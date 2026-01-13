Evropská obrana láká investory. Zbrojení se mění v megatrend
Evropský obranný sektor se na začátku roku 2026 dostal do centra pozornosti investorů. Podle analýzy serveru CNBC prudce roste zájem o akcie evropských zbrojařských firem, a to v reakci na zhoršující se geopolitickou situaci i dlouhodobé obavy o obranné schopnosti Evropy. Investoři stále častěji hovoří o vzniku nového „megatrendu“ ve výdajích na obranu, který by mohl trvat celé příští desetiletí.
Akcie několika předních evropských obranných společností zaznamenaly už v prvním týdnu roku dvouciferné zisky. Investoři podle CNBC vnímají sektor jako dlouhodobou sázku, kterou podporují nejen současné konflikty a napětí kolem Ukrajiny, Venezuely či Grónska, ale také nejistota ohledně budoucnosti NATO a ústupu Spojených států z role hlavního garanta evropské bezpečnosti.
Významnou roli v této debatě hraje investiční skupina Tikehau Capital, jejíž zástupci patří mezi nejvýraznější zastánce posílení evropské obrany. Tikehau Capital je mezinárodní investiční společnost se sídlem v Paříži, která spravuje aktiva v hodnotě desítek miliard eur. Zaměřuje se na alternativní investice, soukromý kapitál, úvěry, nemovitosti a strategické sektory, mezi něž v posledních letech stále více patří obrana a kyberbezpečnost.
Vyčerpaný stav
Podle Raphaëla Thuina, šéfa strategií kapitálových trhů v Tikehau Capital, je Evropa po desetiletích podfinancování obrany ve „vyčerpaném stavu“. Právě kombinace dlouhodobé hrozby ze strany Ruska a postupného konce amerického obranného „deštníku“ nad Evropou vytváří podmínky pro zásadní přesměrování investic. „Ať už se vyvine situace na Ukrajině jakkoli, potřeba obnovit evropské obranné kapacity nezmizí,“ uvedl Thuin v rozhovoru pro CNBC.
Evropské vlády i Evropská unie už na tento vývoj reagují. Klíčovým projektem je iniciativa Rearm Europe v objemu 800 miliard eur, která má podpořit přezbrojení a rozvoj domácích výrobních kapacit. Cílem je postupně zvýšit vojenské výdaje na 2,5 procenta HDP, případně až na pět procent při započtení širší bezpečnosti a kybernetické ochrany. Stále větší důraz se přitom klade i na zapojení soukromého kapitálu.
Akcie rostou
Růst optimismu se promítá i do vývoje akcií. Akcie německého obranného gigantu Rheinmetall od začátku roku vzrostly o 22,8 procenta, jeho italský protějšek Leonardo posílil o 19,7 procenta. Výrobce tankových komponentů Renk si připsal 23,1 procenta, specialista na radarové a sledovací systémy Hensoldt vzrostl o 25,6 procenta. Švédský výrobce stíhacích letounů Saab pak zaznamenal zhodnocení téměř 30 procent.
Index Stoxx Europe Total Market Aerospace and Defense zakončil rok 2025 se ziskem 56,5 procenta.
Tikehau Capital má podle Thuina do obrany a kyberbezpečnosti alokována aktiva v hodnotě zhruba tří miliard dolarů a hodlá v tomto směru pokračovat. I přes možnou krátkodobou volatilitu, například v případě dosažení míru na Ukrajině, považuje firma posilování evropské obrany za strukturální trend s dlouhodobým dopadem.
