. Fungují hlavně díky lidem, kteří jsou ochotní věnovat čas tomu, aby se stará auta mohla jednou za čas vrátit na silnici a ukázat se i těm, kteří žádného veterána nevlastní. 

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V Ondřejově se kolem startu pravidelně srocují diváci. Někteří přijdou cíleně, jiní se zastaví cestou kolem. Prohlížejí si auta, fotí detaily, vyptávají se majitelů a čekají, až se posádky jedna po druhé vydají na trať. Náměstí se na chvíli promění v malé muzeum pod širým nebem. Jen s tím rozdílem, že „exponáty“ po chvíli nastartují a odjedou.

Otec s dcerou, manželé i sběratelé

To nejzajímavější na podobných závodech ale nejsou jen auta. Jsou to lidé kolem nich. Jedni přijeli ukázat vůz, který zdědili. Další stará auta cíleně vyhledávají, nakupují a jezdí pro ně i do zahraničí. Jedno je spojuje. Mají za sebou roky renovace.

Často je to rodinná záležitost. Na trať vyrážejí otcové s dcerami, manželé, sourozenci nebo celé rodiny. Veterán se tak nestává jen autem na víkend. Je důvodem, proč se lidé potkávají, společně opravují, plánují výlety a předávají si příběhy.

K atmosféře patří i dobové oblečení. Některé posádky se snaží sladit s autem, ve kterém jedou. U některých soutěží se totiž hodnotí i styl posádky. Nejde tedy jen o to, v jakém stavu je auto, ale i o to, jestli k němu jeho posádka dokáže vytvořit správnou atmosféru.

Někteří dědí, jiní nakupují

„Já to svoje zdědil po dědovi. Je z roku 1968, i to vnímám jako symboliku,“ říká majitel modré Škody 1000 MB. Auto prošlo kompletním repasem, ale zachovalo si původní detaily. Čalounění, drobnosti v interiéru i starou registrační značku. Navíc i jeho modrá barva vypovídá o době – v 60. letech byla moderní.

Právě pro něj není embéčko investiční položkou, ale kusem rodinné historie. Jenže právě podobné vozy v dobrém stavu se dnes mohou prodávat i za stovky tisíc korun. A to je moment, kdy se emoce začínají potkávat s ekonomikou.

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Vedle lidí, kteří auta dědí, jsou tu sběratelé, kteří je cíleně vyhledávají. Jeden z nich do Velké Británie jezdí pro britské vozy. V Česku jsou podle něj některé ceny přestřelené, zatímco na zahraničních burzách se dá pořídit zajímavý kus levněji. Rád by koupil další, jenže má problém, který dobře znají mnozí sběratelé. Auta už nemá kam dávat.

Právě v tom je veteránský svět zvláštní. Pro někoho je staré auto rodinnou památkou. Pro jiného technickou výzvou. Pro dalšího předmětem sběratelského zájmu. A pro některé i alternativní investicí.

Embéčko za statisíce, trabant za desítky

Český trh s veterány je menší, ale živý. Registrovaných historických vozidel je v tuzemsku kolem 25 tisíc. Další tisíce aut stojí ve stodolách, garážích nebo dílnách a čekají na renovaci. Ročně se v Česku prodá více než 500 veteránů.

Největší zájem je tradičně o české značky, hlavně Škodu, Pragu nebo Aero. Ze zahraničních značek lákají sběratele Porsche, BMW nebo Mercedes. Na domácích akcích jsou ale nejčastěji vidět právě škodovky: spartaky, felicie z přelomu 50. a 60. let nebo legendární embéčka.

Ceny některých vozů dokážou překvapit. Dobře zachovalá Škoda 1000 MB se může prodávat za stovky tisíc korun. A pozornost budí i auta, která byla dlouho podceňovaná. Třeba trabanty. Za plastový automobil z bývalé NDR před renovací chtějí majitelé i desítky tisíc korun.

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Investice? Ano, ale ne pro každého

Z ekonomického pohledu jsou veteráni zvláštní kategorie. Většina běžných aut s věkem ztrácí hodnotu. U historických vozidel to ale může být opačně. Pokud jde o zajímavý model, dobrý stav, původní díly a doloženou historii, může cena časem růst.

To ale neznamená, že koupit veterána je jednoduchá investiční strategie. Staré auto potřebuje garáž, servis, pojištění, náhradní díly, čas a znalosti. Chybný nákup se může rychle prodražit. Krásný lak nemusí znamenat dobrý technický stav a levný vůz před renovací se může změnit v projekt, který spolyká mnohem víc peněz, než kolik bude mít nakonec hodnotu na trhu.

I proto experti často říkají, že veteráni dávají smysl hlavně těm, kteří autům rozumějí. Nebo alespoň těm, kteří k nim mají vztah a vědí, že výnos není jistý ani rychlý. Koupit staré auto čistě jako investici bez znalostí může být stejně riskantní jako koupit obraz bez znalosti trhu s uměním.

