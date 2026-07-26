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newstream.cz Enjoy Biohacking: Nejsledovanější tělo světa selhalo, Bryan Johnson bojuje s nemocí bez léku

Biohacking: Nejsledovanější tělo světa selhalo, Bryan Johnson bojuje s nemocí bez léku

Biohacking: Nejsledovanější tělo světa selhalo, Bryan Johnson bojuje s nemocí bez léku
stockvault.net/; mohamed hassan, Creative Commons - CC0
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Biohacker Bryan Johnson investoval do svého těla desítky milionů dolarů, sleduje stovky biomarkerů a roky testuje hranice optimalizace zdraví. Teď přiznal autoimunitní gastritidu, nemoc, kterou medicína neumí vyléčit. Vědecké studie přitom ukazují, že kořeny autoimunitních onemocnění často sahají k traumatům z dětství a chronickému stresu – tedy k faktorům, které žádný protokol biomarkerů nezachytí.

Na konci června zveřejnil známý biohacker Bryan Johnson na sociálních sítích, že trpí autoimunitním onemocněním - autoimunitní gastritidou. Johnson investoval desítky milionů dolarů do optimalizace svého těla, sleduje stovky svých biomarkerů, spí v přesně kontrolovaných podmínkách a jí dietu sestavenou týmem lékařů. Nyní přiznal onemocnění, které moderní medicína neumí vyléčit.

Autoimunitní gastritida je chronický zánětlivý stav, při kterém imunitní systém napadá buňky žaludeční sliznice zodpovědné za produkci trávící kyseliny a za tvorbu tzv. vnitřního faktoru, což je protein nezbytný pro vstřebávání vitaminu B12. Výsledkem je postupná atrofie sliznice, neschopnost absorbovat železo a B12 a zvýšené riziko rakoviny žaludku. Onemocnění se vyvíjí roky bez příznaků, prvním signálem bývá chronicky nízká hladina ferritinu i přes normální hodnoty hemoglobinu, a to právě ukázaly Johnsonovy výsledky při rutinním testování. Diagnózu potvrdila endoskopie a biopsie, které ukázaly časné stadium atrofie žaludeční sliznice.

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Biohacking: Peptidy jsou hvězdou anti-aging kosmetiky. Zázrak ale nečekejte od každého krému

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Peptidy se staly jedním z největších lákadel moderní anti-aging kosmetiky. Slibují podporu kolagenu, pevnější pleť i jemnější vrásky, zároveň ale platí, že jejich účinek závisí na typu peptidu, formulaci produktu i schopnosti proniknout do kůže. Samotné slovo „peptidy“ na obalu proto ještě není zárukou viditelného výsledku.

Alžběta Shejbalová

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Johnson sám část viny připisuje konzumaci cukru v dětství a období ve svých dvacátých letech, kdy byl vystaven neustálému stresu a přibral na váze. Zároveň byl v 21 letech diagnostikován s autoimunitním onemocněním štítné žlázy. Imunitní systém, který se jednou naučí útočit na vlastní tkáně, má k tomu totiž v dalších orgánech vyšší předpoklady a pak je tedy běžné mít i několik autoimunitních onemocnění najednou. Autoimunitní gastritida a autoimunitní onemocnění štítné žlázy jsou navíc u jednoho pacienta přítomné obzvlášť často.

Johnsonův protokol Blueprint je zaměřen na měřitelné biomarkery - biologický věk tkání, kardiovaskulární kondici, hladiny hormonů, kvalitu spánku, tělesné složení. To jsou parametry, které strava, pohyb, spánek a cílené doplňky stravy měřitelně ovlivňují. Autoimunitní onemocnění ale vzniká z interakce genetické predispozice, raného imunologického nastavení a dalších často zdánlivě nesourodých a často i těžko zjistitelných faktorů, které se odehrály dlouho před tím, než Johnson začal sledovat svůj první biomarker. Protokol může zpomalit stárnutí tkání, ale nemůže sám o sobě přepsat imunologickou historii.

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Biohacking: Nová posedlost dlouhověkostí. Peptidy slibují regeneraci i mladší tělo

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Peptidy se staly jedním z nejviditelnějších trendů biohackingu a longevity scény. Část z nich má pevné místo v medicíně, jiné ale stojí hlavně na zvířecích studiích, anekdotických zkušenostech a rychle rostoucí poptávce, která se často přesouvá do šedé zóny.

