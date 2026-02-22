OBRAZEM: Unikátní Tatra T77A. Na prodej je jeden ze šesti pojízdných kusů
Unikátní automobil Tatra T77A z roku 1935 je aktuálně na prodej za 845 tisíc eur (přibližně 21,7 milionu korun). Tento historický klenot, považovaný za jeden z nejpokrokovějších vozů své doby, nabízí k prodeji nizozemský dealer veteránů Gallery Aaldering.
Tatra T77A je technicky i designově naprostou výjimkou už jen proto, že šlo o jeden z prvních sériově vyráběných automobilů na světě navržených s důrazem na aerodynamiku.
Pozoruhodná je její nízká odporová čelní plocha, zakrytá zadní kola a charakteristická středová ploutev, což dodnes budí respekt i mezi současnými automobilovými nadšenci.
Pod kapotou se nachází vzduchem chlazený 3,4litrový osmiválec s výkonem kolem 75 koní, což v době svého vzniku umožňovalo Tatře dosahovat rychlosti přes 150 km/h – na tehdejší dobu výkon, který překvapoval i odborníky.
Technická vyspělost vozu podtrhuje i použití pokročilých komponentů – suchý klikový systém mazání, nezávislé zavěšení kol a hořčíkové slitiny pro snížení hmotnosti byly v 30. letech více než progresivní. Každý kus byl navíc ručně vyráběn, přičemž některé měly například skleněnou přepážku mezi přední a zadní kabinou, což bylo spíše požitkářským prvkem než nutností.
Mimořádně vzácný kus
Z celkových 106 vyrobených kusů se odhaduje, že dnes je na světě pojízdných méně než šest exemplářů – což dělá tento konkrétní vůz mimořádně vzácným. Vozy pocházející z této éry jsou vysoce ceněné mezi sběrateli i investory do historických automobilů.
Za nabídkou stojí Gallery Aaldering, jedna z největších a nejznámějších prodejen klasických automobilů v Evropě. Tato rodinná firma působí od roku 1975 a sídlí v nizozemském Brummenu. Gallery Aaldering vystavuje více než 350 klasických vozidel na čtyřech podlažích, zahrnuje značky jako Alfa Romeo, Aston Martin, Ferrari či Porsche a nabízí i doplňkové služby jako odbornou obnovu vozidel či organizaci akcí pro sběratele.
Pro zájemce o tento ojedinělý kus automobilové historie je nabídka příležitostí, jak si do své sbírky přidat skutečný technologický a estetický skvost. Gallery Aaldering vozidlo prezentuje s detailní dokumentací a důrazem na původní stav, který potvrdilo i muzeum Tatry v Kopřivnici.
