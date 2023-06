Amazon chce ovládnout americký telekomunikační trh. Nabídne volání zdarma

Americká společnost Amazon jedná s telekomunikačními firmami o levném či bezplatném volání ve Spojených státech pro předplatitele své služby Prime. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg. Akcie velkých telefonních operátorů v USA i Německu na zprávu reagovaly silným propadem kvůli možnému odlivu klientů.

Internetový prodejce Amazon podle zdrojů vede jednání se společnostmi Verizon Communications, T-Mobile US a Dish Network s cílem získat co nejnižší velkoobchodní ceny. Předplatitelům služby Prime chce nabídnout tarif za deset dolarů (asi 220 korun) měsíčně, případně i volání zdarma, a posílit tím loajalitu zákazníků, kteří nejvíce utrácejí.

Jednání podle jednoho ze zdrojů trvají už šest až osm týdnů a občas se jich účastní i společnost AT&T. Realizace plánu může trvat ještě několik měsíců, ale může z něj i sejít, dodal zdroj.

Akcie operátorů se propadly až o osm procent

Akcie T-Mobile US v pátek odpoledne odepisovaly na burze téměř sedm procent, akcie AT&T více než čtyři procenta, zatímco akcie Verizonu ztrácely kolem tří procent. Po uzavření trhu akcie T-Mobile US odepsaly 5,6 procenta, akcie AT&T ztratily 3,8 procenta, zatímco akcie Verizonu klesly o 3,2 procenta.

Tito tři velcí operátoři by mohli zaznamenat odliv zákazníků k levnější nabídce volání u Amazonu. Akcie podniku Deutsche Telekom, který drží většinový podíl v T-Mobile US, páteční obchodování na burze ve Frankfurtu uzavřely propadem o více než osm procent.

Náplast pro akciového losera

Akcie společnosti Dish naopak výrazně zpevnily, na burze v USA odpoledne přidávaly bezmála 19 procent. Dohoda s Amazonem by této satelitní televizi, která se potýká s problémy, mohla pomoci při její přeměně na velkého mobilního operátora.

Akcie Dish, která začíná doplácet na postupné snižování útrat za prémiové služby, ztratily od začátku roku 54,4 procenta, a jde tak o nejztrátovější akcii indexu S&P 500.

Předplatitelé služby Amazon Prime v USA platí 139 dolarů ročně za výhody, jako je rychlé doručení zdarma, streamování a přístup ke 100 milionům skladeb. Od zvýšení ročního poplatku z původních 119 dolarů počet předplatitelů služby Prime v USA podle analytiků stagnuje.

V březnu službu podle společnosti Consumer Intelligence Research Partners využívalo 167 milionů zákazníků Amazonu, což zhruba odpovídá stavu před rokem. Amazon ve Spojených státech konkuruje společnosti Walmart, jejíž služba Walmart+ za 98 dolarů ročně se stává levnější alternativou nabízející mnoho stejných výhod.

