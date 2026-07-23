Velký růst AI akcií se zastavuje. Trhy prudce mění názor
Na finančních trzích v posledních týdnech dochází k prudkému obratu v náladě investorů. Na první pohled se nezdá, že by se dělo něco významného. Hlavní akciové indexy v USA sice zlevňují, ale nikoli extrémním tempem. Index kolísavosti cen akcií VIX, někdy také označovaný jako „index strachu“, zůstává na velmi nízkých hodnotách pod hranicí 20 bodů. To naznačuje, že investorská nálada je na povrchu dobrá. V čem je tedy háček?
Investoři se AI mánie účastní, zároveň se jí ale obávají
Při pohledu na index kolísavosti cen akcií VIXEQ, který na rozdíl od VIX měří kolísavost cen jednotlivých akciových titulů, nikoli celých indexů, se ukazuje, že vzniká historická anomálie.
Zatímco kolísavost cen jednotlivých akcií již několik měsíců výrazně roste, VIX zůstává velmi nízko. Rozdíl mezi těmito indikátory je největší za více než deset let. Růst těchto indexů bývá za normálních okolností spjat s propady na akciových trzích, protože rostoucí hodnoty vypovídají o vyšší poptávce po opčním zajištění proti poklesu cen akcií. I přes silný růst akciových trhů v letošním roce však index VIXEQ setrvale roste, což je neobvyklé.
Může to znamenat, že se investoři navzdory velké – a někdy možná nucené – účasti na populárních akciových titulech čím dál více zajišťují pro případ tržních propadů. Tento extrémní rozdíl mezi ukazateli poukazuje na trh, který je výrazně citlivější na negativní události.
Poměr těchto indexů, tedy VIX/VIXEQ, zobrazený výše v grafu klesl na hodnoty, které jsme neviděli déle než deset let. To ukazuje, že skepticismus investorů narůstá navzdory vysoké návratnosti populárních investic do titulů spojených s umělou inteligencí (AI).
Investoři mění svůj názor na trhy bezprecedentním tempem
Ruku v ruce s tím začaly v posledních týdnech výrazné výprodeje oblíbených akciových titulů spojených s tématem umělé inteligence. Jde především o výrobce paměťových čipů, jako jsou Sandisk, Micron, SK Hynix nebo Samsung.
Tyto a další společnosti jsou v epicentru letošní mánie kolem AI. Jejich akcie často vzrostly o desítky až stovky procent během několika měsíců. Zároveň jsou jejich propady v posledních dnech a týdnech na historické poměry velmi ostré.
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Od října loňského roku, kdy bitcoin zaznamenal rekordní cenu nad 126 tisíci dolarů, největší kryptoměna soustavně klesala. Trend se obrátil až v posledních týdnech. A bod zlomu nastal na počátku července, kdy do bitcoinových ETF začaly proudit masivní investice. Co to znamená? Bitcoin tak potvrdil, že nejde o žádnou nezávislou finanční alternativu, ale chová se stejně jako jakýkoli spekulativní nástroj.
Trh si tak možná hledá novou rovnováhu po období extrémně koncentrované alokace kapitálu do těchto společností. Například korejský akciový index KOSPI spadl o více než 30 procent ze svého vrcholu dosaženého před pouhým měsícem. To vedlo k velké vlně takzvaných margin callů, tedy výzev brokerů k doplnění peněz, bez něhož hrozí nucený prodej investic. Situace se dotkla více než 1,2 milionu účtů.
Také Wall Street poukazuje na rekordní obrat v sentimentu
Podobný příběh vyprávějí také data investiční banky Goldman Sachs. Velké profesionální investiční, tedy hedgeové, fondy sledované bankou prodávají technologické akcie rekordním tempem.
Prudké výprodeje se odehrávaly především v odvětví polovodičů, paměťových čipů a infrastruktury pro umělou inteligenci. Bankéři poukazují především na délku a rozsah výprodejů od začátku června a naznačují, že se mohou objevovat určité známky kapitulace, tedy panických prodejů.
Upozorňují, že pokud bude toto tempo výprodejů pokračovat, budou mít americké akciové fondy nejmenší alokaci peněz do technologických titulů za posledních pět let.
Investoři přesouvají kapitál do jiných, často výrazně levněji oceněných sektorů, jako jsou spotřební zboží, softwarové firmy, finančnictví nebo zdravotnictví.
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Japonsko začíná řešit trh, který vyrostl ze školních sbírek v miliardový byznys. Sběratelské karty Pokémon či Yu-Gi-Oh už podle tamních politiků nejsou jen hračkou, ale aktivem s cenami v milionech dolarů. Prudký růst trhu podle Bloombergu přitahuje padělatele a otevírá prostor pračkám peněz. Vláda proto zvažuje nová pravidla.
Tyto přesuny mohou být příznakem obav, že největší technologické společnosti ze skupiny Magnificent Seven, tedy například Microsoft, Meta nebo Alphabet, by mohly brzy začít omezovat investiční výdaje na AI. Tento trend by mohl kvůli absenci příznivých zpráv v dohledné době krátkodobě pokračovat, a to i navzdory „solidním fundamentům“.
Také investiční banka Morgan Stanley ukazuje podobně razantní změny v investorském sentimentu prostřednictvím svého modelového portfolia TMT Momentum Pair. Jeho růst a následný prudký propad byly nejvýraznější za více než dvě desetiletí, dokonce výraznější než po splasknutí internetové bubliny.
Akcie, na jejichž pokles investoři nejvíce sázeli, najednou prudce rostou, zatímco dosavadní vítězové trhu se prodávají. To způsobuje výrazný propad modelu TMT Momentum Pair, jak ukazuje graf výše.
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Zlato a stříbro se po výprodeji znovu nadechly, návrat na rekordy ale podle analytiků nebude snadný. Stříbro se dostalo na 59,47 dolaru za unci, tedy zhruba 1259 korun, zlato na 4119 dolarů, asi 87 212 korun za unci. Podle CNBC trh táhnou spíš levné nákupy po předchozím poklesu než zásadní změna geopolitiky nebo makroekonomického výhledu.
Trhům dochází kyslík, AI bublina je v ohrožení více než kdy dříve
Na akciových trzích se tak v posledních týdnech píše historie. Rychlost, s jakou investoři mění své názory, je bezprecedentní. Ukazatele Morgan Stanley, Goldman Sachs i poměr VIX/VIXEQ, které máme k dispozici, tuto změnu zachytily.
Jde o nejrychlejší přesun kapitálu v měřené historii, jehož příčina spočívá především v předchozí přehnaně euforické náladě investorů.
Zajímavé je, že tento obrat časově velmi úzce souvisí s primárním úpisem akcií a dluhopisů SpaceX Elona Muska na počátku června, který z trhů vysál zhruba 100 miliard dolarů.
K tomu se přidávají pokračující emise dluhopisů americké vlády, rostoucí výnosy státních dluhopisů a IPO dalších významných hráčů, jako je SK Hynix. To vede k poklesu likvidity na trzích a omezuje schopnost investorů uskutečňovat další nákupy.
Významný je také obrat u velkých technologických společností ze skupiny Magnificent Seven. Ty kvůli masivním investicím do AI omezují zpětné odkupy akcií a místo toho vydávají nové akcie a dluhopisy, což znovu vysává z trhů likviditu.
Takové prostředí není příznivé pro manické investiční příběhy a nyní se to začíná ukazovat. Dosavadní vývoj sám o sobě ještě nedokazuje splasknutí AI bubliny. Ukazuje však, že investoři už nejsou ochotni bez rozdílu nakupovat všechny společnosti spojené s umělou inteligencí.
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