Alžběta Shejbalová

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V dokumentu o Johnsonovi, který vyšel před zveřejněním jeho diagnózy, mluví otevřeně o emocionálních traumatech z dětství a o tom, jak ho formovala léta v náboženské komunitě. Tyto nepříznivé zkušenosti z dětství, tedy emocionální zanedbání, zneužívání nebo chronický stres v rané vývojové fázi, jsou prokazatelně spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje autoimunitních onemocnění v dospělosti. Systematický přehled a meta-analýza z roku 2025 shrnující desítky studií ukázala, že lidé s historií traumatického dětství mají vyšší riziko autoimunitních onemocnění, přičemž mechanismem je pravděpodobně chronická aktivace HPA osy, která vede k uvolňování prozánětlivých cytokinů a oslabení mechanismů imunity tlumících zánět.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) a chronický psychický stres mají na imunitní systém podobný efekt. Meta-analýza z roku 2025 zaměřená na PTSD jako rizikový faktor pro autoimunitní onemocnění ukázala konzistentní asociaci mezi touto diagnózou a zvýšeným rizikem rozvoje lupusu, zánětlivého onemocnění střev, revmatoidní artritidy i roztroušené sklerózy. Mechanismem je aktivace HPA osy, tedy systému propojujícího hypotalamus, hypofýzu a nadledvinky, který řídí produkci kortizolu a stresovou odpověď organismu a sympatického nervového systému. Obojí funguje jako pojítko mezi emocionálním stresem a dysregulací imunitního systému. Chronicky aktivovaná stresová osa mění chování imunitních buněk a snižuje jejich schopnost rozlišovat mezi vlastními a cizími strukturami. Velká kohortová studie z loňska zjistila, že příznaky deprese, úzkosti a PTSD zprostředkovávají přibližně čtvrtinu asociace mezi traumaty z dětství a rozvojem autoimunitních onemocnění v dospělosti.

Otázkou tedy je, co vše patří do definice optimalizování těla. Biomarkery lze měřit, spánek lze regulovat, strava lze přesně kalibrovat. Imunologické stopy raného stresu, traumatu a chronické aktivace nervového systému ale v této definici zatím většinou nebývají. 

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Írán dostává Trumpa do úzkých, Teheránu nahrávají ekonomické zákonitosti

Írán dostává Trumpa do úzkých, Teheránu nahrávají ekonomické zákonitosti
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Amerického prezident Donalda Trumpa od širšího útoku na Írán odradila obava, že íránská odveta by si vyžádala neúměrně vysokou spotřebu nákladných a cenných střel protivzdušné a protiraketové obrany.

Jádrem problému je výrazná nákladová asymetrie. Írán může vyslat relativně levný dron v ceně nižších desítek tisíc dolarů nebo raketu, zatímco Spojené státy proti ní často musejí použít interceptor Patriot, THAAD či námořní střelu v ceně až několika desítek milionů dolarů. I technicky úspěšná obrana se tak stává nevýhodnou ekonomicky. Teherán nutí Trumpa vynakládat násobně vyšší částky, než kolik stojí jeho vlastní útok.

Skutečnou cenu amerického úderu proto netvoří pouze svržené pumy a provoz letadel. Musí se k ní připočítat očekávané náklady následné obrany amerických základen, Izraele a dalších spojenců. Relativně levný útok na Írán tak může vyvolat mnohem dražší obrannou reakci.

Co nevystřelíš dnes, můžeš vystřelit zítra

Ještě významnější než účetní cena raket je jejich alternativní náklad, vlastně náklad obětované příležitosti. Střela použitá dnes nad Blízkým východem je „obětována“ a už nemůže být využita při případném konfliktu kolem Tchaj-wanu nebo k podpoře evropských spojenců. Hodnota posledních kusů v zásobníku proto prudce roste. Každý další interceptor má vyšší strategickou cenu než ten předchozí.

Spojené státy přitom nenarážejí primárně na nedostatek peněz, ale na nepružnou nabídku. Kongres může rychle schválit desítky miliard dolarů, výrobu sofistikovaných raket však nelze během několika měsíců znásobit. Chybějí specializované výrobní linky, raketové motory, elektronika, výbušniny i kvalifikovaní pracovníci. Krátkodobě proto vyšší poptávka zvyšuje především cenu, nikoli počet dodaných střel.

Předseda demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries ze státu New York hovoří s novináři poté, co Sněmovna těsně schválila rezoluci požadující zastavení amerických vojenských operací v Íránu.

Trumpova válka rozděluje už i republikány. Sněmovna požaduje stažení vojáků

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Americká Sněmovna reprezentantů těsně schválila rezoluci požadující stažení amerických sil z bojů proti Íránu. K demokratům se přidalo také několik republikánů. Hlasování ukazuje, že podpora války i prezidenta Donalda Trumpa v Kongresu slábne.

ČTK

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Americký zbrojní trh navíc připomíná kombinaci státního monopsonu a dodavatelského oligopolu. Pentagon je dominantním zákazníkem a jednotlivé typy zbraní často vyrábí jen jedna či dvě společnosti. Firmy proto dlouho neudržovaly drahé rezervní kapacity, protože neměly jistotu trvalých objednávek. Nynější víceleté kontrakty výrobu zvýší, avšak až s několikaletým zpožděním.

Munice tak získává charakter strategického kapitálu. Její spotřeba dnes snižuje vojenské možnosti Spojených států v budoucnosti. Trump proto nezvažuje pouze to, kolik stojí útok na Írán, ale také cenu ztracené schopnosti čelit jinému konfliktu.

USA si širší válku finančně dovolit mohou. Nemusejí si však dovolit její alternativní náklady. Právě proto může i nejbohatší armádu světa zastavit nikoli nedostatek dolarů, ale nedostatek času, výrobních kapacit a dostatečně hlubokých zásob.

