Biohacking: Nejsledovanější tělo světa selhalo, Bryan Johnson bojuje s nemocí bez léku
Biohacker Bryan Johnson investoval do svého těla desítky milionů dolarů, sleduje stovky biomarkerů a roky testuje hranice optimalizace zdraví. Teď přiznal autoimunitní gastritidu, nemoc, kterou medicína neumí vyléčit. Vědecké studie přitom ukazují, že kořeny autoimunitních onemocnění často sahají k traumatům z dětství a chronickému stresu – tedy k faktorům, které žádný protokol biomarkerů nezachytí.
Na konci června zveřejnil známý biohacker Bryan Johnson na sociálních sítích, že trpí autoimunitním onemocněním - autoimunitní gastritidou. Johnson investoval desítky milionů dolarů do optimalizace svého těla, sleduje stovky svých biomarkerů, spí v přesně kontrolovaných podmínkách a jí dietu sestavenou týmem lékařů. Nyní přiznal onemocnění, které moderní medicína neumí vyléčit.
Autoimunitní gastritida je chronický zánětlivý stav, při kterém imunitní systém napadá buňky žaludeční sliznice zodpovědné za produkci trávící kyseliny a za tvorbu tzv. vnitřního faktoru, což je protein nezbytný pro vstřebávání vitaminu B12. Výsledkem je postupná atrofie sliznice, neschopnost absorbovat železo a B12 a zvýšené riziko rakoviny žaludku. Onemocnění se vyvíjí roky bez příznaků, prvním signálem bývá chronicky nízká hladina ferritinu i přes normální hodnoty hemoglobinu, a to právě ukázaly Johnsonovy výsledky při rutinním testování. Diagnózu potvrdila endoskopie a biopsie, které ukázaly časné stadium atrofie žaludeční sliznice.
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Johnson sám část viny připisuje konzumaci cukru v dětství a období ve svých dvacátých letech, kdy byl vystaven neustálému stresu a přibral na váze. Zároveň byl v 21 letech diagnostikován s autoimunitním onemocněním štítné žlázy. Imunitní systém, který se jednou naučí útočit na vlastní tkáně, má k tomu totiž v dalších orgánech vyšší předpoklady a pak je tedy běžné mít i několik autoimunitních onemocnění najednou. Autoimunitní gastritida a autoimunitní onemocnění štítné žlázy jsou navíc u jednoho pacienta přítomné obzvlášť často.
Johnsonův protokol Blueprint je zaměřen na měřitelné biomarkery - biologický věk tkání, kardiovaskulární kondici, hladiny hormonů, kvalitu spánku, tělesné složení. To jsou parametry, které strava, pohyb, spánek a cílené doplňky stravy měřitelně ovlivňují. Autoimunitní onemocnění ale vzniká z interakce genetické predispozice, raného imunologického nastavení a dalších často zdánlivě nesourodých a často i těžko zjistitelných faktorů, které se odehrály dlouho před tím, než Johnson začal sledovat svůj první biomarker. Protokol může zpomalit stárnutí tkání, ale nemůže sám o sobě přepsat imunologickou historii.
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V dokumentu o Johnsonovi, který vyšel před zveřejněním jeho diagnózy, mluví otevřeně o emocionálních traumatech z dětství a o tom, jak ho formovala léta v náboženské komunitě. Tyto nepříznivé zkušenosti z dětství, tedy emocionální zanedbání, zneužívání nebo chronický stres v rané vývojové fázi, jsou prokazatelně spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje autoimunitních onemocnění v dospělosti. Systematický přehled a meta-analýza z roku 2025 shrnující desítky studií ukázala, že lidé s historií traumatického dětství mají vyšší riziko autoimunitních onemocnění, přičemž mechanismem je pravděpodobně chronická aktivace HPA osy, která vede k uvolňování prozánětlivých cytokinů a oslabení mechanismů imunity tlumících zánět.
Posttraumatická stresová porucha (PTSD) a chronický psychický stres mají na imunitní systém podobný efekt. Meta-analýza z roku 2025 zaměřená na PTSD jako rizikový faktor pro autoimunitní onemocnění ukázala konzistentní asociaci mezi touto diagnózou a zvýšeným rizikem rozvoje lupusu, zánětlivého onemocnění střev, revmatoidní artritidy i roztroušené sklerózy. Mechanismem je aktivace HPA osy, tedy systému propojujícího hypotalamus, hypofýzu a nadledvinky, který řídí produkci kortizolu a stresovou odpověď organismu a sympatického nervového systému. Obojí funguje jako pojítko mezi emocionálním stresem a dysregulací imunitního systému. Chronicky aktivovaná stresová osa mění chování imunitních buněk a snižuje jejich schopnost rozlišovat mezi vlastními a cizími strukturami. Velká kohortová studie z loňska zjistila, že příznaky deprese, úzkosti a PTSD zprostředkovávají přibližně čtvrtinu asociace mezi traumaty z dětství a rozvojem autoimunitních onemocnění v dospělosti.
Otázkou tedy je, co vše patří do definice optimalizování těla. Biomarkery lze měřit, spánek lze regulovat, strava lze přesně kalibrovat. Imunologické stopy raného stresu, traumatu a chronické aktivace nervového systému ale v této definici zatím většinou nebývají.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.