Radost, která se špatně počítá

Na závodech je ale vidět, že pro většinu majitelů jsou čísla až druhá v pořadí. Ano, sledují ceny. Ano, vědí, že některé modely rostou na hodnotě. A ano, tuší, že dobře udržovaný veterán může být zajímavým aktivem. Jenže když auto nastartuje, když se rozjede do kopce a když mu kolemjdoucí zamávají, ekonomická úvaha ustupuje. Zůstává radost, že stroj, který mohl dávno skončit ve šrotu, pořád jezdí.

Možná právě proto jsou veteráni tak přitažliví. Jsou na hraně nostalgie, techniky, sběratelství a investice. Pro někoho bláznovství. Pro jiného předvídatelný nákup. A pro většinu majitelů hlavně koníček, který se nedá úplně přepočítat na peníze.

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Týden tradera: Technologie pod tlakem. Trhy vyděsil Fed i výprodeje v Asii

Korejský kompozitní index akcií (KOSPI) zobrazený na jedné z TV obrazovek na autobusovém nádraží v Soulu, 31. července 2026.
profimedia
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Akciové trhy zažily mimořádně volatilní týden. Investory znejistilo jak rozhodnutí americké centrální banky ponechat úrokové sazby beze změny, tak pokračující výprodeje technologických akcií, které se přelily z jihokorejského trhu Kospi. Výsledková sezóna navíc ukázala, že investoři už technologické giganty nehodnotí jedním metrem.

Významnou událostí bylo zasedání americké centrální banky. Fed ponechal základní úrokovou sazbu beze změny už popáté v řadě, na úrovni 3,5 až 3,75 procenta. Ta dál pomáhá tlumit inflační tlaky, zároveň ale prodražuje financování domácností i firem.

Nicméně banka pod vedením nového šéfa Kevina Warshe dokázala trhy patřičně znejistit. Proti rozhodnutí sazby nezměnit se postavili hned tři představitelé Fedu, kteří vyjádřili obavy z inflace a požadovali zvýšení sazeb. Jde o první případ od roku 2016, kdy tři členové měnového výboru jednotně nesouhlasili s rozhodnutím centrální banky.

Jestřábí jádro má navrch

Trhem to bylo vnímáno tak, že výbor je formován poměrně „jestřábím“ jádrem. Warsh dlouhodobě prosazuje, aby Fed méně předem naznačoval své další kroky a více vysvětloval podmínky, za nichž je ochotný změnit měnovou politiku. Středeční prohlášení Fedu však neposkytlo ani jedno, a to přesto, že trhy obecně očekávají zvýšení sazeb v září.

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Výsledkem je pokračování nejistoty. Centrální banka je ve složité roli, ale je možné, že oddaluje nevyhnutelné a sazby budou muset jít razantně výš.

Konec měření jedním metrem

Pokračující výsledková sezóna potvrdila, že investoři začínají jednotlivé technologické společnosti hodnotit mnohem selektivněji. Microsoft dokázal přesvědčit trh, že vysoké investice do infrastruktury pro umělou inteligenci mají jasnou návratnost a podporují další růst společnosti. Tržby ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí vzrostly meziročně o 18 procent na 90 miliard dolarů, zatímco Microsoft Cloud zvýšil tržby o 27 procent na 59,3 miliardy dolarů.

Klíčová cloudová platforma Azure rostla o 43 procent a počet platících uživatelů Microsoft 365 Copilot překonal 30 milionů. Firma přitom během čtvrtletí vynaložila na kapitálové investice přibližně 41 miliard dolarů, silný růst cloudových služeb však investorům ukázal, že novou kapacitu dokáže rychle využít a monetizovat.

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Americký technologický gigant Microsoft zakončil finanční rok výrazně nad očekáváním. Čtvrtletní tržby poprvé dosáhly 90 miliard dolarů a čistý zisk vzrostl o 31 procent. Investory potěšil především rychlejší růst cloudové platformy Azure a rostoucí zájem o nástroje využívající umělou inteligenci. Akcie firmy po zveřejnění výsledků prudce posílily.

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Naproti tomu Meta čelila chladnější reakci investorů. Její tržby sice vzrostly o 28 procent na 60,8 miliardy dolarů, avšak volný peněžní tok se meziročně propadl o 91 procent z 8,55 miliardy dolarů na pouhých 784 milionů dolarů. Kapitálové výdaje dosáhly 31,08 miliardy dolarů a společnost současně zvýšila odhad celoročních investic do rozmezí 130 až 145 miliard dolarů.

Trh tak stále více rozlišuje mezi firmami, které dokážou vysoké investice efektivně monetizovat již prostřednictvím rostoucích tržeb a zisků, a těmi, u nichž rychle rostoucí náklady zatím výrazněji zatěžují tvorbu hotovosti, a návratnost kapitálu zůstává méně přesvědčivá.

To, že jsou technologie a zejména čipové společnosti ve složité situaci, potvrzují výprodeje na jihokorejském indexu Kospi, který v týdnu prošel několika poklesy o více než osm procent. Volatilita se dost stupňovala, jak se likvidovaly zapáčené pozice v ETF. Přesto si říkám, jestli už za chvíli nebude tamní trh zase atraktivní po splasknutí spekulativní bubliny.

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