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Zemřel výtvarník Milan Knížák

Milan Knížák na zahájení výstavy v DSC Gallery
Stanislav Šulc / Newstream
ČTK
ČTK

Zemřel výtvarník Milan Knížák, někdejší ředitel Národní galerie a bývalý rektor AVU, bylo mu 86 let. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka.

Knížák patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i českou výtvarnou scénu. Jeho umělecké aktivity zahrnovaly výtvarné umění, hudbu, architekturu, design, módu, poezii a fotografie.

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Byl prvním polistopadovým rektorem AVU, šéfoval Národní galerii a i dnes patří k nejkontroverznějším osobnostem české polistopadové společnosti. Profesor Milan Knížák přednedávnem představil svá nejnovější díla v galerii DSC. A dokázal, že jej osud člověka, společnosti i země stále zajímá. „Ve světě je hodně peněz, které chce společnost dát na své vlastní zkulturnění. Nechápe, že kultura není o penězích. Není to přímá ani nepřímá úměra,“ říká Milan Knížák v rozhovoru pro newstream.cz, v němž rekapituluje svou celoživotní dráhu a hodnotí současnou společnost.

Stanislav Šulc

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Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) na síti X uvedl, že Knížák zemřel dnes ráno. Knížák patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i českou výtvarnou scénu. Jeho umělecké aktivity zahrnovaly výtvarné umění, hudbu, architekturu, design, módu, poezii a fotografie.

Knížák stál u zrodu českého undergroundu, po změně režimu byl rektorem AVU a několik let vedl Národní galerii. Často se kriticky i kontroverzně vyjadřoval ke společenskému dění v zemi, pokoušel se prosadit i v politice. Byl znám jako příznivec bývalého prezidenta Klause a ODS, za kterou v roce 1998 neúspěšně kandidoval do Senátu.

Provokativní ředitel Národní galerie

V širší známost veřejnosti vešel Knížák v době, kdy řídil Národní galerii, tedy v letech 1999 až 2011. Jeho éru vedle úspěchů provázely i konflikty. Podařilo se mu vyrovnat deficitní hospodaření, zasloužil se o zvládnutí následků povodní v roce 2002 či o rozšíření galerie o další prostory. Část odborné veřejnosti byla ale k jeho způsobu řízení NG kritická. K výtkám patřilo omezení výstavní činnosti, autoritativní řízení, údajné protežování některých umělců či nedostatečná spolupráce se zahraničím. Až u soudu skončil jeho spor s pozdějším šéfem NG Jiřím Fajtem. Ústavní soud v roce 2018 zamítl Knížákovu stížnost proti rozsudku, jímž mu dříve Vrchní soud v Praze uložil omluvu za tvrzení, že Fajt v minulosti NG zruinoval.

Slova chvály si Knížák vysloužil za své působení ve funkci rektora AVU. Do čela školy byl zvolen aklamací v roce 1990 a ve funkci zůstal až do ledna 1997. Na akademii přinesl nové impulsy a otevřel ji světu. Také 25 let vedl Ateliér intermediální tvorby, který založil. K jeho studentům patřili například Krištof Kintera, Jakub Špaňhel, Milena Dopitová nebo Milan Mikuláštík. V roce 2015 ale Knížák neuspěl u konkurzu, který se na místo vedoucího ateliéru konal. Mezi jeho studenty to vyvolalo bouři nevole.

Plzeňský rodák

Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. Studoval na Vysoké pedagogické škole, na AVU a na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, svá studia však nedokončil. Až v letech 1997 až 1998 absolvoval doktorandské studium na AVU. Na přelomu 60. a 70. let byl Knížák znám jako zakladatel Klubu Aktual a stejnojmenné beatové skupiny, která je považována za jednu z nejvýznamnějších undergroundových kapel komunistického režimu.

V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Byl také příznivcem mezinárodního hnutí výtvarníků Fluxus, jehož akcí se zúčastnil zejména při svém pobytu v USA a které vzniklo na principech dadaismu, kdy názor či postoj umělce byl důležitější než tradiční výstava. Oblíbené prostředky byly proto akce, happening, instalace, performance, objekt, hudba, zvuk, vůně, vizuální představa či jen prožitek. Do roku 1970 vykonával Knížák různá příležitostná zaměstnání, poté působil jako samostatný umělec. V 80. letech znovu přednášel v zahraničí, v Hamburku a v Salcburku. Za normalizace byl šikanován policií, několikrát zadržen a jako "nepřítel státu" opakovaně skončil ve vězení.

Knížák vystavoval v tuzemsku, v Evropě, v USA, Japonsku, Kanadě i Austrálii. Jeho dílo je zastoupeno v Muzeu moderního umění v New Yorku, britské Tate Gallery, francouzském The Centre Pompidou a dalších institucích. Je autorem básní, vydal desítky knih, katalogů a hudebních nosičů. Jako sběratel loutek je autorem Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku. Za svoji práci získal řadu ocenění, mimo jiné v roce 2010 medaili Za zásluhy.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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