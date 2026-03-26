Kovanda vysvětluje investice: Když se teď uskrovníte, můžete zbohatnout
Inflace požírá úspory a světová ekonomika prochází turbulencemi. Jak v této době ochránit své peníze a začít rozumně investovat? Nový desetidílný seriál s Lukášem Kovandou vás provede světem financí – srozumitelně, bezpečně a od úplných základů.
Svět financí je v neustálém pohybu. Ovlivňují ho geopolitické otřesy, technologické změny i ekonomické cykly. Válka na Blízkém východě tlačí ceny ropy vzhůru, jihokorejský akciový trh zažívá propady a investoři hledají bezpečnější útočiště v komoditách.
Jak se v takové situaci zorientovat a jak vlastně začít investovat, jsou otázky, na které odpovídá nový seriál „Kovanda vysvětluje investice“, jenž v deseti epizodách postupně vysvětluje fungování finančních trhů i principy zhodnocování peněz.
Proč investovat
Investování v jádru znamená odložit část peněz dnes s cílem jejich budoucího zhodnocení. Místo okamžité spotřeby je možné tyto prostředky nasměrovat na finanční trhy, kde mají potenciál růst. „Tím vlastně zvyšuji své bohatství tím, že jsem trpělivý. Odložím spotřebu nyní, ale o to více si budu moci koupit za nějaký čas v budoucnu,“ říká Lukáš Kovanda v rozhovoru s moderátorkou Izabelou Kalinovou.
Zásadní roli přitom hraje čas. Čím dřív člověk začne, tím menší částky mu stačí.
Vstoupit na kapitálové trhy nebylo nikdy jednodušší. Stačí pár kliknutí v mobilní aplikaci a člověk se může stát spolumajitelem největších světových korporací. Tato snadná dostupnost však s sebou nese i určité riziko: pocit, že investování je jednoduchá hra, ve které nelze prohrát. Opak je pravdou. Budování kvalitního akciového portfolia je dlouhodobý proces, který spíše než sprint připomíná maraton. Vyžaduje disciplínu, neustálé vzdělávání a především schopnost odolat emocím v momentech, kdy trhy klesají.
Akciové portfolio se nestaví za den, ale postupně a s jasným plánem
Vstoupit na kapitálové trhy nebylo nikdy jednodušší. Stačí pár kliknutí v mobilní aplikaci a člověk se může stát spolumajitelem největších světových korporací. Tato snadná dostupnost však s sebou nese i určité riziko: pocit, že investování je jednoduchá hra, ve které nelze prohrát. Opak je pravdou. Budování kvalitního akciového portfolia je dlouhodobý proces, který spíše než sprint připomíná maraton. Vyžaduje disciplínu, neustálé vzdělávání a především schopnost odolat emocím v momentech, kdy trhy klesají.
Stavební kameny portfolia: Akcie, dluhopisy a fondy
Koupí akcie se stáváte spoluvlastníkem dané společnosti. Ačkoliv s malým podílem firmu neovlivníte, získáváte nárok na její budoucí zisky. „Je to vlastně teoreticky neomezený zisk,“ říká Kovanda. Některé firmy navíc vyplácejí dividendy, což představuje další bonus. Pro ty, kterým se zdají akcie velkých firem, jako je Berkshire Hathaway, příliš drahé, existuje možnost nákupu tzv. frakčních akcií, tedy jen jejich zlomků.
Dluhopisy: Bezpečnější, ale s omezeným výnosem
Na rozdíl od akcie, kde se stáváte vlastníkem, u dluhopisu působíte v roli věřitele. Půjčujete firmě nebo státu peníze za předem stanovený úrok. Tato investice je považována za bezpečnější, protože v případě bankrotu firmy jsou držitelé dluhopisů vypláceni přednostně před akcionáři. S nižším rizikem se však pojí i nižší potenciální výnos. Inflace může hodnotu dluhopisů negativně ovlivnit, pokud nejsou proti ní speciálně zajištěny.
Fondy: Diverzifikace snadno a rychle
Akciový fond umožňuje jediným nákupem investovat do stovek různých akcií najednou. Tím se výrazně snižuje riziko spojené s případným neúspěchem jedné konkrétní společnosti. „Už nemůžu počítat s takovými výkyvy, ať už nahoru nebo dolů, protože je to zprůměrovaný výkon celého trhu,“ upozorňuje ekonom.
Zlato prochází nejprudším výprodejem za více než čtyři dekády a jeho cena se propadla na úrovně, které ještě nedávno analytici nepředpokládali ani na konci příštího roku. Přesto část trhu věří v obrat – historická zkušenost z finanční krize naznačuje, že současný propad může být jen dočasný. Otázkou zůstává, zda se scénář rychlého růstu zopakuje i tentokrát.
Jak to, že zlato nyní nefunguje jako „bezpečný přístav“?
Zlato prochází nejprudším výprodejem za více než čtyři dekády a jeho cena se propadla na úrovně, které ještě nedávno analytici nepředpokládali ani na konci příštího roku. Přesto část trhu věří v obrat – historická zkušenost z finanční krize naznačuje, že současný propad může být jen dočasný. Otázkou zůstává, zda se scénář rychlého růstu zopakuje i tentokrát.
Nové trendy: Komodity a kryptoměny
Vedle tradičních investic roste význam komodit. Investoři se v době nejistoty obracejí ke zlatu, stříbru nebo ropě, které vnímají jako stabilnější složku portfolia. Do popředí se zároveň dostávají kryptoměny, které však podle Kovandy zůstávají vysoce rizikovou investicí kvůli své extrémní volatilitě a nejsou vhodné pro každého.
Jak začít
Začít investovat je dnes díky technologiím jednoduché. Pro vstup na burzu je potřeba otevřít si účet u brokera, který zprostředkovává obchodování. Zásadní je však sledovat poplatky. I nabídky s „nulovými poplatky“ mohou mít náklady skryté například ve spreadu – tedy v rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Samotné investování pak stojí na schopnosti vyhodnotit, zda je dané aktivum podhodnocené, nebo nadhodnocené, přičemž univerzální návod neexistuje.
Když na ulicích teče krev, je příležitost nakupovat. Tak zní slavné investiční pravidlo. A akciové tituly téměř ve všech sektorech na konflikt na Blízkém východě skutečně reagovaly značným propadem. Pokles akcií se nevyhnul ani těm, u nichž se očekával růst. A kdo na aktuálním vývoji skutečně vyhrál?
Blízký východ a burzy krvácejí. Válka má jen pár akciových vítězů
Když na ulicích teče krev, je příležitost nakupovat. Tak zní slavné investiční pravidlo. A akciové tituly téměř ve všech sektorech na konflikt na Blízkém východě skutečně reagovaly značným propadem. Pokles akcií se nevyhnul ani těm, u nichž se očekával růst. A kdo na aktuálním vývoji skutečně vyhrál?
Seriál jako průvodce investováním
První díl ukazuje základní principy, na kterých investování stojí. V dalších epizodách se Lukáš Kovanda dostane k tomu, jak s investováním skutečně začít, jak si skládat portfolio nebo jak přemýšlet o riziku. Věnovat se bude i tématům, která dnes hýbou trhy – od kryptoměn přes alternativní investice až po vliv sociálních sítí na chování investorů.
Sledovat i poslouchat jednotlivé díly můžete přímo v tomto článku. Seriál je zároveň dostupný na video platformě YouTube a ve všech oblíbených podcastových aplikacích, jako jsou Spotify nebo Apple Podcasts.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.