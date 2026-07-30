Microsoftu vystřelil zisk o třetinu. Sázka na umělou inteligenci začíná přinášet miliardy
Americký technologický gigant Microsoft zakončil finanční rok výrazně nad očekáváním. Čtvrtletní tržby poprvé dosáhly 90 miliard dolarů a čistý zisk vzrostl o 31 procent. Investory potěšil především rychlejší růst cloudové platformy Azure a rostoucí zájem o nástroje využívající umělou inteligenci. Akcie firmy po zveřejnění výsledků prudce posílily.
Americká softwarová společnost Microsoft ve čtvrtém finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 31 procent na 35,8 miliardy dolarů, tedy zhruba 755 miliard korun. Celkové tržby za tři měsíce do konce června vzrostly o 18 procent na rekordních 90 miliard dolarů, což odpovídá přibližně 1,9 bilionu korun.
Microsoft překonal očekávání analytiků také na úrovni zisku připadajícího na jednu akcii. Ten dosáhl 4,81 dolaru, zatímco trh podle agentury AP očekával přibližně 4,24 dolaru. K růstu čistého zisku však přispěl také mimořádný účetní výnos 3,2 miliardy dolarů z investice do společnosti Anthropic.
Microsoft a Meta investují desítky miliard dolarů do datových center a umělé inteligence. Reakce investorů na jejich výsledky ale nemohla být odlišnější. Microsoftu prudce roste cloudový byznys a čtvrtletní zisk zvýšil téměř o třetinu. Meta sice dál svižně zvyšuje tržby, její náklady však kvůli investicím do AI rostou téměř dvojnásobným tempem. A Wall Street to Zuckerbergovi spočítal.
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Trhy
Microsoft a Meta investují desítky miliard dolarů do datových center a umělé inteligence. Reakce investorů na jejich výsledky ale nemohla být odlišnější. Microsoftu prudce roste cloudový byznys a čtvrtletní zisk zvýšil téměř o třetinu. Meta sice dál svižně zvyšuje tržby, její náklady však kvůli investicím do AI rostou téměř dvojnásobným tempem. A Wall Street to Zuckerbergovi spočítal.
Akcie Microsoftu v prodlouženém obchodování po zveřejnění výsledků posílily o více než osm procent.
„Microsoft doručil velmi silné výsledky, které nevykazují žádné náznaky zpomalení růstu,“ uvedl analytik XTB Tomáš Maxa.
Azure překonal hranici 100 miliard dolarů
Hlavním motorem výsledků zůstávají cloudové služby. Tržby cloudové platformy Azure se ve čtvrtletí zvýšily o 43 procent, zatímco analytici očekávali růst přibližně o 40 procent. Za celý finanční rok příjmy Azure vůbec poprvé překonaly hranici 100 miliard dolarů.
Celkové tržby divize Microsoft Cloud ve čtvrtletí vzrostly o 27 procent na 59,3 miliardy dolarů. Segment Intelligent Cloud, do kterého patří Azure a další podnikové cloudové služby, zvýšil tržby o 32 procent na 39,3 miliardy dolarů.
Microsoft oznámil, že zruší 4800 pracovních míst – přibližně 2,1 procenta ze všech – přičemž hlavním cílem kroku bude herní divize Xbox. V ní se přitom propouštělo už před dvěma lety, uvedl server BBC.
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Zprávy z firem
Microsoft oznámil, že zruší 4800 pracovních míst – přibližně 2,1 procenta ze všech – přičemž hlavním cílem kroku bude herní divize Xbox. V ní se přitom propouštělo už před dvěma lety, uvedl server BBC.
„Microsoft v uplynulém čtvrtletí překonal odhady napříč klíčovými metrikami,“ uvedl analytik Portu Marek Pokorný. „Tržby cloudové platformy Azure meziročně vzrostly o 43 procent proti odhadovaným zhruba 40 procentům,“ dodal.
Podle generálního ředitele Satyi Nadelly výsledky ukazují, že firmy stále více využívají Microsoft jako dodavatele infrastruktury a nástrojů pro zavádění umělé inteligence. Počet placených licencí asistenta Microsoft 365 Copilot už překonal 30 milionů.
