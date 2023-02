Apple i provozovatel Googlu hlásí nižší zisky a ne zrovna ideální tržby

Big Tech společnosti Apple a Alphabet, která provozuje největší vyhledávač na světě Google, zaznamenaly ve čtvrtém čtvrtletí pokles zisků. Applu klesly i tržby, Alphabetu stouply, ale zůstaly za očekáváním, vyplývá z oznámení obou firemních gigantů.

Applu se v prvním finančním čtvrtletí, které skončilo 31. prosince, snížily tržby i zisk. Za poklesem stály zejména slabší tržby z prodeje chytrých telefonů iPhone. Čistý zisk společnosti klesl o více než 13 procent na zhruba 30 miliard dolarů (přibližně 650 miliard korun). Tržby se snížily o zhruba pět procent na 117 miliard dolarů, vykázaly tak první čtvrtletní pokles za téměř čtyři roky.

Dopad proticovidových restrikcí v Číně

Tržby z prodeje telefonů iPhone klesly o osm procent na 65,8 miliardy dolarů. Zaostaly tak za očekáváním analytiků, kteří je podle agentury Reuters odhadovali na 68,3 miliardy dolarů. Společnost Apple se ve čtvrtletí potýkala s výrobními problémy, za kterými stály zejména přísné koronavirové restrikce v Číně.

Šéf Applu Tim Cook v rozhovoru s agenturou Reuters uvedl, že výpadky ve výrobě přetrvávaly po většinu prosince, ale nyní se již produkce vrátila na požadovanou úroveň. Pokles čtvrtletních tržeb i zisku společnosti Apple byl výraznější, než očekávali analytici. Akcie podniku po zveřejnění výsledků odepisovaly zhruba tři procenta.

Apple zůstává jednou z mála velkých technologických společností, které zatím neohlásily žádné rozsáhlejší snižování počtu zaměstnanců. Plány na propouštění již představily například firmy Alphabet, Microsoft, Amazon a Meta, které hodlají v souhrnu zrušit více než 50 tisíc pracovních míst, napsala agentura AP.

Google brzdí poptávka po reklamě

Americké technologické společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, ve čtvrtém čtvrtletí klesl čistý zisk meziročně zhruba o třetinu na 13,62 miliardy dolarů (296 miliard korun). Její čtvrtletní tržby se sice zvýšily o procento na 76,05 miliardy dolarů, zaostaly však za očekáváním analytiků. Ti je podle průzkumu společnosti Refinitiv odhadovali v průměru na 76,53 miliardy dolarů.

Google je největším internetovým vyhledávačem na světě a jedničkou na světovém trhu s internetovou reklamou. Poptávku po reklamě však v poslední době brzdí zpomalování hospodářského růstu. Tržby divize Google z reklamy ve čtvrtletí klesly na 59,04 miliardy dolarů z 61,24 miliardy před rokem.

Tržby Alphabetu v oblasti cloudových služeb se ve čtvrtletí zvýšily o 32 procent na 7,32 miliardy dolarů. Tempo jejich růstu však bylo nejpomalejší od chvíle, kdy je firma ve svých výsledcích začala zveřejňovat, napsala agentura Reuters.

V celém loňském roce čistý zisk společnosti Alphabet klesl o více než pětinu na zhruba 60 miliard dolarů. Tržby se však zvýšily o deset procent na téměř 283 miliard dolarů.

Společnost Alphabet minulý měsíc oznámila, že propustí asi 12 tisíc lidí, což představuje více než šest procent její pracovní síly. Připojila se tak k řadě dalších technologických podniků, které snižováním počtu zaměstnanců reagují na zpomalování hospodářského růstu.

