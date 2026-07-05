Biohacking: Nová posedlost dlouhověkostí. Peptidy slibují regeneraci i mladší tělo
Peptidy se staly jedním z nejviditelnějších trendů biohackingu a longevity scény. Část z nich má pevné místo v medicíně, jiné ale stojí hlavně na zvířecích studiích, anekdotických zkušenostech a rychle rostoucí poptávce, která se často přesouvá do šedé zóny.
Peptidy patří k nejrychleji rostoucím tématům v biohackingové a longevity komunitě. Zájem o ně se pohybuje ve specifickém prostoru, kde se střetávají slibné mechanismy, omezená klinická data, regulatorní nejistota a silná komunita uživatelů, kteří je testují sami na sobě.
Peptidy jsou krátké řetězce aminokyselin, zpravidla o délce dvou až padesáti aminokyselin, a v těle přirozeně fungují jako signální molekuly. Od proteinů se liší především velikostí a specifičností účinku. Tělo jich produkuje tisíce druhů a jejich prostřednictvím reguluje buněčnou komunikaci, imunitní odpověď, hormony, hojení tkání nebo metabolismus.
Jejich atraktivita spočívá v tom, že každý peptid působí na konkrétní receptor nebo buněčný typ. Nemá tedy plošný účinek na celý organismus a tělo jej přirozeně rozkládá na aminokyseliny. Obecně jim to dává příznivější bezpečnostní profil než řadě syntetických léčiv. Neznamená to ale, že jsou bez rizik, zejména pokud se aplikují injekčně v nekontrolovaném prostředí.
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Zvýšený zájem
Zájem biohackingové komunity o různé druhy peptidů se v posledních letech výrazně zvýšil. Širší přístup k látkám, které dříve existovaly hlavně v laboratorním nebo klinickém prostředí, umožnila jejich rostoucí dostupnost přes compoundingové lékárny na předpis nebo přes šedý trh, kde bývají označovány jako „research chemicals“. Zároveň vznikly online komunity, v nichž tisíce lidí sdílejí protokoly a subjektivní zkušenosti. Tím se kolem peptidů vytvořila hustá síť anekdotické evidence. Longevity hnutí kolem osobností, jako jsou Bryan Johnson nebo David Sinclair, které peptidy veřejně diskutují, pak přispělo k tomu, že se z nich stal symbol pokročilé sebeoptimalizace.
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Peptidy přitom nejsou jen módní záležitostí. Řada z nich má plně schválený klinický status a v běžné medicíně se používá desítky let. Inzulin, jeden z prvních terapeuticky využívaných peptidů, zachraňuje životy od dvacátých let minulého století. GLP-1 agonisté, jako jsou semaglutid nebo liraglutid, jsou schválenými léky pro diabetes 2. typu a obezitu a dnes patří k nejdiskutovanějším farmakologickým třídám. V kosmetice jsou peptidy jako GHK-Cu, matrixyl nebo argirelin už roky běžnou součástí přípravků pro péči o pleť a jsou volně dostupné v topické formě.
Kontroverze kolem peptidů se dnes odehrává na několika rovinách. Tou nejzásadnější je propast mezi zvířecími daty a klinickými studiemi na lidech. BPC-157, zdaleka nejpopulárnější peptid v biohackingové komunitě, má za sebou stovky studií na hlodavcích s konzistentně pozoruhodnými výsledky. Dodnes ale neexistuje žádná publikovaná randomizovaná kontrolovaná studie na lidech. To není automaticky důvod k odmítnutí. Mechanismy jsou biologicky smysluplné a částečně přenositelné i na člověka. Je to ale důvod k opatrnosti při interpretaci jeho efektů.
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Druhá rovina je regulatorní. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, FDA, v září 2023 zařadil devatenáct běžně používaných peptidů na svůj seznam Category 2, čímž prakticky zakázal jejich přípravu v compoundingových lékárnách. Důvodem byly obavy z imunogenicity, nečistot při výrobě a nedostatku bezpečnostních dat z klinických studií. V únoru 2026 americká vláda oznámila, že přibližně čtrnáct z těchto devatenácti peptidů má být přeřazeno zpět do Category 1 a přístup přes lékárny na předpis má být obnoven.
Třetí rovina kontroverze je praktická. Zákaz compoundingových lékáren nezlikvidoval poptávku, pouze ji přesunul na šedý trh s látkami označovanými jako „research chemicals“. V tomto prostředí neexistuje kontrola kvality, ověřené dávkování ani lékařský dohled. Peptidy se přitom obvykle aplikují injekčně, takže sterilita přípravy a přesnost dávkování jsou zásadní.
Peptidy jsou proto v současném biohackingu oblastí s vysokým potenciálem i značnou nejistotou. Jejich mechanismy jsou biologicky zajímavé, část látek má solidní základ v preklinickém výzkumu a u některých existují klinická data z jiných indikací, než pro které jsou v biohackingu používány. Zároveň platí, že drtivá většina protokolů stojí na anekdotické evidenci, nekontrolovaném sebetestování a dedukci ze zvířecích modelů.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.