„Tržby Azure letos poprvé překročily 100 miliard dolarů a Microsoft 365 Copilot dosáhl více než 30 milionů placených licencí. To odráží důvěru zákazníků, kteří se na nás obracejí při své transformaci pomocí umělé inteligence,“ uvedl Nadella.
Microsoft utrácí stovky miliard za datová centra
Silný růst cloudu by mohl zmírnit obavy investorů z prudce rostoucích nákladů na infrastrukturu pro umělou inteligenci. Kapitálové výdaje Microsoftu se ve čtvrtletí meziročně zvýšily o více než 70 procent na 41 miliard dolarů, tedy přibližně 865 miliard korun.
Peníze směřují především do výstavby datových center, nákupu výkonných čipů a rozšiřování výpočetní kapacity. Microsoft se snaží uspokojit poptávku firem i vývojářů, která v některých regionech stále převyšuje dostupnou kapacitu.
Rozsah investic nicméně tlačí na peněžní toky. Volný peněžní tok Microsoftu se ve čtvrtletí meziročně snížil o 23 procent na 19,6 miliardy dolarů. Přesto překonal očekávání analytiků.
Firma zároveň uvedla, že hodnota dosud nezaúčtovaných smluvních závazků v komerčním podnikání vzrostla o 84 procent na 678 miliard dolarů. Tento ukazatel představuje příjmy, které by měl Microsoft získat z již uzavřených kontraktů v dalších letech.
Herní byznys a Windows za cloudem zaostávají
Zatímco cloudové a kancelářské služby rychle rostou, spotřebitelská divize Microsoftu oslabila. Tržby segmentu More Personal Computing klesly o čtyři procenta na 12,9 miliardy dolarů.
Příjmy z licencí Windows pro výrobce počítačů a z prodeje zařízení se snížily o sedm procent. Tržby z obsahu a služeb pro herní platformu Xbox klesly o deset procent. Část tohoto poklesu kompenzoval reklamní byznys ve vyhledávání, který bez započtení nákladů na získávání návštěvnosti vzrostl o deset procent.
Americká vláda sice uvolnila tvrdé restrikce vůči zahraničním uživatelům nejpokročilejších modelů umělé inteligence společnosti Anthropic, neznamená to však, že by znárodňování AI nepokračovalo. Nově to zkouší zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman po dobrém a nabízí americké vládě pět procent společnosti. Co to znamená? Nic dobrého v tom nehledejme.
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Názory
Americká vláda sice uvolnila tvrdé restrikce vůči zahraničním uživatelům nejpokročilejších modelů umělé inteligence společnosti Anthropic, neznamená to však, že by znárodňování AI nepokračovalo. Nově to zkouší zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman po dobrém a nabízí americké vládě pět procent společnosti. Co to znamená? Nic dobrého v tom nehledejme.
Naopak divize Productivity and Business Processes, zahrnující kancelářský balík Microsoft 365, síť LinkedIn a podnikové aplikace Dynamics, zvýšila tržby o 14 procent na 37,8 miliardy dolarů. Samotné příjmy LinkedIn vzrostly o 12 procent.
Roční tržby se přiblížily sedmi bilionům korun
Za celý finanční rok Microsoft utržil 331,8 miliardy dolarů, meziročně o 18 procent více. V přepočtu jde přibližně o sedm bilionů korun. Čistý roční zisk se zvýšil o 31 procent na 133,7 miliardy dolarů.
Firma ve čtvrtém čtvrtletí vrátila akcionářům prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií celkem 10,2 miliardy dolarů.
Microsoft navíc očekává pokračování silného růstu. Pro první čtvrtletí nového finančního roku předpokládá tržby kolem 90,4 miliardy dolarů a růst Azure zhruba o 45 procent. Výhled překonal odhady analytiků a posílil přesvědčení investorů, že mohutné výdaje na umělou inteligenci začínají přinášet konkrétní obchodní výsledky.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.