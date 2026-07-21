Elektroauta zlevňují, zjistili experti v Německu
Elektroauta v Německu zlevňují, zatímco „spalováky“ podražily, a jejich prodej roste. Nejvíc šly na odbyt značky Tesla a Škoda. Ceny elektroaut a aut se spalovacími motory by se v Evropě mohly srovnat kolem roku 2030.
Cena osobních automobilů s bateriovým pohonem se v Německu mezi lety 2020 a 2025 v reálném vyjádření snížila o 18 procent, zatímco cena aut se spalovacími motory vzrostla o dvě procenta. Takový je závěr aktuální studie, kterou společně vypracovaly institut Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Fraunhofer ISI) a organizace International Council on Clean Transportation (ICCT). Výzkum proběhl na základě více než 100 tisíc dat získaných od ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), cena je mediánová a očištěná od vlivu inflace.
V nominálním vyjádření, tedy v cenách, které vidí zákazník, zůstala cena srovnatelných elektromobilů mezi lety 2020 a 2025 téměř konstantní, zatímco nominální ceny aut se spalovacím motorem vzrostly zhruba o 24 procent.
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Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.
Ceny baterií jdou dolů a přibývají dostupné modely
Cenu elektroaut táhly dolů ceny baterií, které jsou jednou z hlavních nákladových položek. Obecně se experti shodnou na tom, že tvoří asi 40 procent ceny elektromobilu. Podle studie se nominální ceny baterií během zmíněných pěti let celosvětově snížily o zhruba 21 až 24 procent, po očištění od inflace asi o 35 až 37 procent. Výrobci aut však toto snížení přenesli na spotřebitele pouze částečně. Místo toho se rozhodli dosažené úspory investovat třeba do větších baterií, které zvýšily dojezd na jedno nabití, nebo do výzkumu a vývoje. Zejména jde o platformy, které už automobilky stály miliardy eur.
Studie dále uvádí, že počet elektromobilů, dostupných v Německu, raketově vzrostl. V roce 2020 mohli motoristé vybírat z 38 modelů, v roce 2025 už to bylo 159. Z toho skoro tři čtvrtiny (73 procent) připadaly na střední segment, tedy nižší střední, střední a vyšší střední třídu.
I přes pokles cen jednotlivých modelů napříč všemi segmenty vozidel však nominální mediánové ceny nabízených vozidel během pěti let vzrostly o 42 procent, a to z 38 tisíc eur (asi 919 tisíc korun) na 54 tisíc eur v roce 2025. Hlavním důvodem růstu mediánové ceny je ten, že za nárůstem nabídky nových modelů stojí především drahé velké elektromobily a vozy vyšší střední třídy. Mediánové nominální ceny „spalováků“ vzrostly o 15 procent, z 41 tisíc na 46 tisíc eur.
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Názory
Současné kritické potíže Volkswagenu, největší evropské automobilky, jsou jen špičkou ledovce. V úpadkovém stavu se nachází podstatná část evropského autoprůmyslu. Vždyť index Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts je nyní poblíž minim za celou dobu od covidového roku 2020.
Ceny bateriových aut a „spalováků“ se srovnají
Jak pro server Tagesschau.de vysvětlil profesor Patrick Plötz z Fraunhoferova institutu (ISI) a spoluautor studie, postupem času přicházela na trh auta se stále lepšími a lepšími technickými parametry. Odborníci proto porovnávali data u z tohoto pohledu srovnatelných aut a zaznamenali konstantní ceny.
Do budoucna se budou bateriová auta z hlediska výrobních nákladů vyvíjet lépe než auta s klasickým pohonem. Nejde jen o cenu baterie, ale také rostoucí velikost výrobních sérií, což snižuje náklady. Další výhodu výrobcům elektroaut přihrává tlak na dodržování emisních limitů CO2 u klasických aut a náklady, které to přináší. Plötz očekává, že by se cena obou typů aut mohla protnout kolem roku 2030.
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let
Leaders
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Nejvíc se prodávají Tesla a Škoda
Nákupní apetit na elektroauta zvyšuje také takzvaná nákupní prémie, která v Německu platí od 19. května. Od začátku do 30. června takto němečtí motoristé získali bezmála 54 miliony eur, přičemž stát si dal na tento účel stranou celkem tři miliardy eur. S největším zájmem kupců se potkala Tesla, následovaná Škodou a Renaultem. V žebříčku výrobců pak byl na špičce koncern Volkswagen s 2 720 prodanými, dotací podpořenými auty značky Audi, Cupra, Seat, Porsche, Škoda a VW. Na druhém místě se umístilo sdružení Stellantis (2 278 prodaných aut) se značkami Citroen, DS, Fiat, Jeep, Leapmotor, Opel a Peugeot. Leapmotor je čínská značka, kterou Stellantis dováží.
Ještě před pár lety byla Tesla synonymem elektromobilu. Kdo mluvil o elektroautech, mluvil o Tesle. Dnes se ale ukazuje, že tato éra končí – nikoli dramatickým kolapsem, ale pozvolným a o to výmluvnějším sesednutím z trůnu. Čínská BYD letos Teslu skutečně předstihne v prodejích. A nepůjde jen o statistiku, ale o symbolickou změnu celé branže.
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Zprávy z firem
Ještě před pár lety byla Tesla synonymem elektromobilu. Kdo mluvil o elektroautech, mluvil o Tesle. Dnes se ale ukazuje, že tato éra končí – nikoli dramatickým kolapsem, ale pozvolným a o to výmluvnějším sesednutím z trůnu. Čínská BYD letos Teslu skutečně předstihne v prodejích. A nepůjde jen o statistiku, ale o symbolickou změnu celé branže.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.